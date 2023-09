Kuo skiriasi užrašai „galioja iki“ ir „geriausias iki“ ant maisto produktų etikečių?

Skaičiuojama, kad lietuviai per mėnesį maisto produktams vidutiniškai skiria 218 eurų ir dėl to patenka į daugiausiai maistui išleidžiančių Europos šalių dvyliktuką. Visgi dalis maisto nukeliauja į šiukšlių dėžę, o kartu ten patenka ir išleisti pinigai – tyrimai rodo, jog vienas tautietis išmeta vidutiniškai apie 60 kg maisto per metus, rašoma prekybos tinklo „Maxima“ pranešime žiniasklaidai.

Pasak prekybos tinklo kokybės specialistės Ugnės Ulickienės, maistui skiriama suma ypač išauga stokojant sumanaus apsipirkimo įpročių, dėl ko tenka dažniau eiti į parduotuvę, o namuose esantys produktai tiesiog sugenda ir virsta maisto atliekomis.

„Maistas dažniausiai į šiukšlių dėžę keliauja dėl pasibaigusio galiojimo termino, kai jo nusiperkame per daug ir nepanaudojame, netinkamai jį laikome arba pasigaminame per daug ir nesuvalgome. Toks švaistymas yra ne tik netvarus, bet ir skausmingas piniginei. Svarbu, kad šią situaciją galime pakeisti vos keliais paprastais įpročiais, kurie leis išsaugoti tiek įsigytus maisto produktus, tiek pinigus“, – sako U. Ulickienė.

Šaldytuvas / Shutterstock nuotr.

Naujiems įpročiams suformuoti daug laiko ir pastangų nereikės – tereikia įsiminti kelias kasdienybėje lengvai pritaikomas taisykles.

1. Reguliariai atlikite šaldytuvo ir spintelių „auditą“

Anot U. Ulickienės, pirmiausia verta reguliariai – bent kartą per savaitę atlikti šaldytuvo, šaldiklio bei spintelių reviziją. Tai leis panaudoti likučius, sumaniai susiplanuoti pirkinių sąrašą bei išleisti mažiau, o kartu ir neprisipirkti per daug maisto produktų.

„Apsižiūrėkite, kokių maisto produktų turite lentynose, spintelėse, šaldytuve, išnaudokite maisto likučius. Taip maistas neužsistovės, o jūs tiksliai žinosite, kokių produktų galite netrukus pristigti ir susiplanuoti jų įsigijimą. Bene svarbiausia sąlyga sumaniam maisto vartojimui ir laikymui – neperkauti šaldytuvų ir spintelių“, – sako U. Ulickienė.

Maisto produktai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Norint sumažinti išmetamo maisto kiekį, taip pat verta prisiminti ir svarbų maisto produktų laikymo „kaimynystėje“ principą – pavyzdžiui, kartu nelaikyti kvapus skleidžiančių produktų, tokių kaip silkė, rūkyta žuvis ir kvapus sugeriančių, tokių kaip kiaušiniai, pieno produktai ir pan.

„Šaldytuve taip pat reikėtų atskirti „žalius“ ir termiškai apdorotus maisto produktus, nes mikroorganizmai, esantys termiškai neapdorotuose maisto produktuose, gali patekti ant kitų produktų ir juos užteršti.

Rekomenduojama juos laikyti atskirose, sandariai uždarytose dėžutėse, pakuotėse, maistinėje plėvelėje ar stikliniuose induose“, – paaiškina prekybos tinklo kokybės ekspertė.

2. Šaldykite nesuvalgyto maisto likučius

Produktų šaldymas yra vienas seniausių bei geriausių konservavimo būdų, leidžiantis išsaugoti kone daugiausiai skirtingų gaminių maistinių savybių. Šaldiklį įprastai naudojame norėdami išsaugoti vasaros ar rudens gėrybių derlių, bet jį taip pat verta įdarbinti ir kasdienybėje – užšaldant per daug pagaminto maisto ar įsigytų produktų, kurių galiojimo terminas artėja link pabaigos.

Sveikas maistas / „Shutterstock“ nuotr.

