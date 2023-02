Kaip padėti sau, kai išsausėja plaukai?

Išsausėję, besiveliantys, slenkantys, praradę žvilgesį ir gyvybingumą – taip atrodo pažeisti plaukai, kuriuos neigiamai paveikė šaltas ir drėgnas oras lauke bei šildomų namų aplinka. „Camelia“ pranešime žiniasklaidai vaistininkė Irena Garuckienė sako, kad yra ir daugiau priežasčių, dėl kurių šaltuoju metų laiku silpsta plaukai, ir dalį jų sieja su klaidingais įpročiais.

„Plaukai silpsta ir dėl nualinto imuniteto, vitaminų ar mikroelementų trūkumo, hormonų sutrikimo, patiriamo streso ar aplinkos užterštumo. Taip pat dėl šalutinio poveikio, kurį sukelia tam tikri medikamentai, pavyzdžiui, vaistai aukštam kraujo spaudimui reguliuoti, antidepresantai, anaboliniai steroidai, diuretikai ar kontraceptikai“, – aiškina I. Garuckienė.

Šaltuoju metų laiku plaukai silpsta ir dėl įprastų klaidų – netinkamų priemonių naudojimo, per dažno jų plovimo ar džiovinimo džiovintuvu. Plaukai pažeidžiami ir tuo atveju, kai nuo sniego, ledinio vėjo ar lietaus neapsaugome jų kepure ar šalikėliu.

Kaip atgaivinti plaukus?

Vaistininkė sako, kad norint sustiprinti žiemos nualintus plaukus, pirmiausia reikėtų užtikrinti tinkamą jų priežiūros rutiną – plauti ne dažniau kaip 2–3 kartus per savaitę.

„Šampūną rinkitės pagal galvos odos būklę, kuri gali būti sausa, riebi, jautri ar pleiskanojanti, o kondicionierius, kaukes ar balzamus – pagal plaukų būklę. Pažeistiems plaukams puikiai tinka jų struktūrą atkuriančios priemonės su keratinu, kuris padeda susigrąžinti tvirtumą. Plaukus plaukite minkštu vandeniu, tokiu, kuriame nėra kalcio ir magnio, nes tai padės apsisaugoti nuo jų elektrinimosi, o skalaukite šaltu vandeniu, kuris leis džiaugtis glotnesniais, spindinčiais, lankstesniais plaukais ir stiprins galvos odą“, – pataria I. Garuckienė.

Ji tęsia, kad trenkant plaukus šampūnu ar tepant ant jų drėkinamąsias priemones, naudojamas po plovimo, reikėtų galvos odą kelias minutes masažuoti švelniais sukamaisiais pirštų judesiais. Tai suaktyvins kraujotaką, dėl to plaukų folikulai gaus daugiau deguonies ir reikalingų maistinių medžiagų. Be to, labai svarbu plaukus džiovinti šalta džiovintuvo srove arba leisti jiems išdžiūti natūraliai, kad pavyktų juos apsaugoti nuo drėgmės netekimo ir išsausėjimo.

Plaukai / Unsplash nuotr.

„Yra ir kitų būdų, kurie gali stiprinti plaukus: įtraukite į mitybos racioną kuo daugiau vaisių, uogų ir daržovių, braziliškų riešutų, jūros gėrybių, pilnagrūdžių, ankštinių ir sojų produktų bei kiaušinių. Taip plaukams suteiksite jų augimui reikalingo biotino, normalią jų būklę užtikrinančio seleno ir kitų statybinių medžiagų, reikalingų plaukų ląstelėms. Per dieną taip pat reikėtų suvartoti apie 2 litrus vandens, nes pakankamas jo kiekis organizme turi didelę įtaką plaukų grožiui“, – aiškina I. Garuckienė.

Padėti gali vitaminai ir mineralai

Vaistininkės teigimu, stiprinant pažeistus plaukus, pravartu organizmą praturtinti įvairiais vitaminais ir mineralais:

• Vitaminas A padeda išlaikyti plaukų drėgmę.

• B grupės vitaminai skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą. Šios ląstelės į plaukų folikulus ir galvos odą perneša deguonį bei maistines medžiagas.

• Vitaminas C pasižymi antioksidaciniu poveikiu, todėl apsaugo plaukus nuo laisvųjų radikalų žalos. Jis taip pat skatina plaukams reikalingo kolageno gamybą ir apsaugo juos nuo senėjimo bei slinkimo.

• Vitaminas D padeda išvengti plaukų slinkimo ir plikimo.

• Vitaminas E atstato pažeistus plaukų folikulus, maitindamas plaukus iš vidaus, skatina jų augimą ir stabdo ankstyvą žilimą.

• Geležis pagerina raudonųjų kūnelių darbą, kurie į plaukų folikulus perneša deguonį ir maistines medžiagas.

• Cinkas atstato plaukų audinius ir skatina jų augimą bei sugrąžina prarastą žvilgesį.

• Biotinas gerina amino rūgščių įsisavinimą iš maisto ir skatina keratino gamybą jame – tai ypač reikalinga naujų plaukų ląstelių formavimosi procese.

• Niacinas atstato plaukų folikulų DNR.

Prisiminkite, yra būdų ir priemonių, kurios padės sustiprinti žiemos nualintus plaukus – pasinaudokite vaistininkės patarimais ir džiaukitės jų sveikata bei žvilgesiu.