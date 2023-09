Psichoterapeutė – apie įtampą tarp marčios ir anytos bei kitas muilo operas šeimoje

LRT RADIJO laidoje „Čia ir dabar“ psichoterapeutė, Vilniaus geštalto instituto vadovė Brigita Kaleckaitė dalinasi patirtimi, kaip išvengti dramų šeimoje, kodėl kartais vyresnieji giminaičiai negaili pastabų arba ima auklėti vaikus ir kaip brėžti ribas, kai nepavyksta susišnekėti.

– Į muilo operas patekti su šeimos nariais tikriausiai nėra taip sudėtinga, net palaikant gerus santykius su vyresniais, jaunesniais žmonėmis, tai net nelabai priklauso nuo išsilavinimo?

– Tikrai taip. Tai viena iš įdomiausių temų, pagalvojau, galbūt net psichologų ir psichoterapeutų nereikėtų, jeigu nebūtų uošvių, anytų ir kitokių santykių.

– Kaip atsitinka, kad žmonės tampa tokie gyvuliškesni, kai pamato savo vaiko antrąją pusę arba priešingai – žmonos mamą?

– Priežasčių būna labai daug, bet apibendrinusi sakyčiau, kad yra labai daug neįsisąmonintų dalykų, kai mes turime vaikų, kurie išteka, veda arba pradeda gyventi savarankiškai, kai turime daug neišspręstų vidinių konfliktų, kurių kartais net galime nesuvokti arba kartoti savo giminės istorijas iš kartos į kartą.

Poros santykiai / Pexels nuotr.

Tenka kalbėti su moterimis, vyrais, išgyvenančiais tuščio lizdo sindromą, kai išeina užaugę vaikai, ir kartais jie dalijasi istorijomis, jog patys nesupranta, kas vyksta – pavydo jausmas, vienatvė. Jei žmogus save supranta, jis jausmus gali kontroliuoti, jei ne, iš to kyla konfliktų ir muilo operų scenarijų.

– O jeigu nenori savęs suprasti?

– Kai šeimoje atsiranda nauji žmonės, jie taip pat ateina su naujais įsitikinimais, naujomis tradicijomis, nemažai laiko prireikia ne tik suprasti, bet ir susipažinti.

– Po psichoterapijos, knygų skaitymo žmonės sugeba pagerinti santykius?

– Tokių istorijų yra ir būna įvairiai, kartais tai patys tėvai, mamos, kurios nori pagerinti savo santykius su vaikais, kartais tai jaunimas, kuriantys naują šeimą. Tai nebūna greita – perskaitytos knygos neužtenka, tenka ir stebėti savo modelius ir, svarbiausia, – pamatyti savo klaidas. Kaip lengva pamatyti, ką anyta ar uošvienė daro neteisingai, ir kaip sunku pamatyti, o ką aš darau, kad santykis būtų geresnis.

– Kai dar nėra poros, tik pirmas pasimatymas, ir jis pasako, jog yra vienintelis sūnus, arba mergina pasako, jog turi tėtį, kuris labai ją saugo, ko gero, supranti – bus nelengva. Ką daryti, eiti iš to pasimatymo?

– Ne, tokia teorija ir tokia psichologija egzistuoja, tame yra daug tiesos, jog svarbus vaikų eiliškumas, svarbu, kiek turi brolių, seserų, koks santykis su šeimos nariais, kiekviena detalė yra svarbi. Bet mes, žmonės, esame linkę viską supaprastinti, pavyzdžiui, jeigu gyveno tik su mama, tai „mamyčiukas“, jeigu jis turi tik brolius, tai su merginomis bendrauti nemokės. Tai nėra tiesa, reikia surinkti visą kontekstą. Pirmo pasimatymo metu mes galime pamatyti tam tikras raudonas vėliavas, bet neskubėkime bėgti ir iškart daryti tam tikras išvadas, žmogų reikėtų patyrinėti ilgiau.

Brigita Kaleckaitė / Asmeninio albumo nuotr.