Šaldyti galima tikrai daug – nuo likusių neišgertų gėrimų iki sultinių, kuriuos galėsite panaudoti patiekalams gaminti, bus lyg greitas paruoštukas, kai skubate. O jei namuose lieka nesuvalgytų vaisių – sutrinkite į kokteilį ir užšaldykite žaismingose ledų formelėse. Kai tik norėsite pasmaližiauti, turėsite sveiką skanėstą po ranka.

3. Vaisius ir daržoves laikykite atskirai

Siekiant maisto produktus išlaikyti kuo ilgiau šviežius ir tinkamus vartoti bei išvengti maisto švaistymo, kokybės ekspertė vaisius rekomenduoja laikyti atskirai nuo daržovių, mat dalis vaisių nokdami išskiria etileno dujų. Nemažai daržovių yra ypač jautrios etilenui ir dėl to, laikomos kartu su vaisiais, gali greičiau sugesti.

„Vaisiams ir daržovėms būtina „kvėpuoti“, todėl nelaikykite jų hermetiškuose plastikiniuose maišeliuose. Geriausia vaisius ar daržoves sudėti į daugkartinio naudojimo tinklinį maišelį. Taip pat nepamirškite tradicinių būdų maistui išsaugoti: žoleles, vaisius, daržoves galima džiovinti, iš uogų išsivirti uogienės, prisimarinuoti agurkų ir įvairių daržovių salotų – taip ne tik sunaudosite maisto likučius, bet ir pasiruošite atsargų šaltajam sezonui“, – pataria U. Ulickienė.

Šaldytuvas / Shutterstock nuotr.

Vaisių ir daržovių nerekomenduojama laikyti suspaustų – reikėtų palikti pakankamai vietos oro cirkuliacijai, nes priešingu atveju, šios gėrybės greičiau suges. Tuo tarpu salotų lapai, prieskoninės žolelės ilgiau išliks šviežios, jei apšlakstysite jas vandeniu arba pamerksite į vandenį tarsi gėles. Laikyti salotas ir prieskonines žoleles rekomenduojama šaldytuve arba kambario temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

4. Atkreipkite dėmesį į galiojimo nurodymus

Prie nereikalingo maisto švaistymo prisideda tai, kad vis dar dažnai yra maišoma produkto galiojimo laiką nurodanti informacija.

„Etiketėje „tinka vartoti iki...“ terminas naudojamas tada, kai maisto produktai yra greitai gendantys. Vartojami nurodytam terminui pasibaigus, jie gali būti net pavojingi sveikatai. O štai terminas „geriausias iki...“ tikrai nereiškia, kad po nurodytos datos produktas jau yra netinkamas vartoti.

Jei, pavyzdžiui, spalio 1 dieną tvarkydamiesi spinteles pamatysite kruopas ar kitas negreitai gendančias prekes su galiojimo data „Geriausias iki 2023.09.24“ – įvertinkite vizualiai, jusliškai – patikrinkite ar nėra kenkėjų, jų pėdsakų, ar spalva, kvapas būdingas tam maisto produktui. Jei matote, kad pakitimų nėra – suvartokite prioriteto tvarka, išmesti tikrai nereikia“, – sako U. Ulickienė.

5. Atminkite maisto laikymo šaldytuve principus

Tam tikros taisyklės galioja laikant maisto produktus šaldytuve. Pavyzdžiui, kad kiaušiniai ilgiau išliktų švieži, svarbu juos laikyti pastovioje temperatūroje. „Ir nors kiaušiniams skirti dėklai šaldytuvuose dažnai įrengti būtent durelėse, iš tiesų tai nėra tinkamiausia vieta jiems laikyti. Durelės yra šilčiausia šaldytuvo vieta, o taip pat ir labiausiai veikiama temperatūros svyravimų. Kiaušinius rekomenduojama laikyti originalioje pakuotėje šalčiausioje šaldytuvo vietoje ne ilgiau kaip 3–4 savaites“, – paaiškina U. Ulickienė.

Maisto produktai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, šaldytuvo durelėse ne vieta ir pieno produktams – siekiant užtikrinti šių maisto produktų saugą bei kokybę rekomenduojama laikyti juos giliau šaldytuvo lentynose, kadangi tinkamiausia temperatūra pieno produktams – ne aukštesnė negu 6 °C. Durelėse tinkama laikyti įvairius padažus kaip kečupas, garstyčios, salotų užpilai, marinuotas daržoves stiklainiuose, taip pat įvairius gazuotus gėrimus, sultis.