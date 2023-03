Trynukų susilaukusi Jurgita: kai pamačiau, kokie jie mažyčiai, buvo labai sunku

Žinia, kad laukiasi trynukų, Jurgitai Jadeškaitei buvo kiek netikėta. Pirminio vizito pas gydytoją metu ultragarso tyrimas parodė dvynukus, tad Jurgita net nesusimąstė, kad galėtų būti kitaip. Ir tik po mėnesio sužinojo, kad laukiasi trynukų. Nors šią naujieną priėmė ramiai, vis dėlto suprato, kad laukia nemažai iššūkių.

Šiandien J. Jadeškaitė džiaugiasi turėdama sveikus bei laimingus vaikus ir tikina, kad sunkiausias etapas liko praeityje. Tačiau dėl ko Jurgitą įspėjo medikai? Kokie iššūkiai užklupo gimus trynukams? Ir kaip sekasi auginti ne tik juos, bet ir vyresnėlį sūnų, savo patirtimi dalijasi daugiavaikė mama.

– Jurgita, kaip priėmėte žinią, kad laukiatės trijų vaikelių?

– Žinia buvo netikėta, bet ją priėmiau gana ramiai. Jau buvau apsipratusi su ta žinia, kad laukiuosi dvynukų, nes pirmo vizito metu pas gydytoją ultragarso tyrimu tai buvo patvirtinta. Ir tik po mėnesio Santaros klinikose ultragarso tyrimo metu gydytoja labai ramiai pasakė, kad vis dėlto laukiuosi trijų vaikelių. Tada mane ištiko lengvas šokas, skruostais nuriedėjo ašaros: „Trys – tai trys.“

Juditos vaikai / Asmeninio archyvo nuot.

– O kam pirmajam pranešėte šią naujieną?

– Išėjusi iš gydytojos kabineto prisėdau ant šalia esančios sofos ir paskambinau vyrui, pasakiau, kad vis dėlto bus ne dvynukai, o trynukai.

– Ar visada svajojote apie didelę šeimą?

– Pati esu iš didelės šeimos, turiu sesę ir brolį. Vyras taip pat turi sesę. Tai abu žinojom, kad tikrai norim dviejų vaikų, o gal net ir trijų. Tad, kad nekiltų dvejonių, kiek vaikų norim, išėjo taip, kad turim keturis (šypsosi).

– Ar jūsų giminėje yra buvę ir daugiau tokių nėštumų?

– Tai pirmas toks atvejis giminėje. Iki šiol nėra buvę nei dvynukų, nei trynukų.

– O koks buvo šis nėštumas, ar neprireikė ypatingo medikų dėmesio?

– Nėštumas buvo lengvas, gal tik pirmą nėštumo trimestrą kankino nėščiųjų toksikozė, kuri buvo žymiai stipresnė, nei kai laukiausi vieno vaiko. Kas dvi savaites, iki 22-osios savaitės, lankiausi Santaros klinikose, nes buvo rizika dėl dvynių transfuzijos sindromo, mat viename maiše augo identiški dvyniai. Tačiau visi trys mažyliai augo gerai, todėl vėliau, taip pat kas dvi savaites, lankiausi jau pas savo gydytoją, kuri toliau stebėjo nėštumą.

– Ar medikai Jus įspėjo dėl galimos rizikos laukiantis trijų mažylių?

– Santaros klinikų gydytoja įspėjo apie galimas rizikas, viena iš jų, kaip ir minėjau anksčiau, buvo dvynių transfuzijos sindromas. Gydytojai taip pat perspėjo apie priešlaikinį gimdymą ir, žinoma, pažymėjo, kad vaikai gims anksčiau, bus ankstukai, nes išnešioti trynius leidžiama ne ilgiau nei iki 34-os nėštumo savaitės. Taip ir buvo, mažyliai gimė sulaukę 31-osios savaitės. Titas svėrė 1210 gramų, Joris 1480 gramus, o Benas – 1740 gramų.

– Kokius didžiausius iššūkius nėštumo metu teko patirti?

– Didžiausias iššūkis buvo paruošti save bei šeimą morališkai ir tą žinią priimti optimistiškai. Taip pat susivokti, kad visko reikės trigubai. Reikėjo laiko pagalvoti, kaip reikės paskirstyti laiką, kaip susidėlioti dienotvarkę, nes juk ir vyresnį sūnų turime.

