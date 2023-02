JAV ambasadorius – atvirai apie asmeninį gyvenimą, sunkią pradžią Lietuvoje ir iš anksto žinotus Putino planus

Atvirai apie homoseksualumą kalbantis Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stilius“ sako matantis, kad ir Lietuva keičiasi šių jautrių LGBT bendruomenei klausimų srityje. Ukrainos pergale neabejojančiam diplomatui teko savo kailiu patirti apšaudymus ir sprogdinimus Irake.

Ne veltui apie diplomatijos užkulisius rašomos knygos ir statomi filmai. Nuo diplomatų pastangų priklauso tiek, kiek net neįsivaizduojame – taikos ir karo situacijų aštrumas. O jų gyvenimas net ir taikiomis sąlygomis nėra tik toks, koks atrodo iš šalies.

Robertas S. Gilchristas / JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas pasakoja patekęs ne į vieną keblią situaciją, tačiau, patikina jis, visada rasdavo sprendimą. Diplomatas prisimena, kad laikas, praleistas Irake, jam buvo kritinis ir karjera patyrusiam diplomatui tada labai mažai terūpėjo.

Vyro gyvenimo kelio pradžia buvo Floridoje, kur jis augo sename name, o aplink neršė krokodilai ir gyvatės. Ambasadorius vaizdingai prisimena vaikystės Kalėdas. Pasak jo, Kalėdų senis atplaukdavo vandens slidėmis ir į namus patekdavo per stiklines kiemo duris.

Žuvies viename Floridos uostų laukaintys rudieji pelikanai / Shutterstock nuotr.

„Gyvenau su seneliais mažame miestelyje, ten pat, kur mano prosenelis atvyko dar 1880 metais. Ten mūsų šaknys. Tai – pietinis valstijos miestelis su begale apelsinmedžių, pelkių, ežerų aplink, – savo vaikystės namus prisimena R. Gilchristas. – Turėjau du vyresnius brolius. Buvau pats mažiausias iš visų brolių ir pusbrolių, ir buvau visų lepinamas.

Mano seneliai gyveno dar prosenelio statytame name užmiestyje. Ten praleisdavau daug laiko. Vėliau dar kurį laiką gyvenau tame name lankydamas mokyklą. Buvo laikas, kai rūpinomės ir prižiūrėjome prosenelį.“

Tuomet Robertas turėjo didelį norą – išvykti iš namų ir mokytis dideliame mieste.

„Kartą, gal būdamas septintoje klasėje, kai mokytoja paklausė kuo noriu būti, atsakiau – ambasadoriumi. Net nežinojau, ką tai reiškia, bet labai tiksliai atsimenu tą pokalbį. Man visada buvo įdomus pasaulis, kas ir kodėl jame nutinka. Man rūpėjo politika, tik ne kaip žmogui, ketinančiam būti išrinktam į politiką – tai ne mano svajonė, bet kaip žmogui, kuriam svarbu, kaip viskas vyksta“, – pasakoja JAV ambasadorius Lietuvoje.

Vieną rytą sulaukiau skambučio: „Mes pasiruošę jus priimti į užsienio tarnybą“. Nuo tada mano gyvenimas pasikeitė. Nors net nežinojau, ko laukti.

Kelias, kuriuo studijuoti politikos mokslų pasuko būsimas diplomatas, nuvedė jį ir į Prancūziją. Po to vyro gyvenimas susiklostė gana netikėtai ir jis atsidūrė Valstybės departamente.

„Universitete studijavau politikos mokslus ir prancūzų kalbą, kažkiek laiko mokiausi Prancūzijoje. Mane tai domino ir motyvavo, bet vėliau, kaip ir mano kolegos Jungtinių Valstijų diplomatinėje tarnyboje, išlaikiau egzaminus ir kažkaip patekau (į Valstybės departamentą – LRT.lt). Buvo didžiulis konkursas, – prisimena jis. – O vieną rytą sulaukiau skambučio: „mes pasiruošę jus priimti į užsienio tarnybą“. Nuo tada mano gyvenimas pasikeitė. Nors net nežinojau, ko laukti.“

Tais laikais dar nebuvo nei elektroninio pašto, nei socialinių tinklų – vien knygos ir laikraščiai. Mes buvome televizijos karta, visai kitokie nei jaunimas dabar, pastebi ambasadorius.

