Antsvorio turėjusios paauglės mama: psichoterapeutai sakė, kad pernelyg ją spaudžiame, o svoris – jos apsauginė pagalvė

Kaip paaugliams judėti daugiau, kaip juos atpratinti nuo žaibišką malonumą, bet didelę žalą ilgesnėje laiko perspektyvoje keliančio greitojo maisto? Kaip būti sveikiems, o svarbiausia – turėti sveiką santykį su maistu?

Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidos „Beatos virtuvė“ kūrėja ir vedėja Beata Nicholson kalbasi su mama Oksana, auginusia viršsvorį turinčią dukrą, ir intervencinės programos paaugliams su antsvoriu kūrėju, ugdančiuoju vadovu Artiomu Šabajevu.

„Vejamės Ameriką ne tik pagal antsvorį, bet ir pagal gyvenimo būdą. Kai civilizacija ateina į mūsų kiemus, ateina ir jos padariniai. Šiuo atveju antsvoris yra civilizacijos ir skubėjimo gyventi padarinys“, – įžvalgomis dalinasi A. Šabajevas.

Minčiai apie greitą paauglių gyvenimo būdą pritaria ir mama Oksana. Pati ankstyvoje paauglystėje patyrusi patyčias dėl viršsvorio, greitai pastebėjo ir pokyčius dukros kasdieniame gyvenime, pradėjus kisti jos svoriui. Nors dukra buvo aktyvi, lankė dailųjį čiuožimą, šokius, tai nepadėjo, kol nepakito jos kasdienė mityba.

„Vaikai dabar labai greiti, jų gyvenimas labai greitas, tad jeigu vaikas namuose arba mokykloje neranda skanaus maisto, tai „McDonald`s“ čia pat. Aš nesakau, kad mamos tris kartus per dieną turtėtų gaminti maistą, tačiau bent jau pagaminti užkandžius ar prižiūrėti vaiko mitybą yra svarbu“, – patirtimi dalinasi mama Oksana.

Ji teigia, kad iš pradžių galvojo, jog dukrai reikia medicininės pagalbos, tačiau medikai patikino, jog ji visiškai sveika. Tada priežasties teko ieškoti giliau.

„Kovido pandemija uždarė ją savyje. Ieškojau pagalbos grupių, mokomosios medžiagos, rodžiau judėjimo pavyzdį, tačiau niekas nepasikeitė. Kreipiausi į psichoterapeutus. Po trijų ar keturių kartų bendravimo su vaiku, jie pasikvietė mus ir pasiūlė pirma paieškoti pagalbos sau, o ne mergaitei.

Patikino, jog pernelyg spaudžiame dukrą dėl antsvorio, nors ji nesiruošia jo atsisakyti, nes tai yra dukros apsauginė pagalvė, intymi zona“, – toliau pasakoja Oksana.

A. Šabajevo teigimu, net 90 proc. visų antsvorio atvejų yra susiję su pertekliniu stresu, todėl pasakymas, jog perteklinis kalorijų skaičius yra pagrindinė viršsvorio priežastis – mitas. Antsvorio kaupimas yra pasirinkimas, nulemtas tam tikrų procesų, vykstančių kūne, kurie susiję su bendra psichologine žmogaus būsena.

„Kai tėvai supranta, kas vyksta paauglio galvoje ir širdyje, kad jis turi tam tikrų poreikių, kurie nėra patenkinami, ir jeigu tėveliai išmoksta juos užtikrinti, paaugliai tiesiog pražysta. Visų mūsų gyvenimuose streso iššūkių kiekis viršija atpildo kiekį. Atpildas, šiuo atveju, yra pasitenkinimas tuo, ką darai, laimėjimo jausmas.

Kadangi mūsų organizmas sukurtas taip, kad siektume šio balanso, keliame sau daug iššūkių, pavyzdžiui, paaugliai neina į mokyklą savo noru – tai yra stresas. Kur pusiausvyra, kur ieškoti atpildo? Jei eini į mokyklą, turi gauti įrodymą, kad tavo investicija į šitą iššūkį pasiteisino, galbūt gauni pagyrimą iš bendraamžių ar mokytojų, tai galėtų būti atpildas. Bet kartais to neužtenka, tuomet lieka tik perteklius streso be jokio atpildo“, – aiškina A. Šabajevas.

