Karininku tapęs psichologas Aurimas Navys: karas rodo, kokie iš tikrųjų esame primityvūs

LRT RADIJO laidoje „Pas Nemirą“ Aurimas Navys pasakoja, kad į Specialiųjų operacijų pajėgas (SOP) atėjo kaip civilis, buvęs psichologijos studentas, o tuo metu į jį pasižiūrėję būsimi kolegos tepasakė – „pasižiūrėsime, ką galime padaryti“. Šiandien Aurimas jau nekart buvęs misijose Afganistane, kadaise prisidėjęs prie SOP atrankos sistemos kūrimo ir ten praleidęs beveik 18 metų.

– Kodėl jūs nenorite kalbėti apie karą ir kokį karą, ar karą Ukrainoje, ar apskritai?

– Kadangi aš savo darbą, amatą vadinu karu, tai stengiuosi, kad mano gyvenime būtų kuo mažiau tos kvailystės. Iš tiesų tai yra kvailystė, ir ta kvailystė kainuoja žmonijai be galo daug. Mes galime ginčytis, kad tai yra progreso, technologijos variklis, tačiau iš tikrųjų tai yra žudymo variklis. Jeigu man nereikia dirbti, labai malonu yra kalbėti ne apie karą, ne apie žmonijos patį didžiausią kokį tik begalimą sugalvoti kvailą poelgį. Karas niekada nėra geras dalykas, tai rodo, kokie iš tikrųjų esame primityvūs.

– Bet jūs pats pasirinkote karo profesiją, kaip prasidėjo jūsų, kaip kariškio, karjera? Kaip suprantu, tuo metu jau buvote diplomuotas psichologas?

– Dar ne, buvau psichologijos bakalauras, turėjau diplomą, bet visi žino, kad diplomas duoda kabutėse aukštąjį, bet jis toks pusiau aukštasis, be magistro diplomo jis yra pusiau luptas, pusiau skustas. Pažintis su karyba prasidėjo dar vaikystėje, kai pradėjau skaityti knygas apie Vinetu. Ten buvo pažintis su nelygiu karu: kolonistai, indėnai. Aišku, kaip berniuko žaidimai su kareivėliais, tai aš žaisdavau – indėnai gerieji prieš visus kitus. Be abejo, atėjo laikas, kai pradėjau žymių partizanų knygas skaityti, pradedant Juozu Lukša-Daumantu, kokias tik galima buvo surinkti tuo metu, čia kalbu apie 1987–1988 metus.

– O kaip jūs jas tuo metu surinkote, tuo metu dar buvo sovietmetis, jūsų šeimoje tas buvo puoselėjama?

– Taip, mano šeimoje buvo ganėtinai keista – mano dėdė buvo Sovietų Sąjungos karininkas, bet jo bute Palangoje kabėjo Vytautas.

Aurimas Navys / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Jis buvo apsimetęs?

– Man taip ir nepavyko išsiaiškinti, niekaip negaliu suprasti, kaip jis sugebėjo tarnauti sovietų kariuomenėje ir kartu nešioti Gediminaičių stulpus arba trispalvę. Vienas iš tokių paaiškinimų galbūt galėtų būti, kiek žinojau iš kitų pasakojimų, jis virš penkerių metų tarnavo prie Kinijos sienos ir gelbėdavo lietuvius, kurie ten važiuodavo kaip šauktiniai. Ten juos uždarydavo į virtuvę, skirdavo nuobaudas tik tam, kad jų nepastatytų į budėjimą, nes įprastai jie dingdavo. Jis girdydavo Sovietų Sąjungos generolus, matyt kažkokiu būdu jis sugebėjo išlikti.

– Bet dėdė turėjo gauti iš kažkur pagrindus – senelis?

– Senelio, deja, nemačiau, jį nušovė stribai NKDV įsakymu, nes jis buvo partizanų rėmėjas. Mano tėčio pasakojimai apie visuomet buvo atsargūs, jis net dabar sako: „Jeigu, vaikeli, rusai ateis, jie tave patį pirmą nušaus.“

– Ir jis teisus...

– Ačiū.

– O jūs dar abejojate?

– Tikiuosi, ne taip lengva mane būtų nušauti.

– Bet jūs neatsakėte, o kaip sugalvojote tapti kariškiu, kaip perėjote į SOP? Ar prasidėjo nuo jų?

– Iškart nuo jų.

– Nuėjote su psichologijos bakalauru?

