140 kg svėręs Nerijus nusprendė tapti „geležiniu vyru“: ne tik atsikratė daug svorio, bet ir įveikė „Ironman“ rungtis

Geležinį vyrą tikriausiai įsivaizduojame kaip raumeningą, tvirto kūno. Tačiau verslo vystymu užsiimančio Nerijaus Rimdžiaus geležinio vyro kelionė prasidėjo nuo 140 kg, sukritusių į sofą, o tvirtas kūnas, kuriuo dabar jau gali pasidžiaugti, pirmiausia slepia geležinę valią ir ryžtą.

Trauma, privertusi bėgti

Pandemija ne vienam tapo įkvėpimu keisti gyvenimo būdą. Ne išimtis – Nerijus, supratęs, kad sveria per daug. Jis ryžosi nueiti į sporto salę, tačiau ten rimtai susižeidė. Kaip neretai nutinka, skaudžios patirtys virsta rimtu postūmiu į priekį.

„Didžiausia paskata imtis pokyčių buvo po nugaros traumos, kai negalėjau dvi savaites paeiti. Atrodė, eiti – natūralus įgūdis, bet po traumos supratau, kad tai privilegija, ir jei toliau gyvensiu tokį gyvenimą, nebeturėsiu šios privilegijos.

„Ironman“ / „Shutterstock“ nuotr.

Vos antrą sporto savaitę, tūpdamas su štanga, patyriau nugaros traumą. Ji buvo gana rimta, apie dvi savaites negalėjau nei paeiti, nei sėdėti. Nuvykau pas gydytojus, šie pasakė, kad nugaroje net kelios išvaržos ir paskyrė nugaros reabilitaciją“, – dalijosi vyras.

Per reabilitaciją, Nerijus sužinojo apie „Ironman“ varžybas, susidedančias iš 3,8 km plaukimo, 180 km dviračio mynimo ir 42 km bėgimo. Šiai distancijai įveikti skiriama 17 valandų. Tai viršija eilinio žmogaus galimybių ribas. Dar labiau beprotiška, kad varžybose užsimanęs sudalyvauti 140 kg sveriantis Nerijus nebuvo nubėgęs nė 5 km atstumo, neturėjo tinkamo dviračio ir beveik nemokėjo plaukti.

„Iš pradžių pradėjau vaikščioti lauke, labai bijojau bėgioti, nes maniau, kad bėgti – ne man. Ėmiau svarstyti, kaip pradėti ruoštis „Ironman“, tada priimtiniausia man pasirodė minti dviratį sporto klube. Per savaitę 2–3 kartus mindavau dviratį po 30 minučių“, – apie pradžią pasakojo vyras.

Nerijus Rimdžius / Asmeninio albumo nuotr.

Nerijus suprato, kad norėdamas dalyvauti šiose varžybose, vien vaikščiodamas trasos neįveiks. Jis nusprendė užsirašyti į baseiną, tačiau treniravosi pats. Lengva nebuvo, iš pradžių negalėjo įveikti nė 25 m baseino. Netrukus vyras pradėjo lankyti nemokamas bėgimo treniruotes Vilniaus Vingio parke.

„Kitiems besimokantiems bėgioti pasakiau, kad kitais metais bėgsiu maratoną. Tuo metu buvo spalis. Dalyviai galvojo, kad juokauju“, – šmaikščią bėgiojimo pradžią prisiminė Nerijus. Galiausiai vyras nusprendė atsisakyti senų įpročių, kurie jį laikė namuose. Nerijus pardavė žaidimų kompiuterį ir įsigijo dviratį.

„Ironman“ plaukimo rungtis / „Shutterstock“ nuotr.

Suprantama, kad treniruotis savarankiškai nėra lengva, taip nutiko ir Nerijui. Tačiau vyras, supratęs, kad treniruotės nėra tikslingos, kreipėsi pagalbos į trenerį: „Iškėliau tikslą, kad 2022 m. rugpjūtį įveiksiu pusę „Ironman“ distancijos (plaukti 1,9 km, 90 km minti dviratį ir 21 km bėgti).

