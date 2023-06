Autistišką sūnų auginanti Kristina: viskas priklauso nuo požiūrio, renkuosi matyti pusiau pilną stiklinę

Tris vaikus auginanti Kristina Žebrauskienė autizmo spektro sutrikimo diagnozę išgirdo, kai jos jaunėliui buvo vos dveji. Pirmieji simptomai, išdavę, kad kažkas gali būti ne taip, buvo vėluojanti kalba. Tad nieko nelaukusi moteris nusprendė kreiptis pagalbos į specialistus. Tačiau patvirtinus diagnozę, K. Žebrauskienei buvo itin sunku.

Moteris neleido sau ilgai liūdėti, nes jos reikėjo ir kitiems jos vaikams, todėl suėmė save į rankas ir pagalbos ieškojo pas specialistus. Tačiau labiausiai ją palaikė ne specialistai, o šeima, tad įveikti pirmuosius užklupusius sunkumus moteriai tapo daug lengviau.

Dabar K. Žebrauskienės sūnui jau vienuolika metų, jis lanko mokyklą. Ir nors moters sūnus nesimoko bendrojo lavinimo mokykloje, tačiau iššūkių ir sunkumų netrūksta kasdien. Šiandien K. Žebrauskienė tikina nenorinti skųstis, o tik padėti savo vaikui ir šviesti visuomenę, kad joje būtų daugiau tolerancijos ir atjautos „kitokiems“ vaikams.

– Kristina, kada pastebėjote, kad kažkas sūnui yra ne taip?

– Tikrai nebuvo taip, kad man kažkas sukėlė įtarimų. Sūnaus elgesys nebuvo keistas ar neįprastas, tiesiog vėlavo jo kalba. Jam buvo 17–18 mėn., bet jis vis dar nekalbėjo. Kadangi turiu du vyresnius vaikus, jau žinojau, kada, kas vyksta, tad tas kalbos neatsirišimas man labiausiai ir užkliuvo.

– Ar iš karto įtarėte, jog tai gali būti autizmas?

– Tikrai ne iš karto, mažylis nevengdavo kontakto, prisilietimų, fiksuodavo žvilgsnį. Tad ir įtarti, kad tai autizmas, nebuvo prielaidų. Fizinė raida buvo pagal amžių, kai kuriais aspektais lenkė brolius. Kliuvo tik kalba, bet ir tai, girdėjome daug patarimų palaukti, nes berniukai pradeda kalbėti kiek vėliau, ir tiek. Tačiau aš jau tokia, jei kilo mintis, kad kažkas ne taip, reikia eiti pas specialistus ir tikrintis. Geriau būti mama paranojike, nei ką nors pražiūrėti.

Kristina Žebrauskienė su sūnumi / M. Grybausko nuotr.

– Kiek laiko užtruko Jūsų kelias, iki kol sūnui buvo diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas?

– Nuo įtarimų iki pirminės diagnozės praėjo gal 4 mėn., galutinę diagnozę turėjome po 7 mėn., o po beveik metų jau auginome vaiką su vidutiniu neįgalumu. Labai gerai atsimenu tą akimirką, kai patekome į Vaiko raidos centrą (VRC) pas gyd. Mikulėnaitę ir ji po kelių minučių atvirai pasakė – mūsiškis. Jau turėjome poliklinikos diagnozę, bet aš vis dar tikėjausi, kad ten suklydo ir VRC mus nuramins. Tačiau, deja, taip nebuvo.

– Kaip Jūs priėmėte šią žinią?

– Jei atvirai, be to, kad buvo ašarų pakalnė bent pačioje pradžioje, nieko kito neatsimenu. Matyt, žmogaus protas ir smegenys vis dėlto sukonstruoti taip, kad tam, kad galėtum judėt į priekį, turi užslopinti neigiamus dalykus. Be to, niekada negalvojau: vai vai, kaip man dabar blogai, ką man daryt. Tas priėmimas toks iš veiksmo ir darymo – gavai diagnozę, matai, kad reikia pagalbos, ir įsisuki į tą viso darymo ratą.

