Mitybos ir sveikatingumo treneris ragina valgyti bulves: svorio numesi tik tada, kai būsi sotus

LRT TELEVIZIJOS laidos „Beatos virtuvė“ rubrikoje „Valgyk ir žydėk“ – svečias iš Latvijos, dar vadinamas sotumo ir bulvių advokatu, nes sako, kad daugelis mūsų, o ypač tie, kurie norime truputį suplonėti, valgome... per mažai. Sertifikuotas mitybos ir sveikatingumo treneris bei mentorius Martinsas Bidinsas tvirtina, kad bulvės užpildo skrandį ir tokiu būdu jame nelieka vietos kitoms kalorijoms.

Sveikatingumo treneris Martinsas Bidinsas pasakoja pats turėjęs antsvorio problemų. Iki 19-os metų, sako jis, buvau aktyvus sportininkas, lengvaatletis.

„Svėriau apie 65 kilogramus. Paskui pradėjau dirbti, mečiau treniruotes. Gyvenau paprastą gyvenimą. Nevalgiau pusryčių, prisivalgydavau vakare. Savaitgaliais – baras. Po jo – kepta duona“, – juokiasi sveikatingumo treneris iš Latvijos.

Martinsas prisimena tuo metu itin mažai judėjęs. Būdamas 27-erių jis svėrė 100 kilogramų.

Martinsas Bidinsas / LRT stop kadras.

„Tai buvo ne raumenys. Visas antsvoris buvo sukoncentruotas pilve. Dabar sveriu apie 85 kilogramus. Aišku, po Kalėdų priaugu iki 90 kilogramų. Tai normalu. Jei žmogus po Kalėdų nepriauga kelių kilogramų, tai jis jų nešventė, net nežinau kur buvo, gal kalėjime?, – juokiasi ir kiek sotų Kalėdinį stalą šaržuoja M. Bidinsas. – Tačiau buvau visiškai kitoks žmogus, kuomet svėriau 100 kilogramų.“

Priaugęs svorio, Martinsas pasakoja susirgęs autoimunine liga, dėl kurios labai greitai dirbo skydliaukė. Dėl ligos vyrui per kelis mėnesius svoris nukrito iki 73 kilogramų, tačiau netrukus ir vėl sugrįžo buvęs šimtukas.

Dieta, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Vėliau man buvo paskirti vaistai. Dėl jų vėl priaugau svorio – grįžo tas pats 100 kg. Jei skydliaukė dirba labai greitai, tai ir virškinimas bus labai greitas. Man nuolat norėjosi valgyti, gerti vandens, drebėjo rankos. Susimąsčiau. Nuėjau į sporto salę. Ėmiau domėtis mityba“, – prisimena sveikatingumo mentorius. Martinsas sako tada išbandęs visas populiarias dietas – nuo katogeninės iki badavimo.

Martinsas Bidinsas ir Beata Nicholson / Laidos rengėjų nuotr.

Laidos svečias sako matantis internetinėje erdvėje ir daug apgaulingos informacijos. Reklamuojami stebuklingi lašiukai, įvairūs preparatai, kurie neva turėtų greitai padėti atsikratyti didelio pilvo.

„Žmonėms reikėtų patiems mąstyti. Jei būtų toks produktas, kyla klausimas, kodėl Holivudo žvaigždės, kad pasiektų tinkamą svorį, ar vyrai, norėdami užsiauginti raumenų naujam „Keršytojų“ filmui, eina į sporto salę ir griežtai paiso mitybos? Matyt dėl to, kad nori greito rezultato. Kodėl jie tai daro, o ne įsigyja lašiukų už 100 eurų? Jie idiotai? Tai ir yra pats paprasčiausias atsakymas. Reikia pagalvoti“, – patikliems pirkėjams pataria sveikatingumo treneris.

Bulvės / Pexels nuotr.

Socialinėje M. Bidinso erdvėje puikuojasi užrašas: valgau bulves. Daugelis pasakytų, bulvė netinka norintiems sulieknėti. Iš tokių teiginių Martinsas tik nusijuokia.

„Tai buvo populiariausias įrašas, kad bulvės yra normalu, jas valgyti galima. Jei žmogus valgo daug bulvių, jam bus sunku suvartoti per daug kalorijų, – tikina mitybos specialistas. – Bulvės su mėsa yra vienas iš sočiausių derinių pasaulyje. Paprastos bulvės, aš nekalbu apie gruzdintas bulvytes ar traškučius. Kalbu apie virtas, kepintas, jei aliejaus ne per daug. Čia juk irgi lietuviškas patiekalas.“

Virtos bulvės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot M. Bidinso, bulvės užpildo skrandį ir tokiu būdu jame nelieka vietos kitoms kalorijoms.

„Taip veikia sotumas. Reikia siekti sotumo su normaliu kiekiu kalorijų. Kitaip tariant, svorio numesi tik tada, kai būsi sotus. Nė vienas žmogus negali ilgai ištverti, jei jaučia alkį. Anksčiau ar vėliau žmogus pasiduos“, – tikina svečias iš Latvijos.

Standartinis dietos besilaikantis žmogus, pasak M. Bidinso, suvartoja 1200 kalorijų per dieną ir jaučia šiokį tokį alkį. Kasdien toks žmogus išgyvena 500 kalorijų deficitą.

Martinsas Bidinsas / LRT stop kadras.

„Tuomet, kai žmogus pasiduoda ir atsipalaiduoja, tas trūkstamas kalorijas suvalgo vos per keletą valandų, – aiškina mitybos mentorius. – Kitą valandą jis suvalgo dar 500 kalorijų. Nesvarbu, ką darei pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį pusryčiams ar vakarienei. Svarbu suma per tam tikrą laiką. Pavyzdžiui, per mėnesį vidutiniškai suvartojai normalų kiekį kalorijų – nepriaugsi svorio. Jei mažiau – numesi.“

Neretai žmonės sako, kad yra pavalgę, bet kažko dar nori. Pasak pašnekovo, tai reiškia, kad lėkštėje buvo per mažai kalorijų.

Laidoje „Beatos virtuvė“ – svečias iš Latvijos / Laidos rengėjų nuotr.

„Pavyzdžiui salotos ir vištos krūtinėlė. Tai bus tik fizinis sotumas, bet nepakankamai kalorijų. Iš vištienos gausime 150 kalorijų, iš daržovių – 50 kalorijų. Dar 100 kalorijų pridės aliejus. Iš viso tik 300 kalorijų. Tai mažai vienam valgiui.

Martinsas Bidinsas / LRT stop kadras.

Moterims sotumui pasiekti reikia 500 kalorijų. Reikia, kad normalus sotumas išliktų ilgai. [...] Skanumynų nereiktų atsisakyti. Žmogus mėgsta skaniai pavalgyti. Svarbiausia viską suderinti lėkštėje“, – pataria sertifikuotas mitybos ir sveikatingumo treneris bei mentorius Martinsas Bidinsas.

Visas pokalbis su mitybos specialistu – laidos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.