Robertas Gilchristas / LRT stop kadras.

„Didelę karjeros dalį mes praleidžiame užjūriuose. Kurį laiką dirbome Vašingtone, kad būtume užsienio reikalų institucijos kontekste, bet didžiumą laiko orientuojamės į karjerą užjūriuose. Turiu mintyje, jog turime galimybių dirbti daugybėje skirtingų vietų, pažinti žmones, suprasti, kas skatina visuomenes, pajusti kokie yra Amerikos interesai. Aš pradėjau nuo Lotynų Amerikos, šiek tiek domėjausi Viduriniais Rytais, bet daugiau tarnavau Europoje. Rumunijoje buvau politinis patarėjas, dirbau Londone. Protėvių žemėje sutikau antros, trečios eilės pusbrolius ir kitus gimines.

Mano pirmas paskyrimas buvo į Londoną, po to – Rumunija, o paskutinius 12, gal net 15 metų sukuosi Baltijos regione. Tai nenutiko tikslingai, atvykau šį regioną pažinti nuosekliai, tapau regiono direktoriumi. Po to išvykau į Iraką, grįžau į Vašingtoną, buvau Valstybės departamento direktorius Šiaurės Europai. Po to ambasadoriaus pavaduotojas Estijoje, reikalų patikėtinis Stokholme. Vėl grįžau į Vašingtoną, buvau paskirtas Krizių valdymo departamento direktoriumi Valstybės departamente. Ir po to atvykau čia. Taigi, Baltijos regione turėjau net tris paskyrimus. Bet čia yra dėl ko atvykti“, – tikina diplomatas.

Mus apšaudydavo raketomis, žuvo mūsų tarnautojų, žuvo vietinių darbuotojų, buvo labai sunku. [...] Greta buvo daug jaunesnių pareigūnų, diplomatų, kurie žiūrėjo į mane. Išmokau jiems vadovauti ir išlikti atsparus, kai buvo tikrai sudėtingas periodas.

Kaip bebūtų, dažnas Amerikos diplomatas neišvengia vadinamųjų „karštų taškų“ patirties. Pasaulis margas, o konfliktų esama visur. R. Gilchristas su pirmojo „karštojo taško“ realijomis – sprogdinimais ir apšaudymas – akis į akį susidūrė Irake.

Irano raketų smūgiai Al Asado JAV ir sąjungininkų karinei bazei Irake / AP nuotr.

„Irake buvau pačiu sunkiausiu metu – 2006–2007 metais. Daug kas iš mūsų, iš Valstybės departamento, ten dirbo. Žinote, Jungtinėms Valstijoms nebuvo įprasta turėti veikiančių ambasadų aktyviose karo zonose, bet mes tai padarėme, kad ir buvo didelių įtampų. Mus apšaudydavo raketomis, žuvo mūsų tarnautojų, žuvo vietinių darbuotojų, buvo labai sunku.

Man tai buvo iššūkių periodas, – sunkiomis patirtimis dalinasi diplomatas. – Daug ko išmokau ir daugiau sužinojau apie save asmenine, nei profesine prasme. Išmokau atsparumo, kaip palaikyti kitus per krizę ir lyderystės. Greta buvo daug jaunesnių pareigūnų, diplomatų, kurie žiūrėjo į mane. Išmokau jiems vadovauti ir išlikti atsparus, kai buvo tikrai sudėtingas periodas.“

Vašingtone tvyrojo įtampa, mes atsidūrėme įvykių centre. Tą dieną pradėjau kaip eilinę darbo dieną, o jos pabaigoje pasikeitė Valstybės departamentas, pasikeitė Jungtinės Valstijos, pasikeitė ir visas pasaulis.

Dabar, stebėdamas karą Ukrainoje, ambasadorius puikiai supranta, ką išgyvena jo kolegos Kyjive ir kiek kainuoja, regis, ramus ir prašmatnus diplomato darbas. Robertas sako, kad daug jo kolegų yra žuvę, kiti patiria riziką, įtampą ir niekada nėra tikri, ar kas nors juos būtinai išgelbės, kaip kad rodoma filmuose.

