Vasaros desertai su braškėmis ir bananais

Vos saldūs, neriebūs ir neapsunkinantys – tokie desertai vasarą mėgstami daug labiau už kremais perteptus pyragus ar tortus. Tuoj sulauksime ir šviežių braškių, kurias galima dėti į glotnučius, desertus su želė, puošti suktinukus su vaisiais. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad ne be reikalo braškės yra vienos populiariausių uogų pasaulyje, vertinamos ne tik dėl skonio, bet ir dėl savo maistinės vertės, kuri susijusi su tuo, kad jos – tikras mineralinių medžiagų šaltinis, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Nors naudingos, bet skanaukime saikingai

Gydytoja dietologė atkreipia dėmesį, kad braškės – ypač vertingos uogos, kurios turi puikių maistinių savybių ir sezono metu turėtų rasti vietą kasdieniame mitybos racione. „Žmonės, kurie nėra alergiški braškėms, gali vartoti jas kasdien, tik braškių kiekis neturėtų nutolti nuo rekomenduojamo vaisių kiekio dienai, kuris yra 300 gramų“, – primena gydytoja dietologė.

Pasak dr. E. Gavelienės, braškės labai vertinamos ir dėl to, kad jose yra nemažai polifenolių – tai antiuždegiminėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos: „Be to, braškėse yra geležies, magnio, cinko, vario, seleno, kalio. Šios mineralinės medžiagos be galo svarbios žmogaus organizmui. Braškės taip pat turi nemažai karotinoidų, vitamino E, C, B1, folio rūgšties ir kitų B grupės vitaminų.“

Pasak dietologės, atlikta nemažai klinikinių studijų, tyrusių braškių vartojimą ir sergamumą pagrindinėmis pasaulyje paplitusiomis ligomis: „Įrodyta, jog žmonėms, kuriuos vargina širdies ir kraujagyslių ligos, metabolinis sindromas, nutukimas, nervų sistemos ligos ar diabetas, naudinga braškes įtraukti į savo kasdieninę mitybą.“

Tinka ir desertams, ir salotoms

Gydytoja dietologė taip pat atkreipia dėmesį, kad braškes galima laisvai maišyti su kitais maisto produktais: „Šios uogos puikiausiai tinka tiek karštiems patiekalams, tiek kepiniams, jos gali būti dedamos ir į salotas kaip papildomas skonį suteikiantis komponentas, bet labiausiai braškės tinka tarpiniam valgymui.“

Gydytoja primena, kad braškių reikėtų vengti alergijų varginamiems žmonėms ir tiems, kuriems neseniai buvo atliktos žarnyno operacijos arba sergantiems virškinimo sistemos ligomis. „Tuomet dėl braškių vartojimo reikėtų pasitarti su gydytoju. Ir nors sklando nuomonė, kad per sezoną reikia vaisių ir uogų valgyti kuo daugiau, nes taip esą prisikaupsime naudingų medžiagų „į priekį“, tai nėra tiesa: jos nesikaupia mūsų organizme. Todėl reikėtų išlaikyti raciono įvairovę nenutolstant nuo sveikatai palankių kiekių“, – pastebi gydytoja dietologė.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo pasigaminti keletą paprastų, bet gardžių vasariškų desertų su braškėmis.

Kefyro desertas su braškėmis, bazilikais ir granola / Pranešimo autorių nuotr.

Kefyro desertas su braškėmis, bazilikais ir granola

Patiekalui reikės:

0,9 l kefyro;

50 g. želatinos;

40 g. agavų arba obuoliu sirupo;

200 g. braškių (šaldytų arba šviežių);

10 g. šviežio baziliko ;

Apie 150 g. vandens;

30 g. medaus;

70 g. sviesto, 82 % riebumo;

200 g. avižinių dribsnių.



Gaminimo būdas:

Granolai:

Avižinius dribsnius su sviestu ir medumi kepkite ant vidutinės kaitros keptuvėje, nuolatos maišydami. Apkepinę atvėsinkite.

Kefyro drebučiams:

Želatiną užpilkite vandeniu (jo turėtų būti trigubai daugiau nei želatinos) ir palaukite apie 20 minučių, kol išbrinks. Į kefyrą pilkite sirupo (pagal skonį). Išbrinkus želatinai, ją vandens vonelėje ištirpinkite. Į ¾ želatinos kiekio pilkite porą šaukštų kefyro masės, gerai išmaišykite ir supilkite į likusį kefyrą, vėl išmaišykite ir supilkit į formą. Dėkite į šaldytuvą, kad sustingtų.

Braškiniams drebučiams:

Braškes sutrinkite, pilkite sirupą, įmeskite smulkintą baziliką, gerai išmaišykite, įpilkite ¼ išbrinkintos ir ištirpintos želatinos, sumaišykite. Užpilkite ant sustingusių kefyro drebučių. Dėkite į šaldytuvą, kad sustingtų. Prieš valgant uždėkite paruoštos granolos.

Bananų suktinukai / Pranešimo autorių nuotr.

Bananų suktinukai

Patiekalui reikės:

4 vnt. kvietinių tortilijų su kukurūzais;

20g. žemės riešutų kremo;

4 vnt. bananų;

100 g trintų su cukrumi braškių.

Gaminimo eiga:

Vieną tortilijos pusę ištepkite žemės riešutų sviestu, į vidų įdėkite visą bananą ir susukite.

Apkepkite suktinuką, kad bananas sušiltų.

Patiekite su uogomis.

Bananų ir braškių glotnutis / Pranešimo autorių nuotr.

Bananų ir braškių glotnutis

Patiekalui reikės

2 vnt. bananų;

2 stiklinių šaldytų braškių;

razinų, kokosų drožlių, chia sėklų, kitų uogų – pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Smulkintuvu sutrinkite bananą ir šaldytas braškes iki vientisos masės.

Patiekiant pagardinkite mėgstamais priedais (razinomis, dribsniais, chia sėklomis, kokosų drožlėmis ir pan.)

Skanaus!