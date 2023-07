„Lietaus vaiką“ auginanti Ilona: suvokti, kad tavo sūnus neįgalus, yra tas pats, kas suvokti artimojo mirtį

Žinią, kad sūnui diagnozuotas autizmas ir įvairiapusis raidos sutrikimas, Ilona Aleksina išgirdo tada, kai berniukui buvo treji. Ir nors reikėjo laiko susitaikyti su šia diagnoze, šiandien moteris drąsiai pasakoja savo ir sūnaus istoriją ir stengiasi įkvėpti bei padrąsinti kitus tėvus, kurie taip pat augina vaikus su autizmo spektro sutrikimu. Ji primena, kad nereikia manyti, jog viskas gyvenime baigiasi išgirdus diagnozę – gyvenimas tikrai tęsiasi toliau, tereikia išmokti suvokti laukiančius iššūkius ir pokyčius.

– Ilona, kada Jūsų sūnus pirmą kartą išgirdo autizmo spektro sutrikimo diagnozę?

– Kai jam buvo beveik 3-eji metai, nuvažiavome tikrinti raidos. Ilgai laukėme eilėje, kad gautume vietą vertinimui, tai užtruko apie 4 mėnesius. Tuo metu prasidėjo COVID-19. Atvažiavus gultis į stacionarą Druskininkuose, teko grįžti namo ir izoliuotis, nes man buvo nustatę COVID-19 virusą. Tačiau žinau, kad dabar žmonės dar ilgiau laukia eilėse.

– Kokie buvo tie pirmieji požymiai, išdavę, kad kažkas galbūt yra ne taip?

– Atsimenu, kai tik gimė vaikas, buvo labai sunku ir pažįstami, kurie irgi turi vaikus, sakydavo, kad palauk, jis paaugs ir bus lengviau, bet laikui bėgant lengviau netapo, buvo dar sunkiau, kai jis pradėjo vaikščioti ir eidavo ten, kur jis nori, o kai kur nors nukreipdavau, labai smarkiai verkdavo ir sunkiai pavykdavo jį nuraminti. Maniau, kad jis tiesiog turi sunkų charakterį ir yra užsispyręs.

Ilona Aleksina su sūnumi / E. Markovskos nuotr.

O apie tai, kad kažkas su vaiku ne taip, pradėjo kalbėti auklėtojos, kai atvedėme vaiką adaptuotis į darželį. Vaikui tuo metu buvo 2,5 metų. Auklėtojos paklausė, ar gali ateiti darželio psichologė pastebėti vaiko, aš sutikau. Po kiek laiko psichologė pakvietė į pokalbį ir rekomendavo patikrinti sūnaus klausą, o tik vėliau patikrinti raidą. Taip ir padarėme. Tada ir paaiškėjo, kad jis turi įvairiapusį raidos sutrikimą su autizmo požymiais.

– Kaip Jūsų sūnui sekasi šiuo metu?

– Šiuo metu sūnus jau šneka sakiniais iš 3 žodžių. Manau, tai labai didelis pasiekimas per dvejus metus, palyginti su tuo, kas buvo iki tol. Su juo jau daug lengviau susikalbėti, jis beveik viską supranta buitinėse situacijose. Socialinėse kol kas sekasi prastai, bet matau, kad jis nori bendrauti, o jeigu yra noras, viskas jam pasiseks, tik reikės įdėti darbo, kad jis išmoktų bendrauti su žmonėmis.

Taip pat noriu pasidžiaugti, kad neseniai pirmą kartą po dvejų metų pertraukos nuėjome į kirpyklą. Kai buvo mažesnis, nesileisdavo būti kerpamas ar šukuojamas. Kirpyklose kildavo labai dideli isterijos priepuoliai, todėl nusprendžiau po truputį vaiką pratinti namuose. Tai mums užtruko dvejus metus, kol be ašarų galėjau jį nukirpti namų sąlygomis.

Ilonos sūnus / E. Markovskos nuotr.

