Žmogus-voras, gaisrininkas ir aukščiausios pasaulyje skulptūros autorius: herojai verkti nebijo

Žmogų-vorą įkūnijantis Deividas Tarulis savo pasirodymais vaikus džiugina šventėse ir gydymo įstaigose. Vieną vakarą Deividas paskelbė sieksiantis pasaulio rekordo. Kaip tarė, taip per metus, padedamas bendraminčių, ir padarė. Dabar Anykščių rajonas gali didžiuotis išdygusia aukščiausia medine skulptūra visame pasaulyje.

Vaikus nustebinti sudėtinga. Tą patvirtina ir 28-erių Deividas Tarulis, mažiesiems rengiantis pasirodymus. „Jie viską matę, viską girdėję, viską lietę, viską ragavę. Faktas – yra tokių vaikų, kuriems sunkiau sekasi, tai ir stengiuosi padėti“, – sako D. Tarulis, įkūnijantis žmogų-vorą.

Žmogaus-voro kostiumą Deividas nusipirko prieš penkerius metus, kad, būdamas studentu, galėtų užsidirbti. Tačiau, prisipažįsta laidos herojus, netruko pamilti ir žmogaus-voro personažą, ir vaikus.

D. Tarulis įkūnija žmogų-vorą / LRT stop kadras.

„Turiu tokių klientų, pas kuriuos buvau ketvirtame, penktame, šeštame ir septintame gimtadienyje. Turiu nuotraukas, jie tarsi auga man ant rankų, – šypsosi pašnekovas. – Iš tikrųjų tai labai smagu.“

Nemanau, kad tai yra blogai ar kažkokia silpnybė. Būti emocionaliam, jautriam vietoj ir laiku yra privalumas.

Deividas turbūt kokybiškiausias žmogus-voras Lietuvoje, nes, jei yra galimybė, į vaikų gimtadienius atbėga stogais, tvoromis ar įlipa per stoglangius.

„Šiaip nebijau užlipti aukštai konstrukcijomis. Ateinu per tvoras, stogais pas žmones. Per stoglangius esu atėjęs. Tai įsivaizduokit, jei tau penkeri metai, tu su draugais šventi savo gimtadienį kambaryje, ir tau per stoglangį įšoka žmogus-voras. Jau klausimų nebekyla!“, – entuziastingai dėsto lietuviškasis žmogus-voras.

Žmogus-voras – kraujo donoras / LRT stop kadras.

Vyras vaikus lanko ir ligoninėse, aktyviai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, tą skatina daryti ir kitus. Paklaustas, ar žmogus-voras verkia, Deividas patikina to visiškai nesigėdijantis.

Guinnesso rekordą prilyginu bakalauro rašymui, nes turėjau daug gilintis, domėtis, galvoti. Ten vien taisyklių lapų gal koks dvidešimt!

„Būdamas su vaikais neverkiu, bet kitais atvejais – taip, žinoma. Aš ypač verkiu, mėgstu paverkti, – atvirauja jaunas vyras. – Nemanau, kad tai yra blogai ar kažkokia silpnybė. Būti emocionaliam, jautriam vietoj ir laiku yra privalumas. Dažnai turi būti stipresnis už bet ką.

Laidos vedėjas E. Kubilius ir D. Tarulis / LRT stop kadras.

Kartais sakau, kad superherojai gelbėja žmones, o kas tada gelbėja superherojus? Mes visi turime turėti į ką atsiremti. Manau, žmogus meluotų, jei sakytų, kad nebūna sunku ar nebūna liūdna. Tai normalu. Superherojai irgi verkia.“

Žmogus-voras – kraujo donoras / LRT stop kadras.

Pastaruoju metu Deividas išgarsėjo, mat su savo tėčiu inžinieriumi Virginijumi Taruliu ir menininku drožėju Valerijumi Kunigeliu pastatė aukščiausią pasaulyje medinę skulptūrą, kuri įtraukta į Guinnesso rekordų knygą.

„Guinnesso rekordą prilyginu bakalauro rašymui, nes turėjau daug gilintis, domėtis, galvoti. Ten vien taisyklių lapų gal koks dvidešimt!“, – pasakoja Deividas. Skulptūra ir Guinnesso rekordo rūpesčiai, atvirauja jis, kainavo apie 15 tūkstančių eurų.

Visus metus darėme, ruošėmės. Atvažiavome čia, užtrukome vos dvi dienas ir skulptūra stovi.

Ąžuolinė „Eglė žalčių karalienė“ į dangų stiebiasi net 25 metrus ir 11 centimetrų – įspūdingai atrodo ir iš paukščio skrydžio. LRT.lt informuoja, kad skulptūra iškilo Anykščių regioniniame parke, Antano Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“ išgarsintame to paties pavadinimo miške, prie pat turistų itin pamėgto Lajų tako bei Puntuko akmens.

Aukščiausia medinė skulptūra stovi Anykščių šilelyje / Stop kadras

Mažai kam žinoma, kad skulptūros apylinkėse kadais būta ir Puntuko kaimo. Dabar tai – viena iš daugelio šalyje esančių gyvenviečių be gyventojų arba, kaip tariant, išnykęs kaimas. Tačiau pastaraisiais metais, regis, gyvenvietė tarsi iš naujo atsikuria.

Virginijus – mano tėtis – labai gabus žmogus, jis žino visas smulkmenas, tad be jo šitas projektas tikrai nebūtų sėkmingas.

Puntuko kaimas ima vis labiau garsėti savo pramogomis. Čia galima rasti ekologišką „Basų kojų taką“, medžio skulptūrų „Praeities parką“, didelio susidomėjimo sulaukiantį ūkį „Šilelio triušių tvirtovė“. Na o birželį šį sąrašą papildė į Gineso rekordų knygą įrašyta skulptūra „Eglė žalčių karalienė“.

Aukščiausia medinė skuptūra pastatyta Anykščių šilelyje / Stop kadras

Naujausias statinys unikalus ne tik savo aukščiu, bet ir konstrukcijos ypatybėmis. „Eglė žalčių karalienė“ sumontuota iš aštuonių atskirų detalių, nenaudojant jokio metalo – tik medinius kaiščius ir klijus.

Ilgai rinkau informaciją apie tai ir vieną vakarą prie stalo pasakiau, kad darysime pasaulio rekordą.

Prireikė visų metų, prisimena pašnekovas, kad idėja virstų kūnu. „Visus metus darėme, ruošėmės. Atvažiavome čia (į Anykščių šilelį – LRT.lt), užtrukome vos dvi dienas ir skulptūra stovi“, – džiaugiasi D. Tarulis.

Deividas Tarulis / LRT stop kadras.

Deividas atlikto darbo nesureikšmina ir tikina, kad jei turime rankas ir šiokius tokius sugebėjimus, tai kodėl gi kažko tokio nepadarius? Darbo nesikratantis vyras kitiems pataria turimų idėjų įgyvendinimo neatidėlioti. Jei gali šiandien, neatidėk rytojui, ragina jis.

Aukščiausia medinė skuptūra – ir Gineso rekordų knygoje / Stop kadras

„Pagalvojau, kad jei yra įkvėpimas, tai reikia daryti, nes vėliau gali ir noro, ir jėgų, ir galimybių nebūti, – sako aukščiausios pasaulyje medinės skulptūros autorius. – Ilgai rinkau informaciją apie tai ir vieną vakarą prie stalo pasakiau, kad darysime pasaulio rekordą. Iš mano lūpų ne pirmą kartą tokios idėjos išeina, tai visi kaip ir ramiai reagavo.

Manau, žmogus meluotų, jei sakytų, kad nebūna sunku ar nebūna liūdna. Tai normalu. Superherojai irgi verkia.

Labai gerai, kad šitą skulptūrą kūrėme trise. Menininkas Valerijus savo rankomis viską drožinėjo, pjaustė, šveitė. Virginijus – mano tėtis – labai gabus žmogus, jis žino visas smulkmenas, tad be jo šitas projektas tikrai nebūtų sėkmingas.“

Deividas Tarulis / LRT stop kadras.

Be visų veiklų Deividas trejus metus Kaune dar spėjo ir ugniagesiu gelbėtoju padirbėti. Į gaisrinę užsuko išgirdęs, kad trūksta vyrų.

Realiai supratau, kad viskas yra labai laikina, viskas labai trapu. [...] Supratau, kad reikia vertinti šeimą, sveikatą

„Labai daug davė man tas darbas. Nusileidau ant žemės. Realiai supratau, kad viskas yra labai laikina, viskas labai trapu. Iš kitos pusės labai daug pasiėmiau to supratimo žiūrėti į viską paprasčiau. Supratau, kad reikia vertinti šeimą, sveikatą“, – pasakoja Kaune gyvenantis ir Lietuvą savo darbais garsinantis Deividas Tarulis.

Deividas trejus metus Kaune spėjo ir ugniagesiu gelbėtoju padirbėti / LRT stop kadras.

