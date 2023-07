Specialistas primena: plaukų būklę lemia šampūno pH ir net vanduo, kuriuo plaunate galvą

Nors kai kuriems gali atrodyti kitaip, plaukų priežiūra niekuo nesiskiria nuo veido priežiūros rutinos – atradus tinkančias grožio priemones, retai kada norisi eksperimentuoti. Tačiau, kaip surasti sau tinkamiausius produktus, kad šie saugotų ir tausotų ne tik plaukus, bet ir galvos odą? Pasak „Ellips Lietuva“ pranešime žiniasklaidai kalbinto plaukų stilisto Pauliaus Valiūno, plaukų priežiūros sėkmė priklauso nuo keleto veiksnių.

„Yra daugybė patarimų, kaip išsirinkti tinkamas grožio priemones, tik ne visų jų paisome arba ne visas priemones įvertiname teisingai. Pavyzdžiui, vieni teigia, kad efektyviausiai prižiūrėti plaukus pavyks tik naudojant vieno gamintojo ir tos pačios linijos produktus, kiti gi pataria išsirinkti geriausius skirtingų gamintojų produktus ir juos naudoti kartu.

O tiesa yra per vidurį, nes svarbiausia tinkamai pasirūpinti plaukų ir galvos odos valymu bei jų drėkinimu ir maitinimu, o kokio gamintojo priemonės bus pasirinktos, ne taip svarbu. Juk vienas šampūnas gali giliai valyti, bet tuo pačiu labai sausinti galvos odą, kitas – ją maitinti, tačiau plaukai atrodys it riebaluoti, vienas plaukų kondicionierius gali būti skirtas dažytiems plaukams, o kitas, aliejingas – garbanotiems, tad svarbiausia, kad plaukų priežiūros priemonės būtų kokybiškos, skirtos konkrečiam tikslui ir tiktų jūsų plaukų tipui“, – pataria plaukų priežiūros specialistas.

Paulius Valiūnas / Asmeninio albumo nuotr.

Pasak jo, renkantis grožio priemones, reikėtų kritiškai įvertinti keletą veiksnių, nes, pasirinkus netinkamai, plaukų priežiūra ne tik nepalengvės, bet ir sukels papildomų problemų. P. Valiūnas išskiria 5 kriterijus, į kuriuos būtina atsižvelgti.

1. Jūsų natūralią plaukų struktūrą ir tipą

„Plaukai paprastai skirstomi pagal tai, kiek drėgmės jie gali sugerti, elastingumą – kaip lengvai lūžta ir tekstūrą – kokio storumo yra plaukas. Dar papildomai vertinama, ar plaukai yra tiesūs, banguoti ir garbanoti. Visi plaukų tipai turi savo privalumų ir minusų, pavyzdžiui, tiesūs plaukai susiriebaluoja greičiau nei garbanoti, nes plaukų šaknį maitinantis sebumas, kurį pagamina mūsų galvos odoje esančios riebalų liaukos, tiesiu plauku per visą jo ilgį pasiskirsto greičiau.

Nors garbanoti plaukai susiriebaluoja lėčiau, tačiau dėl plauko struktūros labiau šiaušiasi ir veliasi, todėl jiems prižiūrėti reikia visiškai kitokių priemonių nei tiesiems, linkusiems riebaluotis ploniems plaukams. Panaudojus priešingą savo plaukų tipui šampūną ar kondicionierių, plaukai gali dar labiau išsausėti arba imti dar labiau riebaluotis, nors priemonės yra kokybiškos“, – į plaukų priežiūros skirtumus dėmesį atkreipia P. Valiūnas.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

Kaip teigia plaukų grožio specialistas, dažytiems plaukams reikėtų rinktis priemones, kurių sudėtyje esančios medžiagos uždaro plauko žvynelius, taip neleisdamos išplauti spalvos pigmento, o retiems ir ploniems plaukams tinka lengvi kondicionieriai, kurie neapsunkina plaukų ir suteikia jiems purumo.

