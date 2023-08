Sveikatai palankių sumuštinių idėja – ne tik studentams: apsidžiaugs norintys sutaupyti

Sumuštinis – vienas labiausiai paplitusių ir greičiausiai pagaminamų patiekalų visame pasaulyje. Be to, priklausomai nuo to, ką į jį įdėsite, sumuštinis gali būti ne tik sveikatai palanki, bet ir sutaupyti padedanti pusryčių ar pietų alternatyva.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį į maisto raciono svarbą ir teigia, jog sumuštiniai gali būti vartojami jo paįvairinimui.

Sumuštiniai – maisto raciono paįvairinimui

Sumuštiniai paruošiami ne tik greitai, bet ir labai paprastai, taigi, dažnai juos darosi studentai, mėgsta vaikai, į gamtą dažnai įsideda ir suaugusieji.

Sumuštiniai leidžia išlaikyti reikiamą maistinių medžiagų kiekį, kuris turėtų būti gaunamas su pietumis ar pusryčiais, todėl kartais, kai labai skubame ir neturime laiko tinkamai pavalgyti, šis patiekalas gali būti gera alternatyva. Sumuštinio gamybai galima naudoti tiek bandeles, tiek įvairių grūdų duoną, o ant jų riekių dėti tiek karštą, tiek šaltą maistą, kurį patogu valgyti.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė atkreipia dėmesį į subalansuotos mitybos raciono svarbą ir teigia, jog sumuštiniai gali būti vartojami jo paįvairinimui. Tiesa, svarbu, kokie produktai įeina į šio patiekalo sudėtį.

„Pusryčiams puikai tiks viso grūdo duonos sumuštiniai su liesa mėsa – kalakutiena ar vištiena, įvairiomis daržovėmis, liesu sūriu ir kitais maistingais ingredientais. Be to, sumuštinis gali būti patraukli, visavertė ir nebrangi alternatyva vaiko priešpiečiams, nes priklausomai nuo ingredientų, galėsite jam duoti turtingos maistinės vertės maisto produktų. Jei naudosite sveikatai palankią viso grūdo duoną, joje bus sudėtinių angliavandenių, kurie būtini, kad vaikas dienos metu turėtų reikiamos energijos. O įdėjus mėsos, žuvies ar kiaušinių, sumuštinyje bus baltymų, kurie reikalingi raumenims išlaikyti ir augimui skatinti.

Naudojant daržoves, vaiko mityba bus papildyta įvairiais vitaminais ir mineralais, kurie labai svarbūs tinkamam vystymuisi“, – pažymi dr. E. Gavelienė.

Specialistė priduria, kad sumuštiniai patrauklūs tuo, jog kiekvieną kartą galima eksperimentuoti su skirtingais ingredientais. Tik svarbu įsitikinti, kad jie gaminami iš šviežių ir maistingomis medžiagų turtingų produktų. Ekspertė taip pat atkreipia dėmesį, jog ankštiniai produktai yra finansiškai naudingesnė alternatyva kiaušiniams ir mėsai, be to, pupelės, žirniai, lęšiai, avinžirniai ar grybai yra puikus baltymų šaltinis. Juose taip pat yra skaidulų, vitaminų bei mineralinių medžiagų ir šie produktai, taip pat gali būti sumuštinių dalis.

Kiekvienoje šalyje – savos sumuštinių tradicijos

Sumuštinių gamybai dažniausiai naudojamas sūris, kumpis arba vištiena, tačiau kiekviena šalis turi savo mėgstamas sumuštinių rūšis. Pavyzdžiui, britų sumuštiniai gaminami iš plonai pjaustytos duonos, įdarytos žuvies pasta, agurkais arba pomidorais. Tuo tarpu skandinaviški patiekiami su meistriškai sudėliotais žuvies, pjaustytos mėsos ir salotų priedais.

Na, o JAV sėkmingiausios sumuštinių receptūros yra dvi – „Club“ bei „Reuben“. Pirmoji susideda iš vištienos arba kalakutienos griežinėlių, šoninės, salotų lapų ir pomidorų, o antroji – iš jautienos ir šveicariško sūrio. Moksleiviai taip pat kasdienybės neįsivaizduoja be sumuštinių su žemės riešutų sviestu ir želė, taigi, jie gali būti tiek sūrūs, tiek ir saldūs.

Pataria rinktis pagal norimą skonį

Vienas iš populiariausių sumuštinių ingredientų yra sūris. Pasak prekybos tinklo komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, sūrį sumuštiniams patariama rinktis pagal skonį, tačiau svarbu nebijoti eksperimentuoti ir į skirtingus sumuštinius dėti įvairias jų rūšis.

„Nors keptiems sumuštiniams galima naudoti įvairių rūšių sūrį, populiariausi yra čederio, šveicariškas arba mocarelos sūris. Tačiau kepimui puikiausiai tiks ir ementalio sūris, priklausantis pusiau kietųjų sūrių grupei. Tai šveicariškas sūris, gaminamas tik iš karvės pieno. Jį labai lengva atpažinti iš skylučių, dar vadinamų „akimis“. Šis sūris pasižymi stipriu vaisių aromatu, o jo skonis yra labai švelnus ir saldus, su riešutų užuominomis“, – pažymi specialistė.

Grybų sumuštinis su „Ementalio“ sūriu / Pranešimo autorių nuotr.

Grybų sumuštinis su „Ementalio“ sūriu

Sumuštiniams reikės:

30 ml aliejaus;

300 g pievagrybių;

4 skiltelių česnakų;

40 g svogūnų „Shallot“;

1 šaukšto fasuotų petražolių;

Saldžiarūgštės juodos duonos;

200 g sūrio „Emmental“;

70 g virto kumpio;

Druskos;

Pipirų.

Gaminimo eiga:

1. Įkaitinkite keptuvę ant vidutinės ugnies, įpilkite aliejaus, suberkite supjaustytus grybus, plonais griežinėliais pjaustytą česnaką, smulkintus svogūnus, druskos ir pipirų.

2.Išmaišykite ir kepkite, kol grybai suminkštės.

3. Įjunkite didesnę kaitrą ir kepkite iki auksinės spalvos ir nukelkite nuo ugnies.

4. Išdėliokite duoneles, vieną prieš kitą, taip bus lengviau jas suvožti.

5. Ant apatinės riekelės uždėkite šiek tiek sūrio, tada išdėliokite grybus, mėsą ir likusį sūrį.

6. Uždenkite įdarą antra duonos riekele. Sumuštinį dėkite į keptuvę ir prispauskite svoriu.

7. Kepkite ant nedidelės ugnies iš abiejų pusių, kol duona bus paruošta.

8. Jei kepsite ant stiprios ugnies, plutelė apdegs, bet vidurys neišsilydys.

Skanaus!