Gal būtume galėję į kirpyklą nueiti ir anksčiau, bet man dar pačiai reikėjo morališkai pasiruošti, nes ir pati po vaiko isterijų buvau išsigandusi tokio pat scenarijaus, nežinojau, pasiseks ar ne. Tačiau pamatęs „Lietaus vaikai“ filmuką apie plaukų kirpimą, jis apsidžiaugė ir jau kitą dieną su džiaugsmu nuėjo kirptis. Nufilmavau tą patį pirmą kartą, kai jį kirpo, ir dabar jam rodau šį filmuką prieš einant ir jis labai noriai eina.

– Ar jis lanko darželį?

– Sūnus trejus metus lankė bendro ugdymo darželį, bet laikui bėgant supratau, kad ten jam reikiamos pagalbos nesuteiks, todėl nusprendžiau jį pervesti į spec. ugdymo darželį. Mums pasisekė ir jis gavo vietą viename iš tokių, kurį pradės lankyti nuo rugsėjo pradžios.

– Su kokiais didžiausiais iššūkiais kasdienybėje jam tenka susidurti?

– Jam labai sunkiai sekasi susitaikyti su kokiais nors nesuplanuotais pasikeitimais, nors kiekvieną kartą pasakau apie pasikeitimą, parodau, kur eisim, kas bus ir t. t., bet kol kas nepavyksta ramiai to padaryti.

Ilona Aleksina su sūnumi / E. Markovskos nuotr.

– Kokie didžiausi sunkumai tenka jums?

– Labiausiai man kyla sunkumų, kai jis kažko nesupranta ar nenori daryti, – arba užsispiria ir tenka ieškoti būdų, kaip jį motyvuoti, arba prasideda isterijos priepuolis ir tada reikia tiesiog išlaukti, kol jis nusiramins. Manau, tai yra didžiausi šiandienos iššūkiai.

– Ilona, o iš kur jūs semiatės stiprybės, jėgų?

– Man stiprybės ir jėgų suteikia paprasti žemiški dalykai – sportas, hobiai, draugai ir artimieji, asmeninis laikas sau. Laikas, kai galiu pabūti viena, taip pat planai, svajonės, kurios veda į priekį, noras padėti kitiems ir skleisti žinutę, kad gyvenimas išgirdus autizmo diagnozę nesibaigia.

– Kas jums padeda nepalūžti?

– Kai man yra be galo sunku, visada stengiuosi įsivaizduoti, kad kaip aš į tai reaguočiau būdama 80 metų senolė. Tada nežinau kodėl, bet visi rūpesčiai atrodo laikini ir įveikiami. Be to, kad vaikas lanko terapijas, dar ir pati lankau psichoterapijas, kurios pakeitė mano požiūrį į autizmą ir kiekvieną kartą suteikia man stiprybės. Negaliu čia nepaminėti ir savo artimųjų bei draugų, kurie visada yra šalia, kai man jų reikia. Esu Dievo apdovanota nuostabiausiais žmonėmis.

Ilona Aleksina su sūnumi / E. Markovskos nuotr.

– O kas įkvėpė savo istorija pasidalinti viešai?

– Pradėjau apie autizmą kalbėti su draugais, pažįstamais ir labai dažnai iš jų išgirsdavau, kad jų pažįstami ar giminės irgi turi tokį vaiką, bet slepia, nenori pripažinti, kad jų vaikas yra kitoks. Tokių istorijų girdėdavau vis daugiau ir daugiau, todėl norėdama parodyti, kad gyvenimas nesibaigia išgirdus autizmo diagnozę, nusprendžiau rašyti dienoraštį instagramo paskyroje @ilona_0808_ autizmo tema.

– Ar nesulaukiate kritikos, neigiamų reakcijų?

– Aišku, sulaukiu, bet į tai žiūriu iš kitos pusės – tik tas, kas nieko nedaro, nesulaukia kritikos. Taip pat reikia suprasti, kad konstruktyvi kritika yra gerai, pasitaisyti ir tobulėti visada yra kur. Tačiau konstruktyvią kritiką reikia atskirti nuo įžeidimų, į kuriuos aš tiesiog jau išmokau nereaguoti.

