Po vėžio diagnozės gyvenimo tempą sulėtinusi profesorė Mikulionienė: svarbu susidraugauti su savimi

Ši profesorė jau priprato, kad daug kas suklūsta vien dėl jos vardo. Sarmitė – latvė, atblokšta į Lietuvą su jausmų ir rizikos istorija. Visgi šiandien profesorė Sarmitė Mikulionienė yra viena ryškiausių Lietuvos sociologių, mokslo premijos laureatė, mokslų tarybos narė ir, žinoma, vertėja. Profesorė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ sako, daug visko nutiko gyvenime, tačiau pati nesustojo tol, kol nesustabdė liga.

Latvijoje, sako profesorė, liko jaunystė, giminės ir mėgstamiausios gėlės, kurių lietuviai, deja, neaugina. Tai – kvapnieji žirneliai, Lietuvoje geriau žinomi kvapiųjų pelėžirnių arba žirnikų vardu.

„Jeigu Rygoj būsit vasarą, tai Rygos turguose visur yra tokie dideli kvapnieji žirneliai, jų puokščių yra daug. Mano gimtadienis vasarą, tai be kvapniųjų žirnelių nebūna. O Lietuvoj, nežinau, ar jie neauga... Jie mažesni būna. Tai yra toks skirtumas“, – pastebi Sarmitė.

Sarmitė Mikulionienė / LRT stop kadras.

Kai svetimoje šalyje nugyventi keturi dešimtmečiai, kultūrų skirtumai atrodo labiau juokingi, negu sudėtingi. Ypač juos tyrinėjančiai sociologijos profesorei.

„Pyragas su varškės sluoksniu viršuj. Buvo labai tradiciška Latvijoje turėti tokį pyragą. O Lietuvoje visada man atrodo, ko jie, lietuviai, gaili tos varškės... daug tešlos, o mažai varškės, – juokiasi S. Mikulionienė. – Nuvažiuoji į Rygą, tai pirmiausia eini biezpienmaize (varškės pyragą – LRT.lt) suvalgyti.“

Vyresnio amžiaus žmonės yra sukaupę viso gyvenimo patirtį, tad gal jos nereikia į šiukšlyną išmesti [...]

Sarmitė Mikulionienė – grynų gryniausia latvė, bet mokslo pasaulyje ji žinoma kaip lietuvių visuomenės tyrėja. Tarptautinėje erdvėje mokslininkė taip ir pristatoma – lietuvių sociologė. Čia pat pagarbiai pridedant: Latvijos mokslų akademijos užsienio narė. Mokslininkė tiria Lietuvos visuomenės senėjimą, o šios temos įdomybes galėtų pasakoti nesustodama.

„Kartais geriau iš šono pamatyti, kodėl jūs šitaip darot, kodėl tokia tradicija. Yra objektyvesnis vaizdas. Man atrodo, kad latvių ir lietuvių kultūros nėra tokios tolimos. Kalbant apie senėjimą, tam tikra dalis yra ir biologinių dalykų, kurie yra universalūs visame pasaulyje. Senėjimo požymiai. O kultūriniai irgi universalūs, kad ir, pavyzdžiui, diskriminacija dėl amžiaus. Vyresnio amžiaus žmonės yra sukaupę viso gyvenimo patirtį, tad gal jos nereikia į šiukšlyną išmesti, galbūt jie dar gali kažką duoti, pasidalinti savo patirtimi.

Reikia neriboti vyresnio amžiaus žmonių veiklos. Dabar 65-eri sukako, tu pensininkas ir jau mums nebereikalingas.

Aišku, dabar laikai taip sparčiai keičiasi, kad gal net jau ir sunku pritaikyti tą jų senovinę patirtį. Bet yra universalūs dalykai, kuriais vyresnio amžiaus žmonės yra stipresni ir gali dalintis. Ir būti atrama jaunesniems. [...] Kartais žiūri į kokią vyresnę moterį ir galvoji, kad aš taip pasenčiau kaip ji. Ir žiūri, kaip jinai tą daro. [...] Reikia neriboti vyresnio amžiaus žmonių veiklos. Dabar 65-eri sukako, tu pensininkas ir jau mums nebereikalingas. O gal jis labai reikalingas? Galintis padėti? Tačiau nereikia pulti į kitą kraštutinumą, kad visi privalo dirbt iki 75-erių arba kol numirs“, – savo pastebėjimus dėsto mokslininkė.

