Badauti Julija pradėjo trenerei liepus sverti ne daugiau kaip 60 kg: savaitę atsilaikydavau, o paskui negalėdavau sustoti

Pasirinkusi sporto studijas, Julija išgirdo: treniruotis jai bus leista tik atitinkant griežtus svorio reikalavimus. Valgymo sutrikimų dar paauglystėje turėjusi studentė alino save badavimais, po jų ėjo persivalgymai. Kai gydantis valgymo sutrikimų centre Julijai teko nenoromis suvalgyti bulves, ji prisimena jautusi pyktį, privedusį kone iki ašarų. Sveiką santykį su kūnu atradusi ir klientes to paties mokanti sporto trenerė pripažįsta: valgymo sutrikimai – neišspręstų emocinių skaudulių rezultatas.

Portalo LRT.lt kalbinta sporto trenerė Julija Jaromskaitė-Šimkevičė tikra – kiekvieno mūsų kūnas yra atspindys to, kaip jaučiamės. Jei kartojate, kad jums viskas gerai, bet kūnas kalba priešingai, apgaudinėjate ne tik kitus, bet ir save. Būti sąžiningai sau teko mokytis ir pačiai Julijai.

Pirmieji valgymo sutrikimai jai pasireiškė paskutinėse mokyklos klasėse. „Demonizavau maistą, skirsčiau jį į gerą ir blogą, nuolat skaičiavau kalorijas. Mačiau iškreiptą savo kūno vaizdą – nors svėriau tikrai mažai, vis tiek jaučiausi stora, negraži“, – pirmąsias anoreksijos užuomazgas prisimena pašnekovė.

Šeimos nariai kurį laiką apie ligą nežinojo, Julija namiškius apgaudinėdavo, kad valgo pakankamai. Vis dėlto pastebėjusi, kad dukra valgo per mažai, Julijos mama nuvežė ją pas medikus. „Gydytoja man parodė merginų, iš kurių likęs vien skeletas ir oda, nuotraukas. Klausė, ar ir aš noriu taip atrodyti. Mane tos nuotraukos šokiravo, išgąsdino ir gydytojos ištarti žodžiai, kad jeigu ir toliau nevalgysiu, galiu mirti“, – pasakoja moteris.

Po savaitinių pasisvėrimų pas trenerę – persivalgymo epizodai

Po pirmojo apsilankymo pas gydytoją Julija, kaip pati sako, susiėmė. Atrodė, valgymo sutrikimai liko praeity, tačiau studijų metais įvyko atkrytis. Sporto studijas pasirinkusi Julija prisimena, kaip, pasvėrusi merginas, trenerė joms iškėlė sąlygą, kad sportuoti priims tik tas, kurios svers ne daugiau kaip 60 kilogramų. Julija tada svėrė 62 kilogramus.

„Sportu domėjausi nuo vaikystės, sportuoti su trenere man buvo svarbu, labai to norėjau. Taigi, užsikabinau ir vėl įsitraukiau į svorio metimą. Man patiko, kad esu liesa, jaučiau azartą tapti dar liesesnė, nors pamenu, kad sau vis vien nepatikau.



Mus sverdavo kas savaitę, šeštadieniais. Visą savaitę atsilaikydavau, laikydavausi griežtos dietos, nes bijodavau, kad sversiu daugiau ir nebegalėsiu treniruotis. Bėgdavau ilgus nuotolius, tada dar eidavau į grupinę treniruotę. Manau, per vieną treniruotę sudegindavau apie tūkstantį kalorijų. Nors po sporto jausdavau, kad kūnas, raumenys pavargę, valgydavau labai mažai. Tiesa, mane vis tiek kamavo, matyt, iš anoreksijos laikų likusi baimė, kad valgau per daug.

Na, o po šeštadieninio pasisvėrimo leisdavau sau atsipalaiduoti. Prasidėjo persivalgymo periodai – negalėdavau sustoti, atsipeikėdavau tik tada, kai didžiuliai maisto kiekiai tiesiog pranykdavo“, – prisimena Julija.

