Pradžiugins kiekvieną – kvapnūs cinamoniniai sausainiai

Cinamonas bene labiausiai asocijuojasi su jaukumu, dėl to dažnai jo dedame į įvairius kepinius – bandeles, pyragus, sausainius. Pastaruosius savaitgalio pusryčiams išsikepsite greičiausiai, o gurkšnodami kavą pasilepinsite kepinių kvapais pripildytais namais. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad kepiniams naudojamus aukščiausios rūšies kvietinius galima keisti palankesniems sveikatai – viso grūdo miltais, o prieskonių kvapas padeda sužadinti apetitą, be to, tokie aromatai visada kelia geras emocijas, rašoma prekybos tinklo „Rimi“ pranešime žiniasklaidai.

Kvapnųjį prieskonį naudojame ne tik kepiniams: dažnai cinamoną beriame ir į avižų košę ar skaniname arbatas. Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, kai kurie prieskoniai naudojami ne tik maistui gardinti, bet ir padeda virškinimui, šiek tiek malšina skausmą ar uždegimą: „Daugybėje jų randama naudingų eterinių aliejų, kurie pasižymi antivirusiniu, antibakteriniu ar antiuždegiminiu poveikiu. Prieskonių kvapas padeda sužadinti mūsų apetitą bei paruošti virškinimo sistemą maisto virškinimui.“

Kaip teigia dietologė, cinamonas turi įtakos ir glikemijos kontrolei, todėl jį rekomenduojama vartoti sergantiems cukriniu diabetu: „Jis nėra vaistas, tačiau gali būti viena iš naudingų, sveikatinančių priemonių. Cinamonu galima ne tik gardinti kepinius, bet ir berti į kavą ar arbatą.

Tiesa, šis prieskonis svarbus ne tik cukriniu diabetu sergantiems, bet ir kūno masės didėjimą kontroliuojantiems žmonėms, tačiau juo piktnaudžiauti nereikėtų. Cinamonas, gvazdikėliai ar kiti prieskoniai turi būti vartojami nedideliais, saikingais kiekiais, kurie leistų paskaninti maistą, maloniais kvapais užpildytų mūsų aplinką, o kartu su jais gautume ir naudingų medžiagų.“

Eksperimentuokime su įvairiomis miltų rūšimis

Nors daugelio mūsų spintelėse rastume tik vienos ar dviejų rūšių miltus, verta išbandyti vis kitokius: kepiniuose galima jais keisti įprastus kvietinius, arba nors dalį jų. Pasak gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, palankiausi sveikatai yra viso grūdo miltai, tačiau kiekviena rūšis turi savo papildomų naudų. Mažiausiai sveikatai palankūs yra rafinuoti, aukščiausios rūšies miltai.

„Viso grūdo miltų gaminiai yra toje pačioje sveikatai palankaus maitinimosi grupėje kaip ir kruopos, tačiau tam, kad nenukentėtų patiekalų įvairovė, viso grūdo miltų patiekalai gali būti vartojami 1–2 kartus per savaitę. Jei miltai yra nerafinuoti, jie turi B grupės vitaminų bei eilę mikroelementų, tarp jų ir seleno, kurio gyvenantiems Lietuvoje žmonėms itin reikia. Tačiau aukščiausios rūšies miltus reikėtų vartoti saikingai, nes pagrindinis jų komponentas yra organizmo greitai įsisavinami angliavandeniai, kurių perteklius nėra pageidaujamas“, – sako gydytoja dietologė.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė kviečia šeimą nustebinti cinamoniniais sausainiais. Ekspertė pataria iškeptus ir atvėsusius sausainius, jei nežadate jų iškart valgyti, laikyti kambario temperatūroje, sandariame inde, kurio dugne įdėtas popierinio rankšluosčio gabalėlis, kad sugertų drėgmę – taip jie išliks švieži iki penkių dienų. O jei sausainių išsikepėte itin daug, galite juos užšaldyti šaldiklyje.

Cinamoniniai sausainiai

RECEPTAS

Tešlai reikės:

8 šaukštų minkšto sviesto

2 1/2 puodelio persijotų universalių miltų

1 1/4 puodelio rudojo cukraus

2 didelių kiaušinių

1 šaukštelio vanilės ekstrakto

2 šaukštelių kepimo miltelių

didelio žiupsnio druskos

1 valgomojo šaukšto cinamono.

Kaip gaminti:

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros.

2. Į dubenį sudėkite minkštą sviestą, supilkite puodelį cukraus, plakite rankiniu arba elektriniu plakikliu maždaug 3-4 minutes.

3. Įmuškite vieną kiaušinį, plakite toliau, tada įmuškite antrą.Supilkite į masę vanilės ekstraktą.

4. Atskirame dubenyje sumaišykite kepimo miltelius, druską ir persijotus miltus. Juos įmaišykite į sviesto mišinį, suformuokite tešlos rutulį, kurį palaikykite šaldytuve 15 minučių.

5. Likusį 1/4 puodelio cukrų sumaišykite su šaukštu cinamono. Iš tešlos suformuokite rutuliukus, kuriuos gerai apvoliokite cukraus ir cinamono mišinyje ir sudėkite juos ant kepimo popieriumi išklotos skardos.

6. Kepkite apie 10-15 minučių, arba tol, kol sausainiai įgaus sodresnę spalvą. Atvėsinkite juos ant grotelių.

Skanaus!