Švenčių kaina. Benas Lyris: galbūt išmoksime ne dovanas pirkti, o būti dovana vienas kitam

„Kai būdavo sunku, mamos klausdavau, kur yra Dievas ir kodėl jis nepadeda. Ji atsakydavo, kad jis yra žmonėse, kurie mane myli taip pat ar net labiau nei save“, – portalui LRT.lt pasakoja kunigas ir knygų autorius Benas Audrius Martusevičius, geriau žinomas kaip Benas Lyris. Anot jo, dieviški tampame tada, kai einame vieni prie kitų ieškodami ne problemų, o išeičių, tad linki išmokti ne pirkti dovanas, bet būti vienas kitam dovana.

„Švenčių kaina“ – tai temų ciklas apie tai, kaip pasitikti gražiausias šių metų šventes subalansuotu asmeniniu biudžetu, geromis emocijomis ir pakilia nuotaika.

– Baigėsi keturias savaites trukęs adventas, turėjęs tapti mums proga sustoti, susikaupti, pažvelgti į save. Tik nežinia, ar jis tam buvo palankus metas – įtraukia šventinis šurmulys, bėgimas, lėkimas...

– Kai ruošiamės kokioms nors iškilmėms ar šventei, labai svarbus yra mūsų vidinis, širdies pažadas sau. Jėzaus gimimas ten, kur nebuvo tam tinkamų sąlygų, rodo, kad niekas netrukdo Dievui ateiti, jei yra atvira širdis.

Benas Lyris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gyvename vartotojiškame amžiuje, kai atrodo svarbu pasirūpinti gausybe dovanų, o tai išsunkia. Užuot ieškoję dovanų ir pasidavę reklamoms, geriau skirtume aplinkiniams laiko, ieškotume vienas kito širdies, gyvenimo, artumo. Tik vidiniu pasiryžimu galime pakeisti savo šventes – mažiau laiko praleisti parduotuvėse, daugiau jo skirti būti su tais, kurie mums brangūs.

Be to, reikėtų įsigilinti į tikrąją švenčių prasmę ir pažvelgti į Kalėdas kaip į Kristaus gimtadienį, į tai, ką Dievas dėl mūsų padarė, – tapo žmogumi. Jokioje kitoje religijoje to nėra. Juk šventės nėra vien tik apie dovanas, svarbiau pagalvoti, ką mes galime vieni dėl kitų padaryti, kad galėtume vienas kitam dovanoti gyvenimą.

Kai pradedame mąstyti apie gilesnius dalykus, neretai aplanko vidinis liūdesys – būti su savimi ne visada patogu.

– Paminėjote vartotojiškumą. Ar pastebite, kad pastaruoju metu Kalėdos tampa per daug komerciškos ir per mažai dvasingos?

– Parduotuvių lentynose eglės šviečia po Visų Šventųjų dienos, prasideda Kalėdų laukimas, dovanų pirkimas ir toks pasiruošimas šventėms tampa darbu. Išgaruoja patirtis, kuri anksčiau buvo paliekama Kristaus gimimo nakčiai.

Gyvename amžiuje, kai svarbu turėti, svarbu kažką padovanoti, svarbu daug uždirbti. Kai pradedame mąstyti apie gilesnius dalykus, neretai aplanko vidinis liūdesys – būti su savimi ne visada patogu. Tada renkamės blizgučius ir tikimės praslysti paviršiumi. Tačiau jei galime tapti laimingi, laimingai praleisti šventes, tai turbūt tik pasistengdami pažvelgti į savo gelmę.

Neįmanoma visiems padovanoti ypatingų dovanų, nudirbti visų darbų ir visko padaryti tobulai, bet galime skirti savo dėmesį. Atminkite, svarbiausias žmogus yra tas, kuris šiuo metu yra šalia, svarbiausias darbas yra tas, kurį gali padaryti šiandien, kaip pastebi Motina Teresė, svarbiausias laikas – dabartis.

Negali du mėnesius gyventi planuodamas Kalėdas – turi gyventi kiekvieną dieną. Ir Dievui nereikia Kalėdų ryto, kad užgimtų, jis gali gimti kiekvieną dieną, kurią pasitinkame atvira širdimi ir eidami vieni prie kitų, eidami vienas kitą mylėti.

Atrodo, kad visas pasaulis tik ir ieško problemų, kritikuoja, bet Dievas dovanoja pasauliui išeitį. Ir mes dieviški tampame tada, kai einame vieni prie kitų ne ieškodami problemų, bet ieškodami išeičių.

Gražiausias advento ir Kalėdų laikas pasninkas yra ne mėsos atsisakymas, o rytai, kai nubundame mintyse prašydami: „Dieve, leisk man visiems sutiktiems nesugadinti dienos.“ Daug svarbiau ne atsisakyti mėsos kuriam laikui, o išmokti neskleisti paskalų, nekritikuoti ir kurti gyvenimą. O tai yra daug sunkiau, nei ką nors nupirkti ir padovanoti. Galbūt išmoksime ne dovanas pirkti, o būti dovana vienas kitam.

Atsisakyti mėsos ar dar ko nors yra ganėtinai paprasta, tačiau tikrasis pasninkas yra tada, kai suprantu, jog yra ne tik mano kasdienybė, bet ir kitų žmonių poreikiai.

– Galbūt daugiau dėmesio skiriame formai, o ne turiniui. Galbūt sunku susikurti šventę širdyje, jei ją kuria lemputėmis, eglutėmis ir įvairiais atributais. Kas iš tiesų yra šventė?