– Tikrai taip, sudarėme velnio kabutėse sandėrį. Aš juokauju, žinoma, – kaip ir dabar, čia yra mūsų spragos, jeigu tai nėra ligoninė, galėjau dirbti psichologu. <...> Jie žinojo, kad jiems reikėjo atrinkti ir paruošti specialiųjų operacijų pajėgų karius, bet kaip tą padaryti arba kuo remtis, buvo labai miglotas supratimas švelniai tariant. Tuo metu aš mokiausi tokiomis sąlygomis, kad paprastai priimdavo apie 30 studentų ir buvo pirmi metai, kai nusprendė padaryti atskirą konkursą – 15 vietų merginoms ir 15 vietų nevykėliams vaikinams. Kai mes baiginėjome iš tų 30 žmonių, kurie susirinko, liko labai nedaug vaikinų.

Kai atėjo karininkai, gal ir neišreiškė to žodžiu, bet nesitikėjo, kad bus tiek psichologių ir tiek psichologų. Kai pamatė, kad stovi tik du ar trys nupiepę studenčiokai, pripažinsiu, nelabai sportavau tuo metu. Bet nieko, sakė pasižiūrės, ką iš manęs gali padaryti.

Aurimas Navys / I. Gelūno / BNS nuotr.

– Jūs ateinate į SOP kaip psichologas, bet ten nusprendžiate tapti kariškiu, ten likote, ėjote į mokymus, tada reikėjo įveikti atranką, bet iš pirmo karto nepavyko, patyrėte traumą, bet buvote atkaklus, ėjote antrą kartą ir tapote SOP kariu?

– Iš tikrųjų ne visai taip. Tuo metu atėjus, buvo labai lengva tapti kareiviu, tai ir buvo toks laipsnis – kareivio. Aš aišku galėjau pasirinkti būti civiliu, tuo metu dar nebuvo SOP, tuo metu dar buvo Ypatingos paskirties tarnyba, Ypatingos paskirties skyrius – ilga istorija. Tuo metu supratau, kad viskas yra labai gerai, aš galiu būti kareiviu, galiu būti seržantu, bet norėjau patirti, ką tai reiškia.

Atranką praėjau iš pirmo karto, tik ji buvo dar ne tokia, kokia tapo vėliau, kai pridėjome savo ranką. Buvo toks atsitikimas, kai nusprendžiau, kad reikia praeiti ir kovinę atranką, kažkaip nepagalvojau, šokau nuo pakankamai aukštos sienelės, neišlaikiau pusiausvyros, lūžo ranka. Buvo ilgas pokalbis su atrankos vyresniuoju, kuris tuo metu sakė: „Sulaužysit psichologą, jis išeis iš mūsų.“

– Pas jus atėjo tuomečiai žmonės, kurie sukūrė specialiąsias pajėgas ir sako: „Nežinome, ko norime, bet nutuokiame, kad tai turėtų būti psichologas.“ Neseniai kalbėjau su garsiu mūsų krepšininku ir klausiau, ar mūsų rinktinė turi psichologą, jis keistai atsakė: „Nežinau, bet nemanau, kad turi.“ Jūs norite pasakyti, kad mūsų spec. pajėgos turi? Jau tada, nepriklausomybės pradžioje, suprato, kad tai svarbu?

– Nenoriu perdėti, be to, galvoju, ar krepšininkai tikrai neturi psichologo, nes skamba keistai. Bet nereikėtų galvoti, kad psichologas viską išsprendžia. Jeigu rinktinė laimi prieš JAV, bet pralošia kitai rinktinei, tai psichologas reikšmingai to negali pakeisti.

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos / P. Peleckio / BNS nuotr.

– SOP, kaip suprantu, yra mūsų aukščiausia kariuomenės lyga, elitas. Kaip motyvuoti, ką jiems kalbėti, kad jie taptų tuo elitu? Koks čia buvo psichologo vaidmuo?

