Priklausomybės alkoholiui atsisakiusi Gabija: buvau 24-erių, kai pasiekiau dugną

Gyvenimas Gabijai Adomaitienei nepagailėjo įvairių iššūkių – teko kovoti su priklausomybe nuo alkoholio, moteris prarado dukrą, jai pusei metų buvo apribotos motinystės teisės. Ji taip pat susigadino santykius su vyru, šeimos nariais ir visais, kuriuos pažinojo. Galiausiai ji prarado pati save.

Tačiau šiandien viskas jau praeityje, G. Adomaitienė kabinasi į gyvenimą, vienerius metus visiškai nevartoja alkoholio ir stengiasi savo istorija įkvėpti kitus atsitokėti anksčiau. Alkoholio atsisakė ir jos vyras, o dukrelė vėl galėjo grįžti namo pas pasveikusius tėvus.

– Gabija, papasakokite, kaip supratote, kad turite priklausomybę alkoholiui?

– Turinti problemą supratau tik tada, kai nevartojau gerus porą mėnesių. Iki tol galvojau, kad geriu, nes turiu problemų asmeniniame gyvenime, o alkoholis man padeda pasimiršti, atitolina mano bėdas, padeda jaustis geriau. Kol neišblaivėjau, maniau, kad alkoholis mano draugas. Deja, tik tada supratau, kad jis buvo tapęs absoliučiu mano gyvenimo valdovu.

Gabija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kiek metų vartojote alkoholį?

– Manau, kad rimtesnis mano vartojimas prasidėjo kartu su karantinu. Kadangi užsidarė darbo vietos, pradėjau daugiau laiko leisti namuose, įsisukau į rutiną. Atsidarius savo nedidelę įmonę netrūko ir pajamų. Todėl nemačiau nieko blogo sau leisti vakarais išgerti butelį vyno ir neretai kažko stipresnio. Tačiau jau 2021 lapkritį prasidėjo tikrasis košmaras, užgėriau taip, kad atsipeikėjau tik 2022 balandį. Iki šiol negaliu atsiminti didžiosios dalies to laikotarpio.

Neprisimenu, ką veikiau per Kalėdas, kaip papuoliau į ligoninę, kur sutikau Naujus metus...

– Kokių problemų Jūsų gyvenime kilo dėl priklausomybės alkoholiui?

– Skaudžiausias praradimas buvo dukros paėmimas iš šeimos. Mano motinystės teisės buvo apribotos pusei metų. Tai, manau, stipriausiai sukrėtė ir privertė kažką keisti savo gyvenime.

Be to, per tą mistinį pusmetį turėjau tris rimtas galvos traumas, lūžo 3 veido kaulai, praradau automobilius, įklimpau į skolas, iš kurių iki šiol bandau išlipti. Galiausiai susigadinau santykius su vyru, šeimos nariais ir visais, kuriuos pažinojau.

Tuomet praradau save, sutrypiau savo savivertę, nebesijaučiau verta net gyventi. Atrodė, kad kasdien tik stipriau kankinuosi, nebegalėjau nustoti gerti, negalėjau ir toliau vartoti, nes kiekviena taurelė tik atnešdavo daugiau skausmo, daugiau problemų. Ir tas košmaras nesiliovė.

Gabija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kas Jums padėjo atsikratyti šios priklausomybės? Ar kreipėtės pagalbos į specialistus?

– Buvo balandžio 20 diena, ji kažkaip įstrigo mano atmintyje, buvau stipriai išgėrusi ir man baigėsi jėgos, pavargau kovoti. Pasidaviau, supratau, kad pralaimėjau. Pasiėmusi butelį viskio, prisipyliau jo vonią ir verkdama pradėjau melstis visiems dievams, kuriuos tik žinojau. Meldžiau nutraukti šitą kankynę arba pasiimti mane pas save. Galiausiai kažkas įvyko. Aš atsijungiau, o ryte sulaukiau savo socialinės darbuotojos skambučio, dar po pusvalandžio ir jos pačios prie savo durų slenksčio. Pasirodo, aš parašiau jai neaiškią žinutę ir tai ją labai išgąsdino.

Aš negaliu atsiminti nei ką, nei kada, nei iš kokio telefono aš jai parašiau, bet tai ir nelabai svarbu, kad ir kas įvyko, tai mane išgelbėjo. Ji sugebėjo mane įtikinti važiuoti į reabilitacijos centrą. Po dviejų dienų aš jau buvau pristatyta į priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenę „Vilties švyturys“. Ten ir prarasidėjo mano sveikimas.

Gabija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kas padėjo sveikti?

