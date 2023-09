107-ojo gimtadienio sulaukusi Bronislava: nevengdavau linksmybių, daug šokdavau ir dainuodavau

Ilgaamžių senjorų, kurie sulaukia garbingo 100 metų jubiliejaus, mažėja. Bet yra tokių, kurie perkopia ir šimtmečio slenkstį. Štai Kupiškyje gyvenanti Bronislava sulaukė 107-ojo gimtadienio ir tapo vyriausia kupiškėne. Neprarandanti humoro jausmo, senjorė dalijasi ir patarimais, kaip reikia gyventi šiuolaikinei visuomenei.

107 metų sulaukusi Bronislava Aleknienė sako nuolat sulaukianti klausimų, kokia jos ilgaamžiškumo paslaptis.

„Visiems labai rūpi, kaip aš čia tokio amžiaus sulaukiau. Dėl ko aš atlikau, gal Dievas užmiršo, nebeįstatė į eilę, – juokėsi B. Aleknienė. – Nei brolių, nei seserų, nieko nebėra, viena aš atlikau, stebuklas kažkoks.“

Dvylikos vaikų šeimoje augusi kupiškėnė, vis dar nestokojanti gero humoro jausmo, sako neturinti jokios ilgaamžiškumo paslapties, tačiau pabrėžia, kad ilgiau gyvena tie, kurie daug dirba, o ne tinginiauja.

„Visiems reikia daugiau dirbt, mažiau švaistytis be reikalo. Darbas visuomet žmogų gražina, o ne niekina. Kai dirbsi, tai ir užsidirbsi, ir gyvensi geriau, o kai nedirbsi, nieko neturėsi“, – patarė Bronislava.

Kupiškėnė dirbo daug. Tiek vaikystėje, tiek suaugusi, nuolat darbavosi kaimo ūkyje. Ir pagalbos retai kada prašydavo, viską mokėjo pasidaryti pati.

„Kaime gyvenau, neturėjau kada džiaugtis, o dabar, kai pagalvoju, kaip buvo smagu kaime, tai Dieve mano. Reikėjo man džiaugtis, bet kada džiaugtis, kai darbai stovi“, – sakė Bronislava.

Bronislava / LRT stop kadras

107-erių sulaukusi kupiškėnė, nepaisant sunkių darbų kaime, itin mėgusi puoštis.



„Nuo jaunų dienų pradėjau puoštis, visuomet, bet kad tada nebuvo iš ko. Kai dabar, tai yra iš ko, tik nebereikia puoštis“, – juokėsi kupiškėnė Bronislava.

Moteris prisimena ir linksmybes kaime. Nors darbų būdavo daugybė, bet jaunimas rasdavo laiko ir šokiams.

„Eidavau tikrai ir į šokius, ir nevengdavau tikrai linksmybių. Daug šokdavau ir dainuodavau, bet neilgiau kaip iki vidurnakčio. Tokia tvarka tada buvo, juk reikėjo poilsio, numigt reikia prieš sunkius darbus kaime“, – pasakojo B. Aleknienė.

Garbaus amžiaus senjorė pataria ir dabar laikytis tokios tvarkos. Anot jos, linksmybių pamiršti nereikėtų, bet svarbiausia neužsibūti per ilgai, geriausia grįžti iki vidurnakčio.

Bronislava / LRT stop kadras

„Reikia ir dabar tokios tvarkos, bet kad neklauso visi. Visi dainuoja, šoka ir nežino, kada galas. Išaušta, o jie vis dar dainuoja. Anksčiau buvo tvarka geresnė vis tiek. Per daug ilgai jau dabar baliavoja, jau nebežino patys, ne tik per dainavimą, bet ir per visą gėrimą per daug. Kad mažiau gertų, ne taip ir būtų, o dabar, kai per daug padaugina ir dainų daugiau išeina“, – sakė Bronislava.

Bronislavos anūkė Virginija Malinauskienė sako, kad močiutė iki šiol mėgsta daugelį pamokyti ir pataria, kaip reikia gyventi.

„Daug dirbti ir būti doram, tai čia jos žodžiai. Čia yra vienas iš pagrindinių – būti geram žmogui arba darbščiam ir nuoširdžiam. Pamoko ji daugelį, aišku, ir turi, ko pamokyt. Ji pati labai tvirto charakterio ir kitiems sako, kad reikia tvirtesnio būdo, daugiau optimizmo gyvenime“, – pasakoja V. Malinauskienė.

Registrų centro duomenimis, vyriausia moteris yra 109 metų sulaukusi kaunietė, vyriausias vyras – tokio pat amžiaus Dovainonių gyventojas.