Jeigu pastariesiems dažniausiai rekomenduojami apimties suteikiantys ir riebalavimą mažinantys produktai, iš prigimties sausiems ir veltis linkusiems banguotiems ir garbanotiems plaukams suvaldyti skirtos aliejingos, pūtimąsi mažinančios ir drėkinančios grožio priemonės. Kad tokie plaukai nesišiauštų, derėtų naudoti nenuplaunamą purškiamą kondicionierių, kuris padeda kontroliuoti plaukus, tačiau jų neapsunkina ir neriebaluoja, nepalieka jokio riebumo ar sunkumo pojūčio.

„Yra dar viena plaukų kategorija, kuri reikalauja išskirtinio dėmesio – vyresnių žmonių plaukai. Dėl hormonų pakitimų, senstant plaukai retėja, pasidaro ploni ir trapūs, be to, pradeda žilti, todėl tampa sausi, šiurkštūs ir nepaklusnūs. Tokiems plaukams geriausiai tinka sausų ir trapių plaukų priežiūrai arba specialiai žiliems plaukams skirtos priemonės, kurios sustiprina ir išlygina plaukus bei padeda atkurti jaunatvišką jų žvilgesį ir išvaizdą“, – pastebi plaukų stilistas.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

2. Naudojamų kosmetikos priemonių pH

Sveiko plauko ir sveikos galvos odos pH yra 4,5–5,5 (rūgštinis). Tokioje terpėje plauko žvyneliai būna užsidarę, o plaukas išlieka elastingas ir blizgus, todėl labai svarbu pasirinkti plaukų priežiūros produktus su rūgštiniu pH – jos nedirgins galvos odos ir išlaikys natūralų jos ir plaukų pH.

Produktai su rūgštesniu pH (3,0–4,0) itin tinka sausiems, dažytiems ir pažeistiems plaukams, garbanotiems plaukams, kurių kutikulės iš dalies natūraliai yra atviros, reikia ieškoti produktų, kurių rūgštingumas svyruoja nuo 3,0 iki 5,0 pH, o štai tiesiems plaukams, kurie linkę greičiau susiriebaluoti, tinkamiausi produktai su 6,0–7,0 pH. Tiesiu plauku tekėdamas sebumas sureguliuoja galvos odos ir plauko pH, todėl papildomų priemonių, atstatančių pH, tokiems plaukams nereikia.

„Kartais ant grožio priemonių buteliukų būna nurodytas ne konkretus pH, bet jo intervalas, pvz., 3,0–4,0, taip daroma todėl, kad įtraukiamas ir galimas vandens, kuriuo plaunate galvą, pH – jis gali būti „kietesnis“ arba „minkštesnis“ ir turi įtakos plaukų grožiui. Palyginti su „minkštu“ lietaus vandeniu ar filtruotu vandeniu buteliukuose, „kietu“ vandeniu plaunami plaukai mažiau putoja, nes jame ištirpę mineralai mažina šią grožio priemonių savybę.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

Be to, ilgainiui šie vandenyje ištirpę mineralai nusėda ant plaukų ir galvos odos, sudarydami nematomą plėvelę, dėl kurios plaukai atrodo sulipę, sausėja, o jų spalva – blunka. Jeigu nėra galimybės įsirengti vandens filtro, kartą ar du per mėnesį plaukus derėtų išplauti giliai valančiu šampūnu, kurio pH yra šarminis – nuo 7,1 pH. Tačiau tokiu šampūnu piktnaudžiauti nereikia, kad neišsausėtų galvos oda bei plaukai ir sau nepadarytumėte meškos paslaugos“, – pasakoja P. Valiūnas.

3. Ar jūsų plaukai buvo šviesinti, dažyti bei kitaip chemiškai apdoroti

„Plaukai, kaip ir audinys – labai skiriasi dėl savo sudėties ir apdorojimo būdo. Jeigu šilkui skalbti naudojame daug švelnesnes priemones nei medvilnei, ta pačia taisykle turėtume vadovautis ir prižiūrėdami dėl vienų ar kitų priežasčių pažeistus plaukus.

