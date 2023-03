Bipolinį sutrikimą turinti Klementina: išmokau nebežvelgti bedugnei į akis

„Mano gyvenimas primena filmą „Kovos klubas“, – sako 35-erių Klementina Puolikaitė-Ageymang ir teigia jau įgijusi reikiamų šiai kovai įgūdžių. Nors tai stipri, energinga ir turinti gerą humoro jausmą moteris, jau dvidešimt metų ji gyvena su bipoliniu sutrikimu, kuris tai pakylėja iki dangaus, tai sviedžia į giliausią bedugnę. Pakilti iš tamsos moteriai padėjo vyras ir sūnelis, o visiems susidūrusiems su šia liga ji nori pasakyti: jūs ne vieni. Rinkitės gyventi.

Į LRT.lt redakciją Klementina kreipėsi pati, norėdama papasakoti savo istoriją ir padėti tiems, kurie ieško tamsoje šviesos. Apie tai, kad turi šį sutrikimą, ji sužinojo, kai dėl paauglystės hormonų siautėjimo atsidūrė psichiatrijos ligoninėje.

Bipoliniam sutrikimui būdingi atsikartojantys afektiniai nuotaikos ir aktyvumo lygio sutrikimai, tokie kaip manija arba hipomanija ir depresija. Klementinos teigimu, šis sutrikimas sudrebina žmogaus gyvenimą iš pamatų ir ne kiekvienam pavyksta tai ištverti. Tačiau būtent dėl to ši moteris ir tapo stipri.

Paauglystėje sutrikimą romantizavo

Papasakoju Klementinai, kad apie bipolinį sutrikimą kadaise sužinojau iš filmo „Ponas Džounsas“, kuriame Richardas Geere’as įtaigiai, bet kiek romantizuotai suvaidino šio sutrikimo kamuojamą žmogų. Tik tuo metu tai buvo vadinama maniakine depresija, kurios termino vėliau buvo atsisakyta. „Mano gyvenimas labiau primintų filmą „Kovos klubas“, – šypsodamasi sako pašnekovė. – Tai visiškai neromantiška, nors paauglystėje būtent taip ir atrodė.“

Jos teigimu, pažintis su šia liga prasidėjo nuo paauglystėje ją kankinusios meilės vyresniam vyrui. Klementina, kuriai tuo metu buvo keturiolika, buvo nukreipta į Klaipėdoje esančią psichiatrijos ligoninę.

„Psichiatrė nusijuokė ir pasakė, kad nuo meilės išgydyti negali. Tačiau antidepresantų vis dėlto paskyrė. Man atrodė: oho, kaip kieta, aš turiu tokią diagnozę! Tuo metu buvo populiari knyga „Prozako karta“, tad jaučiausi priklausanti tai kartai, visiškai sutapatinau save su knygos heroje ir romantizavau savo sutrikimą.“

Per žingsnį nuo priklausomybių

„Romantika“ dingo susidūrus su tikru gyvenimu. Klementina teigia atsipeikėjusi, kai jai buvo aštuoniolika ir kai išvyko studijuoti į sostinę: ji jau buvo nustojusi gerti vaistus, netgi pamiršusi apie savo diagnozę, kai staiga pajuto, jog nebenori lankyti paskaitų, apskritai niekam nebeturi motyvacijos. Tuo metu pagalbos nesikreipė, tarsi laukė kažkokio stipresnio postūmio.

Būdavo, pagauta pakylėjimo išleidi visus pinigus, dar ir prisiskolini… Panirti į priklausomybes, savidestrukciją būdinga bipoliniam sutrikimui.

„Bėgant metams viskas pradėjo labai blogėti, pašlijo ir ilgalaikiai santykiai su ankstesniu vyru – jis mane paliko. Darbe tuo metu jaučiau didelį spaudimą, krūvis buvo nežmoniškas, o aš buvau visiškai viena… Tuo metu jaučiausi grynai kaip „Kovos klube“. Aiškiai atsimenu epizodą, kai iki dviejų nakties dirbau, tada išjungiau kompiuterį ir nuvažiavau į barą. Nežinau, kodėl taip pasielgiau, bet tada ir prasidėjo: pradėjau dažnai eiti į barus, alkoholis maišėsi su vartojamais antidepresantais, o nuo tokio derinio prasidėdavo manijos periodas. Būdavo, pagauta pakylėjimo išleidi visus pinigus, dar ir prisiskolini… Panirti į priklausomybes, savidestrukciją būdinga bipoliniam sutrikimui. Taigi mano elgesys buvo chrestomatinis, elgiausi tarsi pagal vadovėlį“, – atvirauja pašnekovė.