– Kai buvo suformuluota mano užduotis iš tuomečio vado, jis įvardijo, ko jis nori. Jis įvardijo tris principus: savanoriškumas, atranka ir specialus ruošimas. Klausimą dėl motyvacijos išspręsdavo savanoriškumas. Pradžioje, kai buvo užsibrėžtas tikrai rimtas tikslas, – atsirinkti geriausius iš geriausių, kai iš 100 praeina atranką 2 ar 3, tai jie iš tiesų yra labai motyvuoti, daugiau motyvuoti jų nereikia, atvirkščiai – kartais juos reikėdavo stabdyti. Kartais reikėdavo įvertinti, ar tas žmogus adekvačiai vertina aplinką, nes būdavo nemažai tokių. Pamenu, stovėjome ant šešių aukštų bokšto, mokėmės leistis virvėmis ir aš klausiu: „Ar šoksite čia žemyn?“ Man atsako „taip“ ir šoka. Mes suspėjame sustabdyti, bet tai yra įdomus momentas.

Ypatinga psichologo reikšmė buvo sudėlioti pačią atrankos sistemą ir paruošimą. Laikausi tos nuomonės, kad, jei turi genetiškai tinkamą skeletą, tai mes ant tavęs raumenis uždėsime, bet tinka patarlė, jog šaukštu proto neįkrėsi. Aišku, kalbu ne apie protą, bet apie dalykus, kuriuos turi arba ne, pavyzdžiui, nervų sistemą. Jeigu neturi nervų sistemos, kuri gali palaikyti tave ilgai, ištvermingai dirbti, palaikyti tavo reakciją ilgą laiką, tai jos per daug ir neišvystysi.

Aišku, kalbu ir apie asmenines savybes, atsimenu, pulkininkas man sakė: „Atrink man tokius žmones, kad jie būtų ir labai paklusnūs, ir kartu mokėtų vadovauti.“ Tai priešingybės, tokių gyvenime nėra, supratau, kad kaip psichologas turiu pasižiūrėti imtį, nusistatyti normas ir testuoti, tačiau bėda ta, kad neturėjau iš ko atsirinkti.

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos / P. Peleckio / BNS nuotr.

Norėjau pabaigti magistrą, įstojau ir į doktorantūrą, kurios vėliau nebaigiau, bet nusprendžiau būti kareiviu, nes nematydamas, negyvendamas kartu baloje su paprastu kareiviu, iškart užsidėjęs psichologo ar karininko kepurę, bus truputį kitaip. Dėl to visa tai ir praėjau, nes man buvo svarbu suprasti. Baigiau Karo akademiją, psichologo etapas davė daug supratimo ir bendravimo su kolegomis užsienyje.

Yra dvi sistemos – amerikietiškoji ir britiškoji. Amerikietiškoji sulaužo žmogų, parodo, kad jis yra žmogus ir yra silpnas, tik tada kažką iš jo stato, o britiškoji yra tokia, kad jam parodo, kad gali sulūžti, bet dar nesulaužo. Mums reikėjo tarpinio dalyko, nes lietuvis yra užsispyręs, taip lengvai jo nesulaužysi, bet turime per mažai, kad išvis galėtume laužyti.

– Lietuviai buvo rengiami per viduriuką?

– Mes sukūrėme lietuvišką principą.

– Tai ir dabar galioja, ką jūs sukūrėte?

– Taip tikiuosi. Kiek žinau – taip. Dabar dirba nebe vienas, o du psichologai, tai yra gerai. Lietuviškas variantas yra labiau britiškas, labiau europietiškas.

– Nenulaužti iki galo?

– Taip, arba nelaikyti šalto vandens bačkoje tris paras vien dėl to, kad pasižiūrėtume – išbūsi ar ne.

– Dabartinės apklausos rodo, kad tik 17 proc. su ginklu gintų mūsų valstybę, greičiausiai psichologo čia nebeužteks. Kas ne taip mūsų valstybėje, kad turime tokius skaičius, ar esate sau uždavęs tokį klausimą?

– Du dalykai, kuris svarbesnis – atsakyti negalime. Nekritikuoju Vyriausybės ar valdžios. Tiesiog faktas yra toks – kiek Lietuvoje žmonių pasitiki bet kuria išrinkta Vyriausybe, lyderiais? Jeigu tu nepasitiki lyderiais, jeigu tu nuolat esi nepatenkintas savo vadovais, tai veikia kaip organizacijoje ar šeimoje – nesu jais patenkintas, nelabai aš juos myliu.

Aurimas Navys / M. Ambrazo nuotr.

Paprastas žmogus sutapatina valstybę su valdžia. Jis nesupranta, kad jis yra valstybė. Čia svarbus dalykas – čia padaryti nieko neįmanoma, čia reikia ugdyti. O ugdymui kyla švietimo klausimas. <...> tu negali staiga pakeisti žmogaus ir priversti jį mylėti.