– Mane išgelbėjo Dievas, jis išgirdo mano pagalbos šauksmą, o tada apsupo reikiamais žmonėmis – stipriais, mylinčiais, atjaučiančiais ir būtent tokiais, kokių man reikėjo. Jeigu mano socialinė darbuotoja nebūtų sureagavusi į gautą neaiškią žinutę, aš nebūčiau išvykusi gydytis. Nebūčiau gavusi pagalbos.

Tačiau reabilitacija toli gražu nėra sanatorija. Ten sunku, ten skauda, ten iš naujo išgyveni visas skausmingas traumas, vėl iš naujo pažindiniesi su savimi, augini save tiek dvasiškai, tiek psichologiškai. Ir visą tą laiką (9 mėn.) kol ten buvau, neapkenčiau ten esančių taisyklių, dienotvarkės, gyvenimo, bet dabar suprantu, koks neįkainojamas ir vertingas tas laikas buvo. Kiek stiprių ir patyrusių specialistų mane supo, kiek žinių iš jų gavau. Susipažinau su savimi iš naujo, pamilau save, atradau Dievą, išmokau gyventi pilnavertį ir laimingą gyvenimą, nepriklausydama nuo nieko ir niekam.

Gabija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Gabija, o kas Jus paskatino savo istorija pasidalinti viešai?

– Tikiuosi, kad mano istorija padės bent vienam, kad gal kažkas mano istorijoje atpažins save ir tai padės priimti sprendimą. Padės pakeisti savo gyvenimą. Kažkodėl dažnai manome, kad „man tai jau taip nenutiks“, bet klystame, nuo šitos ligos nė vienas neapsaugotas. Kol laikysimės įsikibę stereotipų, kas yra alkoholikas ir kaip jis turi atrodyti, tol nepastebėsime pačios problemos savo gyvenime, savo artimųjų, draugų rate, negalėsime vieni kitiems padėti. Buvau 24-erių, kai pasiekiau dugną, kai buvau per žingsnį nuo tragedijos.

– Nebijote sulaukti kritikos?

– Tikrai nebijau. Esu tos nuomonės, kad kritika padeda mums augti.

– Ar kada susimąstėte, kokia buvo šios priklausomybės priežastis?

– Labai daug laiko praleidau studijuodama priklausomybės šaknis savyje. Tačiau, kad ir kaip žiūriu, prieinu tik vieną išvadą – nuolatos jaučiau meilės stygių, niekados nesijaučiau pakankama, visada siekiau tobulumo, lygiavausi į kitus, smerkiau save dėl kiekvienos klaidelės. Visada bandžiau visiems įtikti, gauti kitų palankumą, bandžiau būti tobula dukra, sesuo, vėliau žmona, mama, darbuotoja, pilietė, bet kad ir kaip stengiausi patenkinti visų poreikius, tai nedarė manęs laimingesne. Jaučiausi tuščia, nemylima, nepakankama.

– Gabija, o kiek metų Jūs jau nebevartojate?

– Jau vienerius metus visiškai nebevartoju alkoholio.

Gabija / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kaip manote, kodėl žmonėms vis dar taip sunku ištrūkti iš priklausomybių liūno?

– Sunku pripažinti, kad esi priklausomas ir dar sunkiau paprašyti pagalbos. Kaip ir minėjau anksčiau, mes turime stereotipą, kaip atrodo priklausomas žmogus ir kuomet pradedi save lyginti: „aš dar tiek negeriu, aš dar turiu namus, aš dar ne taip ilgai vartoju“, nuvertini ligą.

– Ar žmonės, turintys priklausomybių, Jūsų nuomone, sulaukia pakankamai pagalbos iš visuomenės?

– Manau, taip, pagalba yra pasiekiama. Bėda ta, kad gėda, baisu, nedrąsu garsiai kalbėti apie tokias problemas. Bijai būti pasmerktas, išjuoktas. Bijai, kad prarasi vaikus, nusisuks artimieji, draugai. Todėl manau, kad reikia kuo daugiau apie tai kalbėti garsiai, dalintis. Tai yra liga ir pirmiausia, kaip galima padėti – tai suprasti ir palaikyti sveikimo kelyje.

Tačiau vis dar labai trūksta paramos reabilitacijos centrams, įstaigoms, kurios dirba su priklausomais žmonėmis.

– Ką patartumėte bandantiems atsisakyti priklausomybės alkoholiui, kaip nepasiduoti ir atrasti savyje jėgų?

– Kad ir kaip šiandien atrodo sunku, rytoj bus lengviau. Kartok sau tai kasdien, užsibrėžk tikslą, kodėl turi likti blaivus, ką blaivybė suteikia tavo gyvenimui ir neleisk sau to pamiršti. Taip pat mane visados sustiprina AA susirinkimai, krikščionių bažnyčia.