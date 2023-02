Psichoterapeutas Laurinaitis: reikia suprasti – kol esame gyvi, galime pakeisti viską

Kodėl jaučiame kaltę ir kaip šis jausmas paliečia mūsų kasdienybę? Gal tai žalinga, o gal labai naudinga? Kuo susiję kaltės ir empatijos jausmai ir kodėl kai kurie žmonės šių jausmų nepatiria? Apie tai LRT RADIJO laidoje „Paraštės“ diskutuoja gydytojas psichiatras-psichoterapeutas, profesorius Eugenijus Laurinaitis ir laidos vedėjas Richardas Jonaitis.

„Tai yra didžiulė bėda daugelio mūsų mąstyme ir savivokoje, nes mes niekaip neleidžiame sau suprasti, jog praeities nebepakeisi. Tai, kas įvyko yra nebeperrašoma ir svarstymas, kas būtų jeigu būtų realios prasmės neturi. Turėtų tik tada, jei aš rėmimasis tuo, ką padariau ir ko nepadariau, atsigaus mano atmintyje kitą kartą, kitam žmogui, kitu laiku.

Man didelį įspūdį paliko interviu su Irvinu Yalomu, gerai žinomu lietuvių skaitytojams autoriumi ir patyrusiu psichoterapeutu. Jis man pasakė, jog galima absoliučiai nebijoti savo mirties, jeigu nesijauti dėl kažko kaltas ir neturi dėl ko apgailestauti. Kai mes pasąmonėje turime atsiminimus, kuriuose kažko trūksta, kažkas nepadaryta, tai mums ir kitus išleisti ir patiems išeiti yra be galo sunku. Tad jeigu prieš priimdamas sprendimus, pagalvočiau apie juos mirties perspektyvoje, galbūt elgčiausi kitaip“, – pokalbį pradeda profesorius E. Laurinaitis.

– Kasdienybėje, nors atrodo turime daug laiko, bet vis gi memento mori (iš lot. k. - atmink, kad mirsi) turėtume atminti?

– Turime suprasti, jog išėjimas yra neišvengiamas. Tačiau jeigu šį procesą galime išnaudoti savo kasdienybėje, savo paties sprendimų priėmimo procese, kad vėliau mažiau gailėtumėmės – kodėl gi ne. Tai yra neprastas sprendimų priėmimo kriterijus – kaip aš vertinsiu savo poelgį ateityje.

Eugenijus Laurinaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kiek prasmingas tuomet būtų pagalvojimas, gal paskutinį kartą matau šį žmogų, gal turėčiau elgtis kitaip?

– Kai kalbame apie brangius mums žmones, galėtume kitaip pasisveikinti, kitaip atsisveikinti. Tačiau tai nėra lengva, tai – didelis krūvis, kalbėtis apie sunkius ir svarbius egzistencinius klausimus, ne visada turime tam nuotaikos, ne visada ir situacija tam yra tinkama. Tačiau pamąsčius apie tai, gal ir vertėtų kažką keisti savo bendravime. Bet tada gyvenimas pasidaro labai sunkus. Esi tam tikroje įtampoje, ar aš tikrai darau viską taip, kaip galiu geriausiai daryti.

– Ko žmogų moko netektis?

– Yra įvairių netekties formų. Kai kurie žmonės atsimena tik pačius gražiausius momentus, kai kurie kaip tik atsimena tai, ko iš žmonių negavo, kas su jais neįvyko ir dažnai tokių žmonių atsiminimai turi net agresijos ar pykčio apraiškų – negi jis negalėjo, negi jam buvo sunku paglostyti, apkabinti, pabučiuoti?

Tačiau aš galiu garantuoti, kad toje asmenybėje, kuri išėjo, buvo ir pliusų, ir minusų, todėl neretai yra nuspalvinamos mūsų būsenos – kaip aš jaučiuosi šiandien nuteikia, kaip aš atsiminsiu praeitį, vakar dieną. Todėl atsiminimų nevertėtų traktuoti tiesiogiai, tai yra tik dalis tiesos. Tai nėra melas. Bet tam, kad rastum pusiausvyrą, reikia galvoti, bandyti atsiminti ir gerus, ir nemalonius dalykus. Tas balansas yra labai svarbus tam, kaip mes gyvename čia.

Eugenijus Laurinaitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ko gero būtų galima teigti, kad vienas žmogus objektyviai to negali įvertinti, jam reikia pagalbos?