Pasak jo, hormonas kortizolis daro įtaką fiziologiniams procesams, dėl jo išsikreipia medžiagų apykaita, miego režimas, gebėjimas koncentruoti dėmesį. Tada prasideda „tinginystė“, nieko nesinori – tai nervų sistemos veiklos pasekmė. Nervų sistema, esant streso pertekliui, „atjungia“ motyvaciją judėti, nes tai yra nereikalingas streso eikvojimas ir visa tai – dėl perteklinio streso potyrio.

Perteklinis stresas lygu perteklinis valgymas

Patiriant daug streso, nebepakanka atpildo, dėl to automatiškai lėtėja medžiagų apykaita, įsijungia kaupiamieji procesai, nes kūnui kovoti su stresu reikia atsargų, o tai reiškia – energijos. Taip pasirenkamas maistas, kuris teikia greitos energijos.

„Svarbu suprasti, kodėl paauglys renkasi nevisavertį maistą – tam, kad patirtų greitas atpildo emocijas. Kiekvieną dieną dešimtuko mokykloje gauti jis negali, pagyrimo iš mokytojo ar draugo taip pat. Tėvai kažkodėl kiekvieną dieną neturi jėgų pastebėti, ką jis gero padarė. Vaikas negauna atpildo ir ieško, kaip atstatyti pusiausvyrą.

Smegenys atsimena, kad kai paauglys buvo nusiminęs, pavargęs, suvalgė greitai įsisavinamo maisto ir gavo pliūpsnį energijos. Į tokius veiksmus mūsų smegenys reaguoja apdovanodamos malonumo jausmu“, – kalba A. Šabajevas.

Oksana pasakoja, jog pirma suprasti ir pastebėti tokį paauglės dukros įpročių mechanizmą buvo nelengva. Esą tai laikui bėgant išdavė tik nesibaigiantys saldainių popieriukai namuose.

„Kai mama ateina namo pavargusi, prisėda su taure vyno ir džiaugiasi, kad vaikelis kažkur savo kambaryje tyliai krebžda ir netrukdo, po to pasirodo, kad pilni namai saldainių popieriukų. Taip nutiko ir man. Visur, kur buvo galima paslėpti sausainių popieriukus, šokoladukus – jų buvo apstu. Aš to nemačiau, tik po to pasimokiau, kaip svarbu laiku skirti tam dėmesį“, – pasakoja mama.

Pasak jos, pradėjusi pastebėti panašius paauglės įpročius ir atradusi Artiomo metodiką, ji išmoko skaityti produktų pakuočių etiketes, susikūrė maisto matavimo sistemą su svėrimais ir dėžutėmis, padėsiančiomis atskirti dienos maisto normas ir surasti balansą mityboje.

Artiomo patirtis panaši, jo dukrelė ankstyvoje vaikystėje susidūrė su panašiais sunkumais, tačiau tuo metu jis dar nežinojo, nuo ko pradėti.

„Mano požiūris buvo panašus – reikia pradėti judėti. Atvedėme dukrą į šokių ir gimnastikos būrelį, ji greit išgirdo, kad yra per daug apkūni, kas pažeidė jos savivertę ir stipriai nuliūdino. Supratome, kad yra pažeistas jos kūno suvokimas ir santykis su juo, todėl reikia kitų priemonių kovojant su viršsvoriu, pirmiausia – pradėti nuo laiko praleidimo su vaiku“, – pasakoja jis.

Pasak jo, perteklinis svoris nebūtinai reiškia sveikatos problemas, ypač tarp paauglių, svarbu žiūrėti, kas vyksta viduje. Po to, kai dukrai bandant padėti sumažinti antsvorį, Artiomas pats numetė 20 kilogramų, o po metų dukros svoris, kaip ir psichologinė būsena, stabilizavosi, šeima nusprendė mesti darbus ir pradėti savo veiklą, bandyti padėti su panašiomis problemomis susiduriančioms šeimoms.

„Tėveliai kalti ne todėl, kad nesirūpina vaiku, dažniau jie nesirūpina patys savimi, nes gebėjimas atsižvelgti į vaiko poreikius kyla iš tėvų gebėjimo patenkinti savuosius. Pirmiausia svarbu subalansuoti savo gyvenimo būdą. Kraštutinumai niekada neišeina į naudą, „viskas arba nieko“ principas mitybos įpročiuose taip pat nėra teisingas“, – mintimis dalinasi A. Šabajevas.

Pasak jo, nei laisvė, nei apribojimai rezultato neduos. Reikia sąmoningumo, o jis turi kilti iš suaugusiojo šeimoje, ne iš vaiko. Smegenų dalis, atsakinga už loginį mąstymą ir sprendimus, vystosi iki 25 metų, tėveliams svarbu to nepamiršti.

