Paprasta, bet sveikatai palanku: bolivinės balandos salotos su tofu sūriu

Savaitgalio rytais, kai leidžiame sau ilgiau pamiegoti, norisi lengvų, bet sočių vėlyvųjų pusryčių. Dar geriau, kai jie kitokie nei kasdienės rytinės košės, kiaušinienė ar sumuštiniai. Pavyzdžiui, salotos su rečiau naudojamomis bolivinėmis balandomis ir keptu tofu sūriu, kuris neapsunkins bei suteiks energijos visai dienai.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad bolivinės balandos priskiriamos itin vertingų maisto produktų grupei, tad jas verta įtraukti į savo kasdienį mitybos racioną, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidoje.

Bolivinės balandos laikomos super maistu

Nors bolivinės balandos priskiriamos kruopų kategorijai, iš tiesų jos yra Andų kalnuose itin paplitusio laukinio augalo sėklos. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad, lyginant su kitomis kruopomis, bolivinėse balandose yra puikios sudėties augalinės kilmės baltymų. Jie suteikia gyvybiškai būtinų maisto medžiagų, be kurių žmogaus organizmas tiesiog nefunkcionuotų. „Mitybos plane pirmenybę reikėtų teikti maisto produktams, turtingiems kuo didesniu kiekiu mūsų organizmui reikalingų maistinių medžiagų. Bolivinės balandos priskiriamos ypač vertingų produktų grupei“, – pažymi E. Gavelienė.

Taip pat gydytoja atkreipia dėmesį, kad bovinėse balandose nėra glitimo. Dėl šios savybės jos tinkamos vartoti žmonėms, sergantiems celiakija ar turintiems neceliakinį jautrumą glitimui. Be to, sergantys anemija, širdies, kraujagyslių ir lėtinėmis ligomis, turėtų dar labiau atkreipti dėmesį į šias kruopas. Dar bolivinės balandos naudingos sergantiems nutukimu bei antro tipo cukriniu diabetu. Nepaisant to, E. Gavelienės nuomone, bolivines balandas į racioną vertėtų įtraukti kiekvienam, nes jos yra puikus baltymų ir geležies šaltinis.

Bolivinė balanda / Pixabay nuotr.

Bolivinių balandų panaudojimas kulinarijoje – beribis

Šios kruopos yra puikus salotų, troškinių, sriubų ir net desertų ingredientas. Bolivinės balandos tinka pusryčių košėms, blyneliams bei garnyrui prie mėsos ar žuvies patiekalų. Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad anksčiau daugeliui lietuvių bolivinės balandos atrodė egzotiškos ir neįprastos, o dabar vis daugiau pirkėjų jas atranda ir įvairias rūšis naudoja gamindami maistą.

„Prieš verdant bolivines balandas rekomenduojama jas nuplauti po tekančiu, vėsiu vandeniu, kad išvirtos kruopos nebūtų karčios. Bolivines balandas vandenyje virti reikėtų apie 15 minučių, o išvirus dar šiek tiek palikti uždengtas, kad gerai išbrinktų. Tuomet kruopos taps traškios, įgaus spiralę primenančią formą ir jas užteks pagardinti žiupsneliu druskos ar kitais prieskoniais“, – patarimais dalinasi ekspertė.

Taip pat, anot O. Suchačevos, bolivinėmis balandomis galima pagardinti lapines ar daržovių salotas, pusryčių košes ir blynelius, įvarius užkandžius, troškinius bei sriubas. Specialistė pažymi, jog šios kruopos naudojamos net desertų gamyboje: „Spraginta bolivinė balanda yra puikus ingredientas ruošiant energinius batonėlius, be to, jomis galima pakeisti ryžius sušių gamyboje. Šių kruopų panaudojimas kulinarijoje yra tik fantazijos klausimas.“

Kulinarijos technologės Linos Barčaitės nuomone, sutaupyti galima ir improvizuojant, kai į receptus dedame tai, ką turime šaldytuve. „Vienus ingredientus galima keisti kitais, paliekant tik pagrindinius. Pavyzdžiui, jei neturite konservuotų ar šviežių paprikų, į salotas galite įpjaustyti saulėje džiovintų konservuotų pomidorų ar kitų konservuotų daržovių. Žalumynus taip pat panaudokite tokius, kokių turite namuose“, – rekomenduoja technologė.

Bolivinių balandų salotos su tofu sūriu / Pranešimo autorių nuotr.

Bolivinių balandų salotos su tofu sūriu

RECEPTAS

Patiekalui reikės:

200 g bolivinės balandos

200 g tofu sūrio

Šiek tiek petražolių ar kitų turimų žalumynų;

3 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 vnt. raudonojo svogūno;

1 konservuotos arba šviežios paprikos;

500 ml daržovių sultinio;

1 vnt. citrinos;

Žiupsnelio druskos, cukraus, mėgstamų prieskonių.

Kaip gaminti:

1. Keptuvėje ar puode įkaitinkite 1 valgomąjį šaukštą aliejaus. Kelias minutes pakepinkite svogūną ir papriką, tada suberkite bolivinės balandos kruopas ir pakepinkite dar 3 min. Supilkite sultinį, uždenkite ir sumažinkite kaitrą. Patroškinkite 15 min., tada įmaišykite petražoles, įtarkuokite citrinos žievelę ir palikite kelias minutes, kad išbrinktų.

2. Ant likusio aliejaus, prieš tai pašlakstę citrinos sultimis, pabarstę druska, cukrumi ir prieskoniais, pakepinkite riekelėmis supjaustytą tofu sūrį ir patiekite jį su bolivinėmis balandomis.

Skanaus!