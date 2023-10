Natūropatijos specialistė: savijauta tiesiogiai priklauso nuo to, ką valgome

Diplomuota natūropatijos specialistė Goda Zajauskaitė teigia, kad žmogaus savijauta tiesiogiai priklauso nuo to, ką jis valgo. Natūropatija į pašnekovės gyvenimą atėjo kaip išsigelbėjimas iš dėl netinkamo gyvenimo būdo atsiradusių problemų, o šiandien ji taiko žinias praktikoje ir gydo kitus.

LRT.lt kviečia skaityti pokalbį su specialiste apie tai, ko reikėtų atsisakyti, ką reikėtų įtraukti į racioną, kokie produktai reikalingi žmogaus organizmui šaltuoju sezonu.

– Kas yra natūropatija?

– Tai alternatyvios medicinos šaka, grindžiama požiūriu, kad kūnas turi natūralų gebėjimą išsigydyti pats, jei tinkamai juo rūpinamasi. Ši šaka propaguoja natūralius gydymus: akupunktūrą, homeopatiją, gydymą žolelėmis, fizinį aktyvumą ir kitus. Mano domėjimosi srities atšaka yra natūropatinė mityba. Aš gydau žmogaus ligas ir palaikau jo sveikatą būtent per maistą.

Manau, niekas nevyksta be priežasties. Baigusi mokyklą, išvykau gyventi į Londoną. Nežinojau, ko noriu mokytis. Kurį laiką ten gyvenau ir dirbau. Didelis stresas, prasta mityba, iškreiptas darbo ir laisvalaikio balansas, bemiegės naktys – taip atrodė mano gyvenimas ten. Natūralu, susidūriau su tam tikromis ligomis. Tai atvedė mane prie didelio domėjimosi sveikata, baigiau „CNM“ natūropatinės medicinos koledžą Londone.

Goda Zajauskaitė / Asmeninio albumo nuotr.

Aplinkoje matau, kad kiekvienas turi sveikatos problemų ir nekreipia dėmesio į tai, gyvename greitkelyje, kur visi skuba. Nuolatinis galvos skausmas, žarnyno problemos ar nemiga mums atrodo taip įprasta, kad mes į tai visiškai nekreipiame dėmesio. Iš tiesų, tai tiesiogiai pasako, kad tau yra kažkas negerai. Kūnas mus myli besąlygiškai, jis dirba dieną ir naktį tam, kad būtume sveiki. Kai jis siunčia signalus, reikėtų sustoti ir įsiklausyti: kodėl?

– Sakote, kad siekiate šviesti jaunus žmones, kurie šiuo metu serga ne jiems, o gerokai vyresniems žmonėms būdingomis ligomis. Kokios tai ligos?

– Labai liūdna, bet šiandien jaunimas susiduria su širdies ir kraujagyslių ligomis. Širdies smūgiai, aukštas spaudimas. Anksčiau tai nebuvo būdinga jaunam žmogui. Svarbu paminėti ir antsvorį, nutukimą, tai daro įtaką širdies ligoms.

Sutrikusi jaunimo psichinė sveikata. Vis dažniau matome jaunų žmonių, kurie jaučia nuolatinį nerimą, panikos atakas ar net depresiją. Žmonės nesusimąsto, bet visiems šiems dalykams įtaką daro ir netinkamas maistas, mažas fizinis aktyvumas.

– Kaip maitinasi jauni žmonės šiuo metu?

– Didelė perdirbto ir greitojo maisto pasiūla. Itin daug kam naudojami konservantai, skonio stiprikliai ir genetiškai modifikuotas maistas. Jaunimas šiandien tai vartoja. Dažnai matau, kaip mokiniai nešasi sumuštinių, mišrainių, guminukų, gazuotų gėrimų. Žinoma, jie neturi žinių apie maitinimąsi. Ypač dėl greito tempo, tėvų negebėjimo edukuoti vaikus priimame netinkamus sprendimus, rinkdamiesi maistą.

– Kokia yra santykinai tinkama mityba?

– Tai labai individualu. Natūropatija tuo ir skiriasi nuo įprastos medicinos, kad viskas sukasi apie konkretų žmogų ir negalima tų pačių gairių taikyti visiems. Tai, kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Svarbūs faktoriai, norint įvertinti maisto tinkamumą: sveikatos problemos, amžius, lytis.

Sveika mityba / Shutterstock nuotr.

Svarbiausia siekti, kad maistas būtų kuo natūralesnis ir termiškai neapdorotas. Žemė mus apdovanojo visomis reikiamomis maistingomis medžiagomis, kad būtume ne tik gyvi, bet ir sveiki. Privalu vartoti daug daržovių, vaisių, uogų. Visa tai turi didelį kiekį vitaminų, antioksidantų, skaidulų.

Baltymai labai svarbu. Mėsa arba žuvis. Reikia pabrėžti, kad mėsa turėtų būti ekologiška, o žuvis – laukinė, ne akvariume auginama.

Dar vienas labai svarbus kiekvieno žmogaus dietos ingredientas – gerieji riebalai: kokosų aliejus, riešutai, avokadai.

– Natūropatijos gydymo metodas. Nuo ko jis prasideda?

– Vyksta konsultacijos. Tai gana ilgas procesas, pereinama per visas kūno sistemas. Natūropatai dažnai dirba su savo parengtais klausimais. Einant per visas kūno sistemas, nupiešiamas medis, čia viskas sueina į vieną tašką – problemą. Dažnai žmonės ateina su viena problema, pradėjus pildyti klausimyną, jie stebisi, klausia, kaip tai susiję. Mano atsakymas – viskas susiję. Kūnas yra vienas organizmas ir kiekvienas simptomas ateina iš kažkur. Natūropatai negydo simptomo, jie stengiasi ieškoti židinio.