Klementina / Asmeninio archyvo nuotr.

Nuo euforijos iki kritimo į bedugnę

Bipolinį sutrikimą galima atpažinti iš energijos ir emocijų bangavimo, kurie per gyvenimą epizodiškai atsikartoja. Klementinos teigimu, energijos pakylėjimas, dar vadinamas manija, jai trukdavo savaitę ar dvi: šiuo periodu atsirasdavo daug jėgų, kildavo grandiozinių idėjų, kurias visas norėdavosi įgyvendinti vienu metu, o nuotaika būdavo labai pakili, norėdavosi socializacijos. Iš to didelio užsidegimo net nereikėjo miegoti ar valgyti.

„Žinau, kad mano kolegos matė tas „bangas“, turbūt nepatikliai žiūrėdavo į mano tokį užsidegimą ir galvodavo, kiek čia ilgai užtruks, kol aš vėl krisiu į depresiją“, – pasakoja moteris.

Ir išties, toks emocinis pakilimas labai išeikvoja jėgas, žmogus galiausiai pasijaučia išsunktas ir jo būsena pereina į „pilką“, kaip vadina Klementina: „Tai tarpinis variantas, kai jautiesi niekaip, tačiau esi ramus. Todėl man geriau jaustis niekaip, nei būti maniakizmo etape, nes jis be galo išsekina.“

Galiausiai iš pilkos būsenos pereinama į depresiją, kuri gali tęstis iki kelių mėnesių. Jos pirmuoju požymiu Klementina įvardija asmeninės higienos trūkumą: „Pradedi nebeiti į dušą, neplauni galvos, net katino kraiko nepakeiti – namai atrodo kaip sąvartynas. Iš to galima suprasti, kad panirai į depresiją, nes manijos metu būna atvirkščiai – erzina bet koks trupinėlis, tuo metu esi perfekcionistas, kuris nori viską padaryti tobulai, visur turi būti švara.“

Moteris teigia, kad minėtąsias bangas iš dalies gali paskatinti stresiniai įvykiai, tačiau iš esmės tai susiję su hormonų serotonino, dopamino ir adrenalino disbalansu – to, ko pats žmogus negali kontroliuoti. „Kartais taip sunku ištverti šią būseną, kad žmogus pradeda žaloti save. Ne todėl, kad jis nebenori gyventi, – tiesiog fizinis skausmas nukreipia dėmesį nuo to, kaip jaučiamasi viduje“, – atvirauja moteris.

Darbe patyrė mobingą

Klementina jau dvylika metų dirba žiniasklaidos srityje – kalbos redaktore bei žurnaliste, taip pat yra dirbusi komunikacijos specialiste. Šiuo metu ji yra išėjusi motinystės atostogų. Moters teigimu, darbas jai patinka, o ir jos sutrikimas dirbti netrukdė, net ir depresijos epizodais. Vis dėlto taip mano ne visi. Vienoje iš darboviečių tiesioginė moters vadovė, sužinojusi apie Klementinos sutrikimą, bandė nuteikti kolektyvą prieš ją. „Vėliau sužinojau, jog pati mano vadovė serga tuo sutrikimu, todėl visa tai atrodė taip neteisinga. Juolab kad esu puiki savo srities specialistė! Iki šiol nerandu atsakymo, kodėl manęs taip nekentė, gal manyje ji matė save?..“

Tai nebuvo vienintelis darbas, kuriame moteris teigia patyrusi mobingą. „Man tai buvo tarsi peilis, nes tam tikru laikotarpiu net neturėjau į ką atsiremti“, – apie sunkų periodą iki šeimos sukūrimo pasakoja ji.