„Pasakysiu, kas mane išgąsdino. Rugsėjo 11-ąją buvau Valstybės departamente. Tuomet buvau paskirtas Valstybės sekretoriaus pavaduotojo specialiuoju asistentu. Viskas vyko netikėtai. Visi kabinetuose turėjome televizorius ir matėme: mažas lėktuvas rėžėsi į Pasaulio prekybos centrą. Tai rodė CNN. Tuomet įvykiai pradėjo keistis. Mano sekretorė mostelėjo į Pentagono pusę, pro mano langą matėsi, sako: ten dūmai! Pagalvojau, gal dūmai iš miestelio, kuriame buvome įsikūrę, nuoširdžiai pagalvojau: o gal kas degina šiukšles ar ką kita? Bet netrukus buvo aišku, kažkas vyksta. Paskambinau operacijų centrui, Valstybės departamento centrinei „nervų sistemai“, jie jau viską žinojo ir ėmėsi priemonių.

Rugsėjo 11-osios teroro išpuolis Niujorke, JAV / AP nuotr.

Pranešėme sekretoriaus pavaduotojui. Colinas Powellas tuo metu buvo Pietų Amerikoje, tad mano bosas buvo vyriausias pareigūnas Valstybės departamente. Jį įspėjome ir grįžome į kabinetą. Tuo metu CNN jau rodė griūvančius dvynius. Viskas vyko taip greitai. Tada gavome nurodymą kuo greičiau evakuoti Valstybės departamentą. Likau kiek galėjau ilgiausiai, kad palaikyčiau savo bosą, bet nė vienas iš mūsų dar nežinojome, ką visa tai reiškia. Vašingtone tvyrojo įtampa, mes atsidūrėme įvykių centre. Tą dieną pradėjau kaip eilinę darbo dieną, o jos pabaigoje pasikeitė Valstybės departamentas, pasikeitė Jungtinės Valstijos, pasikeitė ir visas pasaulis“, – tragiškus 2001 metų rugsėjo 11-osios įvykius prisimena R. Gilchristas.

Viską žinojome iš anksto ir puikiai suvokėme, ką darys Putinas. Ir dar kas atsitiko – mes neįvertinome, koks puikus lyderis bus prezidentas Zelenskis ir nenumanėme Ukrainos žmonių drąsos ir atsidavimo. Manau, tai buvo didžiausia mūsų politikos klaida.

Pasaulio pasikeitimai užtruko ilgokai. Ir nesibaigia iki šiol. Ir tai, ką juose pastebi eilinis žmogus, nebūtinai sutampa su diplomatinio pasaulio realybe. Karo Ukrainoje išvakarėse, anot ambasadoriaus, vyko precedento neturintys dalykai, kokių nėra buvę istorijoje. Ypač žvalgybų istorijoje.

„Tai, ką žinojo Jungtinės Valstijos, buvo aukščiausias užsienio politikos žinių lygis. Buvo panaudota žvalgybinės informacijos išviešinimo politika. Niekada nebuvau to matęs, – prisipažįsta ambasadorius. – Billas Burnsas, Centrinės žvalgybos direktorius, buvęs karjeros diplomatas kaip ir aš, buvo toks išdidus. Jis pamatė realiai, kaip gali būti panaudojama žvalgybos žinia, kad pralenktų mūsų interesus ir įžvelgtų, ką turi padaryti šalis. Iš anksto pateikta informacija atskleidė, ką planuoja Rusija, ką ketina daryti Putinas.“

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Tačiau net pati Ukraina ir jos artimiausios šalys netikėjo, kad Putinas gali pradėti tokį beprotišką plataus masto puolimą. „Daug kas netikėjo, bet ta galimybė sužinoti ir buvo pagrindas, padėjęs susiburti koalicijai palaikyti Ukrainą po vasario 24-osios, – įsitikinęs diplomatas. – Tai buvo stulbinamas užsienio politikos manevras.