– Žmogaus prisiminimai ir negali būti objektyvūs. Jeigu aš tai atsimenu, tai jau yra subjektyvu. Mes gyvename ne tą gyvenimą, koks jis yra, o tą, kurį matome pro savo akinius. Galime tiesiog atsipalaiduoti ir sakyti, kad turime ieškoti optimalaus gyvenimo kelio sau. Ir beieškodami to gyvenimo kelio sau, stebėti save: ką aš darau, kokius sprendimus priimu, ar man patinka tai, ką aš darau?

– Įdomi yra psichoterapija, įdomus ir žmogus, gal net – neribotų galimybių?

– Mes visi esame neribotų galimybių, bet dažnai save apribojame išmoktais vaizdais, taisyklėmis, apie kurias dažnai sakome – visi taip galvoja ar negalvoja. Tačiau iš kur mes tai žinome? Žmonės dažnai savo įsitikinimus nori apvilkti pateisinimu, visuomenės rūbu. Tačiau visi šie žodžiai turi būti naudojami labai atsargiai.

– Grįžkime prie kaltės jausmo, kada jis pradeda formuotis, vaikystėje?

– Buvo tyrimas, kurio metu buvo tyrinėjama, kokius žodžius sako tėvai vaikams tarp trijų ir keturių metų. Buvo daromi visos dienos įrašai. Tyrimas parodė, jog pagyrimų bei papeikimų ir kritikos santykis prilygo 1 prie 24. Vadinasi vienas pagyrimas prilygo dvidešimt keturiems – neik, nedaryk, negalima, neliesk, sudaužysi, numesi. Tai yra daugybė kaltinimų tame amžiuje, kada formuojasi mūsų savivertė. Pirma tėvų klaida yra tikėjimasis, jog vaikai elgsis taip pat kaip suaugusieji. Vaikui kartais įstringa vienas žodis, kuris muša per jo savivertę, o iš to auga kaltės jausmas, tai žlugdo žmogaus gyvenimą.

Turėjau vieną labai simpatišką ir protingą vyruką terapijoje, kuris niekaip negalėjo užmiršti, kaip tėtis pasikvietė jį į garažą taisyti automobilio, kas tuo metu buvo tikra pagarbos išraiška, vyriškumo išraiška. Tėvas paprašė paduoti 13 raktą, o berniukui nesugebėjus to atlikti, paprašė atsitraukti. Tas prašymas atsitraukti jam išliko visam gyvenimui. Kartais vaikams išlieka vienas žodis. Tas vienas žodis ugdo kaltės jausmą ir žlugdo jo gyvenimą.

Tėvai ir vaikai / Shutterstock nuotr.

– Viename filme buvo išreikšta panaši situacija – tėtis, garažas, paprašoma paduoti įrankį, vaikas jo neranda ir štai dabar tas pats vaikas sėdi kalėjime už sunkų nusikaltimą, ir atsimena šią situaciją. Kaip tai veikia?

– Iš tokių frazių kylantis menkavertiškumas verčia imtis veiksmų. Galbūt vienas žmogus, turintis mažesnę energiją, susigūš į kampą ir atsiprašinės visų praeinančių, kad neva jiems trukdo, o kitas, turintis didesnę energiją, ateis su noru įrodyti, kad jis sugeba. Kadangi griauti yra lengviau nei kurti, tai tas griovimas gali pasiekti ir ekstremalias formas, kaip nusikaltimai. Tad noriu pasakyti, jog mes, tėvai ir mamos, turime nepaprastai atsargiai rinkti žodžius, nes kas jų poveikį nepaprastai sunku numatyti.

– Kai tėvai supranta, jog padarė auklėjimo klaidų, jie taip pat jaučia kaltę?

– Kai kalbame apie prisiminimų vertę, reikia suprasti, kol mes esame gyvi, mes galime pakeisti viską. Jei tas žmogus vis dar yra šalia reikia kalbėtis, reikia duoti jam suprasti, jog tu gailiesi, nes tai yra be galo svarbu, ypač tiems žmonėms, kurie nuo tavo žodžių nukentėjo.

/ J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Gali būti taip, kad nusprendęs taisyti kažką iš praeities supranti, kad tu vienas tai atsimeni?

