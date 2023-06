Iš Bachmuto į Vilnių – prasidėjo simbolinis bėgimas Ukrainos narystei NATO palaikyti

Ukrainos sostinėje Kyjive prasidėjo akcija „Keliu Vėliavą už Ukrainą NATO!“. Ukrainos ir Lietuvos sportininkai, kariai ir žinomi žmonės į liepą vyksiantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje neša Ukrainos karo vėliavą iš fronto linijos Bachmute. Taip akcijos sumanytojai siekia parodyti Lietuvos paramą Ukrainos siekiams tapti Aljanso nare.

Kyjivo centre esančiame Lietuvos skvere vieni geriausių Ukrainos bėgikų ruošėsi daugiau nei 1500 kilometrų maratonui. Visą ateinančią savaitę nešini iš Ukrainos karių įteikta vėliava, jie bėgs iki Lenkijos sienos, kur ją perduos bėgikams iš Lietuvos. Vėliavą jie neš iki Vilniaus, kuri per NATO viršūnių susitikimą atsidurs pasaulio dėmesio centre.

„NATO viršūnių susitikimo metu, liepos 11-ta dieną, ši vėliava iš mūšio lauko, kurią mums perdavė 10-osios šturmo brigados kariai iki bėgimo, bus iškelta Lukiškių aikštėje“, – LRT TELEVIZIJAI teigė „Stiprūs kartu“ vadovas Edmundas Jakilaitis.

Ukrainos kariai šeštadienį vėliavą perdavė Donbase – netylant mūšiams aplink Bachmutą, Ukrainos kariams tęsiant sudėtingą, tačiau į priekį judantį kontrpuolimą okupuotoms Ukrainos teritorijoms išvaduoti.

„Ši vėliava perėjo visus Ukrainos Rytus. Tai mūsų pergalės vėliava ir kiekvienas karys fronte žino, kad už ją daugybė mūsų karių paaukojo gyvybes“, – tikino 10-osios brigados seržantas Stepanas Barna..

Pasak akcijos organizatorių „Stiprūs kartus“ ir „Blue / Yellow“, maratonas demonstruoja stiprų Lietuvos palaikymą Ukrainos siekiams prisijungti prie NATO, tad ir bėgikų skaičius pasirinktas neatsitiktinai. Liepos 7-ąją maratonui pasiekus Vilnių, bėgikus iškeltomis vėliavomis pasitikti raginami visi šalies gyventojai.

Akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO!“ startas / „Stiprūs kartu“ nuotr.

„Bėga 33 bėgikai. Tarsi Ukraina turėtų tapti 33-iąja NATO nare, jau po Švedijos. Ir Vilniuje tikimės, kad visos akcijos metu bus iškelta 33 tūkstančiai Ukrainos vėliavų. Jeigu tai pavyks, o aš tikiu, kad mums tikrai pavyks, tai turėtų daryti milžinišką įspūdį atvykstančioms delegacijoms, žurnalistams ir taip toliau“, – teigė E. Jakilaitis.

Maratonas truks 16 dienų. Tai simbolinė, tačiau svarbi akcija. Pasak Lietuvos ambasadoriaus Ukrainoje Valdemaro Sarapino, ukrainiečiai turi didelių lūkesčių dėl NATO viršūnių susitikimo Vilniuje.

Apklausos rodo, kad šalies narystę NATO Ukrainoje palaiko 90 procentų šalies gyventojų. Tačiau kada Ukrainai turėtų būti suteiktas oficialus kvietimas prisijungti prie Aljanso, jo narės iki šiol nesutaria.

Akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO!“ startas / „Stiprūs kartu“ nuotr.

„Aš tikrai labai, ne dėl to, kad jums sakyčiau, bet tvirtai tikiu, kad bus tos formuluotės. Nebus galbūt to tiesioginio pakvietimo mūsų Vilniaus viršūnių susitikimo metu, tačiau bus tas politinis takelis, su labai konkrečiais įpareigojamais ir darbais Ukrainai, manau Vilniuje bus nubrėžtas ir vėliausiai per kitą susitikimą Vašingtone tas pakvietimas tikrai bus“, – teigė V. Sarapinas.

Maratonas prasideda bėgikams vingiuojant sostinės Kyjivo gatvėse. Sostinėje vėliavą jie neš visi kartu, vėliau bėgs pasikeisdami. Kiekvieną dieną maratono dalyviai planuoja nubėgti mažiausiai 100-tą kilometrų.