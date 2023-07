Šlovės spinduliuose už Atlanto besimaudžiusią Mildą sustabdė panikos priepuoliai: kartą atrodė, kad mirštu

Buvusi Lotynų Amerikos sportinių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ šokėja Milda Gecaitė, gavusi kvietimą šokti Kanadoje, išskrido vos penkiolikos. Vėliau atsidūrė Niujorke, kur praleido 16 metų. Laikas už Atlanto, sako ji, buvo rimtas gyvenimo universitetas. Vaidmenys filmuose ir serialuose, darbas greta garsių aktorių patirties davė, o štai laimės – ne. Prasidėjo panikos priepuoliai, o mintys ėmė suktis net apie savižudybę. „Kad iš naujo gimtum, turi truputėlį numirti“, – laidoje „Stilius“ sako į Lietuvą grįžusi Milda.

M. Gecaitė užaugo šokdama legendiniame Klaipėdos universiteto „Žuvėdros“ šokių kolektyve. Būdama vos penkiolikos mergina sulaukė kvietimo šokti Kanadoje. Tėvai vienos paauglės neišleido, tad į tris milijonus gyventojų turintį Torontą išvyko visa šeima.

„Man atrodo, kad labai viskas buvo susimalę į viena – vieną minutę euforija, o kitą nežinai, kur esi, nemoki kalbos, galų gale ne tiek daug ir pažįstamų turi. Bet tuo pačiu neturi kada dvejoti ar dejuoti, nes reikia atsistoti ant kojų. Šokiai, estrada, treniruotės, mokyklos ieškojimas – man viskas vienu metu susidėjo. Tėvai irgi bandė surasti veiklos. Trumpai tariant, iš pradžių tikrai buvo chaoso“, – savo pasakojimą pradeda M. Gecaitė.

Pašnekovė prisimena, kad šokiai kurį laiką buvo tapę jos inkaru. Tačiau po kelių mėnesių prasidėjo nesutarimai su partneriu, tapo per sunku ruoštis konkursams. Surasti kitą partnerį buvo iššūkis – jų Toronte stigo. Jaunai merginai teko sukti galvą, ką gi daryti toliau.

„Kaip tik tuo metu viena mano trenerė gavo pakvietimą į miuziklo atranką. Nieko tokio nebuvau girdėjus anksčiau, niekada neteko dalyvauti tokiuose dalykuose. Ji mane ragino eiti ir išbandyti savo talentą ten. O aš kažkaip skeptiškai į tai žiūrėjau. Tas lietuviškas kuklumas – nieko nemoku, niekur neisiu, nežinau, kur mane stumia. O ji neatlyžo, vis ragino pabandyti, – prisimena pašnekovė. – Vieną rytą atsikėliau – būtent tą rytą, kai vyko atranka – ir galvoju, ar eiti į mokyklą, ar nueiti į atranką.“

Galiausiai Milda nuėjo į atranką, nulėmusią jos karjerą bei pakreipusią gyvenimą kita linkme. Tai buvo „Purvinų šokių“ miuziklo, pastatyto pagal žymųjį to paties pavadinimo filmą atranka.

„Miuziklą kūrė ta pati kūrėja, kuri statė ir filmą. Žinoma, visas procesas nebuvo toks lengvas, – užtruko pusę metų, – tikina M. Gecaitė. – Tai buvo pagrindinis ansamblio vaidmuo. Jie turėjo tik vieną pramoginių šokių porą ir aš buvau tos poros dalis. Buvo daug solinių pasirodymų, šokių, kurie vyksta miuziklo metu. Tai didelė scena – galima drąsiai teigti, kad tai Kanados Brodvėjus.“

Žingsnis po žingsnio Milda atsidūrė teatre. Tiesa, iš pradžių mergina pasakoja nepatikėjusi, kuomet paštu gavo sutarties dokumentus. Su popieriais nubėgusi pas savo šokių mokytoją ji teiravosi, ar tik jos čia nenori kas apgauti.

„Aš su sutartimi pas ją atbėgau ir paprašiau, kad pasižiūrėtų, pasakiau, kad nieko nesuprantu, gal čia mane apgauti nori. Mintyse kirbėjo tas nepasitikėjimo jausmas, kad mes vis tiek iš mažesnės šalies...

O mokytoja pažiūrėjo, pažvelgė į mane didelėmis akimis ir tučtuojau paragino bėgti pasirašyti. Ji patvirtino, kad tai – Kanados Brodvėjus“, – pasakoja buvusi Lotynų Amerikos sportinių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ šokėja.

