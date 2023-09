Išgirdęs ketvirtos stadijos vėžio diagnozę Virginijus nesuklupo: tai buvo geriausia, kas man įvyko

LRT RADIJO laidoje „Gyvenimo citrinos“ Virginijus Šaulys pasakoja, jog po kasos vėžio diagnozės teko susitaikyti su daugeliu dalykų, tačiau minties, kad taps dar vienu statistiniu skaičiumi, jis pakelti negalėjo, o tai Virginijų jau 10 metų veda gydymosi keliu.

– „Tai, kas man nutiko, buvo geriausia, ką galėjau patirti per savo gyvenimą“ – taip sakote apie savo ligą?

– Taip. Tai buvo geriausia, kas man įvyko, kad ir kaip drastiškai tai skambėtų. Atradau save kitokį, atradau kitų savybių, pasinėriau į kūrybą, dar labiau sustiprinau žmogiškuosius santykius šeimoje ir su aplinkiniais.

– Tai yra dešimties metų istorija?

– Taip, spalio pabaigoje bus dešimt metų nuo diagnozės įvardinimo. Liga prasidėjo gerokai anksčiau, tačiau aš to nežinojau.

Kasos vėžys (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

– Sužinojote, jog turite paskutinę stadiją. Dažnai tai kelia asociacijų su paskutiniu skaitiklio įjungimu, tačiau jūs esate to paneigimas?

– Jums minutėje yra 60 sekundžių, o aš jų turėjau daugiau. Kai turi tiksintį laiką, atsiveria ir kitos galimybės. Sunku tai suvokti būnant sveikam, bet, kai turi tam tikrą autoimuninę ligą, atsiranda kūrybinių galių, atpažįsti save kitokį, pasineri į tai, kas tau malonu. Viskas aplink tau tampa priimtina.

– Ar per tą laikotarpį jums buvo atsinaujinusi liga?

– Be jokios abejonės. Man nustatyta ketvirtos stadijos neurokarcinoma. Tai yra kasos liga. Apie chirurginę invaziją tuo metu net nebuvo kalbos, siūlė pabandyti gydytis vaistais. Dabar bus dešimt metų, kai bandome, tad kiekvieną šio žodžio reikšmę aš jau suprantu kitaip. Per šį laikotarpį iškėliau sau užduotį būti operuotam, turėjau tokį tikslą, bet tam prireikė ketverių metų.

Turėjau tikslą įrodyti sau ir kitiems, kad aš nebūsiu dar vienas statistinis vienetas, kuris išėjo. Man pavyko, kodėl negali pavykti kitiems?

– Kai sužinojote diagnozę, mintys iškart buvo nukreiptos „aš pasveiksiu“ kryptimi?

– Paieškos sistemoje įvedęs „kasos vėžys“, preliminariai galėjau nusistatyti dieną, kada man reikės palikti šį pasaulį. Įsijungė tam tikras pagreitis, kad turiu daug ką nuveikti: dukros išleistuvių valsą sušokti, sūnų išmokyti vairuoti. Tu susikaupi ir vykdai, turi vykdyti, pastatai save prieš faktą ir privalai viską perlipti.

Virginijus Šaulys / Leidyklos nuotr.

– Prieš trejetą metų kartu su būriu specialistų išleidote knygą. Įdomu, ar žmonės į jus kreipiasi reaguodami į jūsų patirtis, kuriomis pasidalinote knygoje?

– Tikslas nebuvo parašyti tik knygą, nesu rašytojas, mano tikslas buvo atiduoti duoklę, grąžinti dalį to, ko aš negavau tais metais. 2013, 2014 m. to ieškojau ne tik Lietuvoje, – visame pasaulyje. Norėjau sudėti bent jau dalį to, užuominomis, kuria linkme ir kur žmogus gali ieškoti informacijos. Knygoje dešimt mokslininkų per mano, kaip paciento, prizmę pateikia savo mokslinius pastebėjimus, įžvalgas.

– Tam, kad tai nebūtų šarlatanizmas? Ar susidūrėte ir su tokia informacija?

– Man teko išgirsti visko. Pats mėgstu pabrėžti, kad nesu sveikatos specialistas, aš tik dalinuosi savo sukaupta patirtimi, tačiau po kiekvienu mano sakiniu slypi mokslinis įrodymas.

– Kokių mitų esate girdėjęs, kai jums norisi pasakyti: „Tik jūs taip nedarykite“?

– Labai gaila, kad ši liga yra stigmatizuojama. Dabar yra ir pacientų organizacijų, pagalbos grupių, prie kurių pats prisidėjau. Kai susitinki su žmogumi ir išgirsti, ką jis taiko sau, kaip jis eksperimentuoja, tai yra kraupu. Yra ir žibalo gėrimas, žmonės valgo musmires, jas džiovina, valgo ugniažoles, – tai tiesiog nuodai.