Martynas Liuteris Kingas kovojo už žmogaus teises. Jis mane įkvėpė susitelkti ir kelti tokius klausimus JAV.

Viską žinojome iš anksto ir puikiai suvokėme, ką darys Putinas. Ir dar kas atsitiko – mes neįvertinome, koks puikus lyderis bus prezidentas Zelenskis ir nenumanėme Ukrainos žmonių drąsos ir atsidavimo. Manau, tai buvo didžiausia mūsų politikos klaida.“

Aštrių dalykų buvo ir asmeniniame Roberto gyvenime. Ypač kai jis viešai pareiškė esąs homoseksualios orientacijos. Tai buvo ne šiaip deklaratyvi pozicija. Cituodamas savo herojaus Martyno Liuterio Kingo mintis, diplomatas sako, Amerikos demokratijos ir mūsų konstitucijos tėvai buvo gilūs – lygios teisės yra visiems, nepaisant lytinės orientacijos.

Turėjome daug išmintingų žmonių ir ėmėme kautis prieš diskriminaciją. Pirmiausia, kad darbo vietoje galėtume būti atviri, vėliau tai palietė ir mūsų šeimas, ir galimybę LGBT diplomatų sutuoktiniams kartu išvykti dirbti į užsienį.

„Kai ilgai gyveni aplinkoje, kurioje negali kalbėtis su žmonėmis, jauti baimę ir tik žengęs žingsnį manai: pasielgei itin drąsiai. Aš žengiau ir niekada nesigręžiojau atgal. Didžiuojuosi tuo, kas esu. Kita vertus, tik tada man paaiškėjo, ką reiškia būti grupėje, kuri negarantuota savo teisėmis ir kaskart susiduria su iššūkiais. Martynas Liuteris Kingas kovojo už žmogaus teises. Jis mane įkvėpė susitelkti ir kelti tokius klausimus JAV. Tačiau man tai aktualu ir kaip Jungtinių Valstijų diplomatui. Šiais laikais aplinka iš esmės skiriasi nuo tos, kokia tvyrojo, kai aš pirmą kartą prisipažinau viešai ir buvau pirmasis tai padaręs Užsienio tarnyboje. 1990-aisiais viskas vyko kitaip. Tai buvo laikas, kai politikoje nuskambėjo Bilo Clintono nuostata: neklausia, nesakyk.

Robertas Gilchristas / BNS nuotr.

Jei tai būtų įvykę 1950-aisiais, dauguma karjeros diplomatų, tokių kaip aš, būtų tiesiog išspirti iš Užsienio tarnybos. Tada tvyrojo suvokimas, kad mes nesugebame atlikti savo darbo, bet žinojau, kad tai buvo neteisinga ir kovojau už pasikeitimus. Buvau mažos diplomatų grupės narys. Apie 1990-uosius sukūrėme LGBT diplomatų organizaciją, nes susidūrėme su tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau turėjome daug išmintingų žmonių ir ėmėme kautis prieš diskriminaciją. Pirmiausia, kad darbo vietoje galėtume būti atviri, vėliau tai palietė ir mūsų šeimas, ir galimybę LGBT diplomatų sutuoktiniams kartu išvykti dirbti į užsienį“, – savo kovos kelią už žmogaus teises dėsto R. Gilchristas.

Tačiau būtent Lietuvoje sutikau daug žmonių, meilės ir šilumos, o homoseksualai čia nėra ateiviai. Jie yra jūsų broliai, seserys, draugai, kaimynai, kolegos, jūsų vaikai. Tikiu, Lietuva keičiasi ir matau pokyčius.

Lytinės orientacijos klausimas iki šiol daug kur kelia emocijų: pradedant žeminimu ir baigiant viešai ginamomis homoseksualų teisėmis. Vienas iš kietų ambasadoriaus žingsnių buvo interviu lietuviškoje spaudoje su asmenine žinute.