Dėl pelningo kontrakto Mildai teko net mesti mokyklą, kurią pabaigė vėliau. O gavusi darbą, nėrė į jį stačia galva. Buvo smagu, įdomu ir nauja, tikina lietuvaitė, tačiau čia pat prisipažįsta, kad šlovė apsvaigino. Būdama tokia jauna, sako visiškai pametusi galvą ir pasijutusi tikra žvaigžde.

„Tikrai galvojau, kad jau po šito, tai man visos durys bus atviros – viskas absoliučiai seksis, – greitai užgimusią puikybę prisimena šokėja. – Gyvenimas ne visada toks, ne visada taip būna. [...] Tikrai buvo sunkus metas po beveik dviejų metų intensyvaus darbo, euforijos ir tokio publikos sutikimo kiekvieną vakarą. Tai vis dėl to yra ne tik miuziklas, bet dar ir kultinis veikalas, pastatytas pagal kultinį filmą, kuris Amerikoj pelnė nežmonišką populiarumą. Labai tikrai buvo sunku nuo to nueiti, nes tu vieną dieną buvai teatre, o kitą – viskas. Viskas baigta....“

Pasibaigus sutarčiai prasidėjo sunkūs laikai. Milda prisimena likusi be darbo ir nuolat girdėdavusi neigiamus atsakymus, tačiau būti ant scenos norėjo dar labiau.

„Aš galvojau, kad jau vieną kartą pasisekė, tai viskas turėtų kaip ir būti lengvai dabar. Tačiau, deja, ne. Buvo itin skaudžios atrankos, kuomet skridau iš pirmų turų ir vis girdėjau „ne“. Buvau taip nusivylusi ir vis galvojau, kiek gi dar tų „ne“ išgirsiu“, – apie sunkų gyvenimo periodą kalba Milda.

Kanadoje Milda baigė ir vaidybos kursus. Po jų eiti į kino atrankas buvo drąsiau, tačiau prieš kameras jaukiai nesijautė.

„Visą gyvenimą atšokus ir kalbant tik kūnu, kažkokia kūno išraiška, šnekėti priešais kameras buvo tikrai labai sunku, – tvirtina laidos herojė. – Buvo tokių momentų, kai galvojau, ar tikrai man čia reikia, ar tikrai to noriu? Bet visą gyvenimą esu įpratus, kad jeigu bijau kažko, tai labai norisi kaip tik eiti į tai, ir jei bijau, tai gal reik pabandyti.“

Pirmas vaidmuo kine lietuvei sukėlė emocijų audrą. Pilnametražiame filme „The Pin“ („Smeigtukas“) jai buvo patikėtas pagrindinis vaidmuo.

„Buvo labai įdomu. Tuo metu jie ieškojo žydų kilmės aktorių, nes tai yra holokausto meilės istorija. Man paskambino agentė ir patarė nueiti į tą atranką. [...] Tačiau iškart įspėjo, kad reikės kalbėti kita kalba. Na, pagalvojau, gal rusiškai riekės kalbėti, angliškai moku, gal net lietuvių kalbos prireiks.

Tada ji atsakė, kad reikės kalbėti senąja žydų kalba – jidiš. Nusistebėjusi pasakiau, kad šios kalbos nemoku, o man atšovė, jog nesijaudinčiau – atsiųs medžiagą lotyniškomis raidėmis ir aš turėsiu fonetiškai išmokti, ką sakyti. Kadangi esu mėgstu tokius iššūkius, sutikau, nors, buvo kažkiek baisu“, – prisipažįsta M. Gecaitė.

Sėkmė Mildai šypsojosi, o jau po pirmo vaidmens pasipylė ir kiti. Tačiau ambicinga mergina suprato, kad gyvenimo Toronte laikas jai baigėsi.

„Atsimenu, kai atėjau pas savo agentę ir pasakiau, kad išvažiuoju gyventi į Niujorką. Ji pažiūrėjo į mane ir paklausė, ką ten veiksiu. Priminiau, kad ji pati norėjusi, jog aš amerikietiškai kalbėčiau, – naują avantiūrą pasakoja Milda. – Ji, pamenu, vėl pažiūrėjo į mane ir tepsakė: you are crazy, you are crazy kid (angl. tu esi pamišęs, pakvaišęs vaikas).“

Niujorkas

Stebuklų tikrai būna, juokiasi Milda, prisiminusi, kaip netikėtai sulaukė skambučio iš agento, kvietusio šokti Niujorke. Mergina neslepia tuomet ilgėjusi pramoginių šokių.

