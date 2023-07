Išskirtinio skonio šamas patiks net nemėgstantiems žuvies: šefas pataria, kaip jį kepti ant grilio

Grilio sezono įkarštyje daugelis tradicinių patiekalų receptų jau išbandyti, tad ieškome naujų patiekalų idėjų, kaip nustebinti savo artimuosius. Prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai kulinarijos technologas Vidas Nadzeika teigia, kad įvairios žuvies rūšys, ant grilio keptos su skirtingais garnyrais, taip lengvai tikrai nepabos.

Šamas – gėlavandenė žuvis, dažniausiai gyvenanti upėse, ežeruose ir mariose bei galinti sverti net šimtus kilogramų. Šamai mūsų kraštuose populiarūs įdaryti ir dažnai tampa šventinio stalo puošmena, bet ne ką mažiau jie mėgstami ir rūkyti bei kepti. Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, ši žuvies rūšis priskiriama prie sveikatai palankių produktų kategorijos.

„Šame yra Omega-3 riebalų rūgščių, organizmui naudingų baltymų, riebaluose tirpių vitaminų ir tokių mineralinių medžiagų kaip fosforas, selenas, jodas, magnis, kalcis, kalis bei geležis. Šamas – puikus vitamino D šaltinis. Priklausomai nuo rūšies, 100 g šamo turi 60–120 proc. dienos vitamino D normos.

Žuvis / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

Šamas priskiriamas prie vidutinio riebumo žuvies, tačiau riebalų kiekis priklauso nuo to, kokią jo dalį rinksitės ir kaip žuvis bus paruošta bei su kokiais priedais skanaujama. Be to, reikia žinoti, jog pagal sudėtį šamas turtingesnis mononesočiaisiais ir polinesočiaisiais (sveikatai palankiais riebalais) nei sočiaisiais riebalais. Didžioji dalis riebalų kaupiasi šamo uodegoje, o filė – gerokai liesesnė. Šamo filė puikiai tiks tiek pietų, tiek vakarienės stalui“, – teigia E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė pabrėžia, kad šamo nerekomenduoja kepti dideliame riebalų kiekyje ir primena saikingiau valgyti rūkytą žuvį, mat joje gausu pridėtinės druskos ir sveikatai nepalankių cheminių junginių, susidarančių rūkymo proceso metu: „Šamą sveikatai palankiausiu būdu paruošite virdami garuose arba kepdami be pridėtinių riebalų ir didelio aliejaus kiekio. Taip pat vertėtų nepiktnaudžiauti sūria rūkyta žuvimi, kuri itin populiari atostogaujant pajūryje.“

Kaip išsikepti ant grilio?

Kulinarai šamus labiausiai vertina dėl tvirtos šios žuvies tekstūros, mažo riebumo bei galimybės plačiai panaudoti įvairiuose patiekaluose. Šamą nesunku paruošti, nes jame mažai atšakų. Be to, jis neturi žvynų, kuriuos reikėtų pašalinti prieš gaminimą. Šamo tekstūra šiek tiek primena mėsą. Anot kulinarijos technologo Vido Nadzeikos, paruošti šamą galima daugybe skirtingų būdų.

Šamai, kepti folijoje ant grilio / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

„Dažniausiai šamo pjausniai kepami orkaitėje arba ant kepsninės. Šią žuvį galima troškinti ir puode su daržovėmis, virti garuose, o iš kaulų – pasigaminti kvapnią sriubą arba žuvies sultinį. Šamą dar galima kepti druskos patale, o jo filė gabalėliais pagardinti šviežias salotas. Kepimui ant grilio rekomenduočiau išbandyti skirtinguose marinatuose paruoštą šamo filė, pavyzdžiui, meškinio česnako ir petražolių, imbierų ir bazilikų, česnakų su žolelėmis ar pikantiškų prieskonių derinius, tačiau su prieskoniais nepersistenkite.

Šamo filė namuose galima pasiruošti ir kituose, sau labiausiai patinkančiuose, marinatuose. Tiesa, įsigiję jau marinuotą žuvį ją gaminkite tą pačią, o vėliausiai kitą dieną, kad žuvis nesugestų. Jei įsigyti šviežio šamo nėra galimybės, rinkitės šaldytą žuvį“, – pataria V. Nadzeika.

Žuvis / Pexels nuotr.

Šamų, keptų folijoje ant grilio, patiekalui reikės:

– 500 g šamų filė mėgstamame marinate;

– 1 vnt. cukinijos;

– 2 vnt. virtų kukurūzų burbuolių;

– 1 saujos smidrų;

– 1 vnt. raudonosios paprikos;

– 1 vnt. citrinos;

– 2 šaukštų sviesto;

– 1 skiltelės česnako;

– 1 šaukštelio čiobrelių;

– Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

1. Šamų filė supjaustykite smulkesniais gabalėliais.

2. Nuo kukurūzų burbuolių peiliu nupjaukite minkštus kukurūzus. Kitas daržoves supjaustykite norimo dydžio kubeliais, sumaišykite su druska, pipirais, čiobreliais, kapotu česnaku ir sviestu.

3. Ant aliuminio folijos lapo dėkite kepimo popieriaus lapą. Ant kepimo popieriaus dėliokite daržoves ir žuvį, pašlakstykite vienos skiltelės citrinos sultimis.

4. Aliuminio folijos kraštus užlankstykite taip, kad liktų tik mažas tarpelis išeiti garams.

5. Dėkite foliją su daržovėmis ir šamų filė ant įkaitinto grilio. Kepkite apie 15–20 minučių.

6. Patiekalą patiekite su citrinos skiltelėmis.