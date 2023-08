Lesbo saloje savanoriavusios lietuvės: išgirdome tokių istorijų, kurių šiaip kasdien neišgirsi

„Skubi šypsena“ – tai emocinė pagalba nukentėjusiesiems. Šiame tarptautiniame projekte dalyvauja ir organizacija „Raudonos nosys“. Visą mėnesį Lesbo saloje Graikijoje savanoriavusios organizacijos „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ aktorės Eglė Stasiulytė ir Marija Žemaitytė LRT TELEVIZIJAI sako, kad per pabėgėlių istorijas pačios gavo galimybę prisiliesti prie žmogiškumo esmės.

Išgyvenusiems siaubą – „Skubi šypsena“. Misijoje Graikijoje dalyvavusios lietuvės pasakoja, kad čia savanoriai nelaimėliams ne tik teikia emocinę pagalbą, bet ir patys ją pradeda vertinti visai kitaip.

„Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ aktorė E. Stasiulytė sako, kad misija Graikijos Lesbo saloje buvo įvairiapusiškai pilna visko: darbų, įspūdžių ir istorijų, kurios įkvepia gyventi. Šioje saloje glaudžiasi ir nuo karo bėgantys migrantai, ir dėl finansinių krizių kenčiantys bei savo artimuosius ar šeimos narius praradę žmonės.

„Tas mėnuo buvo toks labai pripildantis. Mes išgirdome tokių istorijų, kurių šiaip kasdien tikriausiai neišgirsi. [...] Per tas istorijas prisiliečiame prie žmogiškumo esmės“, – bendrais įspūdžiais iš misijos Lesbo saloje dalijasi E. Stasiulytė.

Būtent pabėgėlių stovykloje, sako kita „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ aktorė M. Žemaitytė, gali išmokti, kaip reikia gyventi, kai nieko nėra. Pasak Marijos, ten atsidūrę žmonės bėgo ir bėga tikrai ne nuo gero gyvenimo.

Senajame žemyne liepsnojantis karas, anot M. Žemaitytės, lietuviams leidžia artimiau suprasti, kaip jaučiasi karo pabėgėliai, kokiomis nuotaikomis jie gyvena. Lesbo saloje besiglaudžiantys pabėgėliai būna susidūrę su dar vienu iššūkiu – nesaugiu plaukimu jūra, kuri, deja, yra pasiglemžusi ne vieno pabėgėlio gyvybę.

„Vykstant (Rusijos sukeltam – LRT.lt) karui Ukrainoje mes galime geriau suprasti, ką reiškia, kai žmogus bėga ir turi palikti viską, ką turėjo: savo namus, savo draugus ir savo gyvenimus... Negana to, kad visa tai palikti yra be galo sunku, pati kelionė dažnai irgi būna labai sudėtinga, – pasakoja organizacijos „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ aktorė. – Čia patekę pabėgėliai turi perplaukti (Egėjo – LRT.lt) jūrą.

Nors Turkija (paskutinė stotelė pabėgėliams iš trečiųjų šalių, norintiems patekti į Europos Sąjungą (ES) – LRT.lt) nėra toli, tačiau vis tiek ta kelionė jūra kelia daug iššūkių ir yra pavojinga. Yra daug netekčių, apie kurias taip niekas ir nesužino. Jei pavyksta įveikti jūrą, tuomet pabėgėliai yra patalpinami specialioje stovykloje. Joje jie gyvena palapinėse arba konteineriuose.“

Baltos sienos ir jokio šešėlio – taip pabėgėlių stovyklą Lesbo saloje apibūdina lietuvės. Nors pabėgėliai nakvoja stovykloje, tačiau dienos metu jie gali laisvai išeiti už jos ribų. Tuomet, pasakoja Marija, jie eina į įvairius saloje esančius pagalbos centrus.

„Tuose centruose jie gali prasmingiau leisti savo laiką. Kai kurie iš pabėgėlių tokiuose centruose valgo, o kai kurie – ir tam tikromis veiklomis užsiima. Žmonių gyvenimas atrodo taip: jie miega stovykloje, tačiau visą dienos laiką praleidžia centruose, kur viename jų mes ir dirbome“, – įspūdžiais dalinasi M. Žemaitytė.

Lietuvės dirbo dienos centre, kuriame pabėgėliai ateidavo gauti maisto. Pasirodo, pabrėžia E. Stasiulytė, kad net ne visi stovyklos gyventojai gauna savo maisto davinį.

„Į centrą, kuriame dirbome, žmonės ateidavo pietų metu. Dieną prieš tai mes buvome pakraupę pamatę, kaip jie atkeliauja į salą: matėme laivus, tuos sukrečiančius vaizdus, kaip ten viskas vyksta. Kitą dieną aš sutikau vieną merginą, kurios iki tol tame centre nebuvau mačiusi. Aš tokiu humoru, klounados principu pradėjau su ja kalbėti. O ji man ir sako, kad čia atkeliavo vakar. Atrodo, neįmanomas dalykas – aš žiūriu į labai gražią, besišypsančią merginą, kuri dar vakar išgyveno rimtą sukrėtimą jos gyvenime.

Aš jos pasiteiravau, ar ji jau pavalgiusi, o ji mane patikino, kad to dar nepadarė ir čia pat manęs pasiteiravo, ar aš esu pavalgiusi. Aš norėjau gražiai išsisukti ir pasakiau, kad neturiu maisto kuponėlio. Tada ji ištiesė ranką su kuponu ir pasiūlė man jį atiduoti, kad aš galėčiau pavalgyti... Aš buvau gerąja to žodžio prasme sukrėsta, tiesiog nokautuota. Atrodo, kad žmogus nieko neturi, viską prarado, bet iš to nieko neturėjimo dar pusę kitam nori atiduoti. [...]“, – jautriais išgyvenimais dalinasi organizacijos „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ aktorė E. Stasiulytė.

