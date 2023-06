Dingusio povandeninio laivo istorija priminė prieš 111 metų įvykusią „Titaniko“ tragediją

Nuo sekmadienio pasaulis sulaikęs kvapą stebi povandeninio laivo, kuris gabeno turistus į Atlanto vandenyno dugną apžiūrėti nuskendusio „Titaniko“ liekanų, likimą. Nusileidęs į 3,5 km gylį laivas „Titanas“, kuriame buvo penki žmonės, prarado ryšį su žeme. Ši istorija ir panašūs laivų pavadinimai priminė prieš daugiau kaip 100 metų įvykusią tragediją.

Gresia didelio masto katastrofa

Birželio 18 dieną visuomenę pasiekė žinia, kad „OceanGate Expeditions“ valdomas povandeninis laivas „Titanas“ dingo Šiaurės Atlanto vandenyne prie Niufaundlendo krantų Kanadoje. Kaip rašo theguardian.com, povandeninis laivas dalyvavo turistinėje ekspedicijoje, kurios tikslas buvo apžiūrėti „Titaniko“ nuolaužas. Laivu plaukė penki žmonės.

Buvo tikimasi, kad laivas dvi valandas leisis prie „Titaniko“, kelias valandas tyrinės liekanas ir dar dvi valandas kelsis į paviršių. Ryšys su „Titanas“ buvo prarastas praėjus valandai ir 45 minutėms nuo ekspedicijos pradžios. Ekspertai mano, kad tuo metu jis pasiekė maždaug 3500 metrų gylį. Laivas buvo suprojektuotas plaukioti iki 4 tūkst. metrų gylyje ir turėjo saugumo sistemą, kuri užtikrino, kad „Titanas“ galėtų plaukti giliau.

Pramonės ekspertai teigė, kad ankstesniuose giliavandeniuose laivuose buvo naudojamas plienas arba titanas, kad korpusai atlaikytų vandens spaudimą. Tačiau „Titanas“ buvo pagamintas iš dar neišbandytos medžiagos – anglies pluošto. Baiminamasi, kad laivas patyrė katastrofišką gedimą. Tokiame gylyje laivo korpuso pažeidimas būtų pražūtingas.

„Jei kažkas sugedo, didelė tikimybė, kad gedimas yra didelis. Pažeistas slėginis indas tampa tarsi maža bomba, kuri gali bet kada sprogti. Didelė tikimybė, kad įvykus sprogimui bus sunaikinti visi saugos įtaisai“, – sako Sidnėjaus universiteto jūrų robotikos profesorius Stefanas Williamsas.

/ AP nuotr.

Istorija vėl kartojasi

Šis dingimas primena prieš 111 metų įvykusią „Titaniko“ tragediją. Jis išplaukė 1912 metų balandžio 10 dieną ir buvo didžiausias keleivinis laivas tuo metu. Jis buvo vadinamas „nenuskandinamu“. Tačiau vos po keturių dienų „Titaniko“ pirmoji kelionė virto tarptautine tragedija, kai laivas Šiaurės Atlante atsitrenkė į ledkalnį. Jis nuskendo mažiau nei per tris valandas.

„Titanike“ buvo 891 komandos narys ir 1316 keleivių. Žmonės keliavo dėl įvairių priežasčių. Verslininkams reikėjo sudaryti svarbius sandorius, poilsiautojai keliavo aplankyti Amerikos, o kai kurie žmonės tiesiog norėjo patirti gyvenimą didžiausiame ir prabangiausiame pasaulyje laive. Daug šeimų keliavo norėdamos susikurti geresnį gyvenimą už Atlanto.

„Titaniko“ nuolaužos / AP nuotr.

BBC duomenimis, pirmosios klasės keleiviai buvo vieni turtingiausių ir svarbiausių to meto žmonių. Tarp jų buvo tokie verslininkai kaip Johnas Jacobas Astoras IV ir Benjaminas Guggenheimas, aukštesniųjų klasių atstovai ir net sportininkai.