Sunkus nėštumas ir pagerėjimas pagimdžius

Būtent sukūrusi šeimą ji teigia supratusi, kad reikia keisti gyvenimą iš esmės. Prieš dvejus metus moteris sutiko savo būsimą vyrą, kilusį iš Ganos ir apsigyvenusį Lietuvoje. Pora susituokė ir susilaukė sūnaus, kuriam dabar – daugiau nei metai.

Moteris teigia, kad kadaise net nesvarstė galimybės susilaukti vaikų. „Iki tol man net į galvą tai nešovė, bet sutikau tinkamą žmogų. Ir dabar šis mano mažas vėjukas, mano sūnus, yra uraganas, kurį labiausiai myliu šiame pasaulyje“, – šypsodamasi sako moteris.

Ne paslaptis, kad susidūrusieji su psichinės būklės sutrikimais kartais bijo kurti šeimą, nes nebūna tikri, kad susitvarkys. Klementina teigia, kad jai nutiko priešingai – susilaukus vaiko jos emocinė būklė akivaizdžiai pagerėjo.

Tik nėštumas lengvas nebuvo: „Nėštumo metu man reikėjo nutraukti vaistų, kurie buvo skirti bipoliniam sutrikimui suvaldyti, vartojimą. Mano emocinė būklė priminė melancholiją, tačiau didesnių depresyvumo ar manijos epizodų nebuvo. Kai trečiąjį nėštumo semestrą ginekologė pasiteiravo, kaip jaučiuosi, pasakiau, kad emociškai esu blogos būklės. Buvau nuvesta pas psichiatrą, kuris mane iškart – be daiktų, net be telefono kroviklio, taip, kaip stoviu, nusiuntė į Vasaros gatvėje esantį Krizių centrą, kuriame praleidau dešimt dienų. Be vaistų, vien taikant kasdienę psichoterapiją, man išties pavyko ten atsigauti!“

Viskas pasikeitė, visas mano pasaulis. Jaučiu, kad ne aš padedu vaikui – vaikas padeda man, jis mane saugo.

Moteris sostinėje esančiame Krizių centre sužinojo, kad nemenka tikimybė, jog pagimdžius jos būklė pagerės ir galbūt nebereikės vartoti antidepresantų ir kitų psichotropinių vaistų. „Mes su vyru tikėjome ir tikėjomės, kad po gimdymo man pagerės, ir tikrai situacija pasikeitė. Viskas pasikeitė, visas mano pasaulis. Jaučiu, kad ne aš padedu vaikui – vaikas padeda man, jis mane saugo.“

Tiesa, Klementina jautriai prisimena, kaip vos jai pagimdžius Santarose apsilankė socialinė darbuotoja ir pasakė iškviesianti Vaiko teisių apsaugos tarnybą: „Buvau šokiruota, nes tokio vizito sulaukiau dėl to, kad esu gulėjusi psichiatrijos ligoninėje ir turiu tokią diagnozę. Po dešimties dienų Vaiko teisių tarnybos atstovai mane aplankė ir, žinoma, nerado jokių pažeidimų.“

Padeda paprasti dalykai

Nors kalbame apie itin rimtus dalykus, nesunku pastebėti, kad Klementina turi gerą humoro jausmą ir į problemas stengiasi pažvelgti per pozityvesnę prizmę. „Tokiose situacijose gelbsti humoras, man netgi psichiatrė yra pasakiusi: jeigu tai padeda, tai gelbsti ir Dievas“, – sako moteris.

Sunkiausiu ir vienišiausiu periodu Klementina nusprendė ranka popieriuje išrašyti visą susikaupusį skausmą, toks paprastas pratimas jai labai padėjo. „Psichiatrai vis siūlydavo man tai pamedituoti, tai išeiti pasivaikščioti, ir mane erzindavo, kodėl visi tą patį siūlo? Tačiau tiesa ta, kad privalai rasti tam jėgų, net ir per prievartą daryti viską, kad tik pagerėtų. Atrodo, tokie nereikšmingi dalykai kaip pasivaikščiojimas, sportas, sveika mityba, net ir vanduo, žingsnis po žingsnio padeda pasijusti geriau. Ir kai atsigręži atgal, pamatai, kad jau nuėjai ilgiausią kelią ir esi labai pasikeitęs.“