– Mes galime neprisiminti, bet nuo to mano patyrimas nenustoja veikęs ir mano sprendimų procese jis vis dar užima svarbią vietą. Daugybę dalykų kuriuos mes sprendžiame, tai darome nesąmoningai. Pagal tyrimus, tik 0,5 proc. sprendimų yra priimami sąmoningai, visa kita darome apie tai net nesusimąstydami. Visi žinome patarlę: „Norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada“. Kodėl taip vyksta? Nes tai yra mano nesąmoningų patyrimų, įsitikinimų, išmoktų dalykų pasikartojimas.

– Kažkas panašaus sakoma ir apie tėvus – kad ir kaip besistengtum, vis tiek tuos vaikus sugadinsi?

– Per pastarąjį dešimtmetį, ar penkiolika metų, matau pakankamai didelį auklėjimo standartų pasikeitimą. Kartais net perlenkimą į kitą pusę: ko čia tik nepasakius, nepadarius, kad tik to vaiko nesugadinus. O iš tikrųjų turime suprasti tik vieną dalyką – visi savo vaikus mylime. Tą jausmą turime įsileisti į save ir juo vadovautis, kartais tėvai nori padaryti vaikus laimingesnius, negu jie patys yra. Bet jeigu norite, kad jūsų vaikas būtų laimingesnis už jus, turite pasidaryti laimingesni už save. Vaikas nesimoko iš žodžių, jis mokosi iš pavyzdžių, jie labai dėmesingai seka mūsų veiksmus, įdėmiai klausosi mūsų žodžių, todėl viskas juose pasilieka kaip įspaudas.

– Kaip įspaudas pasilieka ir gyvenimo sunkumai. Tai kaip čia yra: netektis kaupiasi ant netekties, širdelė darosi vis sunkesnė, ar vis dėlto tai yra pamokos?

– Čia gali padėti senovės kinų patarlė: „Viešpatie duok man jėgų padaryti tai, ką galiu. Duok man proto nedaryti, ko negaliu ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito“. Ta išmintis ateina su patirtimi, su gyvenimu. Mes turėtume pasikalbėti patys su savimi, iš to mokomės ir keičiame savo elgesį.

Eugenijus Laurinaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Grįžtant prie vaikystės, ar yra kažkokių manipuliacinių elementų, kalbant apie kaltės jausmo parodymą kitam?

– Priklauso nuo situacijos, ne be reikalo sakome „gulinčio nemušama“, jeigu žmogus prisipažino, prisiėmė kaltę, lyg ir nebėra už ką jo teisti, belieka tik pamokyti. Kai mes demonstruojame savo atgailą ir kaltę, tai tarsi yra skirta prevencijai, kad kiti manęs nebaustų, bet dažniausiai kalba eina apie dalykus, kuriuose aš pats jaučiu padaręs kaip negerus. Todėl manipuliaciniai elementai, kalbant apie kaltės jausmą, yra įmanomi. Turime įvertinti, ką žmogus galėjo padaryti, kad kažkas neįvyktų ir šalia įvertinti, kiek tai nulėmė aplinkybės.

– Kalbant apie kaltę, kaip yra kritinėse situacijose, pavyzdžiui – artimojo savižudybė, juk daugelis ima jausti kaltę, kaip jie išgyvena?

– Išgyvena sunkiai. Dabar savižudybių prevencijos programoje yra net atskira skiltis nusižudžiusiųjų artimiesiems. Ta kaltė yra didžiulė ir žmonės dažnai įsivaizduoja, jog galėjo kažką pakeisti. Čia jau reikia būti sąžiningiems su savimi, kartais žmonės nerodo jokių signalų, jog planuoja savižudybę, kartais rodo, tačiau tikrai ne visiems ir ne visada. Dėl to taip klaikiai savęs kaltinti nėra racionalu, nes aš nepajutau ne dėl savo nejautrumo, o dėl kito žmogaus nenoro, kad aš pajausčiau.

Bet ką praradę mes privalome praeiti gedėjimo procesą, o iš pradžių jame yra neigimo ir agresijos stadija – to nėra, taip neįvyko, tada ateina liūdesio stadija – suprantu, kad taip įvyko ir to jau nebepakeisi, o galiausiai readaptacijos stadija – pradedu suvokti, jog nežiūrint koks didelis tas praradimas, yra ir kitas gyvenimas, kurį aš gyvenu. Tai yra nelengva, bet kito kelio nėra.

Gedulas / Pexels nuotr.

– Esu girdėjęs teiginį, jog kai kurie žmonės biologiškai yra išsivystę taip, jog nejaučia empatijos, ar taip pat yra ir su kaltės jausmus?