Vaikinas gali būti užaugęs tik su mama, bet gali turėti senelį arba net kaimyną, su kuriuo vaikystėje praleido daug laiko. Tos detalės yra labai svarbios ir skubėti nereikia. Kartais su draugėmis pajuokauju – kodėl, kai man buvo 18 metų, niekas apie tai nepasakojo. Dabar jau suprantu, kiek informacijos galima susirinkti ir nuspėti, kas bus toliau.

– Per įsimylėjimo fazę lengviau užlipti ant grėblio?

– Dažniausiai matau, kad, jeigu poros paskuba susituokti arba gyventi kartu, dažnai nusivilia. Įsimylėjimo fazė tikrai uždeda rožinius akinius ir mes ne viską matome, ne viską galime pastebėti. Todėl rekomenduoju išlaukti, pamatyti partnerį, kai jis jau nuimtas nuo pjedestalo ar išimtas iš idealizuoto paveikslo.

– Pakalbėjome apie vaikus, dabar pakalbėkime apie tėvus. Yra įvairių pasakymų, kad tu jau nuo kūdikystės turi žiūrėti į savo vaiką kaip į tam tikrą paskolą, kurią tu išsimokėsi, kai jam sueis pilnametystė, turi ruoštis, jog jis atsiskirs. Ar sutiktumėte su tuo, kad, jei vaikais yra ruošiamas savarankiškam gyvenimui, tai jis bus kitoks?

– Taip. Esu tas žmogus, kuris taip pat pratino save prie to, kad mano dukros išeis. Atsimenu, kartą važiavau per Vingio parką, pamačiau vaikščiojančius senjorus su šuniukais ir apsiverkiau pagalvojusi, jog ir mano vaikai išeis, nors joms buvo tik dveji metukai. Sutinku su tuo, kad jei vaikai nebenori būti su tėvais, tai didžiausia laimė yra juos tiesiog išleisti ir leisti jiems būti savarankiškiems. Nuolat padėti savo vaikams, jeigu jie to tikrai nori, nėra blogai, bet jeigu tai yra tik mamos ar tik tėčio iniciatyva, tai tikrai to yra per daug.

– Iš vaiko perspektyvos, jeigu jis taip buvo augintas, jis santykiuose bus brandesnis?

– Gali būti, bet aš taip nesakyčiau. Daug faktorių lemia, kodėl vieni užaugę būna savarankiški, o kiti niekaip negali atsiskirti. Net terapijoje būna tokių atvejų, kai mama atsiveda sūnų ir sako: „Nebenoriu su juo gyventi, aš jau norėčiau gyventi atskirai.“ Tik kartojant vaikui apie savarankiškumą, jis toks taps.

– O jeigu tėtis, mama yra nusiteikę, jog vaikas išeis, ar padidėja tikimybė, jog jie bus pasiruošę priimti jo antrąją pusę ir sklandžiau gyventi?

– Taip, bet niekada negalime žinoti. Viskas priklauso nuo to, kokį partnerį atsiveda vaikas. Man patiko mano tėvų taisyklė, nors tada labai pykau ant jų, – priimdavo kiekvieną, kuris ateidavo, kaip patį geriausią draugą, vaikiną. Jie man kartodavo: „Ką aš žinau, o gal tai bus mano žentas.“ Tais laikais aš nesupratau, o dabar manau, kokie išmintingi buvo mano tėvai.

Santykiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aš darysiu ta patį, nes niekuomet nežinosi, kas taps tavo nauja gimine.

– Kartais pareiškiamas noras net nevadinti vieniems kitų formaliai, pavyzdžiui, sakoma – nevadink manęs anyta, vadink mane drauge. Ar galima taip susitarti?

– Aš liberaliai į tai žiūriu, tai tikrai yra susitarimo reikalas. Jeigu tai tinka abiem pusėms, galima kreiptis, kaip tik tinka.

– Alina mums parašė laišką: „Draugo mama padovanojo Kamasutros knygą. Dėl to labai supykau, ar toks elgesys yra normalus“?

