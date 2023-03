Skaitymo nuo mažų dienų nauda: knygos padeda vaikams atpažinti emocijas ir įveikti baimes

Sunkiai rastume žmogų, nieko negirdėjusį apie skaitymo naudą vaikams, nors skeptikų, abejojančių dėl istorijų pasakojimo kūdikiams, ką jau kalbėti nėštumo metu, atsirastų kur kas daugiau. Štai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymu 2021 m. atlikto ankstyvojo skaitymo tyrimo duomenimis, dauguma tėvų skaito savo mažamečiams vaikams, tačiau vidutinis amžius, nuo kurio jie pradeda tai daryti, yra 12 mėnesių.

Nors judinti savo įsišaknijusius įsitikinimus daug kam labai nemalonu, šiame straipsnyje imsiuosi paneigti kai kuriuos mitus, apraizgiusius ankstyvąjį skaitymą. Kalbėsiu apie skaitymą su vaiku, o ne vaikui. Ir pasistengsiu padėti mažąjį žmogų geriau suprasti.

Kūdikiai geba daugiau, nei mums atrodo

Pastarųjų keturių dešimtmečių neuromokslo atradimai įnešė daug gaivaus vėjo į iki tol egzistavusią gana ribotą vaiko sampratą. Pasirodo, jau nuo kūdikystės vaikai pasaulį suvokia struktūruotai, turi gebėjimą kategorizuoti, spontaniškai supranta tam tikrus priežastinius ryšius bei objektų pastovumą. Štai pavyzdžiui dvimetis Teofilis atidžiai seka skaitomą tekstą apie tėčius. Koncentruojasi į detales, padedančias suprasti istoriją, ir atkartoja knygelėje vaizduojamų tėčių veiksmus. „Tėtis bam!“, sušunka, kai paveikslėlyje vaizduojamas vyras verkia, nes prieš tai buvusiame puslapyje plaktukas pataikė ne į vinį, o į tėčio ranką.

Didžiausias smegenų plastiškumas pastebimas būtent ankstyvojoje vaikystėje. Šiuo raidos etapu kiekviena nauja patirtis kūdikio smegenyse formuoja sinapsinius neuronų ryšius, kurių palaipsniui mažėja vaikui augant, mat smegenys išsaugo tik tuos, kurie yra susiję su dažniausiai pasikartojančiomis patirtimis. Pavyzdžiui, 9 mėnesių kūdikis gali girdėti ir atskirti visų pasaulio kalbų garsus, tačiau 12 mėnesių kūdikis šį gebėjimą praranda ir skiria tik savo gimtosios kalbos garsus, nes ją girdi kasdien. Taigi su vaiku ėmus reguliariai skaityti nuo pat gimimo, ši patirtis įsirašo į jo smegenis, taip itin sustiprindama teigiamo santykio su knyga tikimybę ateityje.

Tiesa, kalbai jautrūs esame dar prieš gimstant – maždaug nuo ketvirtojo nėštumo mėnesio, o naujagimis geba atskirti mamos balsą iš visų jį supančių garsų. Neįmanoma nepastebėti gyvo vos tik gimusio kūdikio susidomėjimo įvairiais garsais ir kalba, ypač tiesiogiai jam skirta. Pradedant ketvirtąja gyvenimo diena, naujagimis atpažįsta savo gimtąją kalbą ir į ją reaguoja entuziastingiau nei į kitos kalbos skambesį.

Skaitymas nuo mažų dienų / Shutterstock nuotr.

Visi šie mokslo atradimai turėjo įtakos įvairių skaitymo skatinimo asociacijų, iniciatyvų bibliotekose, gydymo įstaigose ar laisvalaikio centruose atsiradimui bei knygų produkcijos patiems mažiausiesiems suklestėjimui. Lietuvoje į jauniausius skaitytojus dėmesys atkreiptas 2019 m., Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai pradėjus vykdyti tarptautine patirtimi paremtą ankstyvojo skaitymo skatinimo projektą „Knygų startas“. Nuo šiol kiekvienas naujagimis ir jo tėvai ligoninių gimdymo skyriuose gauna lauknešėlį, kuriame – Indrės Zalieckienės knygelė „Kapt kapt kapt“, atitinkanti 0–3 metų vaikų galimybes ir poreikius, Nacionalinės bibliotekos skaitymo specialistų parengti patarimai tėvams, kaip skaityti su vaiku, spalvingi skirtukai bei pirmasis skaitytojo pažymėjimas.

