Savaitgalį bus minima Benedikto kiaušinių diena: kaip juos paruošti tobulai?

Benedikto kiaušiniai yra vienas garsiausių vėlyvųjų pusryčių patiekalų pasaulyje dėl savo skonių ir tekstūrų derinio. Jie tokie populiarūs, kad netgi turi savo dieną, kuri švenčiama balandžio 16-ąją.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, nuo Benedikto kiaušinių recepto neatsiejama duona yra reikalinga mūsų mitybai, todėl vertėtų žinoti į ką atkreipti dėmesį, kad išsirinktume ne tik skanią, bet ir sveikatai palankią, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Energijos bei vitaminų šaltinis

Duona – vienas iš Benedikto kiaušinių ingredientų, todėl sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė primena, kad svarbu pasirinkti tinkamą jos rūšį bei atkreipti dėmesį į duonos sudėtį. Maisto produkto sudėtyje išvardijami ingredientai surašomi jų mažėjančio kiekio tvarka.

„Rekomenduoju rinktis tokią duoną, kurios 100 gramų druskos būtų iki 0,3 g, cukraus – iki 5 g, o riebalų kiekis neviršytų 3 g., – sako dr. E. Gavelienė ir atkreipia dėmesį į tai, jog maisto priedai dažniausiai žymimi E raide bei skaičiumi, tačiau gali būti ir cheminis jų pavadinimas. – Oranžinę spalvą suteikiantis dažiklis žymimas E160a, tačiau gali būti užrašyta ir „karotenų mišinys“ arba „beta karotenas“. Sveikatai naudingiau jei produkte, šiuo atveju duonoje, E raidžių arba nesuprantamų cheminių pavadinimų būtų kuo mažiau.“

Pasak dr. E. Gavelienės, jei duona kepta iš viso grūdo miltų, praturtinta skaidulomis ar sėklomis, ji suteiks ne tik energijos, bet ir vitaminų B1, B2, B3, E bei mineralinių medžiagų, tokių, kaip magnis, geležis, manganas, cinkas, fosforas bei kalis.

Benedikto kiaušiniai / Pixabay nuotr.

Pataria, kaip tobulai išvirti kiaušinį

Benedikto kiaušiniai – populiarus vėlyvųjų savaitgalio pusryčių patiekalas, kurį sudaro pora virtų kiaušinių, uždėtų ant skrudintos duonos, su kumpiu arba šonine, užpiltų olandišku padažu. Nors šie ingredientai gali skirtis, jei kiaušiniai ir kreminis olandiškas padažas išlieka – tai vis tiek laikoma Benedikto kiaušiniais. Pasak kulinarijos technologės Linos Barčaitės, yra net kelios gudrybės, padėsiančios kiaušinį be lukšto išvirti tobulai.

„Viena pagrindinių gardžių ir tinkamai išvirtų kiaušinių be lukšto sąlyga yra jų šviežumas. Gera gudrybė patikrinti kiaušinio šviežumą yra pamerkti jį į stiklinę vandens. Jei kiaušinio dugnas yra horizontalioje padėtyje – tai labai šviežias kiaušinis. Jeigu turite tik senesnių kiaušinių, į užvirusį vandenį įpilkite šiek tiek acto – tai padės kiaušinio baltymui susitraukti aplink trynį. Venkite naudoti raudonojo vyno actą, nes jis nudažo kiaušinį keista spalva.

Be to, vandenyje kiaušinis lengviau išlaiko savo formą, jei jis yra šaltas. Kai kiaušinis yra kambario temperatūros, baltymas tampa skystesnis, tad kiaušinių be lukšto virimui rekomenduojama naudoti šaldytuve laikomus kiaušinius“, – pataria L. Barčaitė.

Benedikto kiaušiniai / John Baker/Unsplash nuotr.

Pasak kulinarijos technologės, pirmaisiais bandymais visiškai normalu, kad be lukšto išvirtas kiaušinis gali atrodyti netobulai ir būti aplipęs baltymo likučiais, tačiau juos galite apipjaustyti peiliu ir kiaušinis atrodys patraukliai: „Kai išmoksite išsivirti tobulą kiaušinį be lukšto, jį galite valgyti pusryčiams su kiekvienu patiekalu, pavyzdžiui, avokadų skrebučiais, grybais, daržovėmis, kumpiu, salotomis ar sūriu. Be to, jei mėgstate vėlyvuosius pusryčius, rekomenduoju išbandyti Benedikto kiaušinių receptą, kuris šiuo metu yra vienas mėgstamiausių vėlyvųjų pusryčių patiekalų.“

L. Barčaitė kviečia paminėti Benedikto kiaušinių dieną ir siūlo pasigaminti sumuštinius su rugine duona, be lukšto virtais kiaušiniais, špinatais bei avokadais.

Benedikto kiaušiniai / Pranešimo autorių nuotr.

Sumuštiniai su rugine duona, be lukšto virtais kiaušiniais, špinatais, avokadais

Sumuštiniams reikės:

4 vnt. kiaušinių;

4 vnt. duonos riekelių;

1 vnt. avokado;

10 g špinatų;

1 šaukšto acto;

Druskos pagal skonį;

Pipirų pagal skonį;

Aitriosios paprikos pagal skonį.

Gaminimo eiga:

1. Puode užvirkite vandenį, supilkite actą. Su plakimo šluotele padarykite nestiprų sūkurį vandenyje ir įmuškite kiaušinius po vieną. Virkite kelias minutes. Išvirtus kiaušinius atsargiai išimkite su šaukštu iš vandens ir padėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų vanduo.

2. Ant duonos riekelių uždėkite supjaustytą arba šakute sutrintą avokadą, špinatus, kiaušinius. Užbarstykite druskos, pipirų, papuoškite aitriosiomis paprikomis.

Skanaus!