Kiekvieną jos persivalgymą lydėdavo emocijų kalneliai: kildavo pyktis, kaltė, nusivylimas. „Maniau, juk aš tiek daug sportuoju, turiu tiek ryžto ir valios, o su maistu nesusitvarkau. Po persivalgymo epizodo valgydavau džiovintų slyvų, nes žinojau, kad jos laisvina žarnyną“, – pasakoja pašnekovė.

Į valgymo sutrikimų centrą kreipėsi pati

„Psichologiškai man buvo labai sunku“, – būseną per badavimo ir persivalgymo epizodus prisimena Julija. Į valgymo sutrikimų centrą ji kreipėsi pati. Medikai Julijai pasiūlė du variantus: arba gultis į ligoninę, arba sutartu laiku keletą kartų per savaitę lankyti užsiėmimus. Mergina pasirinko pastarąjį variantą.

Gydytis lengva nebuvo, iššūkiu Julijai tapo jau pirmasis užsiėmimas. Ji prisimena, kad besigydančių merginų grupei buvo patiekti pietūs: mėsa, šviežios daržovės ir bulvės.

„Grupėje buvo taisyklė, kad nesvarbu, per kiek laiko pavalgai, turi sulaukti, kol savo porciją pabaigs kitos merginos. Suvalgiau kotletą, daržoves, bet bulvių neliečiau. Turėjau įsitikinimą, kad bulvės – labai kaloringos, turi daug krakmolo, žodžiu, yra negeras maistas.

Gydytoja manęs paklausė, kodėl nepabaigiu savo porcijos. Atsakiau, kad tiesiog nevalgau bulvių. Man pakartojo, kad reikia, sakė, kad visos merginos lauks, kol suvalgysiu savo pietų porciją. Prisimenu, kilo daugybė emocijų: pykau ant savęs, kodėl čia atėjau, galvojau, kam man išvis to reikia. Bulves suvalgiau, bet iš to pykčio net graudinausi“, – pasakoja Julija.

Valgymo sutrikimų centre vyko ir užsiėmimai su psichoterapeutu, pacientės atliko įvairias užduotis: stojosi prieš veidrodį, fotografavosi ir garsiai įvardijo, kuo joms patinka ir kuo nepatinka jų kūnas; gavusios piešinėlių su moterų kūnais, vienam iš jų turėjo priskirti save, vėliau, per diskusiją, analizuoti savo pasirinkimą.

„Kol laukdavau užsiėmimų, matydavau, kaip merginos gyvena stacionare. Supratau ir pasidžiaugiau, kad dar nepriartėjau prie mirties ir laiku kreipiausi pagalbos. Šokiruojantis vaizdas, kurį išvydau, dar kartą motyvavo mane sveikti. Gydymas man padėjo išoperuoti tikrai nemažą vidinio pūlinio dalį“, – atvirauja Julija.

Valgymo sutrikimai – meilės ir dėmesio stokos padarinys

Dabar Julija tiek iš savo patirties, tiek iš gydymosi, ilgos savianalizės metu įgytų žinių jau supranta, kad valgymo sutrikimai – neišspręstų emocinių skaudulių rezultatas. „Anoreksija, bulimija, ortoreksija (valgymo sutrikimas, kuriam būdingas obsesinis sveikos mitybos troškimas, reikšmingas maisto pasirinkimo apribojimas – LRT.lt), persivalgymai – visa tai kyla iš nemeilės sau.

Jeigu žmogus badauja, vadinasi, jis valgo save iš vidaus, naikina savo kūną ir taip artėja prie mirties. Jei serga bulimija, persivalgydamas žmogus tarsi užsimerkia prieš savo problemas, jas slopina, o išvemdamas maistą tikisi grįžti į „normalią“ būseną, taip apgaudamas save: mano svoris yra normalus, esu toks pat, kaip visi, vadinasi, pritampu. Bulimija ypač pavojinga tuo, kad iš žmogaus išvaizdos gali nė neįtarti, jog jis serga ir tokiais kraštutinumais siekia būti mylimas, reikšmingas“, – dalijasi sporto trenerė.