Darbas su treneriu davė vaisių. Nerijus sportuodavo 5–6 kartus per savaitę, po 4 mėnesių pasiruošimo pavyko finišuoti „Ironman“ pusės trasos varžybose Taline. Vyras įveikė trasą per kiek daugiau nei 6 valandas ir 30 min. Tada suprato, kad visa „Ironman“ varžybų trasa jam bus per sunki.

„Ironman“ rungtis / „Shutterstock“ nuotr.

„Sugalvojau ruoštis 100 km bėgimui plentu, nes „Ironman“ atrodė neįveikiamas. Rimtai ruošiausi bėgti. Su treneriu 6 mėnesius bėgiodavau 6 kartus per savaitę, vidutiniškai per savaitę nubėgdavau 80 km. Tačiau sužinojau, kad šios varžybos neįvyks. Buvo apmaudu, todėl prisiminiau „Ironman“ varžybas“, – sugrįžimą prie pradinio tikslo prisiminė vyras.

Kadangi dviratis ir plaukimas buvo užmirštas, likus 8 savaitėms iki „Ironman“ starto, vyras pradėjo treniruotis 8–10 kartų per savaitę, savaitgalio treniruotės trukdavo ir po 8 valandas, dviračiu Nerijus nuvažiuodavo 160 km ir nubėgdavo 25 km.

Geležiniame kūne – geležinė valia

Išsvajotoji diena išaušo, tačiau geležinėms svajonėms reikia geležinės valios. Varžybose Nerijus su sunkumais susidūrė nuo pat pradžių. Oro sąlygos nebuvo pačios draugiškiausios: gūsingas vėjas, šaltas vanduo. Tačiau sunkiausia buvo pradėjus streikuoti organizmui.

„Ties 14 bėgimo kilometru visiškai sustojo skrandis, krėtė šaltis. Buvo sunku, ne tik pabėgti, bet ir vietomis paeiti. Supratau, kad tikrasis „Ironman“ prasidėjo tik 11-ą varžybų valandą. Trasoje teko kovoti su viduriavimu, sustojusiu skrandžiu ir svaigstančia galva“, – sunkumus išdėstė vyras.

Nerijus Rimdžius trasoje / Sportograf.com nuotr.

Iš viso trasoje užtrukęs kiek ilgiau nei 16 valandų, Nerijus finišavo „Ironman“ varžybose. Per dvejus metus jis atsikratė 30 kg svorio. Įrodė, kad iš tiesų, kaip sako „Ironman“ šūkis, nėra nieko neįmanomo.

Kodėl Nerijus kūnui tobulinti pasirinko būtent „Ironman“? Nerijų žavėjo konkretus rezultatas ir nepasiekiamas tikslas: „Supratau – jei sieksiu nepasiekiamo, nebeturėsiu kur trauktis. Reikės iš komforto zonos lipti kiekvieną dieną. Triatlonas įdomus, nes tai labai kompleksinis sportas. Nėra monotonijos vien bėgti, minti ar plaukti, kai pabosta vienas, gali daryti kitą“, – mintimis dalijosi „Ironman“ dalyvis.

Nerijus Rimdžius / Sportograf.com nuotr.

Vyro ryžtas ir valia stebina. Tačiau jis neslepia, kad patyrė nemažai abejonių ir silpnų akimirkų. „Buvo daug momentų, kai nenorėdavau nieko daryti, pavargdavau ir palūždavau. Kai dirbau su treneriu, žinojau, kad savaitės pabaigoje turėsiu pateikti tikslią informaciją. Jaučiau atsakomybę ne tik prieš save, bet ir prieš kitą žmogų.

Ypač per sunkias ir ilgas treniruotes visada galvodavau: ką darau, kam to reikia? Kartais treniruotes tempdavau į naktį, sportuodavau labai vėlai. Tačiau esu pasakęs, kad treniruotis reikia tik tada, kai tingi ir nenori. Kai nori, visada rasi laiko“, – apie vidines kovas pasakojo Nerijus.