Buvusi Adamkaus atstovė spaudai Gaižauskaitė: atrodė, kad ponia Alma gimusi būti pirmąja ledi

„Jos labdaringa veikla kilo iš širdies, ne iš pareigos“, – apie šviesios atminties Almą Adamkienę LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako diplomatė, žurnalistė, 1999–2003 m. prezidento Valdo Adamkaus atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė, pridūrusi, kad dirbti kartu su tokiais žmonėmis, kaip Alma ir Valdas Adamkai jai buvo likimo dovana.

Sekmadienio rytą apskriejo žinia, kad gracija, elegancija, geranoriškumu ir atida silpniausiems, taip pat meile šaliai garsėjusi pirmoji šalies ponia Alma Adamkienė išėjo amžinybėn. Laidos viešnia akcentavo didžiulį ponios Almos indėlį ne tik į filantropiją, bet ir dėmesį šalies kultūrai: „Sunku sakyti, kad prisimenu, nes atrodo, kad ji visa dar čia ir niekur neišėjo. Turbūt mes su ja niekada neatsisveikinsim ir visada kartu būsime, jausime ją šalia kartu, prisiminsime kaip žmogų, kuris, kartu su prezidentu, atidavė visą save tarnavimui Lietuvai.“

Likimo dovana Adamkai buvo visai Lietuvai, įsitikinusi pašnekovė. „Taip jau atsitinka, kad Lietuvos žmonės išrenka tą prezidentą, kuris tuo metu yra itin reikalingas Lietuvai. Kartu su Alma, Valdas Adamkus tada buvo labai reikalingas mūsų šaliai“, – sako buvusi prezidento V. Adamkaus atstovė spaudai.

Nepaisant nepritekliaus, išgyventų karų, pabėgėlių dalios, nuo nulio kurto gyvenimo Amerikoje, jie visada buvo vienas šalia kito, Adamkų meilės istorija žavisi V. Gaižauskaitė. Pasak jos, nepaisant sudėtingų gyvenimo vingių, ši pora sugebėjo pasiekti didelių pasiekimų.

„Kaip yra pasakoję Alma ir Valdas Adamkai, jie niekada nėra net susipykę. Aš stebėdavausi: „kaip taip gali būti“. Jie atsakydavo: „truputį pasiginčydavome, bet visada rasdavome sutarimą, – šypsosi laidos viešnia. – Galbūt šeimos problemų ir buvo, tačiau jie niekada jų neiškeldavo (ir neeskaluodavo visuomenei – LRT.lt).“

Anot V. Gaižauskaitės, ponia Alma buvo taktiškas, išmintingas, be galo kuklus žmogus. Ji niekada nesiverždavo į eterį, tačiau visada buvo pastebima, dėsto ji.

„Ji visada spinduliavo šiluma, kilnumu. Atrodė, kad ji gimusi būti pirmąja ledi. Niekada nesivaržydavo kalbėdama. Su kitų šalių vadovais, karalienėmis, ji kalbėdavo kaip lygus su lygiu. Tai atrodė taip paprasta, kad, iš tiesų, aš galvoju, kad tai įgimta. Jie abu buvo tos senosios Lietuvos, pirmosios respublikos inteligentijos auklėjimo, atsidavimo tėvynei pavyzdys. Ir jie tą (kultūrą, dvasią – LRT.lt) nešė per visą savo gyvenimą. Nesvarbu, ar jie buvo Lietuvoje, ar gyveno Amerikoje, jie visada rūpinosi Lietuvos reikalais ir čia gyvenančių žmonių poreikiais“, – dėsto pašnekovė.

Queen Elizabeth II, Valdas Adamkus, and Alma Adamkiene in Vilnius in 2006 / S. Žiūra/BNS