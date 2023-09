Pasaulio įžymybes pirtyje vanojantis Vladas: jie pasiryžę mokėti daug, bet mano paslaugų jiems tenka palaukti

„Nesu geriausias pirtininkas pasaulyje, esu turbūt labiausiai žinomas ir brangiausiai apmokamas“, – juokiasi ne vieną pasaulinio lygio vanojimo čempionatą laimėjęs Vladas Jokubauskas iš Kuršėnų. Nuo vaikystės pirtį pamėgęs vyras savo hobį pavertė darbu ir verslu. Holivudo žvaigždės, žinomi pasaulyje atlikėjai, geriausi sportininkai, karališkų šeimų nariai ir turtuoliai klusniai laukia eilėje mėnesių mėnesiais, kad patirtų Vlado vantos kirčius ir galėtų pasimėgauti jo ypatingais pirties ritualais.

Jau penktus metus iš eilės portalo LRT.lt žurnalistai ir fotografai iškeliauja į žurnalistinę ekspediciją „Aplink Lietuvą“. Šiose įdomiose kelionėse atrandama unikalių žmonių ir išskirtinių jų istorijų, kūrybiškų verslų ir aukštyn kojomis apverstų gyvenimų, įspūdingų muziejų ir gamtos perlų. Visomis šiomis istorijomis dalijamės su skaitytojais portale LRT.lt! Žinote vietą ar žmones, kuriuos turėtų aplankyti mūsų komanda? Rašykite pasiūlymus el. pašto adresu pasidalink@lrt.lt!

„Lietuvoje vanojimo procedūra kainuoja 20 eurų, o užsienio žvaigždėms tenka sumokėti nuo 1 000 iki 1 500 eurų už vieną procedūrą. Čia kaip toje patarlėje – savo krašte pranašu nebūsi“, – šypsosi pirtininkas.

Į pirtį – nuo trijų mėnesių

Pirtimi Vladas susidomėjo nuo vaikystės. „Mano tėvai buvo paprasti darbininkai, gyvenome Kuršėnuose nuomojamame kambaryje nuosavame name, visi patogumai buvo lauke, vandens parsinešdavome iš šulinio. Praustis kartą per savaitę visi eidavome į visuomeninę pirtį. Mama pasakojo, kad mane ten pirmą kartą nusinešė trijų mėnesių amžiaus. Kuršėnų Daugėlių visuomeninė pirtis yra viena iš senesnių, veikia nuo 1961 metų. Iki dabar ji kiekvieną penktadienį ir šeštadienį kūrenama malkomis, gera tradicinė pirtis“, – sako Vladas.

Pirties profesionalas Vladas Jokubauskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Vaikystėje dažnai su šeima jis vykdavo ir į tėvų draugų pirtį kaime. Jie buvo sentikiai ir turėjo senovišką dūminę pirtį. Vyras pamena, kad būdamas 8 metų pats sugebėdavo iškūrenti dūminę pirtį, nors tai padaryti nėra lengva, net menka klaidelė galėtų sukelti gaisrą.

„Mano toks būdas – arba nieko nedarau, arba jei jau darau, tai darau geriausiai. Kiekvienas kartas pirtyje – lyg pamoka. Kas nors gerai pavanojo nugarą, įsimenu, kaip tai buvo daroma, ir vėliau panaudoju tą techniką. Mokiausi iš senelių, tėvų, kitų pirties mėgėjų. Susirinkdavau skaniausius kąsnelius, sudėdavau juos į krūvą ir vėliau atiduodavau klientams“, – sako pirtininkas.

Kol esame pirtyje, nesenstame

Vladas įsitikinęs, kad pirtis yra stebuklinga vieta, čia išsivalo ne tik kūnas, bet ir siela.

„Pirtininkai sako, kad kol esi pirtyje, tol nesensti. Pirtyje žmogus tik jaunėja, nes valosi limfinė sistema. Pirtyje rekomenduojama kaitintis maždaug 60 laipsnių temperatūroje, nes kūnas prakaituoja tik iki 70 laipsnių, jei temperatūra aukštesnė, poros užsidaro ir mes nebeprakaituojame.

