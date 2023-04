Džiovinti vaisiai nuo A iki Ž: kodėl dedama cukraus ir kaip išsirinkti sveikiausius?

Kaip pasirinkti džiovintus vaisius? Rodytųsi, kad nėra ką svarstyti. Renkiesi, kuriuos mėgsti: datules arba figas, šilkmedžio uogas arba slyvas, razinas, bananus ar dar ką nors. Jei renkiesi maistui gaminti, paprastai svarbiausia yra kaina. Jei perki kaip skanėstą, tampa svarbus ir skonis, ir tekstūra. O jeigu džiovintus vaisius vartoji kaip sveikesnį saldėsių variantą, atsiranda dar daugiau reikalavimų. Ką svarbu žinoti renkantis?

„Džiovintų vaisių skoniui svarbu ir pats vaisius ar uoga (žaliava), jų rūšis, kokybė, ir džiovinimo technologija. Priklausomai nuo to, kokioje temperatūroje, kiek laiko ir iki kokio laipsnio vyksta dehidratacija, priklauso produkto skonis ir tekstūra“, – pranešime žiniasklaidai įvairovę pristato parduotuvės „Assorti“ asortimento vadovė Guoda Azguridienė.

Didžiausias iššūkis gamintojui – balansuoti tarp vartotojo noro turėti minkštą vaisių ir produkto kokybės garantijos. Nes kuo daugiau lieka drėgmės, tuo didesnė rūgimo ar pelėsio tikimybė. Drėgnesnius vaisius labai sunku sudžiovinti natūraliai, todėl į juos dedama konservanto, dažniausiai sieros dioksido.

Su cukrumi ar be?

Nors džiovinti vaisiai yra natūraliai saldūs, dalyje jų rasime ir pridėtinio cukraus. Kodėl?

„Cukrus taip pat padeda konservuoti. Ypač mėgstama šviežias datules išmirkyti sirupe, kad blizgėtų ir geriau laikytųsi. Taip pat cukraus neretai dedama į džiovintas papajas, ananasus, spanguoles. Todėl renkantis vaisių pakuotę pravartu pažiūrėti į sudėtį, ar nepridėta papildomo cukraus. Nes pasirinkimas džiovintų vaisių be cukraus ir be sirupo tikrai platus“, – komentuoja G. Azguridienė.

Pradėjus ieškoti, skaityti pakuotės informaciją, žaisti skoniais, galima atrasti įdomių dermių.

Anot jos, verta pastebėti ir, koks yra vaisius ar uoga, pasidomėti konkrečiau. Laukinės rūšys turi visai kitą skonį, pavyzdžiui, laukiniai džiovinti abrikosai skoniu skirsis net ir nuo „sodo“ ekologiškų, ką jau kalbėti apie įprastinius. Džiovinant nepranyksta skirtumai ir tarp vaisiaus veislių. Lietuvos rinkoje dažniausiai sutinkamos vos kelios populiarios veislės, kaip antai razinos „sultana“ ir kitos tiesiog „razinos“, datulės „Medjool“ ir „Deglet Nour“, o kitos tiesiog „datulės“. Bet jų yra daugybė rūšių ir kiekviena turi savo nepakartojamą skonį.

Ekologiški – ne tik kitaip auginti

Ekologiški džiovinti vaisiai skiriasi ne tik tuo, kad užauginti ekologiškai, t.y., be pesticidų ir sintetinių trąšų, sertifikuotuose ūkiuose, bet ir paruošimo procesu, kuris yra apribotas. Kai kurių vaisių atveju jų džiovinimo būdas matyti net iš spalvos: su konservantais džiovinti abrikosai yra skaisčiai oranžiniai, be konservantų – rudi. Spanguolės su konservantais būna skaisčiai rausvos, be konservantų – tamsiai raudonos.

„Ekologiški džiovinti vaisai ir uogos džiovinami natūraliai, juose negali būti konservantų. Tokie vaisiai yra geras pasirinkimas žmonėms, jautriems sulfitams ar apskritai vengiantiems konservantų. Vaisių džiovinimas be konservantų prisideda prie aukštesnės kainos, kartais ir ženkliai. Reikia turėti omenyje, kad lėtas džiovinimas naudoja daug energijos, kurios kaina pastaruoju metu tikrai nekukli“, – paruošimo procesą dekonstruoja G. Azguridienė.

Perkant maisto žinovė siūlo rinktis variantą su pakuote. Žinoma, sveriami džiovinti vaisiai atrodo patraukliai ir galima būtų juos svarstyti iš vitrinos, bet labai sunku garantuoti nepriekaištingą higieną – juk džiovinti vaisiai taip traukia įvairius vabzdžius. Jei viso pakelio nesuvartojate, namuose džiovintus vaisius (kaip ir riešutus, sėklas) taip pat pravartu susidėti į sandarų indą. Taip jie bus apsaugoti ir nuo neprašytų valgytojų, ir ilgiau išlaikys malonią konsistenciją.