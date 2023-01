Po beveik 4 metų pertraukos į Kiniją grįžta „Marvel“ filmai

Kinijos kino gerbėjai trečiadienį šventė kino studijos „Marvel“ filmų sugrįžimą į šalies kino teatrus po beveik ketverių metų pertraukos.

Užsienio filmai yra griežtai kontroliuojami Kinijoje, kuri nustato metinę premjerų kvotą, o itin populiarios „Marvel“ franšizės filmai nuo 2019 metų liepos mėnesį, kai buvo išleistas filmas „Žmogus-Voras: toli nuo namų“ (Spider-Man: Far from Home), nebuvo rodomi kino ekranuose.

„Disney“ priklausanti „Marvel Studios“ trečiadienį socialiniame tinkle „Weibo“ paskelbė, kad „Juodoji pantera. Vakanda amžiams“ (Black Panther: Wakanda Forever) Kinijos kino teatruose pasirodys vasario 7 dieną, o vasario 17-ąją – „Skruzdėliukas ir Vapsva. Kvantomanija“ (Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Su Komunistų partijos propagandos departamentu susijusi Kinijos kino administracija nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl „Marvel“ filmai buvo uždrausti.

Kinija / Asociatyvi / AP nuotr.

Anksčiau „Disney“ atmetė Kinijos cenzorių prašymus pašalinti nuorodas į tos pačios lyties asmenų santykius filmuose „Amžinieji“ (Eternals) ir „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Kinijos gerbėjai palankiai įvertino pranešimą apie sugrįžtančius kino studijos filmus.

„Tai nerealus jausmas... Pasiilgau „Marvel“ visatos“, – rašė vienas „Weibo“ vartotojas, turėdamas omenyje didžiulį tarpusavyje susijusių franšizių rinkinį, kuris bendrovei visame pasaulyje atnešė milijardus dolerių.

„Ar jie taip pat išleis kitas šešias „Marvel“ (franšizių) dalis, kurios buvo užblokuotos?“ – rašė kitas ir pridūrė: „Dabar mes bent jau galime pabėgti nuo mūsų COVIDo paveiktos realybės.“

„Juodoji pantera: Vakanda amžiams“, 2018 metų komercinės sėkmės sulaukusio filmo „Juodoji pantera“ (Black Panther) tęsinys, pasaulio kino teatruose pasirodė lapkričio mėnesį.

„Skruzdėliukas ir Vapsva. Kvantomanija“ – trečiasis šios frančizės filmas – Kinijos kino teatruose pasirodys tą pačią dieną, kai įvyks jo premjera Jungtinėse Valstijose.

Kinija / Asociatyvi / AP nuotr.

Sugrįžimas į Kiniją reikštų, kad „Disney“ vėl pradės gauti pajamas vienoje didžiausių pasaulio kino rinkų.

Pirmasis filmas „Juodoji pantera“ Kinijos kino teatruose surinko 105 mln. dolerių (96,87 mln. eurų), o antrasis filmas „Skruzdėliukas“ (Ant-Man) – 121 mln. dolerių (111,63 mln. eurų), skelbia svetainė „Box Office Mojo“.