– Apie politinius lyderius – žiūrėdamas į naują gynybos ministrą, vertinate, ko iš jo tikėtis, ir tai pasitvirtina?

– Ministras yra vienas žmogus.

– Bet jis formuoja politiką.

– Jis labai sunkiai gali ką pakeisti. Kalbame apie valstybės tarnautojus, ką sako jie – pragyvenome vieną ministrą, pragyvensime ir kitą. Tu mums pasakok, o mes darysime tai, ką darėme iki šiol. Tai ministras gali būti blizgantis ir pilnas idėjų, bet jeigu juo netiki, tai sunku kažką padaryti.

Juos sunku vertinti, jie labai skirtingi.

– Ar jūs galite pasakyti ir kaip psichologas, ir kaip kariškis, kuris ministras buvo sėkmė Lietuvos nacionaliniam saugumui?

– Nepasakyčiau, kad tik to ministro dėka mes to pasiekėme ir įstojome į NATO, bet taip buvo, tai mano supratimu, tai buvo SOP ir diplomatų pergalė, kartu už ausų išsitempėme ir Latviją su Estija. Tuo metu kariavome Afganistane, reikėjo ant stalo padėti ne tik diplomatų ir ne tik ministrų pasakymus, bet ir tai, ką mes darome.

Ar tai buvo vienas žmogus, vienas ministras? Ne. Galbūt jis turėjo didesnį pasitikėjimą, tikrą lyderystę.

– O kas tais metais buvo ministras?

– Gediminas Kirkilas.

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos / P. Peleckio / BNS nuotr.

– Sakote, kad netapote mokslų daktaru, bet tema tai buvo. Į ką jūs gilinotės?

– Tema buvo. Vėliau žymėjo mano kelią. Tai supratimas, kad daug ką galime padaryti spardydami duris, bet dar daugiau galime padaryti su informacija, jeigu ją pateiksime tokią, kokią reikia ir dar reikiamu laiku ir vietoje. Dabar visiems aišku, kad tai yra apie propagandą, informacinius karus, visi apie tai žino. Tada tai buvo iš fantastinės srities, bet aš iš psichologinės srities žiūrėjau, kaip veikia įvaizdis, jėgos struktūrų įvaizdis visuomenėje – suburia, nesuburia, kaip skiriasi tai, kas yra kariuomenė, ir kaip save reprezentuoja.

– Mūsų socialiniai tinklai yra pilni visokiausių sąmokslo teorijų, visos jos – gyvi organizmai, jas sunku nuplėšti, kaip kokias varnalėšas. Kodėl taip greitai kimba tai, kas nėra tiesa?

– Kodėl žmogus tiki, kad ant kelio yra gyvatė, jei ten guli virvė? Jeigu mano ir jūsų protėviai ėjo pro tą gyvatę ir netikėjo, kad ten yra virvė, o pasirodė, kad ten yra gyvatė, tai tų protėvių ir mūsų čia nebūtų. Iš kartos į kartą patiklumas ir priėmimas to, ko nėra, mums evoliuciškai apsimokėjo. Dažnai nepagalvojame, kad tam yra evoliucinis pagrindimas.

Yra ir kiti dalykai, Eurostato duomenimis, 89 proc. mūsų gyventojų nepasitikrina informacijos, net tą, kurią perskaito socialiniuose tinkluose, jie priima kaip tiesą. Tai yra didžiulė bėda ir sąmoningumo trūkumas.

– Ar jūs tyrinėjote, tyrinėjate karų psichologiją platesne prasme?

– Skiriu tam beprotiškai daug laiko, nes iš esmės tai yra tas pats klausimas – ar aš gyvensiu. Kodėl kyla karas? Kodėl sakome, kad kažkas yra mano, o kažkas yra ne mano? Šioje vietoje, kai tik padarome skirsnį, tai eina iš kartos į kartą. Įsivaizduokime, kad yra viena vėliava, nėra šalių sienų, visos religijos yra gerai – iš principo komunizmas. Komunizmas filosofine prasme yra gerai, tačiau yra neįgyvendinamas. Kai galvojame apie karus, karai kyla iš principo dėl to, kad yra suskirstymas, jei jo nebūtų – nebūtų dėl ko kariauti. Tačiau žmogus ir žmogaus ego tą suskirstymą padaro, jis mums svarbus, mes norime būti geresni.

Parengė Emilija Balcerytė.

