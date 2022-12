Sveikesnė šokolado alternatyva: trys šventinių kepinių su kakava receptai

Jokios šventės neįsivaizduojamos be pyrago kvapo, pasklindančio po namus. Pyragams ruošti dažniausiai naudojame šokoladą, kurį tenka tirpdyti, tačiau šį ingredientą galima pakeisti daug paprastesne ir net sveikesne alternatyva – kakava, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.

Ją naudojant kepiniai bus ne tik lengviau pagaminami, bet ir ilgiau išlaikys drėgnumą, šviežumą ir bus minkštesni.

Sveikesnė šokolado versija



Kakava – tikrojo kakavmedžio sėklos, dar vadinamos kakavos pupelėmis. Iš jų pagaminti milteliai plačiai panaudojami ne tik kakavos, kaip gėrimo gamyboje, bet ir įvairiuose konditerijos gaminiuose. Kakava yra tokia populiari, kad ji turi savo dieną, kuri Amerikoje yra švenčiama gruodžio 13-ąją.

Šventinis stalas paprastai neįsivaizduojamas be desertų, kurių dažna sudedamoji dalis – šokoladas. Tačiau prekybos tinklo konditeris Thierry Lauvray sako, kad ieškantiems sveikesnių alternatyvų, kakava gali tapti puikiu ingredientu gaminant įvairiausius desertus.

„Ruošiant kepinius su kakava svarbu atkreipti dėmesį į jos kokybę. Gera kakava turi būti ruda, be pilkų nuosėdų, milteliai turi būti smulkūs, sausi, be gumulėlių, malonaus kvapo ir be pašalinių medžiagų – kakavos lukštų ar miltų“, – pasakoja T. Lauvray.

Kakava yra ne tik skani, bet ir naudinga sveikatai. Joje yra skaidulų, baltymų ir sveikųjų riebalų. Kakavoje gausu daug mineralinių medžiagų, įskaitant geležį, magnį, fosforą ir cinką.

Kepiniai – drėgnesni ir minkštesni

Kaip teigia T. Lauvray, kakavos įtraukimas į pyragų, sausainių ir kitų desertų receptus yra kur kas patogesnis būdas nei naudoti šokoladą, kurį dažniausiai reikia tirpinti. Tuo tarpu kakavos miltelius pakanka įberti į paruoštą tešlą.

„Tikra šventinio stalo pažiba gali tapti vieno kąsnio, burnoje tirpstantys triufeliai. Ir nors atrodo, kad be juodojo šokolado jų pagaminti nepavyks – kakava jiems suteiks ypatingo skonio. Į virtuvinį kombainą sudėkite graikinius riešutus, kakavos miltelius, datules ir įpilkite vieną puodelį vandens. Gautą masę susukite į nedidelius rutuliukus ir apvoliokite juos kakavoje. Įdėkite į šaldytuvą bent kelioms valandoms ir galėsite mėgautis naminiais kakaviniais triufeliais“, – pasakoja T. Lauvray.

Anot jo, kakava nėra jautri temperatūrai, lyginant su šokoladu. Tai lemia ir kepinių tekstūrą. Desertų sudėtyje esantis šokoladas kambario temperatūroje sutirštėja, būna kietesnis, tankesnis ir kartais sausas. Kakavos milteliai desertams suteikia drėgnumo ir jie ilgiau išlieka minkšti ir švieži.

T. Lauvray dalijasi trimis desertų su kakava receptais, kuriuos lengvai pasiruošite dar artėjančių švenčių stalui.

Pyragas su kakava ir pekano riešutais

Jums reikės:

125 g miltų

3 v. š ištirpinto sviesto

1 puodelio smulkintų pekano riešutų

3 kiaušinių

2/3 puodelio medaus

3 v. š kakavos miltelių

1 a. š vanilės ekstrakto

Žiupsnelio druskos

Gaminimas:

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių temperatūros. Dideliame dubenyje sumaišykite miltus, ištirpintą sviestą ir druską. Suberkite masę į kepimo formą ir stipriai prispauskite pirštais, taip suformuodami tolygų pagrindo sluoksnį. Įdarui į plaktuvą įmuškite kiaušinius, medų, kakavos miltelius ir vanilę. Maišykite iki vientisos masės. Masę supilkite ant paruošto pagrindo. Kepkite 30–35 minutes, kol viršus apskrus. Prieš patiekdami visiškai atvėsinkite ir mėgaukitės!

Šalavijų sėklų pudingas su kakava ir apelsinais

Jums reikės:

1 puodelio kokosų pieno

¼ puodelio klevų sirupo

¼ puodelio kakavos miltelių

4 v. š šalavijų sėklų

¾ a. š vanilės ekstrakto

Vieno nedidelio apelsino žievelės

Žiupsnelio druskos

Gaminimas:

Dubenyje suplakite kokosų pieną, klevų sirupą, druską ir vanilę. Įberkite kakavos miltelių. Viską išmaišykite. Suberkite šalavijų sėklų ir tarkuotą apelsino žievelę. Masę išpilstykite į atskiras stiklines ir palikite šaldytuve bent 8 valandoms, kad šalavijų sėklos išbrinktų. Tada patiekite ir mėgaukitės!

Keksiukai su kakava ir spanguolėmis

Jums reikės:

2 puodelių miltų

1/3 puodelio kakavos miltelių

2 v. š cukraus

½ a. š kepimo sodos

1 a. š druskos

3 kiaušinių

¼ puodelio medaus

30 g sviesto

1 a. š vanilės ekstrakto

½ puodelio spanguolių

Gaminimas:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros. Dideliame dubenyje sumaišykite migdolų miltus, kakavą, sodą ir druską. Vidutinio dydžio dubenyje sumaišykite kiaušinius, medų, sviestą, vanilę ir suberkite į miltus. Sudėkite spanguoles. Masę supilkite į keksiukų formeles. Kepkite 20–25 minutes. Ištraukite iš orkaitės ir mėgaukitės dar šiltais. Skanaus!