Daugelis antrosios klasės keleivių buvo turistai, mokytojai ir dvasininkai. Antrosios klasės keleiviai vyko kartu su kai kuriais pirmosios klasės keleivių darbuotojais, pavyzdžiui, vairuotojais ar auklėmis. Trečioje klasėje daugiausia buvo imigrantai, vykstantys kurti naują gyvenimą Amerikoje. Jie atvyko iš įvairių Europos vietų, pavyzdžiui, Airijos, Anglijos, Skandinavijos ir Rytų Europos, nemažai keleivių atvyko ir iš Libano.

Nusinešė lietuvių gyvybes

Tragedijos metu žuvo ir lietuvių. Žinomiausias „Titaniko“ laive buvęs lietuvis – 27 metų kunigas iš Marijampolės Juozas Montvila. Kaip rašoma Gerdos Butkuvienės ir Vaidos Lowell knygoje „Titaniko“ lietuviai“, tėvas Montvila lemtingąją naktį praleido savo bibliotekoje – priiminėjo tikinčiuosius, klausėsi jų išpažinčių ir atleido nuodėmes. Jis nė kiek nesistengė gauti vietos gelbėjimosi valtyje. Manoma, kad lietuvis kunigas nuskendo kartu su laivu, nors jo kūnas taip ir nebuvo rastas.

Kitas lietuvis, plaukęs „Titaniku“, buvo Eliezeras Gilinskis. 22 metų jaunuolis buvo kilęs iš didelės žydų šeimos Ignalinoje ir nusprendė ieškoti geresnio gyvenimo Amerikoje. Jis buvo vienintelis lietuvis, kurio kūną rado gelbėtojai. Tačiau pamatę, kad Eliezeras yra iš trečiosios klasės, jie nusprendė jo neimti į krantą. Gelbėtojai pritvirtino svarmenis, kad kūnas neplauktų, pažymėjo jį 47 numeriu ir įmetė atgal į vandenį.

„Titaniko“ išgyvenusieji gelbėjimo valtyje / Reuters/Scanpix nuotr.

Trečiasis lietuvis Simas Baniulis buvo įgulos narys. Iš Sūduvos kilęs vyras nespėjo sulaukti savo trisdešimtmečio. Prieš kelionę jis lankė buriavimo mokyklą Liverpulyje ir tikriausiai tai paskatino jį prisijungti prie „Titaniko“ įgulos. Jo kūnas taip ir nebuvo rastas.

Įmonės pelnosi iš tragedijos

Laive nebuvo pakankamai gelbėjimosi valčių, kad tilptų visi keleiviai. Per avariją žuvo daugiau kaip 1 500 žmonių, išsigelbėti pavyko kiek daugiau nei septyniems šimtams. Tuometinių tyrimų metu minimi keli veiksniai, lėmę tragediją: kapitonas Edwardas Smithas per greitai plaukė pavojinguose vandenyse, pirminis laivo patikrinimas buvo atliktas per greitai, buvo per mažai gelbėjimosi valčių, o netoliese buvęs laivas nesugebėjo padėti.

„Titanikas“, skaitmeninis atkūrimas / Shutterstock nuotr.

Praėjus daugiau kaip šimtmečiui po tragedijos, daugelį vis dar jaudina nepaskandinamu laikyto laivo istorija. Neseniai giluminių tyrimų „Magellan“ ir filmų kūrėjų „Atlantic Productions“ komanda, pasitelkusi žemėlapius, pirmą kartą sukūrė „Titaniko“ nuolaužų „skaitmeninį dvynį“. Bendrovė „OceanGate“ siūlo misijas su įgulos nariais atlikti mokslinius ir technologinius nuolaužų tyrimus. Ekspedicija ištirti „Titaniko“ nuolaužas keleiviams kainuoja nuo 250 tūkst. dolerių, rašoma bendrovės interneto svetainėje.