„Mano pirmas tikslas čia – būti geru Amerikos ambasadoriumi: rūpintis gynybos ir bendradarbiavimo klausimais, svarbus ir mūsų įsipareigojimas saugoti žmogaus teises. Mūsų darbas su Lietuva, atsižvelgiant į Baltarusijos, Rusijos situaciją, irgi labai reikšmingas. Tačiau tuo pat metu aš esu gėjus ir tuo didžiuojuosi. Manau, tai kažkiek glumina lietuvius, nes jiems svarbi šeima. Tačiau būtent Lietuvoje sutikau daug žmonių, meilės ir šilumos, o homoseksualai čia nėra ateiviai. Jie yra jūsų broliai, seserys, draugai, kaimynai, kolegos, jūsų vaikai, – į nusistačiusių prieš LGBT bendruomenę širdis beldžiasi ambasadorius. – Tikiu, Lietuva keičiasi ir matau pokyčius.“

Kaunas Pride / E. Blaževič/LRT nuotr.

Atvykęs dirbti į Lietuvą, R. Gilchristas pirmiausia susidūrė su ramybe. Tik ji, prisipažįsta, nebuvo labai maloni. Savo karjeroje mačiau tiek daug skirtingų dalykų: buvau ir apšaudomas, ir kasdien greta skriejo raketos, sproginėjo bombos, pasakoja jis.

„Kaip daugybė Amerikos diplomatų visa tai praėjau. O atvykęs į šią nuostabią šalį, tikėjausi, kad atsidūriau ramiame ir puikiame Europos kampelyje, bet prasidėjo (koronaviruso – LRT.lt) pandemija ir stojo tokio intensyvumo tyla… Paprastai pirmi šeši mėnesiai mums yra labai sunkūs: atvyksti į naują vietą, nieko nepažįsti – tiesiog kaip žmogus nieko nepažįsti.

Ir labai greitai, vos po poros mėnesių, aš likau vienas šiame didžiuliame name, galėjau važinėtis kad ir riedučiais... Bet tai buvo sunkus laikas. Sunkus absoliučiai visiems.

Kai atvykau čia, po pirmo mėnesio visiems ambasados darbuotojams jau skambinau, kad jie neateitų į darbą, nes prasidėjo pandemija. Ir labai greitai, vos po poros mėnesių, aš likau vienas šiame didžiuliame name, galėjau važinėtis kad ir riedučiais... Tai buvo sunkus laikas. Sunkus absoliučiai visiems“, – nelengvą diplomatinio darbo pradžią Lietuvoje prisimena pašnekovas.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilchristas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prie ramaus gyvenimo niuansų galima pridėti gilų Roberto susidomėjimą fotografija. Jo mama buvo menų mokytoja, nuo pat vaikystės ji vaikus skatino suvokti kompoziciją ir nebijoti kurti.

„Kai dirbau taikdarių korpuse Sinajaus dykumose, nusipirkau pirmąją savo kamerą. Nuo to viskas ir prasidėjo, – šypsodamasis sako diplomatas, pristatantis išskirtinę amerikiečių fotografijų ekspoziciją, kurioje įmažinti ir Holokaustą išgyvenę emigrantai iš Lietuvos. – O kalbant apie parodą mano namuose, verta paminėti Valstybės departamento „Meno ir ambasadų“ programą. Valstybės departamentas turi meno kuratorių, kuris palaiko ryšius su galerijomis ir dailininkais. Dar prieš atvykdamas čia, žinojau, kad noriu kolekcijos, susijusios su Florida arba iš Floridos, kad čia pristatyčiau savo gimtąją valstiją. Tad dabar eksponuojame trijų-keturių fotografų darbų kolekciją.

Kai kurie jų – iš Lietuvos, o nufotografuoti jie buvo tose Majamio vietose, kur dabar įsikūrusi Madonna, gyveno Gianni Versace. Dabar tai – prabangios vietos, o seniau buvo apgriuvę tarpukario viešbučiai, kuriuose glaudėsi dešimtys tūkstančių pensininkų.