Klementiną retkarčiais kamuoja nerimo, panikos priepuoliai, tokiais atvejais labai gelbsti šaltis įvairiais pavidalais – pajutusi artėjantį nerimą, ji pasiima leduką ar sniego į rankas arba palenda po šaltu dušu. Moteris užsimena, kad bipolinį sutrikimą lydi ir kiti dalykai, pavyzdžiui, ją vargina neramių kojų sindromas, kiti susiduria su noru rautis plaukus, kasytis ir pan. Tad svarbu išmokti gyventi čia ir dabar, tolygiai kvėpuoti, gebėti save nuraminti. Itin svarbu ieškoti pagalbos.

Klementina pabrėžia, kad dalis turinčiųjų šį sutrikimą daro klaidą – vos pradėję gerti psichiatrų jiems paskirtus vaistus ir pasijutę geriau, nutraukia vaistų vartojimą. Tai sukelia atkrytį. „Mūsų nervai, staiga nustoję gauti laimės hormono serotonino, vienas į kitą pradeda brūžintis tarsi stygos“, – paaiškina moteris.

Klementina / Asmeninio archyvo nuotr.

Kaip atskirti ligą nuo savęs

Moteris teigia pažintį su žmonėmis pradedanti nuo pasisakymo, kad ji serga bipoliniu sutrikimu. „Žmonės reaguoja normaliai, nes tai labiau ne liga, o sutrikimas, su kuriuo tu tiesiog susigyveni. Kartą artimas žmogus man pasakė: „Aš nežinau, kur baigiesi tu ir kur prasideda tavo depresija.“ Kažkuriuo metu tikrai buvau save pametusi ir nesupratau, kur esu aš, o kur – mano liga. Tačiau dabar, ypač pastaraisiais mėnesiais, kažkas pasikeitė, galbūt po gimdymo stabilizavosi hormonai. Todėl galiu tvirtai pasakyti, kad čia dabar esu tikroji aš.“

Kartą artimas žmogus man pasakė: „Aš nežinau, kur baigiesi tu ir kur prasideda tavo depresija.“

Pasiteiravus, kas per tuos dvidešimt metų, per visas tas „bangas“ ir bandymą atitaikyti vaistus, kurie jos neslopintų ar smarkiai nesuaktyvintų, padėjo nepamesti savęs, Klementina atsako, kad žmonės, kurie buvo šalia, – jos gyvenimo vyrai. Ypač dabartinis, kuris kartu su Klementina ėjo pas gydytojus ir nuoširdžiai domėjosi, kaip galima jai padėti gyventi visavertį gyvenimą. Moteris šiuo metu jaučiasi daug geriau ir planuoja palaipsniui, padedant gydytojai, nutraukti antidepresantų vartojimą.

Atvirauja, nes nori padėti kitiems

Dėl to, kad dabar moteris jaučiasi savimi, ji ir nusprendė viešai pasidalinti savo istorija. „Matau, kaip žmonėms tokie dalykai svarbu, kokie jie yra sutrikę ir nesupranta, kaip sau padėti. Net skaitant straipsnius, kuriuose žmonės pasakoja apie panašias problemas, galima justi, kiek ten yra baimės. Tačiau noriu pasakyti: tu nesi vienas. Ir tikiuosi, kad tie, kuriems reikia pagalbos, su manimi susisieks. Aš viską esu praėjusi ir išbandžiusi, viską puikiai suprantu ir galiu tuo pasidalinti.“

Moteris nori įkvėpti kitus gyventi ir nebijoti prireikus kreiptis pagalbos, kad ir į ją, nes tokiais atvejais žmogus gali jaustis visiškai vienas. „Jei ilgai žiūrėsi į bedugnę, bedugnė ims žiūrėti į tave. Ne romantiškai, o tragiškai. Tad nesudievinkime M. Bulgakovo, kuris sakė: „Rask, ką myli, ir leisk tam tave nužudyti.“ Depresijoje nėra nieko gražaus ir pozityvaus. Rinkitės gyvenimą!“