Be to, yra kiti vaikai, tu negali sau leisti liūdėti ir raudoti. Mamos reikia ir kitiems vaikams. Žinoma, man pasisekė, kad tuo metu jau buvau grįžusi į darbą, tad kartais tiesiog nebuvo kada gilintis. Varai pasišokinėdama per reikalus ir nespėji pastebėti, kad metų laikai pasikeitė.

Vaikas su autizmu (asociatyvi nuotr.) / Pexels nuotr.

– Ar Jums neprireikė psichologo pagalbos?

– Man atrodo, psichologo pagalbos reikia visiems ir ji turėtų būti privaloma, o VRC pasakius tėvams diagnozę, juos reikėtų konsultuoti. O iš tikrųjų kapstaisi, kaip gali pats. Tačiau tuo metu, kai sužinojau sūnaus diagnozę, net nesusimąsčiau, kad man pačiai reikėtų pagalbos. Turiu užnugarį namuose, visada galėjau atsiremti į vyrą, mamą su tėčiu, turėjau labai puikias koleges, kurios palaikė ir guodė, kai to reikėjo.

– O kaip žinią apie sūnaus ligą pranešėte kitiems savo vaikams? Kaip jie reagavo?

– Autizmas nėra liga, nesakiau: va, vaikai, broliui autizmas. Nuo diagnozės vaikas nepasikeitė, jie kartu auga, padeda broliui, prižiūri. Abu vyresnėliai tikrai puikiai geba komunikuoti su broliu, moka taikyti alternatyvią komunikaciją. Tačiau, kad jiems sunku, aš net neabejoju. Jie ir patyčių mokyklose yra sulaukę, ir mūsų kaip tėvų dėmesio mažiau gauna ir vis tiek gyvenimas kitoks, nei galėtų būti. Esame prisitaikę prie mažėlio ritmo ir tempo, prie jo elgesio ir iššūkių.

Žebrauskų berniukai / M. Grybausko nuotr.

– Kristina, kaip Jūsų sūnui sekasi šiuo metu?

– Man atrodo, kad sekasi visai neblogai. Aišku, autizmas sunkėja ir tai, ko nestebėjome, kai buvo mažas, dabar lenda visu grožiu. Tačiau skųstis nenoriu. Viskas priklauso nuo požiūrio, renkuosi matyti pusiau pilną stiklinę.

Sūnus lanko mokyklą, tik nusprendėme, kad visgi bendrajame ugdyme jam bus per sunku (ne akademiškai, šitą jis gebėtų). Rinkomės vaiko ir savo ramybę, specialistų pagalbą ir į vaiko gebėjimus orientuotą mokymą.

Sūnus turi daug savitvarkos ir savarankiškumo iššūkių, žmonių baimę, nesiorientavimą situacijoje. Mokykloje gal geriau, nes mokykla prisitaikiusi, bet kasdien į kiemą vieno tikrai neišleidžiame ir iki artimiausios parduotuvės pats nenukeliauja. Džiaugiamės, kad jau gali savarankiškai be palydos užlipti iki buto ar nusileisti iki automobilio, kai reikia.

– O kas Jums pačiai, kaip mamai, sunkiausia?

– Niekada apie tai negalvojau. Galbūt suvokti, kad kiek besistengtum, kaip besiverstum per galvą, kai kurių dalykų nepakeisi jokiomis pastangomis, jokiu skiriamu laiku, jokiais finansiniais ištekliais. Yra, kaip yra.

Vaikas su autizmu (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

– Iš kur Jūs semiatės stiprybės, jėgų?

– Neturiu vieno šaltinio. Ir tikrai būna dienų, kai nebežinai, kur rasti tą laimės piliulę. Kartais padeda tiesiog pasivaikščiojimas, kartais nusibliovimas iki kūkčiojimo, kartais draugių kompanija, kartais reikia tokių pačių mamų peties. Baltu pavydu pavydžiu tiems, kurie turi tą nuolatinį jėgų kroviklį. Man taip nėra ir tas grįžimas į save išties kartais būna labai sunkus. Tačiau stengiuosi neleisti sau skųstis. Tas savęs pagailėjimas tik vėl nugramzdins duobėn, iš kurios teks kabarotis pačiai.

