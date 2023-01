Vita ir Gediminas Degučiai – atvirai apie meilę iš pirmo žvilgsnio, patriotizmą ir sodybą keistu pavadinimu „Keistai“

„Seneliai pasakoja, kad kai man buvo penki metai, Gediminas mane įstūmė į pusnį. Tokia buvo mūsų pirmoji pažintis – gerai, kad pati jos neatsimenu“, – juokdamasi LRT TELEVIZIJOS laidai „Svečiuose Nomeda“ pasakoja plastinės chirurgijos klinikos vadovė Vita Vitkutė-Degutienė. Jos vyras verslininkas Gediminas Degutis pasakoja šeimos spaudžiamas turėjęs iškeisti krepšinį į mediciną, tačiau universitete sutikta Vita sumaišė visas tėvų planuotas ateities kortas.

Alpakos, kumelaitės, 30-metį skaičiuojantis senjoras žirgas ir dar gausybė kitų gyvūnų pasitinka Vitos ir Gedimino Degučių sodyboje. „Keistai. 1862 m. čia nieko neįvyko“. Taip skelbia sodybos prieigose įkaltos lentos užrašas. Šypsodamasi Vita iškart skuba paaiškinti, kad sodyba tikrai tokių metų neskaičiuoja.

Vitos ir Gedimino Degučių sodyba / LRT stop kadras.

„Čia „Keistai“ yra. O „Keistai“ nuo to, kad mano promočiutė buvo žemaitė ir mano tėčio vardo neištarė – Kęstutį ji vadindavo Keistučiu. Tai nuo to tėtis sako: bus čia keistai. Čia viskas keistai, gali viską keistai ir kaip tau patinka daryti. Dėl to toks pavadinimas ir yra „Keistai“. Tiesiog mūsų sugalvotas“, – keistos iškabos su dar keistesniu pavadinimu atsiradimą pasakoja V. Vitkutė-Degutienė.

Degučių sodyba „Keistai“ / LRT stop kadras.

27 metus santuokoje gyvenantys Degučiai sako vienas kitą pamilę pirmojo studijų kurso metais. „Taip įvyko, kad jau rugsėjo 1-ąją aš iškart įsimylėjau jį, – atsisukdama į vyrą Gediminą prisimena Vita. – O pavasarį jau ir susituokėme. Kai pagalvoji, tai jau daug, 27 metai praėjo.“

„Jeigu nebūtų vieno ar kito, nebūtų darnos, būtų sunku, – trumpai savo šeimos stipriąsias savybes nusako abu pašnekovai. – Tas gilus tikėjimas, darbas ir pagalba, kam yra sunkiau. Tai yra labai svarbu.“

Vita prisimena dažnai pagalvojusi apie stojimą į Šaulių sąjungą ir patikina iki šiol saugojanti tėčio turėtus ginklus. Vos tėveliui išėjus anapilin, moteris pajuto didelį vidinį postūmį pasekti jo patriotiškomis pėdomis.

„Kai tėčio netekau, iš karto parašiau prašymą, kad priimtų (į Šaulių sąjungą – LRT.lt). Aš dar iki prasidedant Rusijos karui Ukrainoje prašymą parašiau. Po to mes buvome išvykę į Ispaniją. Buvo COVID-19 pandemija. Ir tada vasario 16-ą priesaiką daviau“, – prisimena V. Vitkutė-Degutienė.

Moteris sako, kad jai labai svarbios jos šaknys, ryšys su gimtąja žeme, lietuvybė. Vitos senelis buvo nepriklausomos Lietuvos karininkas.

Vitos seneliai / LRT stop kadras.

„Kai buvo tėtis šalia, tai ir tų ginklų visada šalia mačiau, ir su mama jis nuolat kalbėjo, kad bus karas, reikia ruoštis. Jis visada įspėdavo, kad yra Rusijos grėsmė. Visada tokios kalbos būdavo, – tikina šaulė. – Kai tėčio netekau, tokia didelė stiprybė mano viduje atsirado.

Kai prasidėjo (Rusijos Ukrainoje sukeltas – LRT.lt) karas, aš sakiau: niekada neatsitrauksiu, kovosiu, kiek galėsiu. Mes, pavyzdžiui, gyvenome Amerikoje su šeima. Grįžome, nes mums Lietuva visada rūpėjo ir čia yra mūsų namai. Mano senelis buvo partizanas, apdovanotas Vyčio kryžiumi.“

Pabaigusi Kauno medicinos universiteto Sveikatos priežiūros fakultetą, Vita medicinos srityje neužsibuvo. Tuomet tėtis statė kliniką ir pašnekovė pasakoja sulaukusi netikėto pasiūlymo.

