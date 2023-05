Autizmo diagnozę išgirdo 31-erių: nebuvau panaši į vadovėliuose aprašomus autistiškus žmones

Autizmas vis dažniau diagnozuojamas ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, tačiau kelias iki diagnozės neretai būna gana ilgas. Kodėl autizmo diagnozė išgirstama pavėluotai? Kaip pavėluotas ligos diagnozavimas atsiliepia kasdieniame gyvenime ir kodėl apie autizmą kalbėti nedrįsta ne tik nuo jo kenčiantys asmenys, bet ir jų artimieji? Apie tai išsamiai pasakoja J. Pareigytė (vardas redakcijai žinomas), kuri autizmo diagnozę išgirdo būdama 31-erių.

Autizmą diagnozavo vėlyvame amžiuje

Diagnostikos procesas nuo pirmojo kreipimosi į gydytoją bandant išsiaiškinti sunkumų priežastis iki oficialios diagnozės gavimo moteriai užtruko pusantrų metų.

Tačiau tai nebuvo pirmas kreipimasis į specialistus bandant suprasti kilusių sunkumų priežastis ir ieškant būdų, kaip su jais tvarkytis. J. Pareigytė ne kartą kreipėsi į psichinės sveikatos specialistus. Tai ji darė dar mokydamasi vidurinėje mokykloje, vėliau ir universitete, kuriame studijavo.

Bandant išsiaiškinti dažnų perdegimų ir psichologinių sunkumų priežastis, apie autizmą niekam net mintis nekilo ir jis J. Pareigytei nustatytas nebuvo. Vėliau apie savo sunkumus moteris kalbėjosi su ilgalaikio dėstytojavimo ir psichologinio konsultavimo darbo patirtį turinčiais specialistais, tačiau ir jie autizmo bruožų neįžvelgė.

J. Pareigytė / Asmeninio albumo nuotr.

„Tik kartą dėstytoja man yra užsiminusi, kad primenu vieno serialo heroję, kuri, kaip vėliau perskaičiau internete, reprezentavo moterį, turinčią aukšto funkcionavimo lygio autizmą. Manau, tuomet Lietuvoje psichinės sveikatos specialistai dar neturėjo pakankamai žinių, kaip atpažinti aukšto funkcionavimo lygio autizmą suaugusiems žmonėms, ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl liga man nebuvo diagnozuota anksčiau“, – dalijasi moteris.

Įtarimų dėl autizmo kilo ir pačiai

Kol buvo nustatytas autizmo spektro sutrikimas, J. Pareigytei teko išgirsti ne vieną su šia liga nesusijusią diagnozę. Pasak moters, per apsilankymus pas specialistus ji buvo išgirdusi depresijos, neaiškios kilmės migreninių skausmų, kurie užplūsdavo išgyvenant stiprias emocijas, diagnozes. Tačiau nė vienas specialistas neužsiminė apie autizmą.

Studijuojant universitete J. Pareigytei ir pačiai buvo kilę įtarimų, kad ji gali turėti autizmo sutrikimą, tačiau skaitydama detalius autizmą išgyvenančių žmonių aprašymus juose moteris neatpažindavo savęs.

J. Pareigytė / Asmeninio albumo nuotr.

Tuo metu jai atrodė, kad ji turėtų būti labai panaši į vadovėliuose apibūdinamus žmones. Tik po kurio laiko suprato, kad autistiški žmonės gali būti labai įvairūs ir skirtingi, kaip ir neurotipiški žmonės, tad ir jos sunkumų ir stiprybių išraiška nebūtinai turėjo atitikti vadovėliuose aprašytus atvejus.

Pirmieji simptomai išryškėjo dar vaikystėje

Pirmieji autizmo simptomai J. Pareigytei išryškėjo dar vaikystėje, tačiau tuomet niekas net neįtarė, kad tai gali būti autizmas. Tik tėvai stebėjosi, kodėl dukra vaikystėje nenorėjo leisti laiko su savo bendraamžiais.

„Jie matė, jog turėjau bendravimo sunkumų, buvau labai drovi socialinėse situacijose ir nuolat laikiausi arti mamos ir suaugusiųjų. Su bendraamžiais žaisdavau tik po ilgų įtikinėjimų ir raginimų tai daryti. Be to, jau pradinėse klasėse kiti vaikai kartais stebėdavosi mano neįprastu elgesiu, o vidurinėje mokykloje dalis bendraamžių ėmė manęs nemėgti“, – dalijasi pašnekovė.

J. Pareigytė / Asmeninio albumo nuotr.

Norėdama suprasti, kas išprovokuoja tokias vaikų reakcijas, J. Pareigytė ėmė domėtis psichologija, tačiau jos elgesiu ir bendravimu klasiokai ir mokytojai stebėjosi iki pat mokyklos baigimo. Problemų kėlė ne tik vaikų reakcijos, bet ir pačiai sunkiai valdomos stiprios emocijos.

Patyrė mokymosi sunkumų

Kadangi autizmas vaikystėje nebuvo diagnozuotas, J. Pareigytė patyrė itin didelių sunkumų, kurie tuo metu neturėjo konkretaus paaiškinimo ar priežasties.



„Mokydamasi taip išvargdavau, kad jausdavau nuolatinį mieguistumą, galvos svaigulį, būdavo sunku orientuotis aplinkoje, galėdavau net užmigti per pamoką. Miegodavau daug, bet vis tiek jausdavausi labai pavargusi“, – patirtais išgyvenimais dalijasi moteris.