– Įdomus žingsnis, iš karto užduočiau sau klausimą, ką mama norėjo pasakyti tokia dovana. Jeigu tai labai atvirai bendraujanti šeima, tarp mamos ir sūnaus nėra didžiulių paslapčių, galbūt ji ir nesukeltų keisto jausmo. Labai suabejočiau, jeigu šeima yra uždara, mažai bendrauja ir taip atsitiko.

– Čia įdomu pereiti prie to santykio. Pora, kai susitinka, mano, jog yra atkarpa: vienas taškas, kitas taškas ir linija tarp jų. Panašiais atvejais kartais pasidaro trikampis, gal kažką anyta norėjo pasakyti?

– Nepamenu, koks autorius yra sakęs, jog jei lovoje yra du partneriai, tai iš tikrųjų šeši, o jei vyras ir žmona pykstasi, tai dažniausiai pykstasi šešiese. Pykčiai nėra tik dviejų žmonių santykis, tai yra daug plačiau. Yra net tokia sąvoka, jog yra branduolinė šeima, kurioje yra patys artimiausi žmonės, o aplink ją yra išplėstinė šeima.

Pora, santykiai, konfliktas, pyktis / Pexels nuotr.

Nėra vieno modelio, kaip yra geriau, vieni laiko stiprias ribas, beveik niekad nebendrauja, į namus nekviečia, o kiti susimaišę, viską žino vieni apie kitus. Tai kartais nulemia ne tik tos šeimos tradicijos, bet ir kultūra. Kai kuriose šalyse visi yra atviri, kitose viskas yra uždara. Tokie žaidimai vyksta, todėl reikia stebėti, kas juose dalyvauja ir ką nori padaryti.

– Pora pirmiausia turi išsiaiškinti?

– Taip, svarbu, kad poroje abu asmenys nuspręstų, kaip jie nori bendrauti su tėvais, kokie santykiai jiems priimtini, nes jeigu tarp tų dviejų žmonių vyksta daug konfliktų ir jie patys nežino, tuomet kitiems labai sudėtinga suprasti, bet kas gali kištis.

– O kaip platesnį pasaulį derinti – žodyną, vertybes?

– Reikia žiūrėti į savo prioritetus. Žinoma, sprendžiant, ar bendrauti su tėvais, ar ne, svarbu atkreipti dėmesį ir į savo partnerį. Atrodytų, jog gana sudėtinga turėtų būti, jei partneris pradėtų aiškinti, kokie blogi mano tėvai ar giminaičiai. Su mama, su tėčiu mus visada sieja daug emocijų, tad skaudu išgirsti iš partnerio apie savo tėvus kažką negražaus.

Poros santykiai / Pexels nuotr.

– Nemažai porų sako, jog iki vaikų atsiradimo bendravo civilizuotai, bet po to kažkas nutiko. Dažnai pasigirsta, jog anūkas – mūsų kraujas ir mes norime prisidėti. Kaip tada?

– Sakoma, kai gimsta pirmas vaikas, tai būtent tada aktualizuojasi visos giminės programos. Tai labai sunkūs metai ne tik jauniems tėvams, bet ir visai giminei, tai sunku suvaldyti. Reikėtų brėžti ribas visiems. Lietuvoje yra tas niuansas, jog visi žino, kaip žaisti krepšinį, ir visi žino, kaip auginti vaikus. Jeigu visų klausytume, tikrai išprotėtume.

– Čia prasideda ir konkurencija?

– Taip, konkuruoja ir močiutės, konkuruoja ir seneliai, o gali ir ne, reikia žiūrėti į situaciją.

– Susimąsčiau, jog pirmais metais gali būti tikrai sunkių krizių ir paskutinis lašas gali būti replika, kurią metė uošvis ar anyta.

– Dievo dovana turėti uošvius ir anytas, kurie padeda prižiūrėti mažus vaikus, leidžia pailsėti. Tai yra labai reikalinga, nors nėra lengva. Tai yra dar didesnis svoris, jeigu mes nesutariame arba jų neturime.

