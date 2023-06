Turintiems miego sutrikimų sportuoti vakarais specialistė nepataria

Santaros klinikų gydytoja neurologė Dalia Matačiūnienė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako, kad visuomenėje paplitęs klaidingas įsitikinimas, jog geriau miegosiu pasportavęs. Pasak jos, sportuoti yra sveika, tačiau ne nakties metu. Specialistė aiškina, kas yra šiuolaikinį žmogų vis labiau kamuojanti nemiga ir kaip jos išvengti.

Nors tikslių duomenų, kiek žmonių pasaulyje kankina nemiga, nėra, mokslininkai skaičiuoja, kad tai gali sudaryti net apie 15 procentų žmonijos populiacijos. Neišsimiegojus vieną naktį esame neproduktyvūs trumpą laiką, tačiau nemigai užsitęsus, gali atsirasti ir kitų sveikatos problemų. Kas yra ta nemiga? Ar galima sakyti, kad jei neišsimiegame dvi naktis iš eilės, mus jau kankina nemiga?

Gydytoja neurologė aiškina, kad nemiga nėra šiaip sau neišsimiegojimas, o, kaip ir bet kokia kita liga, turi savo apibrėžimą ir diagnostinius kriterijus. Pora naktų tikrai nėra tas reikiamas kiekis nemigai diagnozuoti, ramina ji.

Dalia Matačiūnienė / LRT stop kadras.

„Vis dėlto net ir tos kelios naktys, kuomet sunkiau užmiegama, gali signalizuoti pirmuosius nemigos simptomus. Tačiau tikrasis nemigos sutrikimas apibrėžiamas, kai sunku užmigti arba naktį dažnai bundama, arba per anksti nubundama bent tris kartus per savaitę ir dėl to žmogus jaučia kažkokius simptomus dienos metu.

Jei žmogus tų simptomų nejaučia, pavyzdžiui, vėlai užmigo, tačiau vėliau dieną pamiegojo, tada jau gerai vakare užmigo ir išsimiegojo ir dieną vėl gerai jaučiasi, tai čia tikrai nebus nemiga. Bet jei yra tie varginantys nakties simptomai ir dienos pasekmės, jie kartojasi bent tris kartus per savaitę ir jeigu tai tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, tada jau tikrai diagnozuojamas nemigos sutrikimas“, – detaliai aiškina D. Matačiūnienė.

Nemiga / „Shutterstock“ nuotr.

Pasak gydytojos neurologės, užmigti gali padėti įvairios raminamosios žolinės arbatos, pieno stiklinė, kvėpavimo pratimai. Tačiau tai, kas padeda vienam, nebūtinai pagelbės ir kitiems.

„Kiti bananus valgo, nes jie triptofano daugiau turi, – pastebi pašnekovė. – Tačiau visi šie paminėti maisto produktai ar pratimai nėra universalūs. Kaip aš sakau, kiekvienas turi atrasti tinkamą metodą sau, kuris padės nurimti ir atsipalaiduoti kūnui.“

Bananai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Miego sutrikimas, dėsto D. Matačiūnienė, nėra tik nakties problema – tai visos paros mūsų savijautos pasekmė. Laidos viešnia nemigos kamuojamus pacientus ragina patyrinėti, ką jie veikia dieną.

„Kaip mes elgiamės su savo kūnu, kaip mes varginame savo smegenis? [...] Mūsų šiuolaikinis gyvenimo būdas nėra draugiškas miegui. Visa mūsų visuomenė yra skatinama kuo daugiau ir produktyviau dirbti, būti atsakingiems. Tai yra geros savybės, tačiau mes visai nesimokome atsipalaiduoti, stabtelti – vyrauja toks greitis, kuris visai nėra palankus mūsų miegui.

Nemiga / miegas / Shutterstock nuotr.

Neretai mes užmirštame, kaip reikia sustoti ir atsipalaiduoti. Dažnai bėgame, darome daug dalykų, populiariai sakant, multitaskiname (užsiimame daugiaveika – LRT.lt) – tai nėra draugiška miegui, ypač, jei mes tą darome link vakaro“, – tikina laidos viešnia.

Gydytoja neurologė itin stebisi visą parą veikiančiai sporto klubais. Anot jos, klaidinga manyti, kad pasportavus geriau užmigsime.

Sporto klubas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Sporto klubai, kurie veikia visą parą yra didžiausias nesusipratimas. Sportuoti po 10 valandos vakaro nėra nei gerai, nei sveika, – pabrėžia specialistė. – Sportuoti reiktų bent dvi valandos iki miego. Žinoma, sportas yra sveikata, bet tikrai ne nakties metu.“

Visas pokalbis su gydytoja neurologe apie miego sutrikimus – laidos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.