„SPA Šiauliai“ / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kai kūnas sušyla, visos sistemos pradeda geriau veikti: kraujotakos, limfinė, imuninė ir kitos. Jos dirba taip, lyg būtume nubėgę 5 kilometrus. Kūnas gauna tokį pat krūvį, o juk į pirtį paprastai einame ne vieną, o kelis kartus. Pirtyje kūnas patiria tokią pat gerą treniruotę, lyg pasportavus, bet neapkraunami sąnariai ar širdis. Jei vieną kartą per savaitę nueiname į pirtį, kūnas patiria sveiką krūvį, išvengiame organų atrofijos, kuri vyksta, jei negauname pakankamai fizinio krūvio“, – apie pirties naudą organizmui pasakoja kuršėniškis.

Pomėgis virto mėgstamu darbu

Vladas sako, kad lietuviams pirtis buvo svarbi nuo seno.

„Kai manęs klausia, kas man yra pirtis, aš visada atsakau, kad ji man yra lyg motina, kuri davė gyvybę. Juk anksčiau gyvybė prasidėdavo ir baigdavosi pirtyje. Moterys gimdydavo pirtyje, nes tai būdavo švariausia vieta, čia šilta ir yra šilto vandens apsiprausti. Pirtyje prausdavo ir mirusiuosius prieš laidotuves“, – pasakoja vyras.

Iš pradžių pirtis buvo Vlado hobis, pomėgis. Muzikinį ir sporto medicinos išsilavinimą turintis vyras nuolat domėjosi Lietuvos ir viso pasaulio pirties tradicijomis. Jei kur keliaudavo, pirmiausia naujoje vietoje ieškodavo pirties.

Pirties profesionalas Vladas Jokubauskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Ten sužinodavau apie tos šalies papročius ir išgirsdavau naujausių paskalų“, – juokiasi Vladas.

Vėliau kuršėniškis pradėjo dalyvauti įvairiuose pirtininkų čempionatuose Lietuvoje ir pasaulyje. Tapęs Europos ir pasaulio sportinio vanojimo čempionato nugalėtoju sulaukė pasaulinio pripažinimo.

Kviečiasi žvaigždės ir politikai

Dabar pasaulio čempiono paslaugų nori žinomi sportininkai, Holivudo ir muzikos pasaulio žvaigždės, karališkų šeimų nariai, žinomi politikai ir turtuoliai. Pavyzdžiui, atlikėjas Justinas Bieberis pasimėgauti Vlado vanojimu atskrido iš Kanados. Patyrę profesionalių lietuvio rankų kuriamus pirties stebuklus, įžymybės užsisako jo paslaugas ir vėl.

Justinas Bieberis ir Vladas Jokubauskas / Asmeninio albumo nuotr.

Kai važiuoja vanoti įžymybių, Vladas pats pasijunta kaip žvaigždė – jam apmokami skrydžiai, apgyvendinimas, maitinimas, jis net neima jokių priemonių su savimi, viskas turi būti suteikta, jei reikia, jį lydi ir vertėjas.

Pirties profesionalas Vladas Jokubauskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Paprašytas papasakoti, kaip sekasi dirbti su įžymybėmis, kuršėniškis sako, kad visi jie yra paprasti žmonės.

„Pavyzdžiui, anksčiau tekdavo vanoti Rusijos politiką Vladimirą Žirinovskį, jis iš televizijos ekranų atrodydavo neadekvatus ir isteriškas, tačiau iš tikrųjų jis buvo labai išsilavinęs žmogus, labai mandagus ir kultūringas. Pas jį lankiausi kelis kartus ir pabendravęs supratau, kad tikriausiai Kremlius jam buvo priskyręs tokį juokdario vaidmenį, kad jo lūpomis išsakytų mintis, kurių oficialiai negalėjo ar nenorėjo. Tarsi pasitikrindavo, kaip pasaulis ir patys rusai sureaguos į tam tikras idėjas.

Žmonės klausdavo, kaip tu gali jį tokį vanoti, bet aš niekada neturėjau problemų su juo. Pasitaikydavo tokių žmonių, kurie elgdavosi taip, lyg būtų pasaulio valdovai, bet vėlgi – labai svarbu, kaip pats save pateiki. Kartais pirtininkai man skundžiasi, kad nesulaukia pagarbos iš klientų, kviečia juos į paruoštą pirtį, o šie vis: tuoj, tuoj pabaigsim žiūrėti rungtynes ir ateisim. Visada sakau, kad svarbu, kaip pats elgiesi. Jei jautiesi kaip aptarnaujantis personalas, tai taip su tavimi ir elgsis.

