Vaikai nevalgo cukinijų? Išbandykite greitai pagaminamus traškučius

Dabar cukinijos karaliauja, kaip vienos mėgstamiausių rudens sezono gėrybių ir patiekalų ingredientų. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šiose daržovėse gausu vitaminų ir kitų žmogui būtinų elementų. Vis dėlto, jei vaikai nenoriai valgo šias daržoves, nustebinkite juos gardžiais cukinijų traškučiais, siūloma „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Nekaloringa ir mažai angliavandenių turinti daržovė

Cukinijos yra vienos universaliausių daržovių kulinarijoje. Švelnus jų skonis puikiai atsiskleis kreminiame troškinyje, tarkuotų cukinijų blyneliuose ir įvairiuose kepiniuose. Iš cukinijų galima pasigaminti ir maistingus traškučius, kurie taps puikiu užkandžiu vaikams.

Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, cukinijos turi mažai kalorijų, tačiau pakankamai daug žmogui naudingų medžiagų. Todėl cukinijas drąsiai galima vadinti viena maistingiausių rudens daržovių. Jos naudingos bet kurio amžiaus žmogui, tinka ir tuomet, kai tenka skaičiuoti kalorijas.

Gydytoja dietologė išskiria šios rudeninės daržovės naudas.

Cukinijos / Shutterstock nuotr.

„Cukinijose gausu vitamino C – antioksidanto, kuris palaiko imuninę sistemą, odos sveikatą ir žaizdų gijimą. Taip pat šiose daržovėse esantis vitaminas B6 svarbus smegenų sveikatai, nervų veiklai ir medžiagų apykaitai, o vitaminas K būtinas kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai. Dar cukinijose randama ir vitamino B2, riboflavino, kuris dalyvauja energijos gamyboje, taip pat padeda palaikyti sveiką odą ir regėjimą. Cukinijose taip pat yra mineralų: magnio ir kalio, kurie svarbūs raumenų, nervų, kaulų sveikatoje, medžiagų apykaitoje, širdies, kraujotakos veikloje“, – pasakoja E. Gavelienė.

Cukinijos turtingos skaidulomis: „Dėl šios priežasties cukinijos naudingos ir žarnyno sveikatai. Be to, jose yra antioksidantų, įskaitant vitaminą C ir beta karoteną, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų daromos žalos. Antioksidantai padeda mažinti uždegimą ir užkirsti kelią lėtinėms ligoms.“

Tinkamiausios sąlygos cukinijų laikymui namuose

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, jei norime kuo ilgiau pasimėgauti malonios tekstūros ir gero skonio cukinijomis, jas reikėtų laikyti namų rūsyje, vėsesniame sandėliuke, o jei tokių galimybių nėra – šaldytuve.

Cukinija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Cukinijas geriausia suvartoti per savaitę nuo įsigijimo.

„Reguliariai tikrinkite ar nėra gedimo požymių, pavyzdžiui, minkštų dėmių, pelėsio ar gleivėtos tekstūros. Bendrai cukinijos jautrios žemai temperatūrai, todėl šaldytuvo stalčiuje nustatykite maždaug 7°C–10°C temperatūrą. Taip pat cukinijos gali būti užšaldomos ilgesniam laikymui, tačiau atšildžius jų tekstūra gali pasikeisti, todėl po užšaldymo jos geriau tinka virtiems patiekalams“, – pataria ekspertė.

Į ką atsižvelgti, prieš įsigyjant?

Renkantis cukinijas, parduotuvėje O. Suchočeva pataria ieškoti tokių, kurios yra maždaug 6–8 cm ilgio ir 1–2 cm skersmens: „Šis standartinis cukinijos dydis signalizuoja apie optimalų daržovės minkštumą ir skonį. Taip pat rinkitės tiesias ir vienodos formos cukinijas, nes netaisyklingos formos cukinijos gali būti nevienodos tekstūros ir skonio. Šias daržoves reikėtų rinktis ir pagal odelę: ji turėtų būti ryški ir blizgi, o spalva – tamsiai žalia, nors kai kurių veislių gali būti šviesiai žalios ar geltonos spalvos variantų.

Kulinarijos technologai kviečia praturtinti mažųjų racioną bei pasigaminti juos nustebinsiančių cukinijų traškučių.

Cukinijų traškučiai / Pranešimo autorių nuotr.

Cukinijos traškučiai

Traškučiams reikės:

2 vnt. cukinijų, supjaustytų plonais griežinėliais;

5 ml alyvuogių aliejaus;

30 g džiūvėsėlių;

40 g parmezano, smulkiai sutarkuoto;

30 g raudonėlio lapų, stambiai supjaustytų.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite orkaitę iki 170°C / 150°C su ventiliatoriumi ir išklokite didelę kepimo skardą kepimo popieriumi.

Išdėliokite cukinijų griežinėlius ant paruoštos skardos vienu sluoksniu ir lengvai patepkite aliejumi. Kepkite 15 minučių, tada išimkite ir atsargiai apverskite griežinėlius.

Nedideliame dubenėlyje sumaišykite džiūvėsėlius, parmezaną ir raudonėlį. Pagardinkite pipirais. Mišiniu apibarstykite cukinijų griežinėlius. Įdėkite į orkaitę ir kepkite 20 minučių arba kol sūris taps auksinis, o cukinijos – traškios.

Skanaus!