Ji atkreipia dėmesį į vieną itin jautrią socialinę grupę – paauglius. Valgymo sutrikimai neretai pasireiškia būtent paauglystėje, todėl itin svarbu laiku pastebėti ir užkirsti jiems kelią, šviesti jaunuolius apie fiziologinius jų kūno pokyčius, sako trenerė.

„Tiesa, su valgymo sutrikimais susiduria ir vyresnio amžiaus žmonės. Dirbdama su klientėmis pastebėjau, kad kai kurios jų nenori pripažinti, jog susiduria su valgymo sutrikimais, mano, kad tai jų amžiuje nebūdinga. Noriu pabrėžti, kad kreiptis pagalbos – niekada nevėlu.

Treniruotis pas mane ateina ir paauglių, nepatenkintų savo kūnu. Visada joms paaiškinu, kad paauglystėje keičiasi hormonai, neretai įvyksta toks tarsi staigus kūno išsipūtimas. Tai yra natūralus periodas, jo negalime kontroliuoti, turime jį tiesiog išbūti.

Paaugles ypač veikia socialiniai tinklai. Jos mato pakoreguotas, nudailintas „tobulų“ kūnų nuotraukas, o pačios jaučiasi negražios. Tai tikrai neprisideda prie geros psichologinės būklės. Pamenu, paauglystėje man pačiai trūko informacijos, nuraminimo, paaiškinimo, kas vyksta su mano kūnu ir hormonais“, – kalba Julija.

Valgymo sutrikimų priežasčių gali būti daug: žema savivertė, psichologiniai iššūkiai, su kuriais žmogus susiduria namuose ar kitoje aplinkoje. Julija pasakoja, kad ir jai nutiko panašiai: mokykloje teko kentėti ne tik hormonų audras, bet ir patyčias.

„Kai iš tavęs tyčiojasi, jautiesi menkesnis, nevisavertis. Supratau, kad valgymo sutrikimais susirgau ir dėl hormoninių pokyčių, žinių stokos, ir dėl žemos savivertės, meilės, dėmesio trūkumo, – dalijasi pašnekovė. – Dabar jau galiu sakyti, kad liga – lygu dovana. Ji arba mus suvalgo, arba priverčia atkreipti dėmesį į save. Anksčiau apie tai kalbėti man buvo gėda, bet dabar dalinuosi savo istorija, nes žinau, kaip svarbu išsipasakoti, o kartu savo istorija palaikyti kitas moteris.“

Kelias nesibaigia uždarius ligoninės duris

Gydantieji ir besigydantieji priklausomybių centruose sako, kad nėra buvusių alkoholikų ar narkomanų. Julija priduria, kad nėra ir visai pasveikusių nuo valgymo sutrikimų. Kelias į sveiką santykį su kūnu – ilgas, jis nesibaigia uždarius valgymo sutrikimų centro duris.

Dar vienas Julijos gyvenimo lūžis, priartinęs prie atkryčio, įvyko per pandemiją. „Tikiu, kad karantinas ne vienam tapo susitikimu su savimi. Pradėjau daug gilintis į save, stresuoti, kilo nerimas, kortizolis, kaupėsi skysčiai, atsirado emocinis valgymas. Nors situaciją dar kontroliavau, supratau, kad jau nėra gerai“, – prisimena ji.

Julija nutarė ieškoti nusiraminimo. Pirmiausia susikrovė kuprinę ir leidosi į žygį pėsčiomis „Camino Lituano“ keliu. Paskui dalyvavo savaitgalinėje tylos stovykloje, po jos ryžosi vipasanos meditacijos stovyklai. Joje 10 dienų Julija gyveno visiškoje tyloje, be interneto ir socializacijos, 11 valandų per dieną skirdama meditacijai.

„Per meditacijas išmokome pajusti savo kūną, suprasti, kur skauda, peršti, maudžia ir panašiai. Nustebau, kad vien per savo kūno pajautimą gali ateiti tiek daug vidinių suvokimų. Nors žinau, kad valgymo sutrikimai nėra išgydomi, būtent savistaba ir įsiklausymas į savo kūną padeda man išlaikyti vidinę pusiausvyrą“, – dalijasi Julija.