Pirties profesionalas Vladas Jokubauskas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Niekada nesakau, kad esu geriausias pirtininkas, bet aš turbūt esu pats brangiausias ir pats žinomiausias pasaulyje. Dėl to mane ir kviečiasi. Kiti gali būti geresni, bet jei jie nemoka savęs pateikti, nedalyvauja čempionatuose, sėdi užsidarę savo pirtyse, tai niekas apie juos ir nežinos“, – įsitikinęs Vladas.

Vanojimo tenka palaukti

Kuršėniškis juokiasi, kad dažnai girdi skundų iš žinomų žmonių, neva, kaip čia dabar yra, kad jie pasiryžę mokėti didelius pinigus už jo paslaugas, bet vis tiek tenka laukti po tris mėnesius ar ilgiau. Netrūksta norinčių, kad Vladas pirties ritualus surengtų kartą per savaitę ar per mėnesį, bet jis ir be įžymybių vanojimo turi reikalų: veda seminarus ir mokymus pirtininkams, teisėjauja čempionatuose, rūpinasi savo verslu.

„SPA Šiauliai“ / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Londone netoli Bakingamo rūmų yra prabangi pirtis, tai Londone gyvenantys oligarchai prašo savininkų, kad mane prisiviliotų, žada nupirkti man butą, kad likčiau gyventi ir dirbti, bet aš nenoriu. Turiu savo šeimą, turiu savo gyvenimą, nenoriu niekam parsiduoti. Ne viskas gyvenime matuojama pinigais.

Nesu matęs, kad per laidotuves paskui karstą kas nors būtų vežęs seifą su pinigais, bet esu matęs, kad paskui karstą eina šeima, draugai, mokiniai. Man tai yra svarbiau. Net miręs gyvensiu jų mintyse, jų darbuose. Man yra komfortiška gyventi, kaip gyvenu dabar“, – apie savo vertybes kalba Vladas.

Bieberis liko sužavėtas

Paklaustas, kaip sekėsi bendrauti su pramogų pasaulio garsenybėmis, Vladas sako, kad dažniausiai ne jos pačios kalba, o klausia jo, ką daryti, kokios procedūros laukia.

Vladas su vienu geriausių pasaulio boksininkų Dereku Chisora / Asmeninio albumo nuotr.

„Neseniai teko vanoti Holivudo aktorių Davidą Harbourą iš populiaraus serialo „Keistesni dalykai“ (anglų k. „Stranger Things“). Paprastas, tylus žmogus, toks vyrukas su pilvuku, sutikęs gatvėje net nepasakyčiau, kad Holivudo žvaigždė. Jis atvyko kartu su savo žmona atlikėja Lilly Allen“, – pasakoja Vladas.

Vladas Jokubauskas su aktoriumi Davidu Harbouru ir jo žmona Lily Allen / Asmeninio albumo nuotr.

Šiais metais pirtininko atliekamų procedūrų buvo užsisakęs ir atlikėjas J. Bieberis su draugais.

„Jis pavėlavo atskristi ir viskas – kitas laisvas laikas buvo tik po pusmečio. Jam buvo pasiūlyta atlikti visas procedūras bendroje erdvėje su kitais lankytojais. J. Bieberis sutiko, o visi žmonės žiūrėjo nustebę, kas čia vyksta. Gal net ne visi ir atpažino jį, nebent iš tatuiruočių.

Po procedūrų užsukau į restoraną, kuriame jis vakarieniavo, paklausti, kaip jam patiko, tai vaikinas pašoko nuo staliuko, pribėgo, apkabino mane, sakė, kad buvo puiku. Džiaugėsi kaip vaikas“, – prisiminęs šypsosi Vladas.

Justinas Bieberis su draugais ir Vladas Jokubauskas / Asmeninio albumo nuotr.

Kuršėniškis tikisi, kad netrukus Holivudo žvaigždės ir kitos įžymybės užsuks ir į jo Šiauliuose įkurtą unikalų pirčių centrą „SPA Šiauliai“.