Kasos vėžys (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

Sužinojau, jog šarminiame vandenyje nesivysto vėžinės ląstelės. Aš <...> jį gerdavau tarp terapijų gydymo proceso metu. Ateinu duoti kraujo prieš injekciją, o išėjęs gydytojas, pamatęs rezultatus, sako: „Virginijau, kažką vartojate.“ Gydytojas davė man paskaityti išrašą ir pamenu, kad vienoje eilutėje buvo parašyta: „Perdėtas organizmo šarminimas.“ Vadinasi, ir vanduo tampa ne vaistu, ne draugu, jeigu netinkamai jį ruoši. Todėl kad ir ką darytum, privalai gauti gydytojo rekomendaciją, nes tavo intuityviai sukauptos žinios nebūtinai gali būti tinkamos gydymui.

– Virginijau, jūsų knygoje yra universali informacija apie bet kokios rūšies vėžį?

– Taip. Vienas Amerikos medicinos žurnalas yra atlikęs didelį tyrimą, kaip subalansuotas maistas veikia kartu su gydymu.

– Tačiau tai yra radikalus mitybos pakeitimas?

– Be jokios abejonės. Atostogų maisto atžvilgiu nėra. Jeigu tau yra remisija, aš nesu pasveikęs, grįžčiau į pirminę poziciją ir nieko gero nebūtų.

Subalansuota mityba / Yaroslav Shuraev / Pexels.com nuotr.

– Kaip atrodė valgiaraštis iki jūsų apsisprendimo ir po jo?

– Buvau tas, kuris per vakarėlį atsisėda prie tos stalo pusės, kur yra saldumynai. Šiuo metu braukiu brūkšnį – gyvenimas iki diagnozės ir po. Niekuomet valgymas ir gyvenimas nebegrįš. Už to brūkšnio liko viso grūdo produktai: grikiai, mirkytos kruopos, augaliniai produktai. Visas maistas, kuris turi aukštą cukraus kiekį, man yra maistas vėžio ląstelei. Kai susibalansavau maisto racioną, vėžys per mano visus kūno receptorius bandė ieškoti to, ko negalėjau valgyti.

Pusę metų parduotuvėje užuosdavau supakuotą chalvą, jausdavau jos skonį, galvojau, kad išprotėjau. Gydytoja paaiškino, jog įvyko lūžio taškas – vėžys, negaudamas maisto medžiagų, per receptorius to pradėjo reikalauti. Aš džiaugiuosi, kad galėjome su augliuku pašnekėti: buvo laikas, kai tu diktavai sąlygas, dabar būk sąžiningas ir klausyk manęs. Negimiau tam, kad valgyčiau, aš valgau tam, kad galėčiau gyventi.

– Galbūt radote kažkokių pakaitalų?

– Kas negali be saldėsių, bent jau pakeiskime tai į natūraliuosius cukrus. Dabar aš net negalėčiau pasižiūrėti į cukrų.

– Kai reikėjo keisti save, ką tokio reikėjo pakeisti, kad jums taptų skanu?

– Bet koks maistas tau turi būti vienas iš didžiausių gyvenimo malonumų, tai yra faktas. Aš tiesiog pakeičiau savo požiūrį į maistą. Pavyzdžiui, sūdyti kiaulienos lašiniai man puikiai dera su raugintomis morkomis ir man tai ne tik patinka, bet ir tinka. Svarbu, ir kiek tu valgai, kiek kasa apkraunama, kiek cukraus patenka į kraują, kiek kepenys apkraunamos.

– Ką jūs darote socializuodamasis? Ar valgote tik savo maistą ir nekreipiate dėmesio?

– Taip, visiškai nekreipiu dėmesio. Man nepatogu, kai atvykstu į svečius ir sako, jog neturi, ką pasiūlyti. Aš galiu tiesiog gerti vandenį.

Kasos vėžys (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

– Kas jums sveikstant, be mitybos, buvo dar labai svarbu?

– Reikėtų susitaikyti su tuo, jog gyvenimas prieš diagnozę buvo vienas, o dabar prasidėjo kitas.

– O jūs pats buvote skubantis žmogus?

– Taip. Vaikai auga, mes su žmona – į darbą, organizuojame parodas, darbavausi banko skyriaus vadovu, bet teko visko atsisakyti, reikėjo viską keisti. Džiaugiuosi, jog žmona yra su manimi, šeima – su manimi, draugai – su manimi, tai didžiausias mano pagrindas einant šiuo keliu.

– O ką savyje atradote? Išleidote knygą, sukūrėte spektaklį – pasinėrėte į kūrybą?

– Vienokiu ar kitokiu kampu visa mano veikla yra susijusi su onkologija, su vėžiu, sunkiai sergančiais pacientais.

Parengė Emilija Balcerytė.