– Ar į tyrimus įtraukiamas maisto netoleravimo testas?

– Manau, kad maisto netoleravimo testas yra šiek tiek pinigų švaistymas. Jeigu valgoma vieno produkto labai daug, testas parodys, kad mes jo netoleruojame, tad jis nelabai tikslus. Man, kaip specialistei, svarbu ne išsiaiškinti, ko žmogus netoleruoja, bet atsakyti, kodėl kažko netoleruoja.

– Vis dažniau žmonės atsisako tam tikrų maisto produktų ar jų sudėtyje esančių elementų, tarkime: laktozės, glitimo. Ar iš tiesų yra produktų, kurių reikėtų atsisakyti?

– Visiškai sutinku, kad naudinga atsisakyti glitimo ir pieno produktų. Šie produktai maitina patogenus, virusus ir bakterijas ir yra vadinami uždegiminiais maisto produktais.

Pienas, pieno produktai / Shutterstock nuotr.

Tvirtai galiu sakyti, kad tie, kas turi sveikatos problemų arba nori rūpintis optimalia jos gerove, galėtų pradėti vien nuo šių produktų atsisakymo. Net su pacientais, kurie serga ūminėmis infekcijomis, lėtinėmis ligomis, mes pasiekiame labai gerų rezultatų, kai atsisakoma būtent šių dviejų produktų.

Kita vertus, kai kurioms šių dienų tendencijoms iki galo nepritariu, viena jų yra mėsos atsisakymas. Mėsoje yra daug naudingų medžiagų, bet labai svarbu, kokia tai mėsa. Kiaulienos gal ir reikėtų atsisakyti, nes ji turi mažiausiai naudingų medžiagų, nuodija kepenis, tačiau atsisakyti kokybiškos mėsos nebūtina. Žinoma, nekalbu apie įvairius kumpius, dešras – tai jau apdorota mėsa.

Reikia turėti daug žinių, jei atsisakote mėsos ir norite jaustis gerai.

– Glitimo yra beveik visur. Ar nesudėtinga, gyvenant Lietuvoje, jo atsisakyti?

– Ne, manau, kad vis daugiau žmonių supranta, kad maistas yra raktas į gerą savijautą. Restoranuose tikrai galima rasti alergenų sąrašą. Turėjau labai smagią patirtį – užsisakius begliutenę picą, ji buvo kepta folijoje, kad neturėtų sąlyčio su įprastomis picomis, kurios turi gliuteno. Mes tikrai einame gera linkme.

– Kokia jūsų gyvenimo rutina, kalbant apie maistą? Ar skaitote visas produktų etiketes ir gaminate namuose?

– Esu žmogus. Tikrai nusižengiu. 80 proc. mano mitybos yra tokia, kokia turėtų būti, 20 proc. leidžiu sau paišdykauti. Man atrodo, kad kraštutinumai ir 100 proc. sveika mityba man netinka. Visas dienas pradedu su vaisiais, daržovėmis, bet pakviesta suvalgyti picos – neatsisakysiu.

Visada pacientui pabrėžiu, kad negalima būti sau per griežtam, nes tai kelia stresą. Stresas yra ligos pamatas. Jeigu jaučiate, kad save kankinate – to nedarykite.

Mityba / Shutterstock nuotr.

– Kava. Ar geriate ją?

– Labai retai. Man jos nereikia. Žinau, kad daug žmonių turi priklausomybę nuo kavos ir negali dienos pradėti be jos. Manau, kad kava irgi yra visuotinė problema. Žmonių energijos lygiai labai stipriai šokinėja būtent nuo kavos. Tai, kad energija krinta, kyla, atsiranda nerimo, yra stiprūs indikatoriai, kad negalima gerti kavos. Be to, kava skatina dehidrataciją. Tai yra dar viena didelė sveikatos problema. Tiesa, dehidratacija kyla ne tik dėl kavos, tai gali būti ir dėl to, kad geriama per mažai vandens, jis keičiamas vaisvandeniais, alkoholiu.

Aš labiau mėgstu mačią. Joje yra tiek antioksidantų, jaučiu, kad ji prisideda prie mano geros savijautos. Žinoma, nėra taip, kad negaliu be jos gyventi ir esu priklausoma.

– Ar įmanoma gauti maksimalų vitaminų kiekį su maistu, be vitaminų piliulių?

– Taip, tai įmanoma. Mūsų organizmas geriausiai viską pasisavina iš maisto, maiste yra visų žmogui reikalingų medžiagų. Kartais sustreikavusiam organizmui, kuris negeba pasisavinti visų maisto medžiagų, reikia papildomų vitaminų.

– Ruduo. Laikas, kai pradedama sirgti peršalimo ligomis. Kokių produktų reikėtų nepamiršti?

– Perėjimas į šaltąjį sezoną reikalauja pasirūpinti imuniteto stiprinimu. Reikėtų pasinaudoti tuo, kuo apdovanoja mūsų ruduo: valgyti obuolių, kriaušių, slyvų. Daržovių: moliūgų, cukinijų, pomidorų, burokėlių, špinatų, kopūstų. Gamta yra labai protinga, ji mums paskiria tai, ko mums reikia tam tikram sezonui, todėl naudinga koncentruotis į daržovių ir vaisių sezoniškumą. Reikia nepamiršti gerti pakankamai vandens. Pravartu profilaktiškai vartoti citrinų, imbierų, česnakų.