Senjorai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sociologija visuomenėje – ne pati populiariausia sritis, tačiau kiekvienam iš mūsų kur kas artimesnė, negu galime įsivaizduoti.

„Čia yra daugiau specifika sovietmečio, nes mes gyvenom tokioj paternalistinėj valstybėj, kuri žadėjo rūpintis, kad mums senatvėje nereikės galvos sukti, viskas bus paduota, – pasakoja sociologė. – Bet globaliai galvojant, iš gerontologinės pusės, mes įprasminam savo gyvenimus. Visus tarpsnius. Vaikystėje sakom, kad mokykis, auk, būsi visavertis žmogus. Brandaus amžiaus žmogaus paskirtis – kurti šeimą, darbą, paslaugas – nešti indėlį į visuomenę. O senatvės kokia paskirtis?“

Pasak Sarmitės, senatvė yra tarsi naujai atsiveriantis amžiaus tarpsnis, kuriam nėra suteikta aiški funkcija. „Dabar yra normalu, kad dauguma nugyvensime iki senatvės, bet mes nežinom, kuo užpildyti šį gyvenimo tarpsnį. O ką dabar veikt toj senatvėj? Mirties laukt? O kaip laukt tos mirties? Nieko neveikt? Sėdėt ir pro langą žiūrėt? Tai va, norisi, kad nebūtų to savanoriško išankstinio atsitraukimo, socialinės mirties“, – sako iš kaimyninės Latvijos kilusi viena ryškiausių Lietuvos sociologių.

O ką dabar veikt toj senatvėj? Mirties laukt? O kaip laukt tos mirties? Nieko neveikt? Sėdėt ir pro langą žiūrėt?

Sarmitė neslepia, kad jaunystėje, stodama į tuomečio Leningrado universitetą, apie sociologiją, juolab socialinę gerontologiją, neturėjo žalio supratimo. „Aš rinkausi pagal tą principą, kaip kartais žmonės daro, egzotika. Kažkas tokio neaiškaus, nežinomo. Na, tai ir reikia pabandyt tą egzotiką. Net nežinojau, kas tai yra, – šypsosi mokslininkė. – Tais laikais, deja, sociologija buvo ideologizuota.

Šios disciplinos dėstoma buvo nedaug kur – tai buvo tarybų sąjungos laikai – tik Maskvoje, tuometiniame Leningrade (dabar Sankt Peterburgas – LRT.lt) ir kažkur Sibire. [...] bet, pavyzdžiui, jeigu norėjai tapti sociologu Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, tai tokių galimybių nebuvo. [...] aš tada kažkaip įtariau, kad galbūt esu pirmoji diplomuota sociologė Lietuvoje.“

Sarmitė su vyru Skaisčiu / Asm. arch. nuotr.

Į Lietuvą diplomuotą sociologę atvedė visai ne profesija. Studijų metais Leningrade Sarmitė susipažino su lietuviu studentu Skaisčiu Mikulioniu. Šiandien jis – žinomas dailės istorikas, muziejininkas.

[...] aš po šiai dienai gyvenu viename bute su anyta ir esu tik dėkinga, kiek ji man padėjo [...]

Vyro gimtajame Vilniuje jaunamartė pateko į išskirtinę aplinką. Sarmitės uošvis Stanislovas Mikulionis buvo pagrindinis Trakų pilies atstatymo koncepcijos kūrėjas, Trakų istorinio paveldo žinovas. Anyta Aldona Mikulionienė – pedagogė, apdovanojimais įvertinta gidė.

„Aišku, renkiesi vyrą, ne vyro tėvus, bet tai susiję dalykai, tai tikrai labai komfortiška man buvo. Galėjo būti ir konfliktų, ir visko, bet aš po šiai dienai gyvenu viename bute su anyta ir esu tik dėkinga, kiek ji man padėjo visokeriopai: ir vaikus auginant, ir pietus verdant, ir lietuvių kalbos besimokant. Aš juk atvažiavusi tik rusiškai galėjau susišnekėti su lietuviais ir niekada jokių lietuvių kalbos kursų ar mokymų nesu baigusi. Tam, kad išmokčiau lietuvių kalbą, aš įsidarbinau vertimų biuruose. Nebuvo tada nei kompiuterių, nieko – ranka rašydavom. Nešdavau anytai pataisyt, ji raudonai pribraukydavo, ir taip aš mokiausi“, – prisimena Sarmitė.

Sarmitės Mikulionienės šeima / Asm. arch. nuotr.