Istorija, skaitoma žaismingame ryšyje

Bet kas, kas kada nors skaitė pasisodinęs kūdikį ant kelių, jam sukūrė saugią erdvę, apribotą skaitančiojo rankų, laikančių paveikslėlių knygą. Toks jaukus glėbys vaikui leidžia persikelti į kitą – vaizduotės – pasaulį, tuo pat metu liekant jį talpinančioje aplinkoje. Joje jis ne tik atidžiai stebi atverstą knygą, bet ir vis žvilgčioja į jam skaitančio suaugusiojo veidą. Sekdamas šio akies judesius, mimikas ir gestus, jis gauna daug papildomos informacijos apie pačią istoriją. Įdomu dar ir tai, kad net ir iliustracijose kūdikis dažniausiai pastebi veidus, jų išraišką, emociją – visa tai, kas žmogiška.

Vienas dažniausiai sutinkamų mitų – jei vaikas juda, vadinasi nesiklauso, nes jam neįdomu. Tačiau yra priešingai: kūdikiai ir maži vaikai klausosi – kaip ir mokosi – judėdami. Vos tik pradėjus skaityti, kūdikio kūnas pasvyra į priekį, ties knyga. Jis gali imti greičiau žįsti čiulptuką, mostaguoti kojytėmis, seilėtis ar kramsnoti knygos kampą.

Skaitymas nuo mažų dienų / Shutterstock nuotr.

Kuo labiau skaitymas primena žaidimą ir įtraukia ne tik klausą, bet ir regą (iliustracijų stebėjimą, įvairių detalių ieškojimą), uoslę (knygos uostymą), skonį (knygos „ragavimą“ ją dedant į burną) ir lytėjimą (puslapių ar įvairių knygos detalių lietimą), tuo jis malonesnis mažajam skaitytojui ir tuo stipresnis ryšys tarp jo ir jam skaitančio asmens kuriamas. Todėl labai svarbu vaikui leisti aktyviai dalyvauti skaityme, net jei tai jus muša iš vėžių, juolab kad kūdikis geba koncentruoti dėmesį tik gana trumpą laiką.

Taigi knyga ankstyvojoje vaikystėje įgauna prasmę tuomet, kai ji yra emocijų dalinimosi pagrindas tarp kūdikio ir suaugusiojo. Jeigu skaitymas pastarajam neteikia džiaugsmo, juo nesimėgaus ir kūdikis. Suaugusiojo ir vaiko bendras susikoncentravimas į tai, kas nėra kasdienybė ir pareigų atlikimas, prisideda prie jų tarpusavio ryšio kūrimo, o šis – vienas esminių skaitymo ankstyvoje vaikystėje privalumų ir siekiamybių.

Ideali knyga kūdikiui

Dar vienas gajus mitas – neva knygos patiems mažiausiesiems būtinai turi išmokyti kokio nors įgūdžio (ankstyvo savarankiško skaitymo ar rašymo, ėjimo ant puoduko) arba padėti išspręsti kokią nors problemą (nenorą valytis dantų, greičiau užmigti, nebebijoti tamsos). Patys ketinimai nėra blogi – šios temos išties dažnai sutinkamos knygose vaikams. Bėda ta, kad dažnai jos įgyvendinamos itin primityviai, o vaistų instrukcijas labiau primenančiuose tekstuose literatūrinio kalbos pajautimo, humoro ar meninių iliustracijų nė su žiburiu nerasi. Tuo tarpu ankstyvojo skaitymo specialistai pabrėžia minėtų dalykų svarbą besiformuojančiai vaiko psichikai.

Vis dėlto suaugusieji dažnai linkę manyti, kad mažas vaikas literatūrinės kalbos ir įmantresnių, siurrealistinių iliustracijų nesupras. Tačiau tam, kad skaitymas teiktų džiaugsmą, jam ir nebūtina visko suprasti (o jūs visada galite paaiškinti skaitomas knygas ir žiūrimus filmus?). Be to, vaikas suvokia daugiau, nei mums atrodo, kartais – ir daugiau už mus pačius. Pavyzdžiui, nuo šeštojo mėnesio kūdikis knygoje jau pastebi įvairias detales ir geba „skaityti“ iliustracijas, tuo tarpu suaugusieji šį gebėjimą yra praradę ir dažniausiai koncentruojasi vien į tekstą. Galiausiai, kai knygoje viskas tiesmukai pasakyta ir parodyta – mažiesiems nuobodu, o jų mąstymas nestimuliuojamas.

Labai svarbu, kad skaitomas tekstas skambėtų natūraliai, o jo struktūra būtų linijinė ir nepernelyg sudėtinga. Pasikartojantis veiksmas ir frazės, jų ritmiškumas, onomatopėjos – jei visa tai yra knygoje, galite būti tikri, kad vaikas prašys ją skaityti vėl ir vėl. Ir vėl. Ir vėl... kol tekstą mokės mintinai! Todėl ypač svarbu, kad istoriją kaskart skaitytumėte tokią, kokia užrašyta knygoje, nekeisdami jos žodžių, nepraleisdami tam tikrų jūsų manymu per daug sudėtingų dalių ir neįterpdami jokių paaiškinimų. Bet kokiu atveju, jei bandysite ką nors pakeisti, klausytojas tai iškart pastebės ir jums primins. Be to, su skaitomo teksto pastovumu vaikas gali susieti ir jį skaitantį asmenį, o tai veikia raminančiai.