Studijuojant universitete semestro pabaigoje dėl nuovargio J. Pareigytei taip pat kildavo sunkumų. Jai nepavykdavo laiku pateikti rašto darbų, pasiruošti egzaminams, tad dažniausiai tekdavo perlaikyti 2–3 egzaminus. Būdavo sunku rašyti didesnės apimties darbus, ypač kursinius ir baigiamuosius, todėl studijų moteris nebaigė kartu su bendrakursiais. Tačiau kiti jos įvertinimai buvo vieni geriausių kurse.

Priderinus mokymosi sąlygas tapo lengviau

Vėliau, studijuojant Skandinavijoje, įtariant galimą autizmo spektro sutrikimą, J. Pareigytei buvo priderintos mokymosi sąlygos, tad kurį laiką jai sekėsi žymiai geriau. Moteriai netgi pavyko išvengti stiprių perdegimų. Tačiau nors mokymosi sąlygos ir buvo priderintos, moteris vėliau susidūrė su kiek kitokiais iššūkiais – jai buvo sudėtinga bendrauti su žmonėmis.

J. Pareigytė / Asmeninio albumo nuotr.

„Kadangi man reikia žymiai daugiau laiko, žinių, atgalinio ryšio ir pastangų norint pasiruošti komunikacijai su žmonėmis, kuri kitiems vyksta tarsi savaime ar nereikalauja tiek daug pastangų, man buvo gana sunku. Sunkumų kilo ir dėl stipraus nerimo bei emocionalumo, nežinojau, kaip su jais tvarkytis. Problemų man kėlė ne tik nerimas, bet ir kasdienės buities organizavimas, rūpinimasis savo baziniais poreikiais, kadangi dėl pervargimo tam dažnai nelikdavo jėgų“, – dalijasi J. Pareigytė.

Artimieji skatino diagnozę laikyti paslaptyje

Kai buvo patvirtinta diagnozė, J. Pareigytės tėvai iš pradžių sutriko ir patarė laikyti diagnozę paslaptyje, tačiau moteris jau buvo susitarusi dėl interviu apie autizmo diagnozes vėlyvesniame amžiuje ir savo ketinimų nenorėjo atsisakyti tik dėl tėvų užsispyrimo. Nors tėvai iš pradžių baiminosi viešumo įtakos dukros įvaizdžiui, tačiau vėliau susitaikė ir net ėmė laukti naujų jos interviu.

Bėgant laikui moteris susigyveno su autizmo diagnoze. Dabar ji mokosi gyventi labiau subalansuotą gyvenimą, paskirstyti laiką tarp darbo ir poilsio, lankosi pas specialistus, kurie padeda atrasti daugiau konstruktyvių būdų tvarkytis su išgyvenimais ir spręsti įvairias situacijas.

J. Pareigytė taip pat pradėjo daugiau dėmesio skirti mitybai, kad turėtų daugiau jėgų ir energijos ne tik darbe, bet ir buityje. Be to, pradėjo gyventi aktyviau, tai padeda jai iškrauti per dieną prisikaupusias emocijas.

Prabilti viešai paskatino kitų žmonių pavyzdys

Paklausta, kas paskatino savo istorija pasidalinti viešai, moteris neslepia, kad esminė priežastis – kitų žmonių pavyzdys. Nors prabilusi viešai sulaukė daug pozityvių reakcijų, pasidalinusi savo pirmojo interviu įrašu moteris sulaukė ir komentarų, kad jos autizmo iš įrašo nematyti.

„Tikriausiai taip komentuojantys žmonės tikėjosi akivaizdesnės sunkumų išraiškos, tačiau būtent dėl tokių ir panašių replikų žmonės vis dar bijo kalbėti apie savo sveikatos problemas viešai. Jie jaudinasi dėl negatyvių komentarų ir galimo poveikio karjerai ar asmeniniam gyvenimui“, – dalijasi J. Pareigytė.

Susidūrė su iššūkiais darbo rinkoje

Pašnekovė pasakoja, kad įsitvirtinti darbo rinkoje buvo gana sunku, o tam, kad atrastų vietą, kur jaustųsi gerai ir jos stipriosios savybės būtų vertinamos, teko daug laiko skirti savęs pažinimui.

Susiradusi mėgstamą darbą J. Pareigytė išmoko laviruoti tarp laiko sau, poilsio ir pareigų darbe. Moteris tikina atradusi būtent sau tinkantį metodą – bent kelias dienas per savaitę dirbti iš namų, taip jos neišvargina nuolatinis buvimas biure, ji turi erdvės ir laiko atsigauti, pailsėti ir pabūti su savimi.



Kviečia susipažinti, kad pokyčiai vyktų greičiau

Vis dėlto tam, kad pokyčiai mūsų visuomenėje vyktų greičiau ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių integracija būtų daug lengvesnė, J. Pareigytė kviečia atrasti laiko susipažinti su informacija apie spec. poreikių turinčius žmones iš arčiau ir neapsiriboti tik sausa teorija, anot jos, svarbu žmonių istorijas išgirsti iš pirmų lūpų.

„Tuomet visiems bus lengviau ne tik suprasti specialiųjų poreikių turinčius žmones, bet ir jų sunkumus. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas atvejis yra individualus, todėl, norint palengvinti integraciją, svarbu išsiaiškinti kiekvieno su sunkumais susiduriančio žmogaus specifinius poreikius ir į juos atsižvelgti“, – dalijasi moteris.