Numesti svorio nori ir normalaus sudėjimo moterys

Kaip svarbu gyventi taikoje su savimi, Julija nuolat primena ir savo klientėms. Sporto trenerė pasakoja, kad į ją su prašymu padėti numesti svorio kreipiasi daugybė gražių, protingų normalaus kūno sudėjimo moterų. Klientei sutikus, išmatuojama jos raumenų, riebalų masė, vidinių riebalų kiekis. Jeigu rodikliai normalūs, Julija atsisako vesti treniruotes. Sako, jai kur kas svarbiau klientų sveikata nei pinigai.

„Kai moterų paklausiu, kas joms nepatinka, dažniausiai išgirstu atsakymą, jog trukdo pilvukas, ypač po gimdymo. Tada patariu atsistoti prieš veidrodį ir paklausti savęs, kodėl mano kūnas šiuo metu atrodo būtent taip. Galbūt neseniai pagimdžiau vaiką, o gal išgyvenau netektį, sunkumų darbe? Galbūt „užvalgiau“ blogas emocijas, o gal priešingai – iš streso nieko nevalgiau ir naikinau save iš vidaus?

Pati neseniai tapau mama. Šiuo metu man ant kojų matyti celiulitas, norėčiau tvirtesnio kūno. Juk ilgą laiką sportavau, rūpinausi savo kūnu, o dabar jis pasikeitė. Suprantu, kad šis pokytis – natūralus, bet emocijų kyla visokiausių.

Pastebėjau, kai tik nepaleidžiu prikauptų blogų emocijų, imu kabinėtis prie savo kojų. Tada savęs ir paklausiu, kodėl mano kojos dabar atrodo taip. Dėl to, kad man trūksta miego, valgau nereguliariai, kartais nespėju net ramiai nueiti į dušą, be to, dar neatsistatė mano hormonų sistema. Kartoju sau, kad kai viskas susitvarkys, sutvirtės ir mano kūnas“, – apie savo kūną priimti padedančius pokalbius pasakoja Julija.

Užuot alinę savo kūną, išmokime jam padėkoti

Nespausti savęs, nesigraužti dėl papildomų kilogramų ar suglebusio kūno, nepulti iš karto užsiimti dideliu fiziniu aktyvumu Julija ragina ir kitas neseniai pagimdžiusias moteris.

„Nepamirškime, kad 9 mėnesius mūsų kūnai keitėsi ir padovanojo mums didžiausius turtus. Duokime savo kūnams laiko atsigauti. Beje, motinystė turi ir kitą pusę – ji geba sustiprinti meilę, atjautą, supratingumą ir atlaidumą sau, – šypteli Julija. – Žinau, kad pirmieji motinystės mėnesiai nelengvi, todėl būtina rūpintis savo emocine sveikata, skirti laiko sau. Nebijokite prašyti ir priimti pagalbos, kalbėtis su savo antra puse, kitais šeimos nariais, draugais, ieškoti, kas jums padeda pasijusti geriau.

Pavyzdžiui, man padeda bėgiojimas – bėgdama išsikraunu, paleidžiu stresą, pabūnu viena ir grįžtu pakilios nuotaikos. Bet jums nebūtina bėgioti! Galbūt geriau pasijusti, nuraminti mintis ir jausmus padės lengvas pasivaikščiojimas gryname ore, o gal rasite kitą jums tinkantį būdą. Svarbu suprasti, kad kuo stabilesnė mūsų emocinė būsena, tuo lengviau priimame ir savo kūną.“

Kitą kartą, kai stovėsite priešais veidrodį, užuot vardiję savo trūkumus, padėkokite savo kūnui. Tai padaryti nelengva, bet pabandykite – verta, kviečia trenerė.



„Įsivaizduokite: kad ir kiek baudžiame, žalojame savo kūną, aliname jį badavimais, persivalgymais ar kitais būdais, jis atlaiko visus jam tenkančius išbandymus. Kūnas visą laiką yra su mumis ir neišduoda mūsų iki pat gyvenimo galo. Nuoširdžiai tai supratę, tikiu, lengviau priimsime tai, ką įvardijame kaip savo netobulumus“, – sako Julija.