„Pagalvojau, kad per anksti mečiau visą tą dalyką ir man derėtų grįžti. Tačiau agentas mane nustebino iškart dukart. Iš pradžių dėl to, kad tikino turintis man partnerį. O paskui dar ir dėl to, kad tas partneris, o ir pati darbo vieta buvo Niujorke“, – sako tuomet labai apsidžiaugusi pašnekovė.

Milda nieko nelaukusi susikrovė lagaminą ir leidosi į Jungtines Amerikos Valstijas. Po dvylikos valandų važiavimo autobusu staiga atsivėrė milijoninio miesto vaizdai ir didybė. Lietuvė tikina iškart pamilusi didžiausią JAV miestą. „Iškart pagalvojau, kad čia mano miestas. Supratau, kad čia yra mano vieta ir net nekilo klausimų“, – prisimena pašnekovė.

Niujorke lietuvė ir šoko, ir vaidino, ir maudėsi ryškiose prožektorių šviesose. Visgi neslepia, konkurencija buvo milžiniška. Kad išgyventum, turi dirbti daug, intensyviai ir sunkiai.

„Buvo metas, kai turėjau tris skirtingus darbus, visiškai nesusijusius su vaidyba. Lėkdavau iš vieno darbo į antrą, į trečią... Tada naktį įrašinėdavau atrankų juostas, siųsdavau į Los Andželą. [...] Teko, aišku, dirbti ir už baro, ir padavėja, ir kažkokius personažus aikštėse ar renginiuose vaidinti“, – pasakoja M. Gecaitė.

Tačiau vieną dieną gyvenimas Mildą sustabdė. Mergina tvirtina dirbusi tiek, kad net nepajutusi, kaip atsidūrė visiškoje duobėje. Prasidėjus panikos atakoms Milda grįžo pas tėvus į Torontą. Prisimena, akimirkomis kai ištikdavo priepuolis, ypač sunku buvo matyti į neviltį puolančią mamą.

Milda Gecaitė su Ruta Lee ir Websteriu Bernardu Lowe'u

„Kiekvieną kartą panikos priepuoliai pasireiškia skirtingai. Kartą atrodė, kad mirštu, – jautriai kalba pašnekovė. – Kuomet grįžau trumpam į Torontą, panikos priepuolis pasireiškė prie tėvų. Aš mačiau, kaip mano mamai buvo sunku, kaip ji išgyveno dėl manęs. Tuo metu norėjosi tiesiog dingti.

Po žiaurių ir baisių minčių, dėkui Dievui, kad atėjo dar ir kita mintis, jog reikia ieškoti pagalbos – profesionalios pagalbos, pagalvojau, kad nežaisiu su tokiais dalykais. Ieškojau terapijų, informacijos, kaip galėčiau pati sau padėti. Būtent terapijų metu debesys nuo manęs pradėjo sklaidytis ir aš pradėjau suprasti, ko man iš tikrųjų reikia.“

Kad iš naujo gimtum, turi truputį mirti, sako Milda. Prasisklaidžius tamsiems debesims ji suprato norinti grįžti į Lietuvą ir daryti tai, ką trokšta labiausiai.

„Tas laikotarpis turbūt užtruko gerus tris su puse metų. Ta „mirtis“ buvo tokia ilgoka vidine prasme. Galiausiai atėjo mintys, kad gal reikėtų namo. Mane šaukė šaknys. Per dviejų emigracijų laikotarpį tu pasimeti, tu nebežinai, kur tavo namai, kas tu, ko tu benori, iš kur tu atėjęs... Kai išvažinėjau iš Niujorko, aš buvau sau pasakius, kad darysiu ir dirbsiu tik tai, ką aš noriu. Pagalvojau, kokia yra prasmė daryti dalykus, kokių aš nenoriu“, – pasakoja emigracijos pabaigoje svarsčiusi Milda.

Grįžusi į Lietuvą laidos viešnia jaukiai įsikūrė sostinėje, tapo raudonplauke, sutiko mylimą vyrą, ir nuo nulio pradėjo naują gyvenimą, kurio didžiąją dalį šiandien užima vaidyba televizijos serialuose bei reklamose.

Milda Gecaitė su mylimuoju Vilniuje

„Viskas po truputį pradėjo dėliotis, juolab aš vėl atsidūriau savo srity. Iki šiol, jau metai su puse, dirbu tą, ką noriu dirbti, darau tai, ką noriu daryti ir labai stengiuosi būti harmonijoj su savo mintimis, su savo jausmais, kad savęs nedraskyti“, – pasakojimą baigia aktorė, buvusi Lotynų Amerikos sportinių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ šokėja Milda Gecaitė.