Jeigu jūsų plaukai buvo dažyti arba apdoroti plaukus tiesinančiomis ar garbanojančiomis cheminėmis medžiagomis, gali tekti ypač gerai apgalvoti grožio rutiną – plaukai, tikėtina, yra nualinti ir išsausėję, todėl prireiks laiko juos atgaivinti. Tokiems plaukams tiks švelnūs šampūnai su mažu pH ir stipriai maitinantys bei plaukų drėgmės balansą atstatantys plaukų kondicionieriai ir kaukės, tačiau visiškai netiks giliai valantys šampūnai su aukštu pH, mat pastarieji iš plauko pašalina ne tik nešvarumus, bet ir dažų pigmentus, todėl plaukai sausėja ir greičiau blunka. Dažantiems plaukus žmonėms iš viso nepatariu jų plauti kiekvieną dieną, kad būtų galima išvengti priešlaikinio spalvos išblukimo ir plaukų išsausėjimo.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

Jeigu plaukus mėgstate formuoti karštomis žnyplėmis ar dažnai naudojate plaukų džiovintuvą, nepamirškite naudoti specialių priemonių, apsaugančių plaukus nuo karščio – serumų ar tepamų vitaminų plaukams su vitaminų A, C, E, Provitamino B5 ir kitų veikliųjų medžiagų kompleksu, kurie ne tik suteikia apsaugą nuo plaukų džiovintuvo ar plaukų žnyplių skleidžiamo karščio, bet ir nuo UV spindulių, chloro ir jūros druskų“, – patirtimi dalijasi plaukų priežiūros specialistas.

4. Kaip norite plaukus nešioti kasdien

Kasdienei plaukų priežiūrai būtinos grožio priemonės priklauso ir nuo to, kaip mėgstate juos nešioti – ar jums patinka tiesinti plaukus, juos garbanoti, o gal mėgstate palikti juos visiškai natūralius? Tai – dar vienas dalykas, kurį turite apsvarstyti, kai planuojate savo plaukų priežiūros priemonių krepšelį.

Mėgstančioms natūralius plaukus, pakaks kokybiško šampūno ir kondicionieriaus, kartais – plaukų kaukės jų palepinimui. Toms, kurios iš namų negali išeiti be idealiai gulančių plaukų šukuosenos, į savo grožio krepšelį be savo plaukų tipui tinkančio šampūno ir kondicionieriaus derėtų įtraukti plaukų apimtį didinančias priemones – purškiamą pudrą, serumą ar dulksną arba garbanas paryškinantį aliejų bei priemones, saugančias plaukus nuo karščio.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

5. Gal turite specifinių nusiskundimų

Normalu, kad bent vienas jūsų šukuosenos aspektas yra problemiškas – gal tai slenkantys plaukai, pleiskanojanti galvos oda, greitai susiriebaluojantys plaukai ar gyvybę praradusios, besiveliančios sruogos. Žinoti, kokia problema jus kankina, pusė užduoties, likusi dalis – surasti geriausią jos sprendimą.

„Gera taisyklė – keisti produktus keičiantis metų laikams, pavyzdžiui, žiemą derėtų rinktis tirštesnius gaminius su papildomu drėkinimu, nes tenka būti šildomose patalpose, tačiau vasaros sezonu norėsis lengvesnių priemonių, kurios maitina ir drėkina plaukus, jų neapsunkindamos.

Jeigu galvos oda ar plaukai nedžiugina dėl blogai parinktų ar per dažnai naudojamų grožio priemonių, tai galima greitai ir lengvai išspręsti. Pavyzdžiui, tiems, kurie itin dažnai naudoja tokias plaukų formavimo priemones, kaip lakas ar putos, rekomenduoju galvą ištrinkti giliai valančiu šarminiu šampūnu, kuris nuo galvos odos ir iš plaukų pašalina šių priemonių likučius geriau nei įprastas rūgštinis šampūnas.

Plaukų priežiūra / Pexels nuotr.

Galbūt – tai galvos pleiskanojimo ir blizgesį praradusių plaukų priežastis, kuri gali išsispręsti vos po kelių galvos trinkimų? Tačiau, jeigu jus kankina galvos odos ligos – žvynelinė ar dermatitas, nedelskite ir kreipkitės į gydytoją dermatologą, kuris paskirs tinkamą gydymą.“, – pataria P. Valiūnas.