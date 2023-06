Akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ dalyviai jau pasiekė paskutinį Ukrainos miestą prieš sieną – vėliavą greitai perims Lietuvos bėgikai

Bėgimo „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ dalyviai įveikė 600 kilometrų ir pasiekė paskutinį Ukrainos miestą prieš rytojaus finišą prie Lenkijos sienos, kur Ukrainos karių fronte perduotą vėliavą perims bėgikai iš Lietuvos.

Ukrainos bėgikai, kuriuos daugiausia sudaro mėgėjai, be pertraukų bėga jau šeštą dieną iš eilės. Daugelis sako per maratoną jau pagerinę daugelį asmeninių rekordų.

„Aš tikrai be galo vertinu šį renginį, žmones, kurie jį suorganizavo. Šiandien buvo labai sunku. Rytoj turbūt bus ne ką lengviau, tačiau neabejoju, kad po savaitės, mėnesio ar metų visa tai atsiminusiu tik iš geros pusės. Pasiekiau keletą asmeninių rekordų. Didžiausią distanciją per dieną, per savaitę – puiku. Vakar nubėgau 47 kilometrus. Labai didžiuojuosi, kad čia esu“, – tikina bėgikas Serhijus Nikitenko.

Ukrainos siekiui prisijungti prie NATO paremti skirta Akcija baigsis Lietuvoje, kai vėliava liepos 11 dieną per NATO viršūnių susitikimą bus iškelta Lukiškių aikštėje. Prisidėti prie Akcijos iškeliant Ukrainos dvispalvę žmonės kviečiami nuo liepos 7-osios.