– Galbūt dar prisimenate, kokios buvo pirmosios paros, praleistos ligoninėje?

– Kai vaikai gimė, mane apėmė nenusakoma laimė, euforija. Džiugiomis naujienomis dalijomės su artimaisiais. Tačiau buvo ir nerimo, ašarų. Pamačius pirmą kartą, kokie jie mažyčiai, kad jie prijungti prie aparatų, guli inkubatoriuje, buvo labai sunku.

Be to, po pusantros paros du vaikus iš akušerijos reanimacijos perkėlė į Vaikų ligoninės reanimaciją, tad būdama Akušerijos skyriuje mačiau ir lankiau reanimacijoje tik vieną mažylį. Apie kitų dviejų vaikų sveikatos būklę sužinodavau tik paskambinusi į Vaikų ligoninę arba man papasakodavo vyras, nes jis nueidavo pas juos, o aš tuo metu to padaryti dar negalėjau.

Juditos vaikai / Asmeninio archyvo nuot.

– Kokios emocijos užplūdo, mažylius pirmą kartą paėmus ant rankų?

– Tiksliai nepamenu, tai buvo antra ar trečia para po jų gimimo, kai reanimacijoje sesutė pasiūlė kengūravimo metodą. Tuo metu net nežinojau, kas tai yra. Kai sesutė iš lovytės paėmė Beną ir jį uždėjo man ant krūtinės, atrodo, sustojo laikas. Tas prisilietimas buvo neįkainojamas. Nors tai truko tik kelias minutes, bet jausmas buvo nuostabus. Grįžau į palatą su šypsena veide. O pati vaikus paėmiau į rankas tik po savaitės, kai visi trys buvo perkelti į skyrių iš reanimacijos, tuomet buvome kartu vienoje palatoje. Tada drebėjo rankos, kaupėsi ašaros, pamenu, kaip sesutei sakiau, kad bijau, bijau juos imdama užgauti.

– Jurgita, o kokie buvo pirmieji metai auginant trynukus? Ar vaikeliai augo sveiki?

– Pirmi metai buvo greiti, daug naujų pirmų kartų, pasiekimų. Nusistatėme tvarką, įsivedėme rutiną, ji palengvino kasdienybę. Buvo aišku, kada trynukai valgys, kada miegos, o kada bus jų būdravimo ir užsiėmimų laikas. Nerimo ir streso buvo žymiai mažiau, nei kai auginome pirmąjį vaiką. Juk jau šiokią tokią patirtį turėjau ir ramiau reaguodavau į viską.

Tais metais buvo ir miego trūkumo, ypač po ligoninės, bet su vyru buvom pasidalinę, kad vieną naktį jis keliasi, kitą naktį – aš. Taip pat nemažai lankėmės pas gydytojus: pas šeimos gydytoją lankėmės kas mėnesį, o Santaros klinikose pas specialistus lankėmės profilaktiškai kas tris mėnesius, kol trynukams sukako metai. Vaikai augo sveiki, ypatingos priežiūros jiems neprireikė.

– Ar berniukai greitai pasivijo bendraamžius, kalbu apie jų raidą?

– Kaip greitai tai nutiko, jau nepamenu, bet kai jiems buvo truputį daugiau nei metai, vaikai jau vaikščiojo. Praėjo visus etapus: šliaužiojo, ropojo, stojosi ir pradėjo vaikščioti. Viskas vyko palaipsniui. Raida nevėlavo, ji atitiko jų koreguotą amžių.

Juditos vaikai / Asmeninio archyvo nuot.

– Kaip sekasi šiuo metu?

– Visko būna, tačiau iš esmės mums sekasi gerai. Be to, neseniai grįžau į darbą. Tuo labai džiaugiuosi, pagaliau išėjau į žmones, į naujai seną aplinką. Mano galva pradėjo dirbti ne tik vaikų priežiūros režimu. Šio naujo etapo man jau labai reikėjo.

– Jurgita, o kuris vaikų auginimo etapas Jums buvo lengviausias?