– Labai gražu, kai dalykai, kurie yra šventės dalis, padeda įsigilinti ir pasinerti į slėpinį. Gaila, kai antraeilius dalykus paverčiame pagrindiniais. Toks nusistovėjimas turi keistis. Gal ir galime šventes minėti be Kristaus, tačiau Kalėdos yra jo šventė. Todėl sakau, kad Bažnyčia turi padovanoti Kristų, jo besąlygišką meilę. Mes vis rečiau išgyvename jo mums atnešamą meilę be išlygų.

Dievas žmogaus gyvenimui neturi plano B, jis visada turi tik planą A. Tai mus neretai baugina. Tačiau pamąstykime: kai šeimoje gimsta vaikas, jis kažką pakeičia. Taigi kaip Kristaus gimimas šiemet gali pakeisti mus, mūsų gyvenimą, mūsų elgesį, mūsų santykį su kitu, su savimi ir su Dievu?

Mano dėstytoja sakė, kad kuo labiau žmogus pažįsta ir myli Dievą, tuo darniau jis gyvena su savimi ir kitais. Paklauskime savęs, ką suteikia mums šventė – tik blizgučius, šventimą, ar kitų žmonių širdis, gyvenimą ir patį Dievą? Tai gelmės klausimai.

Kartais svarbiau plačiai atverti širdį – kuo mažiau atsakymų turime, tuo labiau Dievas gali mums kalbėti. Panašiai kaip Marijai per jos kelionę ieškant, kur gimdyti, – ji nežinojo, kur apvaizda ją nuves, bet ji pasitikėjo. Taip kuriasi ir gražiausi žmogaus gyvenimo etapai.

Gyvename amžiuje, kai kenčiame ilgalaikį stresą ir nuovargį dėl pandemijos, karo, energetikos bėdų ir pan. Kas tokiu metu mumyse laimi – tamsa ir neviltis ar Dievo artumas ir tikėjimas, kad einame su juo ir kiek įmanydami stengiamės kurti gyvenimą šalia esantiems? Taigi kalėdiniame blizgučių kontekste reikia palikti vietos Dievo gimtadieniui. Leisti jam gimti ir to kūdikio buvimu keisti save patį.

– Prieš Kalėdas tarsi ir tampame dosnesni – daugiau aukojame vienišiems senoliams, vaikams, gyvūnų prieglaudoms. Kažkas dar skeptiškai tarsteli, kad ir čia pasiduodame kažkokiam šventiniam šurmuliui, bet ar tas bendras gerumas nėra savotiškas šventinis stebuklas?

– Tai yra tobuliausias pasninkas. Atsisakyti mėsos ar dar ko nors yra ganėtinai paprasta, tačiau tikrasis pasninkas yra tada, kai suprantu, jog yra ne tik mano kasdienybė, bet ir kitų žmonių poreikiai. Tampu dieviškas tada, kai stengiuosi įsigilinti į kito žmogaus gyvenimą kaip į savo.

Kai būdavo sunku, mamos klausdavau, kur yra Dievas ir kodėl jis nepadeda. Ji atsakydavo, kad Dievas yra tuose žmonėse, kurie mane myli taip pat ar net labiau nei save. Mūsų jautrumas per kalendorines šventes įjungia mūsų širdis kitiems ir tai yra viena Kristaus gimimo paslapčių, kaip jis gali gimti per mūsų rankas ir jautrumą.

Gaila, kai antraeilius dalykus paverčiame pagrindiniais.

– Vis dėlto vykstant karui tam tikra prasme švęsti tarsi ir nepatogu – mes linksminamės, o kažkur šiemet švenčių nebus...

– Jei mes švenčiame viltį ir Kristaus gimimą kartu su Dievu, savo viltimi laiminame kitus, dedame prie prakartėlės stebuklo savo nerimą, pasaulyje esančią situaciją, meldžiame gimusio Kristaus malonių, kad besitęsiantis karas pirmiausia rastų pabaigą kiekvieno žmogaus širdyje ir kad atsirastų daugiau geros valios žmonių bei vidinei taikai atvirų širdžių.

Kai sunku melstis už sistemą, kurios negaliu suprasti, kai nesuvokiu, kaip 21 a. žmogus gali taip elgtis su kitais, meldžiu Viešpaties jo dieviško teisingumo žmonėms, kurie tokią situaciją sukėlė, – Dievas vienintelis savo žvilgsniu gali pamatyti, kaip yra iš tiesų. Jei švenčiame Dievo gimtadienį, nešamės turinį, o ne dekoracijas, tai švęsti tokiame kontekste yra ne nuodėmė, o palaiminimas.

– Ko palinkėtumėte artėjančių Kalėdų proga?

– Visiems ir sau palinkėčiau daugiau laiko atrasti tiems, kurie iš tiesų mums yra svarbūs, kuriuos mylime, kurie yra šalia mūsų ir kurie dažnai gauna tik mūsų laiko trupinius. Kristaus gimimo paslaptis turbūt pakeičia mūsų santykį – stenkimės ne daug uždirbti, bet pamatyti, ko esame turtingi ir ko turime; ne daug prašykime, bet išmokime dėkoti; ne daug kalbėkime ir viską žinokime, bet išmokime klausyti; ne keikime, bet laiminkime. Savo aplinkoje ieškokime ne problemų, bet išeičių. Ir svarbiausia – ateinančiais metais kurkime gyvenimą sau ir kitiems.