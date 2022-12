Vyriškumo ir saviugdos stovyklų vadovas: vyrai vis drąsiau ieško pagalbos

Vyrams taip pat dažnai reikia pagalbos, ne tik moterims, sako Geštalto psichoterapijos ir saviugdos treneriai. Vyrams reikalinga erdvė, kurioje jie jaučiasi vyriškai net ir leisdami sau būti pažeidžiamiems, LRT TELEVIZIJAI sako projekto „TIKRAS.“ įkūrėjas, mokymų ir interaktyvių grupių vedėjas Ignas Genys. Pasak jo, terapijos organizuojamose vyriškumo stovyklose tikslas yra didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias jam vystytis.

Kuomet ištinka krizės ir suvokiama, kad be pagalbos išgyventi bus sunku, stipriosios lyties atstovai ryžtasi naujiems gyvenimo sprendimams. Vienas tokių – terapija, kuri, anot specialistų, vyrams itin praverčia ir yra reikalinga.

Darius Docius pagalbos linijos „Nelik vienas“ vadovas įsitikinęs, kad vyraujanti emocinė būklė priklauso nuo gyvenimo būdo, santykio su gamta ir aplinkiniais ir, svarbiausia, pasitikėjimo. Šioje vyrų stovykloje vyksta teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.

Anot pagalbos linijos vyrams įkūrėjo, fiziniai ir emociniai užsiėmimai dažnai persipina. Tai vyriškumo stovykla, kurioje vyrai ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus: „kodėl būtina pasitikėti savimi?“, „ką daryti, kad aplinkiniai pasitikėtų tavimi?“, „ką darau ne taip, kad gyvenimas slysta iš po kojų?“ ir „kodėl emocinė būklė man trukdo gyventi?“ Į tokius klausimus bando atsakyti terapijos stovyklose dalyvaujantys vyrai.

Darius Docius vyriškumo stovykloje / LRT stop kadras.

„Vakar buvome naktiniame žygyje, tai labai daug ko ten vyksta. Daug kas vyksta, jei taip galima pasakyti, už uždarų durų, tačiau faktiškai mes per patyrimą gamtoje sąveikaujame tarpusavyje. Yra įvairiausi sugalvoti iššūkiai gamtoje. Štai ir vakar kirtome upelį, sukūrėme planą, kaip jį pereiti ir kiekvienas iš mūsų turėjome galimybę tą upelį praeiti.

Bendravimas tarpusavyje leidžia patikėti, kad šnekėti yra saugu labai pažeidžiamomis temomis. Todėl labai svarbu tokį žygį daryti pirmą vakarą, kad kuo daugiau tarpusavyje atsirastų bendradarbiavimo ryšio ir noro tarpusavyje dalintis juo bei būti komanda“, – sako pagalbos linijos vyrams vadovas D. Docius.

Dalintis išgyvenimais ir emocijomis nėra lengva, pripažįsta ir Geštalto psichoterapijos praktikas, projekto „TIKRAS.“ įkūrėjas, mokymų ir interaktyvių grupių vedėjas Ignas Genys, dargi užsiimantis individualios psichoterapijos praktika.

Vyrams, anot jo, reikalinga erdvė, kurioje jie jaučiasi vyriškai net ir leisdami sau būti pažeidžiamiems. Dėl to ir rengiamos tokios stovyklos, o terapijos jose tikslas yra didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias jam vystytis ir augti bei atrasti naujus kūrybiškus kelius, siekiant harmoningo santykio tarp savęs ir supančios aplinkos.

Ignas Genys / LRT stop kadras.

„Saviugda, sakyčiau, sveika visiems. Šitą stovyklą mes svarstėme pavadinti „Stuburas ir širdis“, nes ji susideda iš tokių dviejų elementų. Mes tikime, kad vyras prisiliečia prie savo tokio tapatumo kaip vyro iš dviejų pusių. Viena vertus yra širdis kaip jautrumas: aš esu jautrus, empatiškas, galiu atliepti. Yra ir kita dalis, tas toks macho tvirtumas – mes jį vadiname stuburu“, – pasakoja I. Genys.

