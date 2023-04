Tūkstančius paukščių sužieduojantis Vytautas: esu pričiuožęs, visi ornitologai tokie

Ornitologui Vytautui keliauti į darbą nereikia – jis jau 10 metų su žmona gyvena ant marių kranto, Ventės švyturio prižiūrėtojo namelyje, o visai čia pat – jo prižiūrimos paukščių gaudyklės. Ornitologas teigia negalintis gyventi be paukščių, o „pasaulio pakraštyje“ įsikurti apsisprendė per 5 minutes.

Ventės ragas – ypatinga, turistų itin gausiai lankoma vieta, kur kiekvieną rudenį ir pavasarį migruodami praskrenda šimtai tūkstančių paukščių. Čia yra ir įsikūrusi ornitologinė stotis, kurioje dirba ir tūkstančius paukščių sužieduoja Vytautas.

„Kartais sudėtinga atskirti, kada tu darbe, o kada tau laisvas laikas. Nes atidarai duris, išeini – ir jau tavo darbovietė, nes didžiausia darbovietė ir yra laukuose, prie tinklų“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Nepaprasti žmonės“ sako ornitologas Vytautas Eigirdas.

Vytauto darbas – prižiūrėti ornitologinę stotį, žieduoti paukščius ir rinkti apie juos informaciją.

Šis darbas turi aiškų grafiką – jis maždaug kas valandą turi pereiti tinklus ir patikrinti ar juose neįstrigo paukščių. Įkliuvusius paukščius ornitologas surenka, jiems prie kojos prisega metalinius žiedelius, kurie tampa paukščio „pasu“, jį užregistruoja ir paleidžia. Per dieną pašnekovas sako suvaikščiojantis ir 20 kilometrų.

Nors paukščiai, Vytauto teigimu, tinkle nejaučia diskomforto, svarbu juos laiku surinkti.

„Paukščiai, ypatingai smulkūs, turi nuolatos maitintis. Jeigu kelias valandas nepales, jis jau silpti pradeda, gali ilgainiui ir pražūti. Stengiamės, kad kuo mažiau diskomforto paukštis pajustų, dėl to kuo dažniau turi tikrinti tinklus“, – paaiškina pašnekovas.

Kol žmona dirba muziejuje, Vytautas kasmet sužieduoja dešimtis tūkstančių paukščių, stebi jų kasdienybę, fiksuoja migracijos kelius.

Pasak pašnekovo, pačioje ornitologinėje stotyje šiuo metu dirba keli ornitologai, bet pasidžiaugia – ornitologija vis labiau populiarėja.

„Paukštis yra, ko gero, vienas lengviausiai stebimų [gyvūnų] – ir giesmės aplink, ir pamatyti nėra taip sunku, labai greitai sužavi žmones, dėl to vis populiarėja ornitologija“, – pasakoja Vytautas.

Be to, kaip ilgai paukštis gali išbūti tinkle, priklauso ir nuo oro sąlygų – jeigu oro sąlygos prastos, pavyzdžiui, per šalta ar per karšta, tinklais gaudyti paukščių apskritai negalima.

Tačiau Vytauto darbas yra ne vien žymėti ir rinkti informaciją apie paukščius. Kartais tenka aptikti ir į bėdą patekusius sparnuočius. Deja, nedažnai tokiems gyvūnams galima padėti.

„Jeigu randi paukštį, kuris susižeidė natūraliai, geriausia tokį paukštį palikti ramybėje, nes jis ilgai nepabus gamtoje. Pavyzdžiui, vidury pievos susižeidęs koks gandras, tai ar erelis, ar lapė labai greitai jį sutvarkys“, – pasakoja jis.

Vis dėlto, jis pabrėžia, kad dėl jeigu gyvūnas susižaloja, pavyzdžiui, mieste, padėti būtina.

„Pavyzdžiui, į kokius laidus vidury miesto atsimušė gulbė, tai ten nei erelis, nei lapė neateis ir ta gulbė kankinsis. Tokiam nepadėti yra žiauru“, – įsitikinęs Vytautas.

Tačiau Vytautas sako, kad silpnesnius ar sužalotus paukščius išgelbėti ir grąžinti į gamtą yra labai sunku. Vis tik paukščius jam tenka gelbėti – yra tekę bristi į nusausintą tvenkinį gelbėti įstrigusio erelio, jį du kartus prausti, džiovinti plaukų džiovintuvu, o tada paleisti į laisvę, kuri jis gyvena iki šiol – Vytauto pažįstami fotografai laukinėje gamtoje vėliau įamžino būtent išgelbėtą erelį.

Trūksta privatumo, bet gamtos vaizdai atperka nepatogumus

Vytautas su žmona Ventės rage gyvena jau 10 metų. Sakė studijų metų negalvojęs konkrečiai apie tokią karjerą, tačiau ieškant rimtesnio darbo atsirado darbo vieta ornitologinėje stotyje. Kadangi žmona studijas buvo pabaigusi ir jokie įsipareigojimai nestabdė, sprendimas buvo greitas.

„Ilgai pagalvojau – kokias 5 minutes ir nusprendėme“, – juokiasi pašnekovas.

Rutinos Vytauto darbe ir gyvenime Ventės rage nėra daug. Netgi sėdint kabinete, neretai tenka išbėgti į lauką pro langą pamačius įdomesnį paukštį.

„Ventės ragas yra ta vieta, kur tu nežinai, ką pamatysi. <...> Pro langą žiūri – ateina briedis, įbrenda į marias ir nuplaukia. Tokių įdomių dalykų kiekvieną dieną gali pamatyti“, – teigia specialistas.

Šiuo metu Vytautas su žmona gyvena buvusiame švyturio prižiūrėtojo namelyje, kuris yra sujungtas su pačiu švyturiu.

„Aišku, kažkiek privatumo trūksta. Su apatiniais neišeisi į lauką kavos išgert arba kokių šašlykų neišsikepsi jau čia atsistojęs“, – juokiasi ornitologas Vytautas.

Be to, kadangi švyturį kasmet aplanko tūkstančiai žmonių, tenka susitaikyti su tam tikrais nepatogumais – turistai bando brautis į Vytauto namus.

„Net ženklą uždėjome, kad čia vaikščioti draudžiama, bet patampyt rankeną vis tiek būtinai reikia. <...> Jau pripratom“, – pasakoja ornitologas.

Vis dėlto, šiuos nepatogumus atperka pasakiški vaizdai pro langą bei tai, kad Ventėje gyventi niekada nenuobodu, o įspūdingiausius vaizdus galima išvysti rudenį.

„Net nereikia domėtis paukščiais, atvažiuoja žmonės, dairosi aplink išsižioję. Bet mes juokaujame – išsižioję geriau nesidarykite, nes koks nykštukas, mažiausias Europos paukštis, gali įlėkti į burną“, – šypsosi specialistas.

Vytautas sako nė nepastebėjęs, kaip jau beveik 10 metų prabėgo jam su žmona gyvenant Ventės rage ir aiškina, kad gyvenimo be paukščių – tiesiog neįsivaizduoja.

Vytautas paukščiais domisi nuo vaikystės, žieduoti paukščius pradėjo dar septintoje klasėje. Visa jo šeima artimai susijusi su gamta – tėvas dirbo girinkinku, o iš 6 brolių net 4 dirba darbus, susijusius su gamta.

„Galima sakyt – pričiuožęs tai tikrai. Visi ornitologai tokie. Bet kaip čia iš šono pažiūrėjus atrodo, tai sunku pasakyt“, – juokiasi Vytautas.