Mama skaito knygą vaikui / Shutterstock nuotr.

Rožiniai kačiukai ar pabaisa spintoje: ko reikia augančiam žmogui?

Pastebėta, kad maždaug nuo šeštojo mėnesio kūdikis jau pats noriai renkasi knygas ir turi savo mėgstamus autorius ar iliustracijų stilių. Taip pat jis ima prisirišti prie patinkančių personažų, kurių pasikartojantis pasirodymas skirtingose serijos knygose prisideda prie saugumo, nuspėjamumo poreikų tenkinimo. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, kad istorijos vaikams būtent ir yra kuriamos paisant jų galimybių ir poreikių.

Vėlgi apie šeštąjį gyvenimo mėnesį kūdikis ima suprasti, kad mama nėra su juo susiliejęs, išimtinai tik juo besirūpinantis žmogus. Todėl natūralu, kad pirmosios istorijos dažnai vienaip ar kitaip susijusios su šiuo suvokimu. Jų pagrindinė tema neretai būna kokio nors objekto pametimas ar gyvūno dingimas. Klausydamasis šių istorijų, vaikas tam tikra prasme gali eksperimentuoti su savo nerimu jį perkeliant į istorijos kontekstą. Taip jis nėra priverstas susidurti su realia mamos praradimo baime, bet netiesiogiai patirdamas gali ją kontroliuoti, o tai suteikia pasitikėjimo ir pasitenkinimo savimi jausmą.

Išsiskyrimo nerimas palaipsniui tampa mirties baime, nes apie antruosius gyvenimo metus randasi suvokimas apie savo pačių ar artimiausių žmonių galimą išnykimą. Nebūties baimė ypač suaktyvėja prieš einant miegoti, todėl ir knygų apie ruošimosi miegui ritualus, nakties ir tamsos baimę, skirtų būtent mažiesiems skaitytojams – gausu.

„Vaikus reikia traumuoti“, sakė garsus prancūzų paveikslėlių knygų kūrėjas Tomi Ungerer, kritikuodamas pernelyg švelnią ir saldžią literatūrą vaikams, visiškai neruošiančią gyvenimui. Ir išties, baisios istorijos – kitas svarbus mažo vaiko poreikis (ir, beje, didžiulis džiaugsmas). Verksmas, pykčio proveržiai, noras dominuoti bei kiti gąsdinantys jausmai, kuriuos vaikas patiria priešinimosi nustatytoms riboms arba vaidinamuoju „ne“ periodu, besitęsiančiu maždaug nuo 18 mėn. iki 2 m., lemia jo susidomėjimą baisiomis istorijomis. Savo jausmus jis pritaiko knygos herojams – raganoms, monstrams, vilkams ir kitiems baubams. Tai, kad baisiose istorijose visada vyksta konfrontacija ir visada laimi gėris (dažnai gėrį įkūnija nykštukas ar kitas fiziškai mažas personažas, o blogį – didelis, taip dar labiau palengvinant vaiko identifikaciją), jam padeda nebijoti savo agresyvių jausmų ir suprasti, kad tie jausmai jo nesunaikins ir neatstums šeimos.

Skaitymas nuo mažų dienų / Shutterstock nuotr.

Artėdamas prie trečiojo gimtadienio, vaikas geba vis geriau suprasti humoristinius ir fantastinius pasakojimus. Šiuo amžiaus tarpsniu imama suvokti, kad vaizduotė – tai galimybė įvardyti tai, ko nėra aplink, ko negalima parodyti pirštu. Fantastinės, magiškos istorijos prisideda prie vaizduotės ir kūrybiškumo skatinimo bei padeda įvardyti, o ne nuneigti tai, kam žodžių vaikas neturi ar bijo pripažinti. Tai itin tinkamas metas pirmosioms pasakoms, kurių magiškumas, o kartais ir žiaurumas gali būti tinkamas būdas mažo vaiko nerimui ir agresyviems impulsams švelninti.

Apibendrinant, kai kuriuos ankstyvojo skaitymo entuziastus norisi nuvilti, o su skeptikais palinksėti galva: net jei su savo sūnumi ar dukra skaitysite nuo pat gimimo, visiškai nereiškia, kad išauginsite knygų mylėtoją. Užaugę jie patys pasirinks labiausiai tinkančią priemonę, palengvinančią ir pradžiuginančią būtį. Kažkam pirmiausia tai bus knyga, kažkam – gal muzika ar sportas, ir tai puiku. Tiesiog būtų gaila, kad vaikas knygos išvis nepažintų, o šią pažintį pradėti nuo kūdikystės – kaip pavasarį sodinti gėles – tinkamiausias metas.