Šitose stovyklose mes bandome ne ieškoti kažkokio kompromiso iš tų dviejų elementų, ne viduriuko kažkokio, o bandome apimti abi šias puses, kad galėtume daryti sveikus pasirinkimus, kada imtis tos dalies, o kada kitos, toliau mintį tęsia mokymų ir interaktyvių grupių vedėjas.

„Aš pastebiu, kad konservatyvesni žmonės tam jautriam vyrui sakytų: „ką tu čia verkšleni, susiimk, būk normalus vyras“. Liberalūs žmonės tam tokiam macho vyrui sakytų: „tu storžievis, nejautrus“. Ir štai čia gaunasi patyčios, – pastebi I. Genys. – Tos patyčios nusėda ir iš jų išauga tie visuomenės stereotipai, kurie mus ir įtakoja.“

Skaudinimas, mobingas, psichologinis smurtas / Shutterstock nuotr.

Stovyklos dalyviai sako į ją atvykstantys kelis kartus per metus ir ne dėl to, kad nežino atsakymų į keliamus klausimus, kodėl jaučia nerimą, kaltę, baimes, patiria stresą, negali užmiršti nuoskaudų, bet dėl to, kad sustiprintų pasitikėjimą savimi, grįžtų į namus ir mokėtų dirbti su savimi.

Buvimas tarp vyrų artimame santykyje, įvairiose patirtyse stiprina pasitikėjimą kitais vyrais, apskritai stiprina pasitikėjimą šeimos nariais, teigia vienas stovyklos dalyvių. Pasak jo, tokiuose užsiėmimuose stiprėja vyro emocinė būklė. „Tiesiog gyvenime jautiesi stabiliau“, – nedaugžodžiauja vyrams skirtą stovyklą išbandęs pašnekovas.

Kitas pakalbintas stovyklos dalyvis atvirauja, kad emociškai sustiprėjo tik tokių kursų dėka. „Man ši stovykla duoda tai, kad aš tarsi (visus užduodamus klausimus ir jų sprendimus – LRT.lt) susidėlioju į stalčiukus ir juos uždarau. Į saviugdos terapiją vyras turi ateiti jau būdamas pakankamai stiprus, nes tai yra gana stiprus ir atsakingas žingsnis pasižiūrėti į save ir pradėti dirbti su savimi“, – tarsi į kitus vyrus kreipiasi vyriškumo ir saviugdos stovyklų dalyvis.

Vyriškumo ir saiugdos stovykla / LRT stop kadras.

Pagalbos linijos vyrams įkūrėjas Darius Docius neslepia, kad vis daugiau vyrų kreipiasi pagalbos ištikus įvairiems sunkumams, su kuriais susidoroti nėra paprasta. Pasak jo, dažna vyrų praktika yra griebtis alkoholio, tačiau Pajūrio vyrų klubo įkūrėjas įsitikinęs, kad tinkamus sprendimus pavyks priimti ne su alkoholio bokalu rankoje, o išsikalbant ir susipažįstant su savo emocine būkle.

„Vien per šiuos metus savo sistemoje esame užfiksavę 7,5 tūkstančio skambučių, iš kurių tik į pusę atsakėme. Tai rodo, kad, viena vertus, poreikis tikrai yra ir jis yra nemažas. Antra vertus, tai mums rodo, kad mūsų komandą reikia didinti, nes poreikis vyrų emocinei sveikatai ir išsikalbėjimams yra. Aš visada sakau, kad mes vis dar jaukinamės vyrišką auditoriją, nes jie turi visai kitokius metodus – vis dar gajus iki šios dienos yra pasisėdėjimas su bokalu. Po trečio ar ketvirto bokalo tik pradeda šnekėti, bet turinys, iš principo, yra tas pats.

Depresija, psichologinė būklė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto mes siūlome tą daryti čia ir dabar su kvalifikuotu savanoriu, kurį mes patys apmokome 100 valandų trukmės mokymuose. Tokie savanoriai moka aktyviai klausyti, jie moka atspindėti ir jie moka išbūti su žmogaus sunkumu“, – neskandinti problemų alkoholyje, o imtis savęs pažinimo ragina Geštalto psichoterapijos praktikas, pagalbos vyrams linijos vadovas bei Pajūrio vyrų klubo įkūrėjas D. Docius.

Visą reportažą šia tema stebėkite LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ mediatekos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.