Lietuvių kalbos pamokos neapsiėjo be iššūkių ir šypseną keliančių kuriozų. Pavyzdžiui, troleibuse. „Parašyta buvo, kad važiavimas be bilieto – bauda 20 litų. „Bauda“ latviškai reiškia „malonumas“, – juokiasi latvė. – Tai va, malonumas pasivažinėt kainuoja 20 litų be bilieto.“

Man atrodo, na, mano vaikas, kaip aš su juo kalbėsiu užsienio kalba, ne savo gimtąja kalba.

Sarmitė tobulino lietuvių kalbos įgūdžius, o jos šeima – latvių. Mikulionių sūnūs Janis ir Stanislovas mamos gimtąja latvių kalba šneka laisvai. Su anūku Sarmitė bendrauja irgi latviškai.

„Vaikams pasakas skaityti stengiausi latviškai. Ir šiaip latviškai su jais kalbu. Bet kartais pasitaikydavo ir kokia lietuviška knygelė. Jeigu aš skaitydavau vaikams lietuviškai, jie mane taisydavo. Kirčiavimus, – juokiasi pašnekovė. – Man atrodo, na, mano vaikas, kaip aš su juo kalbėsiu užsienio kalba, ne savo gimtąja kalba. Man tai atrodo nenatūralu. Nors žinau daug mamų, kurios, būdamos užsienietės, stengiasi kalbėti tos šalies kalba, bet man tai atrodo kažkaip nevisaverčiai.“

Lietuviškai Sarmitė išmoko taip puikiai, kad buvo kviečiama vertėjauti aukščiausio lygio renginiuose. Ne kartą vertėjavo ir prezidentui Al͂girdui Brazauskui.

Nuvažiuoji į Rygą, tai pirmiausia eini biezpienmaize (varškės pyragą – LRT.lt) suvalgyti.

Šiandien S. Mikulionienė – akademikė, profesorė, ilgametė trijų universitetų dėstytoja, Lietuvos socialinių mokslų centro ekspertė. Kai jos klausia, ką tiksliai dirba, atsako paprastai – ieškau tobulos senatvės recepto.

„Yra daug gerontologinių teorijų, ką reiškia sėkmingas senėjimas. Vieniems tai – galimybė įsitraukti į darbo rinką, kurti ir duoti, kitas sako – ne, man atėjo senatvė, aš noriu pailsėti, man užtarnautas poilsis. Gerai, jei uždirbai sau gerą pagrindą ir pensija pakankama, tai galima rast tą prasmę sėkmingai pailsėti. Bet, žinot, jei 5-10 metų tik ilsiesi, tai ir tas poilsis atsibosta.

Sarmitė Mikulionienė su prezidentu Algirdu Brazausku / Asm. arch. nuotr.

Balansas turi būti. Kiekviena ateinanti nauja senolių karta jau yra ir labiau išsilavinusi, ir geresnės sveikatos, tai natūraliai kiekviena karta ir kompiuterius geriau žinanti, ir savimonė stiprėjanti, nes tos tarybinės kartos iš tiesų yra traumuota savivoka savo vertės“, – įsitikinusi mokslininkė.

Daug kas sako, oi, lyja nėra ką veikti, nuobodu. Tai reiškia, kad jiems patiems su savimi nuobodu.

Sociologijos profesorė teigia pastebinti visuomenėje ryškėjančią naują tendenciją – jaunų žmonių sąmoningą priešinimąsi skubėjimui. Pasak jos, spartus gyvenimo tempas išsekina ne tik vyresniuosius. Pašnekovė prisipažįsta persirgusi onkologinę ligą.

„Daug kas slepia, nesako, dedasi perukus. Aš nieko neslėpiau, nešiojau skarelę. [...] Tuomet natūraliai sulėtinau gyvenimo tempą, pradėjau džiaugtis tuo, ką turiu. Daug kas sako, oi, lyja nėra ką veikti, nuobodu. Tai reiškia, kad jiems patiems su savimi nuobodu. [...]

Sarmitė Mikulionienė / LRT stop kadras.

Man anksčiau maisto ruoša buvo laiko gaišimas, o dabar taip patinka – gaminu, ruošiu, skanu, kitiems patinka. Labai svarbu yra susidraugauti su savimi. [...]“, – sako viena ryškiausių Lietuvos sociologių, mokslo premijos laureatė, mokslų tarybos narė, vertėja, profesorė Sarmitė Mikulionienė.

Visas pokalbis su S. Mikulioniene – LRT laidos „Stilius“ mediatekos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.