– Sakoma, jog moters smegenys trečią kartą keičiasi gimdant ir ji gali pradėti jautriai reaguoti į įvairius pasakymus. Tai reikalauja didesnio vyresniųjų atidumo?

– Keli užsieniečiai yra paminėję, jog gyvename unikalioje situacijoje, nes turime ne tik kartų skirtumų, bet ir santvarkos skirtumų. Yra įvykę didžiuliai lūžiai ir yra didelis skirtumas, kaip žmonės gyveno prieš 60 metų ir dabar.

Poros santykiai / Pexels nuotr.

Įsitikinimus ir įpročius keisti yra sunkiausia.

– Ar įmanoma?

– Jeigu neišeina, tai ir nereikia. Tenka susitaikyti ir galvoti, kaip aš galiu gyventi tokioje situacijoje, kad kuo geriau gyventų mano vaikai, kad nenukentėtume patys, o gal tuos santykius apskritai reikėtų nutraukti.

– Būna, žmonės sako, kad „anyta mus išskyrė“. Ar gali išskirti vienas žmogus?

– Taip, tikrai gali ir tokių atvejų yra. Kartais mamos labai myli savo sūnus, gali būti, kad su sūnaus tėčiu santykiai yra prasti arba moteris jaučiasi vieniša ir nebeturi savęs kur realizuoti. Tada visa energija būna sudėta į sūnų. Kartais mamos būna galingesnės ir moteriai tenka pasitraukti, tokių istorijų yra, tai nėra tik mistika ar muilo operos.

Tėvai ir vaikai / Shutterstock nuotr.

– Kartu tai rodo ir vyro brandą?

– Taip, kai kurie vyrai sugeba tai atremti, ypač jeigu poroje žmonės yra neišskiriami, tai yra daug lengviau. Jeigu mamai pavyksta juos išskirti, vadinasi, vyro pozicija santykiuose silpna.

– Mama įsižeistų, jei jai tai pabrėžtų?

– Be abejo, dažniausiai tai būna labai neįsisavinti konfliktai. Kartais mamos nenori atiduoti sūnaus, kartais vaikai patys pasirenka pabėgti į užsienį, kad tik nepasiektų mama, tėtis arba abudu. Anksčiau stebėdavausi, bet dabar jau nebe.

– Ar tai gali būti sprendimas?

– Teko matyti atvejų, kai tai buvo tikrai geras sprendimas, nes grįžus į Lietuvą santykiai pagerėjo, bet teko matyti ir atvejų, kai šeima grįždavo iš užsienio ir viskas būdavo taip pat.

Tėvai ir vaikai / Shutterstock nuotr.

– Kaip tartis? Tikriausiai visos šeimos į terapeuto kabinetą susikviesti nepavyks.

– Iš pradžių susitarti turi pora, tada žiūrėti, ar įmanoma susitarti giminėje, nesakyčiau, kad tai iš karto reikėtų nurašyti, nes gali pavykti kalbėtis, bendrauti, brėžti ribas. Kartais ir tėvai, vargšai, gali nežinoti, ko jūs norite ar kaip gyvensite. Jie turi savo projekcijų ir mano, kad gyvensite taip pat. Gyvenimas būna įvairus, būna atvejų, kai vieni kitų ir neišgirsta, tada reikia brėžti ribas, žiūrėti, kiek galime vieni kitus prisileisti.

– Jauni žmonės gali nustatyti labai griežtas ribas, daug ką jie priima kaip priekaištą. Tai gali būti klaida?

– Gali būti, kartais vyresnio amžiaus žmonės meilę išreiškia per daiktus, per maistą. Aš užduočiau klausimą: kodėl jie taip daro? Kokia jų meilės kalba? Svarbu suprasti, kodėl taip vyksta.

Parengė Emilija Balcerytė.

Viso pokalbio klausykite LRT RADIJO laidoje „Čia ir dabar“: