Krevetės – ir naudinga, ir skanu: gydytoja patarė, kiek jų galime valgyti

Dar Egipto faraonų valgytos krevetės šiais laikais tapo kulinarinio meistriškumo simboliu. Jas galima rasti tiek gurmaniškuose patiekaluose, tiek šeimos mėgstamuose receptuose. Savo išskirtiniu skoniu ir struktūra šios jūros gėrybės praturtina ne vieną patiekalą. Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, jas valgyti ne tik skanu, bet ir labai sveika, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Krevetėse pilna naudingųjų medžiagų, kurios praturtina organizmą įvairiais vitaminais ir mineralais. Kulinarijos technologas Vidas Nadzeika teigia, kad krevetes ant grilio yra lengva paruošti, svarbiausia žinoti keletą teisingų technikų.

Išpopuliarėjo 20 a.

Krevetėmis, kaip maisto patiekalu, susidomėta dar senovės Egipte. Šioje civilizacijoje jos turėjo savo atskirą hieroglifą ir buvo mėgstamos net faraonų. Kiek vėlesniais laikais, Romos Imperijoje gyvenę žmonės, jas laikė delikatesu ir mėgdavo skanauti po valgio, o Viduramžiais krevetes atrado Europos didikai ir bajorai. Jos buvo laikomos prabangos preke, nes įsigyti galėjo toli gražu ne visi.

Vėlesniais laikais, progresuojant industrializacijos procesams, dėl atsiradusios šaldymo technologijos krevetės tapo labiau prieinamos įvairiems gyventojų sluoksniams. Didžiule inovacija tapo krevetės skardinėje – taip jos galėjo būti transportuojamos į įvairiausius pasaulio kampelius. Labiausiai krevetės išpopuliarėjo 20 amžiuje – tai lėmė naujai atrasti žvejybos metodai ir žuvų ūkių kūrimasis. Taip krevetės įvairiomis formomis galėjo pasiekti prekybos centrus ir tapo prieinamos visiems. Šiais laikais jos vartojamos įvairiomis formomis – kepamos ant grilio, keptuvėje ar gruzdintuvėje, taip pat verdamos.

Krevetės / Pexels nuotr.

Krevetėse gausu vitaminų ir mineralų

Krevetės pasižymi ne tik savo ilga vartojimo istorija, bet ir naudingosiomis savybėmis. Pasak gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, jos galėtų atsirasti kiekvieno mitybos racione.

„Krevetės yra puikus jodo, seleno, kalcio ir vitaminų A bei D šaltinis. Visos jūros gėrybės pasižymi mažu kaloringumu, jose gausu Omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių ir žmogaus organizmui reikalingų baltymų. Kalbant apie maistingumą, išskirti vertingiausias jūros gėrybes būtų sunku: jos visos yra palankios mūsų sveikatai, tad kiekvienas žmogus gali pasirinkti jam skoniu ar kitomis savybėmis priimtiniausius delikatesus“, – sako gydytoja dr. E. Gavelienė.

Tiesa, nepaisant naudingųjų medžiagų gausos, gydytoja teigia, kad krevetes, kaip ir kitas jūrų gėrybės, turime vartoti saikingai.

„Dauguma jūros gėrybių, nepaisant mažo riebalų kiekio jose, turtingos cholesteroliu. 100 g krevečių savyje turi daugiau nei pusę paros leidžiamos su maistu gauti cholesterolio normos. Todėl žmonės, kuriuos vargina cholesterolio padidėjimas, krevečių turėtų vengti. Kitiems jūros gėrybes ir žuvį verta įtraukti į racioną bent 2 kartus per savaitę“, – pataria gydytoja dietologė.

Krevetės / Pexels nuotr.

Krevečių neturėtų skanauti joms alergiški žmonės. „Kalbant apie jūros gėrybių teikiamą naudą, nereikia pamiršti, kad šių delikatesų negali skanauti žmonės, kuriems pasireiškia alerginės reakcijos – apsunkėjęs kvėpavimas, odos bėrimai, virškinimo sistemos sutrikimai ar vėmimas. Be to, per didelis jūros gėrybių kiekis žmogaus organizme gali sukelti ir baltymų šoką, jeigu jūros gėrybių asmuo nėra skanavęs anksčiau ar tiesiog suvalgė per didelį jų kiekį. Todėl įtraukiant bet kokį naują produktą į savo mitybos racioną pirmiausia reikėtų jo šiek tiek paragauti, pasižiūrėti, kaip organizmas reaguoja ir jeigu viskas gerai – patiekalą skanauti toliau“, – pažymi gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė.

Svarbiausia kepant – geras marinatas

Krevetės savo skoniu gali papildyti įvairius patiekalus – nuo indiško kario iki ispaniškosios paelijos. Jų paplitimas įvairiose pasaulio kultūrose itin ryškus, tad tereikia išsirinkti tinkamą receptą. Pasak kulinarijos technologo V. Nadzeikos, marinuoti krevetes paprasta, o prireiks vos keletos ingredientų.

„Krevečių marinavimui tinka pasūdytas vanduo su citrinos sultimis arba įvairesnis – su alyvuogių aliejumi, druska, pipirais, česnakais, raudonąja paprika, čiobreliais, kalendra ar kitomis žolelėmis, pagal skonį. Tereikia sumaišyti visus prieskonius ir aliejų, gerai marinatu įtrinti krevetes ir, uždengus maistine plėvele, palikti šaldytuve apie 30–40 minučių. Ilgiau marinuojant krevetes jos per daug suminkštėtų, tad svarbu sekti laiką“, – pastebi specialistas.

Labai svarbu krevečių neperkepti, kitaip jos praras savo naudingąsias ir skonio savybes. Pasak kulinarijos technologo, tinkamai paruošus, joms užtenka vos kelių minučių ant grilio.

„Jeigu norite, kad krevetės greitai apkeptų, jas marinuokite nuluptas, palikdami tik uodegėles, ir kepkite stipresnėje kaitroje – pakaks 2–3 minučių iš abiejų pusių. Jei čirškinsite neluptas, procesas bus ilgesnis – tokiu atveju kepkite silpesnėje kaitroje iki 7 minučių. Taip krevetės išliks sultingesnės ir jausis gardus dūmo poskonis“, – pataria V. Nadzeika.

V. Nadzeika kviečia pasigaminti Meksika alsuojantį tacos užkandį su krevetėmis.

Minkšti tacos su krevetėmis / Shutterstock nuotr.

Minkšti tacos su krevetėmis

Jums reikės:

4 vnt. tortilijų;

40 g. humuso;

60 g. salotų;

200 g. agurko;

10 g. Chalapos paprikų;

50 gramų virtų krevečių be kiautų;

1 vnt. raudonosios aitriosios paprikas;

1 vnt. žaliosios citrinos.

Gaminimo eiga:

1. Iškepkite norimą kiekį krevečių.

2. Iškepkite taco ant grilio ir sudėkite ingredientus pagal skonį.

Skanaus!