– Empatija yra sugebėjimas pajausti, ką kitas jaučia. Ir šitas sugebėjimas yra sudarytas iš dviejų komponentų: savo smegenyse mes turime tam tikrus neuronų tinklus, kurie sureaguoja, kai kito žmogaus smegenyse aktyvuojasi toks pats tinklas. Be jokių žodžių. Tačiau turi ateiti antras supratimas, jog tai yra ne mano jausmas, o kito žmogaus jausmas.

Yra žmonių, kurie arba nebuvo išmokyti empatijos, dažnai taip nutinka vaikų namų auklėtiniams, kurie neturėjo stabilaus, pastovaus ryšio su suaugusiais žmonėmis ir neišmoko empatijos, arba tai yra nulemta biologinių procesų, kai žmogus tiesiog nemoka atpažinti šių procesų. Yra dvi grupės tokių žmonių – žmonės su autizmo spektro sutrikimais ir sociopatai, kurie nejaučia, kai kitam skauda. Todėl jų žiaurumas, jų nusikaltimai, niekaip neliečia jų vertybių sistemos bei moralinių nuostatų ir tada apie kaltę tokiems žmonėms nėra prasmės kalbėti.

Reikia suprasti, jog empatija, kaip procesas, vyksta tarp dviejų žmonių, ne viename žmoguje.

– Kaip kalbėti su žmonėmis, kurie turi prastą empatijos lygį? Arba nejaučia kaltės jausmo?

– Labai paprastai – jų reikia vengti. Tai nereiškia, kad jie nemato jūsų jausmų, jie mato juos, jie moka išnaudoti jūsų baimes, jūsų susižavėjimą. Stebiu įdomius procesus visuomenėje, kai žinomos mergaitės susidomi nusikaltėliais, ima su jais gyventi, laiko juos tikrų tikriausiais vyrais. Dėl ko? Nes jie beatodairiškai eina per gyvenimą, jiems nesvarbu, kokios kitiems kyla pasekmės nuo jų gyvenimo būdo, jie tiesiog lipa per galvas ir joms atrodo, kad tai yra vyriškumo požymis. Man gaila tų merginų. Aš tik noriu pasakyti, jog sociopatai mato, ką jaučia kiti, tiesiog neatjaučia, dėl to jiems lengva manipuliuoti.

– Kaip pirma atpažinti, kad galėtum vengti?

– Reikia mokėti įvertinti pasekmes ir suprasti, kas man iš to. Reikia stebėti save ir leisti sau pajausti, jog tai, kaip tas žmogus elgiasi su manimi yra tiesiog nepriimtina. Ir ta supratimo drąsa yra būtina tam, kad galėtum gyventi normalų gyvenimą.

– Profesoriau, kas ilgainiui vyksta su žmogumi, kai jam nepavyksta atsikratyti to kaltės jausmo?

– Sunku pasakyti. Kai kuriems tai yra trukdis, zyzimas galvoje. Kai kuriems tai yra tikra rakštis galvoje, jie nebegali galvoti, mąstyti. Tad, kai bet kokie mūsų simptomai pradeda trukdyti gyventi, reikia ieškoti pagalbos. Tada jau verta kreiptis pas profesionalus. Ir čia visų pirma aš turėčiau omenyje psichoterapeutus arba konsultuojančius psichologus. Su „kaučeriais“ aš esu labai atsargus, tie žmonės yra trumpai apmokyti ir drąsūs daryti bet ką. Man tai – mažų mažiausiai keista, nes žmogus yra pats sudėtingiausias organizmas visatoje ir elgtis su juo reikia mokėti.

– Tai yra lėtas procesas, mokymais?

– Visų pirma, patarinėti yra labai neatsargus veiksmas. Mes niekada už kitą žmogų nedarysime to, ką jis nori padaryti. Tad sprendimų jis taip pat turi ieškoti savyje. Žinoma, su pagalba, bet vis dėl to – pats. O psichoterapija ir yra apie tai – apie paciento keitimąsi, betarpiško kontakto su profesionalu metu. Tas keitimasis yra skirtas jo geresniam biologiniam, psichologiniam ir socialiniam funkcionavimui. Tai yra mokėjimas padėti žmogui augti, keistis, o ne kažką jam patarinėti ar už jį daryti.

– Jeigu darysime kažką už tą žmogų, taip gaunasi, jog gyvensime jo gyvenimą už jį patį?

– Maža to, už jį žinome kaip geriau gyventi jo gyvenimą ir čia yra didybės manija.