– Ilona, savo socialinių tinklų paskyrose dalinatės ne tik savo patirtimi, bet ir patarimais tėvams, auginantiems vaikus su autizmo spektro sutrikimu, galbūt galėtumėte išskirti kelis svarbiausius patarimus, kuriais turėtų vadovautis tėvai, ką tik išgirdę diagnozę – autizmo spektro sutrikimas?

– Pirmas ir pats svarbiausias patarimas – suteikti sau laiko suvokti vaiko diagnozę, nes, kaip rašiau savo tinklaraštyje, vaiko neįgalumo suvokimas yra tas pats, kas artimo žmogaus mirties suvokimas, todėl tai tikrai užtrunka. Be to, jokiais būdais nekaltinti savęs, nes taip jūs nieko nepakeisite. Taip pat labai svarbu mokėti prisitaikyti prie esamos situacijos, planuoti savo gyvenimą kitaip, bet pasilikti laiko ir sau, ir kitiems savo vaikams, jeigu dar turite, nepamirškite laiko skirti ir savo sutuoktiniui. Apie tai, kaip tai padaryti, irgi rašiau savo tinklaraštyje.

Ilonos Aleksinos sūnus / E. Markovskos nuotr.

– O kokie atrasti metodai auginant sūnų jums pačiai pasiteisino labiausiai?

– Iš karto darbas, tada apdovanojimas. Dienotvarkės laikymasis taip pat labai svarbu. Vadovaujuosi principu, kad reikia sistemiškai ir nuosekliai su vaiku dirbti, net kai nesinori, vis tiek nors truputi kažką padaryti. Žinoma, reikia niekada nenuleisti rankų. Iš karto gal nesimato įdėto darbo rezultatų, bet bėgant laikui jie darosi vis labiau pastebimi. Dar mums labai pasiteisino tai, kad kai matau, kad vaikas kažkuo domisi, pavyzdžiui, nori man padėti gaminti virtuvėje, tai kartu pasimokom ir žodelių, ir smulkiąją motoriką laviname. Tad tiesiog lavinu jį per kažkokią jam patinkančią veiklą.

– Ilona, pati esate baigusi pedagogiką, ar dirbate pagal specialybę?

– Esu dirbusi darželio auklėtoja, bet ilgai man neteko ten padirbti, nes buvo labai sunku derinti tokį darbą ir ypatingo vaiko auklėjimą. Šiuo metu su kolege plėtoju bendrą projektą, kuris irgi bus skirtas autizmui. Kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti, nes viskas dar yra tik ruošiama.

Ilona Aleksina su sūnumi / E. Markovskos nuotr.

– Ar nesunku derinti darbą ir motinystę?

– Derinti ypatingo vaiko auklėjimą ir darbą yra nemenkas iššūkis, bet kai nori, manau, viskas yra įmanoma, tiesiog reikia susiplanuoti, kada ką veiksi.

– Ilona, o kaip auginant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą ar specialiųjų poreikių, nepamiršti pasirūpinti ir savimi?

– Dar iš studijų laikų atsimenu, kai kalbėjome apie vaikų psichologiją, man įstrigo mintis, kad tik laimingi tėvai gali užauginti laimingus vaikus. Prisižadėjau sau, kad vadovausiuosi tokiu principu, ką dabar ir darau. Ir visai nesvarbu, ar tu turi įprastos raidos vaiką, ar ypatingą.

Jokiais būdais negalima pamiršti savęs kaip asmenybės. Todėl pirmiausia stengiuosi save padaryti laimingą, patenkinti savo poreikius. Ir dažnai tėvai, išgirdę diagnozę, mano, kad viskas, mano gyvenimas dabar pasikeitė, aš nebegalėsiu daryti visko, ką esu įpratęs, nebeturėsiu nei hobių, nei laiko su draugais – nieko.

Tačiau tai yra netiesa. Labai svarbu yra, kaip ir prieš tai minėjau, planuoti laiką. Tad išmokus planuotis laiką, jo užtenka ir man pačiai, ir savo darbams, ir vaikui, ir hobiams, ir draugams ir tai viską kartu sudėjus daro mane be galo laimingą.