– Sunku pasakyti, kiekvienas iš tų etapų turi savų pliusų ir minusų. Vienu metu būdavo sunkiau, galvodavau, kad kai paaugs, bus lengviau. Tačiau jiems paaugus atsirasdavo naujų iššūkių. Kai prisimindavau, kas prieš tai atrodė sunku, dabar atrodo, kad nebuvo jau taip ir sunku. Arba atrodo, kad dabar darytum šiek tiek kitaip, kad būtų lengviau. Sakyčiau, kad gal dabartinis etapas gana paprastas, nes jie jau didesni, gali pasakyti, ką skauda, kodėl verkia, ko nori ar ką padaryti, kad būtų galima patenkinti vieną ar kitą jų poreikį. Gali su jais jau susitarti, pasikalbėti ir suprasti, kas atsitiko.

Žinoma, sunku tai, kad reikia stipriai dirbti ne tik su jais, bet ir su savimi, ne visada nusileisti, brėžti ribas, kiek galima tų ribų nepažeisti, suvaldyti brolių tarpusavio konfliktus, kad kažkuris nesijaustų labiau nuskriaustas, arba kad vienam galima, o kitam – jau ne.

– Ar berniukai jau lanko darželį? Kaip sekėsi adaptuotis?

– Taip, darželį pradėjo lankyti dar prieš 2-ąjį gimtadienį. Adaptacija buvo gana lengva. Pirmos dienos nedrąsios. Atsisveikinimai su ašaromis. Nors sūnūs gana greitai apsiprato, bet pirmais metais dažnai sirgo, per mėnesį būdavo darželyje vos kelias dienas. Vėliau paaiškėjo, kad dažną sirgimą lėmė išvešėję adenoidai, dėl kurių jau buvo ir kitų pasekmių, tokių kaip blogas sąkandis, kvėpavimas per burną miego ir ramybės metu, knarkimas, slogos komplikacijos ir t. t. Praeitų metų gruodžio mėnesį visiems trims buvo atlikta adenoidų šalinimo operacija ir nuo Kalėdų vaikai darželį lanko pavyzdingai, be sirgimų. Tik vasarį buvo susirgęs Joris, jam buvo lengva sloga, kurią pavyko išgydyti per savaitę. Tad dabar į darželį vaikai eina su malonumu, ryte atsikėlus ir paklausus jų, kur važiuosim, visi su džiaugsmu šaukia, kad į darželį. O ir darželyje iš rūbinės bėga į grupę, apsikabina auklėtojas, mums pamoja „ate“.

Juditos vaikai / Asmeninio archyvo nuot.

– Ar į darbą grįžote vaikams išėjus į darželį?

– Grįžau šiek tiek vėliau, kai vaikams suėjo 3 metai. Kadangi, kaip minėjau, jiems pradėjus lankyti darželį prasidėjo ir dažnos ligos, dar metams buvau pratęsusi vaiko priežiūros atostogas.

– Ar dabar pavyksta rasti laiko sau, pomėgiams?

– Laiko sau visada skirdavau ir tada, kai vaikai buvo maži. Kartą per mėnesį turėdavau dvi dienas grožio procedūroms, pvz., pas manikiūrininkę ar kosmetologę. Vyras noriai išleisdavo, pabūdavo ir pasirūpindavo vaikais vienas, kol truputį atitrūkdavau nuo namų rutinos. Taip pat išeidavau susitikti su draugėmis, kavos. Nebuvo taip, kad visiškai užsidariau namuose ir nuo vaikų nesitraukiau nė per žingsnį.

– Jurgita, be trynukų Jūs auginate ir dar vieną sūnų, iš viso turite keturis berniukus. Ar lengvai randate kompromisų?

– Viskas vyksta derybų būdu. Keturi vaikai, visų skirtingi charakteriai, visi su savo pageidavimais, principais. Tenka pasitelkti derybas, tartis, pasiūlyti ką nors kito, pavyzdžiui, jei įvyksta konfliktas dėl žaislų. Būna, kad pasitelkiam ir balsavimą, kai nesutampa vaikų pageidavimai, tada skaičiuojam, ko nori dauguma, taip ir būna.

Juditos vaikai / Asmeninio archyvo nuot.

– Kas Jums teikia daugiausia laimės būnant mama?

– Laimingi, sveiki vaikai ir tai, kad juos turiu, o jie turi mane.