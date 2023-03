Dietologė pataria, kaip pasirinkti kokybišką faršą: išbandykite ir mėsos kukulių receptą su parmezanu

Mėsos kukuliai – tiek suaugusių, tiek vaikų mėgstamas patiekalas, kurį paruošti namuose išties paprasta. Tačiau gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad gaminantis šį nebrangų patiekalą, svarbu pasirinkti kokybišką maltą mėsą, o sveikatai palankiausia – kuo liesesnė, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Pasak gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, maltos mėsos maistingumas priklauso nuo jos rūšies ir sudėties. Visgi, vienas iš jos privalumų – maltą mėsą lengviau valgyti tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms: „Malta mėsa yra minkštesnė, tad ją lengviau valgyti senyvo amžiaus žmonėms, kuriems kieto maisto kartais rekomenduojama privengti ir mažiems vaikams, mat sumaltoje mėsoje arba žuvyje yra pašaltini kaulai, ašakos. Be to, mėsa tokiu pavidalu, kartais gali būti paprasčiau paįvairinti mitybos racioną.“

Tačiau gydytoja dietologė, renkantis maltą mėsą, pirmenybę rekomenduoja teiki smulkinai mėsai, o ne faršui. „Faršas – priskiriamas mėsos pusgaminių kategorijai, tad į jį gali patekti menkavertės mėsos dalys, kaip kremzlės, sausgyslės, odelės, turinčios didesnį riebalų kiekį ir mažiau vertingų baltymų. Todėl geriausia rinktis liesesnę maltą mėsą, iš baltymais turtingų mėsos dalių ir be subproduktų. Dar vienas būdas – išsirinktą mėsos dalį paprašyti susmulkinti tiesiog prekybos vietoje“, – siūlo E. Gavelienė.

Faršas / Pixabay nuotr.

Gydytoja dietologė sako, kad renkantis maltą mėsą labai svarbu atidžiai panagrinėti ir produkto sudėties etiketę. Be to, ji primena saikingo mėsos vartojimo proporcijas. „Mėsa yra kaloringas produktas, turintis sočiųjų riebalų ir cholesterolio. Nors gyvūninės kilmės maistas yra naudingas dėl baltymų ir įvairių mineralų, tačiau vien jo mitybos raciono nereikėtų apriboti. Mėsą galima skanauti 2–3 kartus per savaitę, tačiau į kasdienį meniu būtina įtraukti ir žuvies bei jūros gėrybių, įvairių vaisių, skirtingų daržovių“, – sveikatai palankios mitybos taisykles primena E. Gavelienė.

Nors smulkintą mėsą ir faršą renkasi dažnas pirkėjas, tačiau prekybos tinklo atstovė Olga Suchačeva pabrėžia, kad ne daugelis žino, kuo šie mėsos produktai skiriasi. „Pagrindinis skirtumas tarp faršo ir smulkintos mėsos yra jų sudėtis bei gaminimo laikas. Smulkinta mėsa gaminama po gyvulio paskerdimo praėjus iki 6 parų.

Maisto ruošimas / Pexels nuotr.

Tokia mėsa gaminama iš iškaulintos žaliavos, o gamybos metu į ją gali būti pridėta ne daugiau kaip 1 proc. druskos. Tuo tarpu faršas gali būti gaminamas per tiek laiko, kiek galioja skerdiena ir yra priskiriamas mėsos ruošinių kategorijai. Tai reiškia, kad į faršą gali būti pridėta įvairių maisto priedų, pavyzdžiui, vandens, prieskonių, stabilizatorių, tirštiklių ar pan. Tačiau visos faršo sudėtinės dalys visuomet būna pažymėtos ženklinimo etiketėje, o jei faršas yra sveriamas – maisto produktų kataloge“, – faršo bei smulkintos mėsos skirtumus vardija ji.

O. Suchočeva priduria, kad renkantis kokybišką smulkintą mėsą, kaip ir įsigyjant bet kokią šviežią mėsą, reikia atkreipti dėmesį į keletą svarbių detalių: „Visų pirma, malta mėsa turi būti vientisos, rausvos spalvos, ne papilkėjusi ir ne apdžiūvusi.

Be to, labai svarbu atkreipti dėmesį į produkto galiojimo terminą, o parsinešus namo smulkintą mėsą laikyti vėsiai, 0–2 laipsnių temperatūroje. Suvartoti ją geriausia per parą. Tuo tarpu faršą geriausia laikyti 0–4 laipsnių temperatūroje ir taip pat suvartoti kuo greičiau. Visą šviežią mėsą rekomenduojama laikyti metaliniuose, stikliniuose induose arba originaliose pakuotėse, kad būtų išvengta mėsos sąlyčio su kitais šaldytuve esančiais produktais.“

Vegetariški kukuliai su parmezano padažu ir smailiagūžiu kopūstu / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

Vegetariški kukuliai su parmezano padažu ir smailiagūžiu kopūstu

Kukuliams ir garnyrui reikės:

– 600 g sojų faršo;

– 2 šaukštų daržovių sultinio;

– 2 šaukštų saulėje džiovintų pomidorų kremo;

– 1 šaukšto kukurūzų aliejaus;

– 500 g spagečių;

– 600 g smailiagūžių kopūstų;

– 2 šaukštų sviesto;

– juodųjų pipirų ir druskos pagal skonį.

– parmezano padažui reikės:

– 1 vnt. geltonojo svogūno;

– 1 skiltelės česnako;

– 1 šaukšto daržovių sultinio;

– 250 ml vandens;

– 100 ml plakamosios grietinėlės;

– 2 šaukštų kukurūzų krakmolo;

– 200 g tarkuoto parmezano;

– 1 ryšulėlio petražolių.

Atitirpinkite faršą. Įkaitinkite orkaitę iki 175 °C temperatūros. Nuvalykite smailiagūžį kopūstą ir supjaustykite jį į 8 dalis. Sudėkite jas į skardą. Ištirpinkite sviestą ir apšlakstykite. Pagardinkite druska ir pipirais. Įdėkite skardą į orkaitės vidurį ir kepkite apie 30 minučių.

Vegetariški kukuliai:

Sumaišykite faršą su juodaisiais pipirais, sultiniu ir saulėje džiovintų pomidorų kremu.

Suformuokite iš faršo kukulius ir kepkite juos vartydami pusėje aliejaus keptuvėje apie 5 minutes.

Išvirkite spagečius pagal instrukcijas ant pakuotės.

Parmezano padažas:

Nulupkite ir supjaustykite svogūnėlį ir česnaką, pakepinkite likusiame aliejuje. Supilkite sultinį, vandenį ir grietinėlę. Virkite apie 5 minutes. Išmaišykite kukurūzų krakmolą nedideliame vandens kiekyje ir įmaišykite į padažą.

Smulkiai sutarkuokite parmezaną trintuve. Suberkite sūrį į padažą ir suplakite padažą iki vientisos masės trintuvu. Pagardinkite pipirais.

Stambiai supjaustykite petražoles. Patiekite vegetariškus kukulius su keptu smailiagūžiu kopūstu, parmezano padažu ir spagečiais. Apibarstykite petražolėmis.