Kas įdomu šiose nuotraukose? Tai pensininkų, išgyvenusių Holokaustą, gyvenimas. Kai kurie jų – iš Lietuvos, o nufotografuoti jie buvo tose Majamio vietose, kur dabar įsikūrusi Madonna, gyveno Gianni Versace, – intriguoja ambasadorius. – Dabar tai – prabangios vietos, o seniau buvo apgriuvę tarpukario viešbučiai, kuriuose glaudėsi dešimtys tūkstančių pensininkų. Turiu kelių fotografų ir kelių juodaodžių tapytojų darbų, sukurtų šeštame-aštuntame dešimtmetyje. Tuomet jie buvo pardavinėti pakelėse. Jie labai paprasti ir kuklūs žmonės, o jų kūrinius dabar parduoda už dešimtis tūkstančių dolerių.“

Prabangiame Majamio rajone tarpukariu glaudėsi Holokaustą išgyvenę imigrantai / LRT stop kadras.

Po pandemijos, vos buvo galima pradėti judėti, R. Gilchristas su kamera ėmė keliauti po Lietuvą. Tačiau užimamas postas užmojus kiek pristabdė. „Juokinga, kai atvykau į Lietuvą, tikrai maniau, galėsiu tuo užsiimti, tačiau problema – kai keliauju kaip ambasadorius, negaliu pasakyti: „dabar visi palaukite pusvalandį, o aš pafotografuosiu“, – juokdamasis apie visur lydinčius apsaugos darbuotojus kalba ambasadorius.

„Tačiau fotografiją stabdo ir ne tik apsaugininkai, bet ir bet kas, kas su manimi bendrauja. Aš važiuoju į įvairius miestus, kalbuosi su merais ir negaliu pasakyti: pone mere, palaukite, – šypsosi pašnekovas. – Tačiau dažnai matau vaizdų, kuriuos norėčiau fotografuoti. Kartais galiu tai padaryti telefonu, bet tai ne tas pat. Myliu savo kamerą, kartais patinka dirbti su trikoju. Ir tai kelia šiokių tokių iššūkių. Bet esu čia padaręs keletą nuotraukų ir man likusį laiką, tikrai norėčiau susitelkti, nes tai bus vienas iš dalykų, kurį išsivešiu su savimi.“

JAV ambasadorius Robert S. Gilchrist / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kokių dar minčių JAV ambasadorius išsiveš iš Lietuvos, kol kas neaišku. Tačiau į paskutinį klausimą, sugrąžinantį į niūresnę realybę ir diplomatų pastangas išvengti didesnės pasaulio griūties, Robertas Gilchristas atsako be dvejonių.

„Tai sunkus žaidimas ir neabejotinai – istorinis laikas, kuris bus studijuojamas dešimtmečius. Mūsų vaidmuo, mano kaip Amerikos diplomato, Jungtinių Amerikos Valstijų, lietuvių, NATO vaidmuo – remti Ukrainą. Prezidentas Joe Bidenas ne kartą pasakė: taikos susitarimų nebus be Ukrainos, kur pirmoje eilėje sėdės prezidentas Zelenskis.

Mūsų tikslas – remti Ukrainą dabar, tikintis pokyčių ir pačioje Rusijoje. Galiausiai Rusija išeis iš okupuotų Ukrainos žemių. Tuomet visi turėsime susitelkti ir atstatyti Ukrainą.

Diplomatams dabar sunkus laikas. Padaryti dar turime daug. Bet mūsų tikslas – remti Ukrainą dabar, tikintis pokyčių ir pačioje Rusijoje. Galiausiai Rusija išeis iš okupuotų Ukrainos žemių. Tuomet visi turėsime susitelkti ir atstatyti Ukrainą, – sako JAV ambasadorius Lietuvoje. – Lauks didžiulis darbas tiek Amerikos, tiek Lietuvos diplomatams, tiek visiems mums.“

Valdemaras Rupšys ir Robertas Gilchristas JAV rotacinių karių vėliavų pakeitimo ceremonijoje / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Paklaustas, ar neturi abejonių, kad Putinas nelaimės, ambasadorius atsako trumpai – Ukraina laimės. „Net neabejoju. Ir sakau tai nuoširdžiai tikėdamas“, – tikina JAV ambasadorius Lietuvoje R. Gilchristas.

Pokalbį su R. Gilchristu rasite ir LRT TELEVIZIJOS laidos „Stilius“ mediatekos įraše.