– Kristina, kas Jus paskatino savo istorija pasidalinti viešai?

– Turbūt visų mūsų, kurie išdrįsta viešai pasakoti apie savo vaikus, tikslas yra vienas – šviesti visuomenę. Jei norime, kad mūsų vaikai augtų saugioje ir sveikai į kitokius žmones reaguojančioje visuomenėje, turime rodytis ir rodyti. Mūsų vaikai nėra monstrai ar raupsuotieji. Taip, jie kitokie, dažnai gerokai keisti, tačiau tai nereiškia, kad jie neturi teisės į parkus, į mokyklas, į parduotuves, kad mes neturime teisės į atostogas, į paprastą kasdienybę.

– Kaip manote, kodėl dauguma tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu arba specialiųjų poreikių turinčius vaikus, nedrįsta pasidalinti savo istorija viešai?

– Aš negaliu sakyti, kodėl nedrįsta kiti, galiu kalbėti tik už save. Spėju, kad visos mamos yra išgyvenusios ir kaltę, ir gėdą. Kai manai, kad visi žiūri, visi stebi, visi kaltina, tada tikrai nesinori kalbėti ir pasakoti. Ir man pačiai pirmus kartus tiesiog pasakyti, kad mano vaikui autizmas, buvo iššūkis, kai sunkiai renki žodžius, rankos šlapios nuo prakaito, o kojos dreba. Tačiau su kiekvienu kartu vis lengviau ir paprasčiau. Dabar aš neturiu ko gėdytis, nei aš, nei mūsų tėtis, kiti vaikai nepadarėme nieko blogo. Mums tiesiog nutiko gyvenimas. Taip nutinka ir gražiems, ir protingiems, ir turintiems galimybių ir finansų. Ir iš tiesų labai padeda pamatyti, kad tokių kaip mes yra dar daugiau, kad mes ne vieni.

Autizmo spektro sutrikimą turintis vaikas (asociatyvi nuotr.) / Shutterstock nuotr.

– Ar šeimos, auginančios autistus ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus, Jūsų nuomone, sulaukia reikiamos pagalbos iš valstybės?

– Pagalbos trūksta. Taip, yra finansinė parama ir ji tikrai labai padeda, kai gali susimokėti už vaiko terapijas. Yra paskirtų priemonių, bet nėra bendro suvokimo, kad padėję tėvams paslaugomis, mes laimime daug daugiau. Mes laimime tėvus, kurie dirba, kuria pridėtinę vertę, moka mokesčius ir jiems nereikia pagalbos pašalpomis. Vilniuje tragiškai trūksta dienos centrų, mokyklinukai dar kažkaip kažką, o suaugę jau beveik palikti už borto. Trūksta galimybių įdarbinti kitokius asmenis, leisti jiems prisidėti prie gerovės kūrimo.

Tačiau aš vis nepaliauju tikėtis, kad viskas pamažu susitvarkys, tik tiek, kad už savo vaikus turime kovoti patys. Jei norime turėti valstybę, kurioje yra vietos ir autistiškam vaikui, tai patys turime tą valstybę ir kurti. Viešumu, kalbėjimu, neretai skundais ir raštais. Tačiau jei ne mes, tai kas tuomet? Žinoma, labiausiai trūksta paslaugų, orientuotų į šeimą. Trūksta atsižvelgimo į tėvus, kurie bando visame tokio vaiko auginimo chaose dar ir dirbti.

– Kristina, ką patartumėte arba ko palinkėtumėte panašaus likimo šeimoms?

– Suvokti, kad gyvenimas nesibaigia ties vaiku ir jo sutrikimu. Nepamirškite kitų savo vaikų, jiems juk irgi reikia mamos ir tėčio. Raskite laiko sau, savo antrai pusei. Gyvenkite gyvenimą.