Šalta kava padės atsigaivinti saulėtomis dienomis: išmėginkite ypatingą receptą su avokadu

Gali pasirodyti neįprasta, tačiau šalta kava nėra naujai atsiradęs gėrimas – jo gamybos šaknys siekia net 19 amžių. Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, nors šalta kava ir atgaivina per karščius, vis dėlto, reikėtų prie kiekvieno puodelio išgerti stiklinę vandens, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Mitai apie kavą ir sveikatai palankus vartojimas

Dietologė dr. E. Gavelienė atkreipia dėmesį į kavos vartojimo ypatumus, paneigiančius mitą, kad kava – sveikatai nepalankus gėrimas. „Yra labai nedaug maisto produktų, kurie galėtų pasigirti tokia ilga vartojimo istorija žmonijoje kaip kava. Vien šis faktas rodo, kad kava yra tinkamas vartojimui gėrimas“, – teigia gydytoja. Taip pat dietologė pažymi, kad viskas priklauso nuo suvartojamo produkto kiekio: žmogui rekomenduojama neviršyti maždaug 2–3 espresso puodelių kofeino kiekio per dieną.

„Toks kavos kiekis turi daug antioksidantų, polifenolių – tai yra priešuždegiminiu poveikiu pasižyminčios medžiagos. Be to, svarbu atsižvelgti ir į kavos paruošimą: jeigu kava nefiltruota, joje yra diterpenų, kurie gali didinti cholesterolio kiekį žmogaus kraujyje. Dėl to asmenims, turintiems polinkį sirgti širdies bei kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, nutukimu, kitomis medžiagų apykaitos ligomis, patariama rinktis filtruotą kavą“, – pasakoja gydytoja.

Be to, specialistė atkreipia dėmesį į dar vieną kavą supantį mitą: „Nors vyrauja manymas, kad kava gali būti kenksminga kraujagyslių ir širdies ligomis sergantiems žmonėms, iš tiesų tai ne visai tiesa, nes 2–3 puodeliai kavos per dieną apsaugo nuo miokardo infarkto. Tiesa, viršyti šio kiekio nepatartina. Ir, žinoma, jei asmeniui yra labai smarkiai sukilęs kraujo spaudimas, nereikėtų eksperimentuoti bei gerti kavos papildomai. Tačiau jei kraujo spaudimas valdomas, saikingas kavos kiekis nėra kenksmingas.“

Gydytoja priduria, kad kava pasižymi tonizuojančiu poveikiu, kurį sukelia kofeinas, todėl nerekomenduojama jos gerti vaikams iki 16 metų, besilaukiančioms moterims bei žindyvėms. Nereikėtų kavos vartoti ir antroje dienos pusėje, jeigu vargina nemiga. Taip pat, jei per parą išgeriamas didesnis nei rekomenduojamas kavos kiekis, kofeino bus gaunama per daug, o tai – sveikatai nepalanku.

Šaltos kavos gaminimas namuose

Šaltos kavos gėrimus nesunku pasigaminti namuose patiems. Tam nebūtinai prireiks specialios įrangos. Anot maisto technologės Linos Barčaitės, norint namie paruošti šaltus kavos gėrimus, rekomenduojama pirmiausia pasidaryti kiek stipresnę nei įprasta kavą – naudoti mažiau vandens jos plikymui.

„Namuose gaminamiems šaltiems kavos gėrimams naudokite tokias kavos pupeles ar maltą kavą, kokią mėgstate gerti įprastai. Ją paruoškite sau įprastu būdu ir nukoškite, kad neliktų kavos granulių. Jei norite, kad kavos gėrimas atgaivintų karštą vasaros dieną, rekomenduočiau jį gardinti nesaldžiais ingredientais, pavyzdžiui, braškių sultimis, mėtomis ar apelsino skiltele“, – pataria L. Barčaitė. Maisto technologė pastebi, kad priedai, kuriais gardinami šalti kavos kokteiliai – vis įvairesni, žmonės eksperimentuoja ir su neįprastais ingredientais, pavyzdžiui, net avokadais.

Maisto technologai kviečia išbandyti savo skonių receptorius su šiuo Indonezijoje populiariu šaltos kavos gėrimu, į kurio gamyba įeina avokadas.

Šalta kava / Pranešimo autorių nuotr.

Šaltos kavos gėrimui reikės:

½ prinokusio avokado;

1 puodelio stiprios kavos, atvėsintos;

¼ puodelio saldinto sutirštinto pieno;

½ puodelio šalto pieno;

2 šaukštelių vanilės ekstrakto;

2 puodelių ledo kubelių.

Paruošimas:

1. Viską, išskyrus ledą, sudėkite į maišytuvą ir sutrinkite mišinį.

2. Ledo kubelius padalykite į dvi atšaldytas stiklines.

3. Į kiekvieną stiklinę supilkite po pusę trinto kavos mišinio.

Skanaus!