„Kai pradėjome statyti kliniką, vienąkart važiuojame su tėčiu iš miesto, o jis ir sako: tu būsi direktore. Aš nustebusi klausiu: kokia direktore? O tėtis trumpai ir aiškiai: mūsų klinikos direktore. Man tada buvo 26-27 metai. Dabar švęsime klinikos dvidešimtmetį. Tai tada ir Austėja, ir verslai atsirado. Taip ir nuplaukė mano medicina“, – šypsosi mediciną į motinystę ir vadovavimą plastinės chirurgijos klinikai iškeitusi V. Vitkutė-Degutienė.

Vita ir Gediminas su jauniausia dukra Austėja / LRT stop kadras.

Gediminas pasakoja nuo vaikystės iki pat pilnametystės gyvenimą siejęs su krepšiniu. Tačiau tėvai vis kalbėjo, kad iš jo būsiąs geras gydytojas.

„Sakė, kad būtinai reikia stoti į mediciną. Na gerai, jei jau taip sako... O aš visą gyvenimą, nuo vaikystės, nuo 7 metų iki 18-os, krepšinį žaidžiau. Profesionaliai. Buvo treneris Jonas Kazlauskas, Lietuvos rinktine ir t. t. Ir būdavo gyvenimas vien tik krepšiniu, ir man tas mokslas buvo kažkur tai ten trečioje, jeigu ne ketvirtoje eilėje. Tai taip iki dvyliktos klasės buvo.

Gediminas Degutis ir Vita Vitkutė-Degutienė / LRT stop kadras.

O jau dvyliktoje klasėje teko pasitempti, kad galėtumei įstoti į mediciną, ir tuos visus mokslus per metus teko sukrimsti. Tai aš ten iškentėjau trejus metus... Jeigu nebūčiau sutikęs Vitutės, tai turbūt nebūčiau išdrįsęs (mesti mokslų – LRT.lt). O dabar mes jau suvereni šeima su savo sprendimais, – juokiasi Gediminas. – Tai buvo iš tikrųjų labai rimtas reikalas: čia jau buvo meilė, vaikas, čia dirbi, atsakai už save ir savo šeimą.“

Paklausti, su kokia šeima norėtų susitikti, pabūti jos namuose ir nuoširdžiai pasikalbėti, Gediminas iškart pamini prezidento Valdo ir Almos Adamkų šeimą.

„Tai yra labai sektinas pavyzdys. Jų gyvenimas, jų poros gyvenimas, jų meilės istorija, jų pagarba vienas kitam, – susižavėjimo Adamkų šeima neslepia G. Degutis. – Nesvarbu, ar tu turi vaikų, ar tu neturi vaikų. Svarbu, kad tu turi vienas kitą, ir gali eiti gražiai į priekį. Tiek prezidentas Adamkus, tiek ponia Alma net ir susitikdami su karaliais atrodydavo tame pačiame lygmenyje.“

Degučių šeima sodyboje / LRT stop kadras.

O štai Vita sako norėtų susitikti su paprastais ir arčiau gamtos žmonėmis. „Mes buvome Prancūzijoje, kur apsistojome tokiame viešbutyje. Ten yra keturi kambariai. Vyras valgyti gamina su žmona. Jie tame kaimelyje gyvena ir jie apskritai niekur nėra išvažiavę, tačiau jie labai džiaugiasi gyvenimu.

Tas vyras ryte uogienės atneša išviręs. Ir jis toks laimingas! Aš net stebėjausi, kaip galima būti tokiam laimingam. Tai aš tuo labai žaviuosi. Ypač kai pakeliauji po Lietuvą, sutinki tokių šviesuolių periferijoje, kaimuose. Tai labai gera dėl to, kad yra tokių žmonių“, – sako plastinės chirurgijos klinikos vadovė V. Vitkutė-Degutienė.

Visą reportažą iš Vitos ir Gedimino Degučių sodybos žiūrėkite LRT TELEVIZIJOS laidos „Svečiuose Nomeda“ mediatekos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.