JAV Kongreso Kalėdų eglės tradicija: gyvas medis kasmet kertamas vis kitoje valstijoje

Viena svarbiausių JAV Kalėdų eglių kasmet įžiebiama prie Kapitolijaus Vašingtone. Kiekvienam Kalėdų sezonui eglę sostinei dovanoja vis kita valstija ir gyvas medis kruopščiai parenkamas ir kasmet nukertamas vis kitame nacionaliniame miške. Eglės papuošimas – valstijos vaikų užduotis, o nukirsto eglės kelionė į Vašingtoną taip pat yra šventė, lyg Kalėdinės olimpinės ugnies kelionė.

Kapitolijaus eglė ant pievelės šalia JAV Kongreso įžiebiama jau nuo 1964-ųjų. Tai visiškai paprasta ir klasikinė Kalėdų eglė: tikras medis, daugiau nei 20 metrų aukščio, kasmet miškuose nupjaunamas būtent šiam tikslui.

Kai kam tai gali pasirodyti kaip bereikalingas gamtos žalojimas, bet amerikiečiai – atvirkščiai – šią tradiciją pavertė pagarbos atidavimu savo miškams.

Parūpinti eglę Kapitolijui kasmet yra valstybinės miškų tarnybos užduotis. Kiekvienais metais parenkamas vis kitas nacionaliniu mastu žinomas miškas, suteiksiantis šalies sostinei eglę. Šiemet ji atkeliavo iš miškingų Šiaurės Karolinos kalnų.

„Kasmet vis kita valstija parenkama dovanoti Kalėdų eglę Jungtinių Valstijų Kapitolijui. Ši eglė atstovauja žmones, kiekviena valstija sulaukia savo eilės, o valstijos vaikai paruošia eglės papuošalus, šitaip atsiranda asmeninis ryšys ir taip daug smagiau“, – apie tradiciją su šypsena LRT pasakoja eglės apžiūrėti atėjęs praeivis.

JAV Kongreso Kalėdų eglės / AP nuotr.

Eglės parinkimas – visus metus trunkantis procesas. Mišką ieškodami tinkamiausio medžio šukuoja mokslininkai, o pats procesas galiausiai primena olimpinės ugnies keliavimą. Net pats eglės nupjovimas miške yra virtuali ceremonija, transliuojama tiesiogiai internete.

Eglę nupjovus, paskelbiamas jos turas, prasideda kelionė iš miško į Vašingtoną. Vilkiku gabenamas medis stoja miesteliuose pakeliui, yra pasitinkamas gyventojų – tai atskira šventė savaime. Ceremonija ir kelionė, lyg kalėdinės olimpinės ugnies.

„Manau, tai nuostabu. Gali viską stebėti gyvai internete, sekti, kaip eglė juda per šalį“, – sako Vašingtone eglės apžiūrėti atėjęs amerikiečiai.

Vienas iš jų priduria: „Mes – iš Pensilvanijos ir norėtume, kad kitą kartą būtų mūsų eilė“.

Paskutinis žingsnis, po dviejų savaičių eglės kelionės į Vašingtoną, – įžiebimas, kurį tradiciškai veda Kongreso Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi.

N. Pelosi sakė: „Beveik prieš šešis dešimtmečius Atstovų rūmų pirmininkui McCormackui šovė mintis čia pastatyti nacionalinės vilties, paguodos ir džiaugsmo šviesulį. Nuo to laiko ir karo, ir taikos metais, ir per sunkmečius, ir per klestėjimą, nuostabioji Kapitolijaus Kalėdų eglė vienijo amerikiečius“.

Galiausiai eglė įžiebiama grojant Jungtinių Valstijų himnui. Šis įžiebimas – tai ne šventės pradžia, o metus trukusio proceso kulminacija ir viršūnė.

O dėl svarstymų, ar tokio didžiulio medžio kirtimas kasmet nėra gamtos žalojimas, galima paminėti, kad mokslininkai iš šios eglės kankorėžių surinko sėklas ir planuoja jas vėl pasėti. Taigi, kažkada turėsime ir šių metų Kapitolijaus Kalėdų eglės iš Šiaurės Karolinos palikuonių kartą.