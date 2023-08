Gydytoja ragina nenuvertinti slyvų: ne tik praturtinti mitybą, bet ir sumažinti kai kurių lėtinių ligų riziką

Pasaulyje yra daugiau kaip 2 000 slyvų veislių, kurių kiekviena pasižymi unikaliu skoniu, dydžiu ir spalva. Jų būna tiek raudonų ar violetinių, tiek geltonos ar žalios spalvos. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, šie vaisiai dėl savo maistinių medžiagų gali ne tik praturtinti mitybą, bet ir sumažinti kai kurių lėtinių ligų riziką, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Gali padėti sumažinti kai kurių lėtinių ligų riziką

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, kad šviežių ir džiovintų slyvų vartojimas turėtų skirtis, atsižvelgiant į organizmo poreikius: „Pastebima, jog dažnai bijoma valgyti šviežias slyvas dėl jų laisvinamojo poveikio. Tačiau tai lemia fruktanai ir sorbitolis, kurio randama džiovintose, o ne šviežiose slyvose. Taip pat, lyginant su šviežiomis, džiovintos slyvos turi gausiau tirpių ir netirpių skaidulų, kurios skatina žarnyno motoriką. Todėl džiovintas patariama vartoti tiems, kuriuos vargina vidurių užkietėjimas. Bendrai slyvų dienos norma neturėtų viršyti 7–8 vaisių per dieną.“

Slyvos, pasak dietologės, yra labai maistingos ir naudingos sveikatai.

„Jose daug vitaminų ir mineralų, taip pat skaidulų ir antioksidantų, kurie gali padėti sumažinti kai kurių lėtinių ligų riziką. Šiuose kaulavaisiuose randama kalio, kalcio, magnio, šiek tiek vario ir cinko. Be to, slyvos pasižymi vitaminais A, B ir C, jose taip pat randama folatų, karotinoidų ir fenolio junginių. Tiesa, reikėtų atsižvelgti į tai, kad lyginant su kitomis uogomis, slyvos yra šiek tiek kaloringesnės: 100 gramų turi 57 kcal“, – atkreipia dėmesį ekspertė.

Slyvos / Pexels nuotr.

Slyvos – puikus pusryčių priedas

Pasak gydytojos dietologės, slyvas galima valgyti tiek vienas, tiek maišant su kitais vaisiais ar uogomis, iš jų plakti kokteilius ar spausti sultis. Taip pat, anot dr. E. Gavelienės, slyvos puikiai tinka pusryčių patiekalams gardinti: „Pusryčiams galite rinktis graikinį jogurtą, jį paskanindami slyvomis bei granola: jogurtas suteiks baltymų ir probiotikų, o slyvos – natūralaus saldumo ir skaidulinių medžiagų.

Taip pat pusryčiams galima rinktis slyvų glotnutį: sutrinkite slyvas su šaldytomis uogomis, bananu, špinatais ir šlakeliu migdolų pieno – taip galėsite dieną pradėti nuo maistingųjų medžiagų kupino kokteilio. Jei mėgstate košes, tai virdami, pavyzdžiui, avižinę košę, galite ją paskaninti slyvomis: nuo karščio jos suminkštės ir išleis natūralias sultis, o avižiniai dribsniai įgaus daugiau skonio.“

Kaip išlaikyti geros būklės slyvas namuose?

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva rekomenduoja vienu metu pirkti tiek slyvų, kiek planuojama suvalgyti: „Sunokusios slyvos išlieka ne ilgiau kaip 3–4 dienas. Dėl šios priežasties patartina pirkti tik tokį kiekį, kuris bus iš karto vartojamas. Tačiau jei sode ar darže užderėjo daug slyvų, jas nuplaukite, nusausinkite, nulupkite ir išskobkite, o vėliau supjaustykite mažesniais gabalėliais, sudėkite ant padėklo vienu sluoksniu ir greitai užšaldykite, o tada perkelkite į sandarų indą ir vėliau naudokite uogienėms, įdarams ar padažams gaminti.“

Tačiau jei slyvos dar neprinokusios, galite jas palikti kambario temperatūroje. „Padėjus jas vienu sluoksniu ant stalviršio arba į vaisių dubenį, per kelias dienas sunoks. Taip pat galite įdėti slyvas į popierinį maišelį, kad pagreitintumėte nokimo procesą. Natūralios etileno dujos, kurias išskiria slyvos, bus sulaikytos maišelyje ir padės joms greičiau sunokti. Į maišelį taip pat galite įdėti prinokusį bananą, nes jie išskiria dar daugiau etileno dujų ir gali labiau pagreitinti nokimo procesą“, – pataria specialistė.

Kulinarijos technologai kviečia pasigaminti gardaus bei kvapnaus keptuvėje kepamo slyvų pyrago.

Slyvų pyragas / Pranešimo autorių nuotr.

Slyvų pyragas, keptas keptuvėje

Pyragui reikės:

300 g tamsių slyvų;

2 vnt. laisvai laikomų vištų kiaušiniai;

130 g cukraus;

100 ml rapsų aliejaus;

200 ml pieno;

300 g kvietinių miltų;

10 g kepimo miltelių;

30 g sviesto;

Vanilės skonio ledų patiekimui.

Gaminimo eiga:

1. Suminkykite tešlą: sumaišykite kiaušinius, 100 g cukraus, aliejų, pieną, miltus ir kepimo miltelius.

2. Į didelę keptuvę įdėkite sviesto ir įberkite 30 g cukraus, sudėkite pasirinktus vaisius ir uogas.

3. Apie 10 minučių kepkite keptuvėje ant viryklės.

4. Patiekite su ledais.